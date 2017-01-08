Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Итудис и его друзья. ЦСКА выдал худшую за 7 лет серию в Евролиге

Чёрная полоса столичных «армейцев» в Евролиге продолжается. Разбираемся, в чём дело и не пора ли говорить об игровом кризисе в команде.