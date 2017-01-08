Шоу Грик-фрика. Адетокунбо отрывается в гонке за MIP

5. Айзея Томас («Бостон») – 45,2% с игры, 27,7 очка, 6,3 передачи, 2,6 подбора
Когда имя Айзеи Томаса было оглашено Адамом Сильвером под сводами практически пустого «Мэдисон-сквер Гарден», никто и не мог предположить, что 60-й пик, чей рост без кроссовок по последним доступным метрикам составляет всего 175 сантиметров, когда-нибудь станет полноправным членом ротации команды НБА, не говоря уже о статусе лидера в топовом клубе.
Маггси Богс становился чемпионом мира и до сих пор имеет лучший коэффициент передач к потерям. Спад Уэбб побеждал в слэм-данк контесте Доминика Уилкинса и забивал в игре через Манута Бола. Нейт Робинсон блокировал Леброна Джеймса, Шакила О`Нила и Яо Мина, набирал в одном сезоне больше 17 очков за игру и всё ещё является рекордсменам по победам в конкурсе по броскам сверху. Но ни один из них не был двукратным участником Матча звёзд (Айзея почти на 99% поедет в Нью-Орлеан) и претендентом на звание самого результативного игрока лиги.
Разумеется, кандидатура Томаса на награду не будет рассматриваться всерьёз – это тот случай, когда игрок претендует на MIP уже в статусе звезды. Однако не отметить весомый прогресс в результативности (пока +5,5 очка по сравнению с прошлым сезоном) и лучший в карьере «эффективный процент попадания с игры» (52,3%) мы просто не можем.
4. Джабари Паркер («Милуоки») – 49,9% с игры, 20,4 очка, 5,7 подбора, 2,5 передачи
Вся шумиха, поднятая в отношении Паркера ещё в сезоне-2013/14, когда он блистал под руководством Майка Кжижевски в «Дьюке», постепенно обретает реальные черты. Получив травму крестообразных связок колена после всего лишь 25-й игры в НБА, Джабари дал дополнительную фору своему вечному сопернику Эндрю Уиггинсу. Без Паркера и Эмбиида (который, по сути, уже сейчас играет с наградой «новичка года» в кармане), Уиггинс без проблем стал лучшим «первогодкой» в сезоне-2014/15. Спустя два года их вновь разделяет минимальная дистанция.
Паркер не попал в наш ноябрьский список пяти лучших претендентов на MIP, обосновавшись в «очереди». По истечении декабря игнорировать продолжающийся прогресс тяжёлого форварда «Бакс» уже просто невозможно. Сегодняшний «Милуоки» – идеальный вариант для Джабари. После травмы Криса Миддлтона его роль в атакующих схемах Джейсона Кидда достигла пика за все 2,5 сезона пребывания в лиге, что потянуло за собой вверх почти все соответствующие показатели. Пожалуй, самым ярким из них является процент попадания из-за дуги (40,3%) — и это для игрока, который приходил в лигу фактически без трёхочкового броска.
3. Зак Лавин («Миннесота») – 47% с игры, 20,7 очка, 3,1 подбора, 3 передачи
В это действительно сложно поверить, но показывая вышеперечисленную статистику, Лавин всё равно является лишь третьим лучшим игроком своей команды. Да, это возможно только в «Миннесоте», которой повезло урвать двух последних первых номеров драфта и по-прежнему приходится прозябать на дне Западной конференции. Тем более впечатляющим выглядит прогресс Зака на фоне Уиггинса и Таунса, от которых ждали их сегодняшних показателей.
Значительные улучшения в игре сверхатлетичного защитника, прежде всего, связаны с его работой на периметре – лучше защищаться или видеть площадку он не стал. С приходом Тибодо, который дал ему широкое пространство для манёвра, Лавин уверенно дорос до скорера с убийственным трёхочковым броском. По сравнению с прошлым сезоном он делает на 3 дальние попытки больше (в среднем по 7 за матч), при этом реализуя почти 3 броска за игру, и всё это с точностью в 41,5%. Разумеется, все соответствующие метрики (eFG%, TS%) – также лучшие в карьере игрока.
2. Харрисон Барнс («Даллас») – 47% с игры, 20,6 очка, 5,6 подбора, 1,4 передачи
Барнс – идеальный кандидат на MIP: игрок, который был лишь дополнением к великолепной команде, стал лидером нового коллектива, увеличив свою результативность почти в два раза. Однако есть два больших «но», которые уже серьёзно отдалили его от явного фаворита этой гонки. Во-первых, Барнс стал лидером команды, которая не показывает результат и претендует на попадание в плей-офф лишь из-за слабости «среднего класса» Западной конференции. Во-вторых, весь его прогресс, по сути, завязан на увеличившемся количестве бросков, а не на качественных показателях.
Его процент попадания с игры застыл на месте при явном регрессе в атаках с дальней дистанции. Он не стал больше находить своих партнёров, а улучшения в игре на щите можно назвать формальным. В защите Барнс также не шагнул вперёд, пока показывая худший «защитный рейтинг» за всю карьеру. Да, он стал более агрессивен и стал чаще выходить на линию штрафных, где продемонстрировал значительный прогресс (с карьерных 76,1% до 87% в этом сезоне), но всего этого слишком мало, чтобы перекрыть показатели последнего претендента.
1. Яннис Адетокунбо («Милуоки») – 53,3% с игры, 24 очка, 9 подборов, 5,7 передачи, 1,9 перехвата, 2,1 блок-шота
В ноябре Барнс получил некий аванс, оказавшись на первом месте, лишь немного опередив греческого уникума. Однако с тех пор форвард «Далласа» не прибавил, впрочем, как и его команда, в отличие от Адетокунбо и «Милуоки». В декабре Грик-фрик стал ещё больше попадать с игры, увеличив свою результативность до 24 очков за игру, а по подборам почти дошёл до двузначных чисел.
Но и это ещё не всё. Яннис невероятно близко подобрался к абсолютно уникальному достижению: форварду не хватает всего одной десятой передачи, чтобы оказаться во всех топ-20 лиги по 5 самым значимым статистическим показателям. Стоит ли говорить, что по каждому из них грек достиг значительного прогресса. Эмбиид стал первым игроком, застолбившим за собой индивидуальную награду (потеря возможна только в случае форс-мажора). Кажется, теперь компанию ему составит Адетокунбо.
Застряли в очереди
Джимми Батлер («Чикаго»), Девин Букер («Финикс»), Кристапс Порзингис («Нью-Йорк»), Тим Фрэйзер («Нью-Орлеан»), Брэдли Бил («Вашингтон»).