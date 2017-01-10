Играй до конца! Самый сумасшедший камбэк в истории баскетбола

Надежда умирает последней

Джордан из «Невады»

«Я выучил урок – в спорте возможно всё»

Любой, кто когда-либо брал в руки баскетбольный мяч, знает, как должна закончиться игра, в которой одна из команд ведёт 14 очков за минуту с небольшим до финальной сирены. Итак, матч американских студенческих команд. «Нью-Мексико» на родном паркете выигрывает у «Невады» 90:76 за 1.07 до конца встречи. Казалось бы, что может пойти не так?Как оказалось, неважно, ведёшь ты с разницей 2 очка или 14, в студенческом баскетболе возможно невозможное, и расслабиться можно исключительно после сирены. Игроки «Нью-Мексико» прочувствовали правдивость этого тезиса на своей шкуре.Таймер показывал 1.07, когда защитник «Невады» Джордан Каролайн совершил перехват и отдал мяч Чарли Тули. Тот, недолго думая, пальнул из-за дуги и поразил цель. Это было его первое и единственное попадание в матче. В сердцах болельщиков затеплилась слабая надежда.При счёте 90:79 главный тренер «Невады»взял тайм-аут. Он вернул в игру главную звезду команды, которого посадил на скамейку несколькими минутами ранее, потеряв надежду перевернуть ход матча, и потребовал от своих парней фолить на сопернике при первой же возможности, чтобы оставить на таймере как можно больше времени.Первым игроком «Нью-Мексико», побывавшим на линии штрафных, стал. Исмазал оба броска. Семь секунд спустя Маршалл, которого, вроде бы, держали в четыре руки, забил трёхочковый – 82:90. Настала очередьпроверить устойчивость нервной системы. Получилось не очень – лишь одна «бесплатная» попытка достигла цели. Игроки «Невады» уже знали, что делать. Отдали мяч Маршаллу, и он реализовал второй дальний бросок подряд – 85:91!Сфолили на, он тоже смазал один из штрафных. На этот раз мяч попал к Каролайну, который не подкачал и присоединился к бомбардировке кольца «Нью-Мексико» – 88:92.Время таяло, до финальной сирены оставалось 27 секунд. «Жертвой» вновь выбрали Харриса, но он собрался и отправил в кольцо оба броска. «Скамейка» «Нью-Мексико» выдохнула с облегчением – разница достигла 6 очков.Как оказалось, Маршалл только разогревался. Он исполнил неподготовленный трёхочковый, но мяч всё равно достиг цели – 91:94. Как тут не испугаться. И в подтверждение этих слов, отправившийся пробивать штрафные, не попал ни разу. У «Невады» было 16 секунд на то, чтобы сравнять счёт, но Маршаллу потребовалось всего 9. Очередной невероятный бросок, и мяч юркнул в кольцо от щита – 94:94! Команды ждал овертайм.Борьба продолжилась. За восемь секунд до сирены «Невада» вновь проигрывала – 102:104. Но сказки на то и пишутся, чтобы завершаться счастливым концом. И это была сказка «Невады». Героем стал не Маршалл, а Каролайн. Именно он дотащил мяч до дуги и бросил. Точно в цель за 2,9 секунды до конца! Тайм-аутов у «Нью-Мексико» не осталось, а отчаянная попытка Брауна спасти матч с центра площадки не увенчалась успехом.Массельман, в своё время поработавший главным тренером «Сакраменто» и «Голден Стэйт», не мог прийти в себя от изумления. «Я тренировал в НБА, тренировал студентов, но никогда не видел ничего подобного. Теперь ребята знают, что могут выиграть в любой, даже самой сложной ситуации. Мне 52 года, и сегодня я выучил очередной урок – в спорте возможно всё», – отметил специалист.Главным героем встречи наряду с Маршаллом (26 очков, 6 из 12 трёхочковых) стал Каролайн. Он набрал 45 очков (17 из 29 с игры, 5 из 8 трёхочковых) и совершил 13 подборов! «Никогда не знаешь, что произойдёт дальше. Нужно продолжать сражаться, бороться, стремиться к победе до конца», – заявил Каролайн.Вдумайтесь в эти цифры ещё раз. «Невада» проигрывала 25 очков за 11 минут до конца матча, 19 очков за 4.27, 15 – за 2.42 и 9 – за 0.48! И всё равно одержала победу!Всегда идите до конца. Чудеса редко, но всё-таки случаются.