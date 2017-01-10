Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Салават Юлаев!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Невероятный камбэк в матче студентов «Невада» – «Нью-Мексико»
Фото: twitter.com/NevadaHoops
Текст: Ринат Салахетдинов

Играй до конца! Самый сумасшедший камбэк в истории баскетбола

Мы видели немало впечатляющих концовок, но не такую. За 1.07 до сирены «Невада» отыграла 14 очков у «Нью-Мексико» и взяла верх в овертайме.
10 января 2017, вторник. 13:30. Баскетбол

Надежда умирает последней


Любой, кто когда-либо брал в руки баскетбольный мяч, знает, как должна закончиться игра, в которой одна из команд ведёт 14 очков за минуту с небольшим до финальной сирены. Итак, матч американских студенческих команд. «Нью-Мексико» на родном паркете выигрывает у «Невады» 90:76 за 1.07 до конца встречи. Казалось бы, что может пойти не так?

Как оказалось, неважно, ведёшь ты с разницей 2 очка или 14, в студенческом баскетболе возможно невозможное, и расслабиться можно исключительно после сирены. Игроки «Нью-Мексико» прочувствовали правдивость этого тезиса на своей шкуре.

Таймер показывал 1.07, когда защитник «Невады» Джордан Каролайн совершил перехват и отдал мяч Чарли Тули. Тот, недолго думая, пальнул из-за дуги и поразил цель. Это было его первое и единственное попадание в матче. В сердцах болельщиков затеплилась слабая надежда.
При счёте 90:79 главный тренер «Невады» Эрик Массельман взял тайм-аут. Он вернул в игру главную звезду команды Маркуса Маршалла, которого посадил на скамейку несколькими минутами ранее, потеряв надежду перевернуть ход матча, и потребовал от своих парней фолить на сопернике при первой же возможности, чтобы оставить на таймере как можно больше времени.

Джордан из «Невады»


Первым игроком «Нью-Мексико», побывавшим на линии штрафных, стал Дэмьен Джефферсон. И
смазал оба броска. Семь секунд спустя Маршалл, которого, вроде бы, держали в четыре руки, забил трёхочковый – 82:90. Настала очередь Джалена Харриса проверить устойчивость нервной системы. Получилось не очень – лишь одна «бесплатная» попытка достигла цели. Игроки «Невады» уже знали, что делать. Отдали мяч Маршаллу, и он реализовал второй дальний бросок подряд – 85:91!

Сфолили на Элайдже Брауне, он тоже смазал один из штрафных. На этот раз мяч попал к Каролайну, который не подкачал и присоединился к бомбардировке кольца «Нью-Мексико» – 88:92.

Время таяло, до финальной сирены оставалось 27 секунд. «Жертвой» вновь выбрали Харриса, но он собрался и отправил в кольцо оба броска. «Скамейка» «Нью-Мексико» выдохнула с облегчением – разница достигла 6 очков.

Как оказалось, Маршалл только разогревался. Он исполнил неподготовленный трёхочковый, но мяч всё равно достиг цели – 91:94. Как тут не испугаться. И в подтверждение этих слов Сэм Лонгвуд, отправившийся пробивать штрафные, не попал ни разу. У «Невады» было 16 секунд на то, чтобы сравнять счёт, но Маршаллу потребовалось всего 9. Очередной невероятный бросок, и мяч юркнул в кольцо от щита – 94:94! Команды ждал овертайм.

Борьба продолжилась. За восемь секунд до сирены «Невада» вновь проигрывала – 102:104. Но сказки на то и пишутся, чтобы завершаться счастливым концом. И это была сказка «Невады». Героем стал не Маршалл, а Каролайн. Именно он дотащил мяч до дуги и бросил. Точно в цель за 2,9 секунды до конца! Тайм-аутов у «Нью-Мексико» не осталось, а отчаянная попытка Брауна спасти матч с центра площадки не увенчалась успехом.

«Я выучил урок – в спорте возможно всё»


Массельман, в своё время поработавший главным тренером «Сакраменто» и «Голден Стэйт», не мог прийти в себя от изумления. «Я тренировал в НБА, тренировал студентов, но никогда не видел ничего подобного. Теперь ребята знают, что могут выиграть в любой, даже самой сложной ситуации. Мне 52 года, и сегодня я выучил очередной урок – в спорте возможно всё», – отметил специалист.
Главным героем встречи наряду с Маршаллом (26 очков, 6 из 12 трёхочковых) стал Каролайн. Он набрал 45 очков (17 из 29 с игры, 5 из 8 трёхочковых) и совершил 13 подборов! «Никогда не знаешь, что произойдёт дальше. Нужно продолжать сражаться, бороться, стремиться к победе до конца», – заявил Каролайн.

