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175 лет назад 2016
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Владимир Ивлев
Фото: РИА Новости
Текст: Надежда Перепечко

Ивлев: Стадемайр не впечатлил, были соперники и серьёзнее

Форвард «Локо» Владимир Ивлев – о соперниках по Еврокубку, противостоянии с Амаре Стадемайром, строгости Саши Обрадовича и многом другом.
11 января 2017, среда. 11:45. Баскетбол
Первый матч «Локомотива-Кубань» в новом году выпал на выезд в Испанию. «Железнодорожники» столкнулись с жаркой погодой, переполненными трибунами местной арены и горячим противостоянием с одним из фаворитов Еврокубка – «Гран Канарией». Краснодарцы не сплоховали и одержали важную победу, а одним из самых полезных в составе «Локо» стал форвард Владимир Ивлев. За 17 минут на площадке он отметился 5 очками, 10 подборами и 2 перехватами. На обратном пути, во время продолжительного перелёта в Россию, Ивлев согласился побеседовать с корреспондентом «Чемпионата».

Надеюсь вернуться в Евролигу с «Локомотивом»


– «Локомотив» попал в испанскую группу в Топ-16 Кубка Европы: «Гран-Канария», «Фуэнлабрада» и «Мурсия». Что скажете о соперниках?
– Мы смеялись, что нужно подписать испанца, чтобы он был гидом на выездах. В любом случае все турниры приятно начинать с победы. Выиграли на выезде у сильного соперника. «Гран-Канария» – один из наших конкурентов за первое место в группе. Мы хорошо подготовились. У нас был большой перерыв. Конечно, были опасения, у нас был довольно большой перерыв между матчами, но мы усердно тренировались, и это дало результат. Очень важная победа. Главное сейчас два домашних поединка выиграть.

– Испанские трибуны — это всегда коррида. Сложно было играть на Канарах при полном зале?
– Уже не обращаешь внимания на трибуны. Только если сидишь на скамейке и вскакиваешь поддержать свою команду, тебе сзади что-то кричат. Смешно. Но в момент, когда ты на площадке вообще об этом не думаешь. Конечно, для местной команды это большой заряд.
Если сидишь на гостевой скамейке и вскакиваешь поддержать свою команду, тебе с трибун что-то кричат. Смешно.

– Первая сенсация в Кубке Европы от вашей бывшей команды — «Нижний Новгород» обыграл «Зенит» (113:105). Следите за командой?
– «Нижний» — молодцы. Плюс они в ФОКе играли. Там команда не уступает. Конечно, всегда слежу за их матчами.



– «Нижний Новгород» остается родной командой? Ведь именно там все узнали, что есть центровой Владимир Ивлев.
– Да, наверное. После аренды в Суперлиге приехал в «Нижний». Мне был 21 год. И там заиграл. «Нижний» всем нам дал большой импульс. Мы все там поднялись на другой уровень.

– Был момент «вау» – после Суперлиги с «Рязанью» играть в финале Единой лиги ВТБ, а потом в Евролиге?
– Нет. Всё было постепенно. Мы с командой шли к этому четыре сезона. Шаг за шагом. Конечно, круто играть с «Реалом» – это «вау». Но когда ты на площадке, не задумываешься – «Реал» или нет, это просто соперник. Теперь с «Локо» надеюсь вернуться в Евролигу.

– В Кубке Европы вы играли против Амаре Стадемайра. В вашей карьере был соперник такого калибра?
– Ребята говорят, что он бегает сейчас «без коленей и на пенсии». Я ожидал чего-то большего. Не впечатлил. Раньше, может, он и прыгал, и что-то такое вытворял, а здесь расслабленно играет. Ничего особенного в противостоянии с ним не было. Есть много игроков, против которых реально намного тяжелее играть.
Точно могу сказать, что Стадемайр никаких проблем мне не доставлял при игре против него в защите. Единственное — умеет выписать «горшок». Высокий, вовремя прыгает и хорошо накрывает броски.

У Кацикариса было больше дисциплины


– «Локомотив» уже по ходу сезона сменил тренера. Насколько сложно адаптироваться к новым требованиям?
– Меня вообще подписывал ещё Георгиос Барцокас. Так что для меня это третий тренер в сезоне. Пришли к тому же – агрессивная игра, меня задействуют на пятом номере. К чему подписывались, к тому и пришли. На самом деле, какое-то время тяжело, приходится перестраиваться. Но общие моменты у всех тренеров в принципе похожи. Плюс отдача и установка на агрессивность, постоянную борьбу — похоже на «Нижний Новгород» времён Зорана Лукича. Поэтому не так тяжело было привыкнуть к Саше Обрадовичу. Оба тренера – сербы. Есть различия в каких-то моментах, но суть одна и та же.
Я много действовал на третьем номере у Айнарса Багатскиса. Но это скорее была больше вынужденная мера из-за травм и короткой «скамейки».

– Обсуждали с Обрадовичем вашу роль на площадке? В «Нижнем» вас использовали сразу на трёх позициях.
– Каких-то особых установок нет. Тренер видит и знает, у кого какие сильные стороны. Комбинации просит заигрывать так, чтобы использовать максимум от того, на что способен каждый конкретный исполнитель. Я много действовал на третьем номере у Айнарса Багатскиса. Но это скорее была больше вынужденная мера из-за травм и короткой «скамейки». Я к этой позиции не привык.

– Почему, на ваш взгляд, не сложилось у Кацикариса в «Локомотиве»?
– Может быть, давал слишком много свободы. Сейчас команда добавила в агрессии, и всё получилось. Может быть, физики не хватало. Тяжело решить, что-то одно выбрать. Возможно, после первого поражения пошло давление со всех сторон, и команда не смогла показать себя после этого. Не могу дать конкретного ответа.

– У Обрадовича с дисциплиной строже?
– Казалось бы, всё должно быть наоборот, но дисциплины больше было у Кацикариса. Надо было ходить всей команде в одном цвете. Надо было всем договариваться: летишь ты в одном, в гостинице ходишь в другом, на игру в третьем. Он сам расселял всех в гостинице. Сейчас из такого – только все вместе ходим есть и все вместе встаём из-за стола. А дальше всё стандартно, без лишних наворотов, которые были у Кацикариса. И мы снова живём с Бубой в номере.



– С Евгением Бабуриным?
– Да, мы с Бубой уже пять лет живём в одном номере на выездах. Ещё с «Нижнего Новгорода». А Кацикарис нас расселил.
Больше времени провожу с семьёй, дочкой. Ей баскетбол не так интересен. Когда видит мяч, покричит пару раз «папа» и всё.

– В Краснодаре легко обустроились в бытовом плане?
– Для меня погода – единственный плюс. Город тяжёлый, нелегко привыкать после спокойного Нижнего. В некоторых бытовых моментах трудно перестроиться.

– Смотрите баскетбол без профессиональной надобности?
– Да, сейчас проще стало, потому что матчи чаще показывают по телевизору. Включаю для фона всегда. Конечно, больше времени провожу с семьёй, дочкой. Ей баскетбол не так интересен. Когда видит мяч, покричит пару раз «папа» и всё. Неважно кто играет. Мяч – «папа».

– Дочку отдадите в баскетбол?
– Дочку вряд ли. Девочка должна играть в волейбол. Да и мальчика вряд ли отдам в баскетбол. Хотя не знаю. Меня папа отдал. У меня было два варианта — баскетбол или волейбол. Потому что был высокий. Сам выбрал баскетбол.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПБК Локомотив-Кубань
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