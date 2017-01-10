Помогает в холода Борода. Гонка за MVP НБА в декабре

Не обошлось без изменений по сравнению с ноябрьским рейтингом и в самой престижной индивидуальной номинации НБА. Из топ-5 выбыл Кавай Леонард, который хотя и играл на стабильно высоком уровне, но позволил в большей мере разделить лидерскую ношу Ламаркусу Олдриджу и другим партнёрам. Его место занял баскетболист, который практически в одиночку тащит довольно посредственную команду в плей-офф. Но главным событием декабря, безусловно, стала рокировка на вершине в противостоянии двух самых ярких игроков сезона.Казинс давно уже входит в элиту НБА и многими считается лучшим центровым лиги. Но всерьез рассматривать его в качестве кандидата на звание MVP всегда мешал статус его команды – «Кингз» чаще всего расценивают аутсайдерами лиги.Однако в нынешнем сезоне «Сакраменто» впервые за долгое время ведет реальную борьбу за место в зоне плей-офф, пусть и с поправкой на ослабление конкуренции в Западной конференции. При этом двое из трёх лидеров «Кингз» – Руди Гэй и Даррен Коллисон – пропустили почти треть матчей. Можно без преувеличения утверждать, что без Казинса команда сейчас оказалась бы на самом дне, и именно это определяет его ценность.Индивидуальная статистика Демаркуса также впечатляет, а в ней выделяются отличные для игрока его амплуа показатели реализации трёхочковых и штрафных. Кроме того, в декабре центровой увеличил количество передач (одно из самых высоких среди «больших») и блок-шотов, а вместе с ними выросло и количество побед команды.В недалёком прошлом вряд ли кто-то мог предположить, что титула самого ценного игрока сезона его действующего обладателя лишит не один из соперников, а партнёр по команде. Вполне вероятно, что Дюрант и сам не станет MVP, но шансы Стивена Карри оформить своеобразный хет-трик в этой номинации он уже похоронил. При этом Кевин не перетягивает одеяло на себя, а старается быть полезным там, где его помощь наиболее нужна команде. Так он немного снизил результативность по сравнению с ноябрем, но стал лидером «Голден Стэйт» по подборам и блок-шотам (1,5 в среднем за игру), демонстрируя в этих категориях показатели на уровне лучших «бигмэнов» лиги. Вклад форварда в действия «Уорриорз» в обороне нередко уходит на задний план, но позволяет отчасти компенсировать существенное падение реализации трёхочковых.Если важность Дюранта для «Уорриорз» пока остаётся величиной достаточно неопределённой, то значимость Джеймса для «Кливленда» более очевидна. Из четырёх поражений в декабре, два команда потерпела, когда он не выходил на площадку, а ещё одно пришлось на худший матч Леброна в минувшем месяце. При этом по ходу чемпионата форвард стал чаще брать инициативу на себя, но с увеличением количества бросков с игры выросла и их реализация (в том числе и трёхочковых), а также уменьшилось число потерь. Похвастаться такими лидерскими качествами в НБА могут единицы. Единственным, что портит общую картину, является слабое исполнение штрафных бросков. Причём так плохо с линии Джеймс не бросал ещё ни разу в своей карьере.Конечно, Уэстбрук потерял лидерство не потому, что в декабре не сумел выдержать линию средних показателей на уровне трипл-дабла. Тем более что впечатляющую статистику себе в актив Расселл записывал исправно. Например, три матча подряд с как минимум 40 очками (один из них с трипл-даблом) или трипл-дабл с 22 передачами. Однако в минувшем месяце более ярко проявилась нестабильность как самого разыгрывающего, так и его команды. Провалов, подобных поединку с «Мемфисом», в котором он ушёл с площадки, не отдав ни одной передачи, но допустив 5 потерь, из топ-игроков в нынешнем сезоне ещё не допускал никто. Равно как ни один из них не позволял середнякам типа «Юты» и «Портленда» громить свои команды с разницей под 20 очков.Главный вопрос относительно лидера гонки заключается не в заслугах самого Хардена, а в том, почему на сей раз они оказались более весомыми, чем у его главного конкурента. Во-первых, по итогам декабря и сам Джеймс оказался не так уж далеко от средних показателей на уровне трипл-дабла. Во-вторых, именно «Хьюстон», выиграв 15 из 17 матчей оказался лучшей командой минувшего месяца, опередив и «Голден Стэйт», и «Кливленд», и «Сан-Антонио». В-третьих, если Уэстбрук своими подвигами заставлял вспоминать о феноменальных прецедентах в истории лиги, то Борода переписал эту историю, став первым игроком, оформившим трипл-дабл «50+15+15». Ну и, наконец, в очной встрече с «Оклахома-Сити» сильнее оказались «Рокетс», а самым ценным в НБА всегда были победы.: Крис Пол («Клипперс»), Кавай Леонард («Сан-Антонио»), Энтони Дэвис («Нью-Орлеан»), Джимми Батлер («Чикаго»), Яннис Адетокунбо («Милуоки»).