Вдумайтесь в эти цифры ещё раз. «Невада» проигрывала 25 очков за 11 минут до конца матча, 19 очков за 4.27, 15 – за 2.42 и 9 – за 0.48! И всё равно одержала победу!

Всегда идите до конца. Чудеса редко, но всё-таки случаются.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 6
Новости. Баскетбол
10 января 2017, вторник
15:10 Аматор исполнил данк через шестерых человек в перерыве матча «Чикаго»
14:59 Андре Игуодала: причина критики в адрес Стивена Карри – в ненависти
14:07 Корстин: 1 февраля будут названы стартовые составы команд Матча звёзд Лиги ВТБ
13:21 «Голден Стэйт» и «Миннесота» проведут два предсезонных матча в Китае
13:01 Хорнасек: ситуация с Роузом прояснится позже
12:53 Стивен Карри: не придаю значения словам о своём кризисе или провале
12:42 «Атланта» прекратила попытки обменять Пола Миллсэпа
12:34 Определён расширенный список кандидатов на участие в Матче всех звёзд Лиги ВТБ
12:29 Новицки: у «Далласа» не нашлось достойного ответа Таунсу
12:19 Тадж Гибсон: Джимми Батлер не может набирать по 50 очков в каждом матче
11:05 Феерические данки К. Таунса, Э. Дэвиса и С. Адамса – в топ-5 дня в НБА
10:55 Уэстбрук роскошным финтом обыграл в проходе Картер-Уильямса
10:52 Данливи присоединится к «Атланте»
10:45 Роуз покинул расположение «Нью-Йорка» без разрешения руководства
10:14 Джереми Грант сокрушил кольцо «Чикаго» зубодробительным данком
10:01 Таунс шикарным дриблингом заставил Межри потерять равновесие
09:56 Энтони Дэвис получил сильный ушиб бедра после неспортивного фола Кайла О'Куинна
09:41 Рубио первым в сезоне провёл матч с 15 передачами и 5 перехватами
06:28 «Миннесота» победила «Даллас», Таунс набрал 34 очка
06:24 Дабл-даблы Уэстбрука и Кантера принесли «Оклахома-Сити» победу над «Чикаго»
05:45 40 очков и 18 подборов Э. Дэвиса принесли «Нью-Орлеану» победу над «Нью-Йорком»
00:19 «Голден Стэйт» интересуется Данливи
9 января 2017, понедельник
23:43 Пабло Приджиони объявил о завершении карьеры
23:21 Джимми Батлер и Стивен Карри признаны лучшими игроками недели в НБА
22:42 Уолтон: в последнее время Мозгов нашёл свою игру
21:22 Фанат сделал Эмбиида персонажем видеоигры про рестлинг
20:55 Данливи хочет разорвать контракт с «Атлантой»
19:35 «Бруклин» отчислил Беннетта и подписал вместо него Эйси
18:19 НБА будет учитывать голоса за участников Матча звёзд с ошибками в написании имён
17:33 Дарио Шарич нецензурно выругался в прямом эфире
16:56 Дьор Фишер подписал контракт с пуэрто-риканским клубом
15:45 «Денвер» подписал 10-дневный контракт с Алонзо Джи
15:01 Теодосич: не планирую уходить из сборной Сербии
14:43 Крис Пол: не знал, что достиг отметки в 8000 передач
14:27 Харден: мяч постоянно находится в моих руках, так что потери будут случаться
14:17 Крис Пол стал 10-м игроком в истории НБА с 8000 передач
14:08 Буденхольцер: Данливи может здорово помочь «Атланте»
13:19 Уорлд Пис: думаю только о плей-офф
12:59 Бретт Браун: у «Филадельфии» ещё есть задачи, которые нужно выполнить
12:22 Дрэймонд Грин: Казинс – лучший центровой НБА
11:48 Данк Ковингтона и победный бросок Колдуэлла-Поупа – в топ-10 дня в НБА
11:46 Леброн Джеймс стал 14-м игроком в истории НБА с 10 000 попаданий с игры
11:21 Уолтон: Уорлд Пис помогает «Лейкерс» создать правильную атмосферу в команде
11:10 Мозгов исполнил данк после эффектной передачи Лу Уильямса
10:42 «Филадельфия» повторила результат прошлого сезона, одержав 10 побед
Все новости RSS
Кто станет MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+