Красный Хардкор. «Хьюстон» и «Атланта» приближаются к лидерам

Матч
Новогодняя неделя подарила любителям НБА множество интересных матчей, но ни один из них и близко не стоял по накалу со встречей двух бывших друзей по «Оклахома-Сити», а теперь главных претендентов на MVP. Судьба первых двух матчей между «Тандер» и «Рокетс» решалась на последних секундах, и третий не стал исключением.
После первой половины, больше напоминавшей отрезок из игры всезвёздного уикенда, «Хьюстон» уверенно вёл 67:56, а после третьей четверти – уже 14 очков. Невероятный камбэк «ОКС» был организован Расселом Уэстбруком, в этот вечер сосредоточившимся на наборе очков. Харден же от своей линии не отступил, выполнив норму по передачам (12), и недобрал всего два подбора до трипл-дабла.
К последним полутора минутам команды подошли вровень, после чего устроили на паркете настоящее безумие: «трёхи» в транзишене, средние с максимальным сопротивлением и проходы, в которых судьи отказывались видеть фолы. В итоге всё это не привело к набранным очкам – судьбу матча решал Уэстбрук. Расс в своей манере, не задумываясь, бросил «трёху» «в лицо» Хардену, после чего мячом завладел Беверли.
У «Рокетс» на ответ оставалось чуть более трёх секунд, которыми они распорядились на все 100%: Нене зевнули в «краске», откуда он сразу понёсся забивать сверху. Закономерный фол и два точных штрафных – «Хьюстон» продолжает погоню за лидерами Запада.
Серия
Отпраздновав успех в среду, «Рокетс» продолжили свою серию в матчах с «Орландо» (100:93) и «Торонто» (129:122), став третьей командой, добравшейся до 30 побед. Стоит ли говорить, кто сейчас обладает самым продолжительным победным комбо в НБА? Куда скромнее аппетиты «Атланты», только-только выходящей из игрового кризиса. «Ястребы» повторили свой результат, показанный в начале сезона (6 побед кряду), в овертаймах убрав с пути «Нью-Йорк» (102:98) и «Сан-Антонио» (114:112). Выделить кого-то одного у «Атланты» практически невозможно – в лучших традициях школы Буденхольцера.
Уэстбрук
Расселл традиционно добавил в свой актив 2 трипл-дабла, один из которых, правда, не помог его команде в матче с «Шарлотт» (112:123). Зато в игре против «Денвера» 32 очка, 17 подборов и 11 передач пришлись ко двору – ответить на подобное у «Наггетс» было просто некому. В целом минувшая неделя для «Тандер» прошла неудачно и сразу отбросила команду на седьмую строчку. Впрочем, стоит также учитывать невероятную плотность в зоне плей-офф на Западе. Несколько выигранных матчей подряд – и мы вновь можем увидеть Уэстбрука за спиной лидирующей тройки.
Харден
13-й номер «Хьюстона» в свою очередь продолжает погоню за самим Рассом. В последних 6 матчах Харден четырежды покидал паркет с трипл-даблом, причём делал это даже в тех случаях, когда его бросок полностью отказывался подчиняться хозяину. Борьба за главный индивидуальный приз ассоциации явно не закончится в ближайшее время, но с текущими трендами шансы Джеймса на MVP, который уже мелькал у него перед бородой, выглядят лучше, чем у производителя трипл-даблов из «Оклахома-Сити».
Веха
«Клипперс» долго мучились без Криса Пола, на котором завязаны практически все ниточки игры команды Дока Риверса. На каком-то этапе «парусники» выдали одну из худших серий за несколько последних сезонов, проиграв в шести матчах кряду. К счастью, для поклонников «Клипперс» и самого Криса, кажется, настали неплохие времена. Разыгрывающий вернулся в строй, сыграв ключевую роль в победах над «Сакраменто» (106:98) и «Майами» (98:86). Именно в матче против «Хит» Пол установил очередное достижение, став всего лишь 10-м игроком за всю историю НБА, отдавшим 8000 результативных передач.
Обмен
Почти 5-летнее путешествие Кайла Корвера в «Атланте» подошло к концу. Один из лучших снайперов современности был обменян в «Кливленд», где теперь попробует заменить Джей Ар Смита, выбывшего на длительный срок из-за серьёзной травмы. В обратном направлении последовали Майк Данливи, Мо Уильямс, защищённый пик в первом раунде и немного денег. Для обоих клубов сделка носит косметический характер, хотя за Корвером в форме «Кавз» посмотреть будет, безусловно, интересно.
Травма
«Майами» одним из первых выбросил полотенце в борьбе за плей-офф на Востоке. Более того, подопечные Споэльстры даже выпустили вперёд многострадальную «Филадельфию». Однако вряд ли этот грустный факт так уж сильно волнует наставника «Хит» по сравнению с травмой, полученной Джастисом Уинслоу. Перспективный форвард в столкновении с Элом Хорфордом повредил правое плечо и был немедленно прооперирован. К сожалению, вердикт неутешителен – отдых до конца сезона.
Бросок
Рубрика, в которой должен был оказаться и Яннис Адетокунбо, на этой неделе полностью отдана на откуп Роберту Ковингтону: «Грик-фрик» также забросил победный бросок, но сделал это с явным нарушением правил. У форварда «Филадельфии» никаких проблем с буквой закона не возникло, впрочем, как и с обороной «Миннесоты»: одного неброского движения Эмбида хватило, чтобы отсечь от мяча Уиггинса и обеспечить Роберту мягкое приземление на паркет уже с победным броском в кармане.
Данк
Время не щадит никого, включая самых одарённых атлетов. Однако до Андре Игуодалы, вот уже на протяжении десятилетия вытворяющего невероятные трюки в воздухе, оно ещё не добралось. За подтверждением далеко ходить не нужно.