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175 лет назад 2016
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Джеймс Харден
Фото: Reuters
Текст: Андрей Дзюба

Помогает в холода Борода. Гонка за MVP НБА в декабре

Локомотив «Сакраменто», фундамент «Кливленда» и герой «Хьюстона» – среди главных претендентов на самый почётный индивидуальный приз НБА.
10 января 2017, вторник. 19:30. Баскетбол
Не обошлось без изменений по сравнению с ноябрьским рейтингом и в самой престижной индивидуальной номинации НБА. Из топ-5 выбыл Кавай Леонард, который хотя и играл на стабильно высоком уровне, но позволил в большей мере разделить лидерскую ношу Ламаркусу Олдриджу и другим партнёрам. Его место занял баскетболист, который практически в одиночку тащит довольно посредственную команду в плей-офф. Но главным событием декабря, безусловно, стала рокировка на вершине в противостоянии двух самых ярких игроков сезона.

5. Демаркус Казинс («Сакраменто»)


В декабре: 29,3 очка, 9,9 подбора, 4,3 передачи в среднем за игру; реализация бросков с игры – 43,5%, трёхочковых – 37,0%, штрафных – 82,8%.

Казинс давно уже входит в элиту НБА и многими считается лучшим центровым лиги. Но всерьез рассматривать его в качестве кандидата на звание MVP всегда мешал статус его команды – «Кингз» чаще всего расценивают аутсайдерами лиги.
Однако в нынешнем сезоне «Сакраменто» впервые за долгое время ведет реальную борьбу за место в зоне плей-офф, пусть и с поправкой на ослабление конкуренции в Западной конференции. При этом двое из трёх лидеров «Кингз» – Руди Гэй и Даррен Коллисон – пропустили почти треть матчей. Можно без преувеличения утверждать, что без Казинса команда сейчас оказалась бы на самом дне, и именно это определяет его ценность.

Индивидуальная статистика Демаркуса также впечатляет, а в ней выделяются отличные для игрока его амплуа показатели реализации трёхочковых и штрафных. Кроме того, в декабре центровой увеличил количество передач (одно из самых высоких среди «больших») и блок-шотов, а вместе с ними выросло и количество побед команды.

4. Кевин Дюрант («Голден Стэйт»)


В декабре: 24,5 очка, 9,5 подбора, 4,8 передачи в среднем за игру; реализация бросков с игры – 50%, трёхочковых – 34,6%, штрафных – 87,7%.

В недалёком прошлом вряд ли кто-то мог предположить, что титула самого ценного игрока сезона его действующего обладателя лишит не один из соперников, а партнёр по команде. Вполне вероятно, что Дюрант и сам не станет MVP, но шансы Стивена Карри оформить своеобразный хет-трик в этой номинации он уже похоронил. При этом Кевин не перетягивает одеяло на себя, а старается быть полезным там, где его помощь наиболее нужна команде. Так он немного снизил результативность по сравнению с ноябрем, но стал лидером «Голден Стэйт» по подборам и блок-шотам (1,5 в среднем за игру), демонстрируя в этих категориях показатели на уровне лучших «бигмэнов» лиги. Вклад форварда в действия «Уорриорз» в обороне нередко уходит на задний план, но позволяет отчасти компенсировать существенное падение реализации трёхочковых.

3. Леброн Джеймс («Кливленд»)


В декабре: 27,9 очка, 7,6 подбора, 7,9 передачи в среднем за игру; реализация бросков с игры – 52,3%, трёхочковых – 40,3%, штрафных – 63,6%.

Если важность Дюранта для «Уорриорз» пока остаётся величиной достаточно неопределённой, то значимость Джеймса для «Кливленда» более очевидна. Из четырёх поражений в декабре, два команда потерпела, когда он не выходил на площадку, а ещё одно пришлось на худший матч Леброна в минувшем месяце. При этом по ходу чемпионата форвард стал чаще брать инициативу на себя, но с увеличением количества бросков с игры выросла и их реализация (в том числе и трёхочковых), а также уменьшилось число потерь. Похвастаться такими лидерскими качествами в НБА могут единицы. Единственным, что портит общую картину, является слабое исполнение штрафных бросков. Причём так плохо с линии Джеймс не бросал ещё ни разу в своей карьере.

2. Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»)


В декабре: 30,6 очка, 10,6 подбора, 9,9 передачи в среднем за игру; реализация бросков с игры – 44%, трёхочковых – 32,5%, штрафных – 80,4%.


Конечно, Уэстбрук потерял лидерство не потому, что в декабре не сумел выдержать линию средних показателей на уровне трипл-дабла. Тем более что впечатляющую статистику себе в актив Расселл записывал исправно. Например, три матча подряд с как минимум 40 очками (один из них с трипл-даблом) или трипл-дабл с 22 передачами. Однако в минувшем месяце более ярко проявилась нестабильность как самого разыгрывающего, так и его команды. Провалов, подобных поединку с «Мемфисом», в котором он ушёл с площадки, не отдав ни одной передачи, но допустив 5 потерь, из топ-игроков в нынешнем сезоне ещё не допускал никто. Равно как ни один из них не позволял середнякам типа «Юты» и «Портленда» громить свои команды с разницей под 20 очков.

1. Джеймс Харден («Хьюстон»)


В декабре: 28,3 очка, 9,1 подбора, 12 передач в среднем за игру; реализация бросков с игры – 45,2%, трёхочковых – 36,2%, штрафных – 85,9%.

Главный вопрос относительно лидера гонки заключается не в заслугах самого Хардена, а в том, почему на сей раз они оказались более весомыми, чем у его главного конкурента. Во-первых, по итогам декабря и сам Джеймс оказался не так уж далеко от средних показателей на уровне трипл-дабла. Во-вторых, именно «Хьюстон», выиграв 15 из 17 матчей оказался лучшей командой минувшего месяца, опередив и «Голден Стэйт», и «Кливленд», и «Сан-Антонио». В-третьих, если Уэстбрук своими подвигами заставлял вспоминать о феноменальных прецедентах в истории лиги, то Борода переписал эту историю, став первым игроком, оформившим трипл-дабл «50+15+15». Ну и, наконец, в очной встрече с «Оклахома-Сити» сильнее оказались «Рокетс», а самым ценным в НБА всегда были победы.

Застряли в очереди: Крис Пол («Клипперс»), Кавай Леонард («Сан-Антонио»), Энтони Дэвис («Нью-Орлеан»), Джимми Батлер («Чикаго»), Яннис Адетокунбо («Милуоки»).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Демаркус Казинс Джеймс Харден Кевин Дюрант Леброн Джеймс Расселл Уэстбрук
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