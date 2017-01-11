Ивлев: Стадемайр не впечатлил, были соперники и серьёзнее

Надеюсь вернуться в Евролигу с «Локомотивом»

Если сидишь на гостевой скамейке и вскакиваешь поддержать свою команду, тебе с трибун что-то кричат. Смешно.

У Кацикариса было больше дисциплины

Я много действовал на третьем номере у Айнарса Багатскиса. Но это скорее была больше вынужденная мера из-за травм и короткой «скамейки».

Больше времени провожу с семьёй, дочкой. Ей баскетбол не так интересен. Когда видит мяч, покричит пару раз «папа» и всё.

Первый матч «Локомотива-Кубань» в новом году выпал на выезд в Испанию. «Железнодорожники» столкнулись с жаркой погодой, переполненными трибунами местной арены и горячим противостоянием с одним из фаворитов Еврокубка – «Гран Канарией». Краснодарцы не сплоховали и одержали важную победу, а одним из самых полезных в составе «Локо» стал форвард. За 17 минут на площадке он отметился 5 очками, 10 подборами и 2 перехватами. На обратном пути, во время продолжительного перелёта в Россию, Ивлев согласился побеседовать с корреспондентом «Чемпионата».– Мы смеялись, что нужно подписать испанца, чтобы он был гидом на выездах. В любом случае все турниры приятно начинать с победы. Выиграли на выезде у сильного соперника. «Гран-Канария» – один из наших конкурентов за первое место в группе. Мы хорошо подготовились. У нас был большой перерыв. Конечно, были опасения, у нас был довольно большой перерыв между матчами, но мы усердно тренировались, и это дало результат. Очень важная победа. Главное сейчас два домашних поединка выиграть.– Уже не обращаешь внимания на трибуны. Только если сидишь на скамейке и вскакиваешь поддержать свою команду, тебе сзади что-то кричат. Смешно. Но в момент, когда ты на площадке вообще об этом не думаешь. Конечно, для местной команды это большой заряд.– «Нижний» — молодцы. Плюс они в ФОКе играли. Там команда не уступает. Конечно, всегда слежу за их матчами.– Да, наверное. После аренды в Суперлиге приехал в «Нижний». Мне был 21 год. И там заиграл. «Нижний» всем нам дал большой импульс. Мы все там поднялись на другой уровень.– Нет. Всё было постепенно. Мы с командой шли к этому четыре сезона. Шаг за шагом. Конечно, круто играть с «Реалом» – это «вау». Но когда ты на площадке, не задумываешься – «Реал» или нет, это просто соперник. Теперь с «Локо» надеюсь вернуться в Евролигу.– Ребята говорят, что он бегает сейчас «без коленей и на пенсии». Я ожидал чего-то большего. Не впечатлил. Раньше, может, он и прыгал, и что-то такое вытворял, а здесь расслабленно играет. Ничего особенного в противостоянии с ним не было. Есть много игроков, против которых реально намного тяжелее играть.Точно могу сказать, что Стадемайр никаких проблем мне не доставлял при игре против него в защите. Единственное — умеет выписать «горшок». Высокий, вовремя прыгает и хорошо накрывает броски.– Меня вообще подписывал ещё Георгиос Барцокас. Так что для меня это третий тренер в сезоне. Пришли к тому же – агрессивная игра, меня задействуют на пятом номере. К чему подписывались, к тому и пришли. На самом деле, какое-то время тяжело, приходится перестраиваться. Но общие моменты у всех тренеров в принципе похожи. Плюс отдача и установка на агрессивность, постоянную борьбу — похоже на «Нижний Новгород» времён Зорана Лукича. Поэтому не так тяжело было привыкнуть к Саше Обрадовичу. Оба тренера – сербы. Есть различия в каких-то моментах, но суть одна и та же.– Каких-то особых установок нет. Тренер видит и знает, у кого какие сильные стороны. Комбинации просит заигрывать так, чтобы использовать максимум от того, на что способен каждый конкретный исполнитель. Я много действовал на третьем номере у Айнарса Багатскиса. Но это скорее была больше вынужденная мера из-за травм и короткой «скамейки». Я к этой позиции не привык.– Может быть, давал слишком много свободы. Сейчас команда добавила в агрессии, и всё получилось. Может быть, физики не хватало. Тяжело решить, что-то одно выбрать. Возможно, после первого поражения пошло давление со всех сторон, и команда не смогла показать себя после этого. Не могу дать конкретного ответа.– Казалось бы, всё должно быть наоборот, но дисциплины больше было у Кацикариса. Надо было ходить всей команде в одном цвете. Надо было всем договариваться: летишь ты в одном, в гостинице ходишь в другом, на игру в третьем. Он сам расселял всех в гостинице. Сейчас из такого – только все вместе ходим есть и все вместе встаём из-за стола. А дальше всё стандартно, без лишних наворотов, которые были у Кацикариса. И мы снова живём с Бубой в номере.– Да, мы с Бубой уже пять лет живём в одном номере на выездах. Ещё с «Нижнего Новгорода». А Кацикарис нас расселил.– Для меня погода – единственный плюс. Город тяжёлый, нелегко привыкать после спокойного Нижнего. В некоторых бытовых моментах трудно перестроиться.– Да, сейчас проще стало, потому что матчи чаще показывают по телевизору. Включаю для фона всегда. Конечно, больше времени провожу с семьёй, дочкой. Ей баскетбол не так интересен. Когда видит мяч, покричит пару раз «папа» и всё. Неважно кто играет. Мяч – «папа».– Дочку вряд ли. Девочка должна играть в волейбол. Да и мальчика вряд ли отдам в баскетбол. Хотя не знаю. Меня папа отдал. У меня было два варианта — баскетбол или волейбол. Потому что был высокий. Сам выбрал баскетбол.