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Главные события матчей минувших выходных в Единой лиге ВТБ
Фото: basket.fc-zenit.ru
Текст: Ринат Салахетдинов

Карасёв «перестрелял» Шведа, «Локо» переехал УНИКС

Победная серия «Локо», MVP Зубков, противостояние Карасёва и Шведа, лёгкая победа ЦСКА – в обзоре основных событий уик-энда в Лиге ВТБ.
9 января 2017, понедельник. 16:00. Баскетбол
Минувшие выходные в Единой лиге ВТБ выдались на редкость жаркими. Особняком стояли схватки команд, находящихся в верхней части турнирной таблицы, – в Краснодаре «Локомотив-Кубань» принимал казанский УНИКС,
в Санкт-Петербурге выявляли сильнейшего «Зенит» и «Химки». Однако и помимо двух матчей с приставкой «супер» любителям баскетбола было на что посмотреть. Напоминаем об основных событиях уик-энда.

Город невезения


Пермская «Парма» никак не может одержать первую победу в «регулярке» Единой лиги ВТБ. В двух последних матчах команда Вячеслава Шушакова затаскивала соперников в овертаймы, но в обоих случаях так и не сумела добиться положительного результата. Во встрече с УНИКСом геройствовал единственный легионер пермяков – серб Данило Анджушич, набравший 40 очков (98:105), в поединке с «Автодором» отличился Иван Ухов, настрелявший 29 очков (97:101).

Несмотря на неудовлетворительный результат, «Парма» демонстрирует зрелищный, нацеленный на атаку баскетбол, поэтому матчи аутсайдера по крайней мере не вызывают приступов зевоты, как это было в случае с «Витой» в прошлом сезоне.

«Локо» продлил удачную серию, Зубков стал MVP декабря


К матчу в Краснодаре «Локомотив» и УНИКС подошли соседями по таблице. В активе «железнодорожников» значились 8 побед в 10 поединках, казанцы уступили лишь в одном случае из 11. Оба клуба являются реальными претендентами на второе место в «регулярке», что позволит избежать встречи с ЦСКА до финальной серии плей-офф, а там и до Евролиги рукой подать. УНИКС не даст соврать.

Перед стартовым вбрасыванием капитан красно-зелёных Андрей Зубков получил приз MVP декабря в Единой лиге ВТБ. Одним из его основных соперников в борьбе за награду был разыгрывающий казанцев Хоакин Колом. Пусть в матче с УНИКСом Зубков был не столь продуктивен, как в декабрьских поединках, но у «Локо» нашлись другие герои. Американо-австралийский десант Джонс-Дженнинг-Брокхофф при поддержке Хвостова не оставил сопернику шансов на спасение.

«Железнодорожники» продлили серию побед в Лиге ВТБ до девяти матчей, наладились результаты и в Еврокубке. Прогресс команды под руководством Саши Обрадовича заметен невооружённым взглядом, но сумеет ли «Локо» сохранить набранный ход покажет время.

Разборка в Питере


В Северной столице отношения выясняли другие команды, претендующие на попадание в Евролигу уже в следующем сезоне – «Зенит» принимал подмосковные «Химки», недавно отпраздновавшие 20-летний юбилей. Лидерами коллективов являются звёзды российского баскетбола, успевшие засветиться и за океаном, в НБА. Вечер превратился в бенефис защитника жёлто-синих Алексея Шведа и его коллеги по амплуа из Питера Сергея Карасёва.

Стоит отметить, что игра проходила на встречных курсах и команды больше думали об атаке, чем о защите. К большому перерыву счёт 58:53 в пользу хозяев. Понятно, что и Швед, и Карасёв в подобных условиях чувствовали себя сверхкомфортно. В итоге первый набрал 29 очков, а второй – аж 35. Напарник Карасёва Янис Тимма добавил 26 очков, что и предопределило победу «Зенита» в самом результативном матче сезона (114:110).

Установивший личный рекорд результативности в Единой лиге ВТБ Карасёв отметил, что это была первая победа «Зенита» в сезоне над действительно сильным соперником и добавил, что успех был достигнут во многом благодаря удачным действиям команды в нападении (петербуржцы отправили в цель 63,6% бросков, в том числе 57% трёхочковых). «Лично у меня получилась хорошая дуэль с Алексеем Шведом. Раз уж мы считаемся лидерами своих команд, то и должны часто брать инициативу на себя в нападении. Но при этом не только забивать, но выводить на удобные позиции партнёров и отрабатывать в обороне. Я всё же более командный игрок, чем Швед. Конечно, я обращал внимание на его результативность и наше соперничество, но на первом плане был успех команды. Нам нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками. Личный рекорд результативности в Лиге ВТБ, конечно, приятен, но если бы я набрал 40 очков, а «Зенит» проиграл, то никакой радости бы не было», – сказал Карасёв.


Швед с оппонентом не согласился. ««Зенит» – команда, против которой нельзя играть без защиты, они и сами не любят обороняться. Мы это знали, но не сыграли, как должны были. Я не считаю противостояние с Карасёвым сверхпринципиальным. Может, для него оно такое, но не для меня. Посмотрим, что он покажет в Москве. Не думаю, что у него будут залетать все безумные мячи, что залетели сегодня», – отметил Швед.

Разминка для ЦСКА


В отличие от Евролиги, где у «армейцев» появились небольшие трудности, в Единой лиге ВТБ фаворит турнира за редким красно-зелёным исключением продолжает уверенно обыгрывать соперников. Как бы грустно это ни звучало, в роли очередного тренировочного конуса для ЦСКА побывал «Цмоки-Минск». 21 очко Нандо де Коло, 18 – Андрей Воронцевич, 16 – Виталий Фридзон, 12 – Семён Антонов, а в итоге – разгромная победа со счётом 100:63. На очереди реабилитация за три поражения кряду в Евролиге. Уже в ближайшую пятницу в Москву приедет «Милан». Есть версия, что итальянцы гораздо ближе к Минску, чем им кажется. И ЦСКА им это докажет.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
БК Зенит БК Парма БК УНИКС БК Химки ПБК Локомотив-Кубань ПБК ЦСКА Алексей Швед Сергей Карасёв — Баскетбол
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