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175 лет назад 2016
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«Локомотив» – АСБ
Фото: РИА Новости
Текст: Дмитрий Планидин

Реконкиста. «Локомотив» выходит в лидеры «испанской» группы

По итогам второго тура Топ-16 Еврокубка «Локомотив» остаётся единственным российским клубом, ни разу не проигравшим.
12 января 2017, четверг. 11:45. Баскетбол

«Локомотив» – АСБ 2:0


«Локо» продолжает оставаться самой надёжной командой отечественного баскетбола. В декабре подопечные Саши Обрадовича уступили лишь «Валенсии», в новом году пока идут без поражений. Краснодарцы более чем уверенно стартовали в Топ-16, обыграв на выезде одного из главных фаворитов турнира, а чуть позже мастерски расправились с УНИКСом в концовке матча Единой лиги ВТБ.

На очереди стояла скромная «Мурсия», вышедшая в следующий раунд только с третьего места и не хватавшая в последнее время звёзд в национальной лиге. Типичный испанский середняк обладает стандартным для своего класса составом:
выделить из ростера жёлто-синих можно разве что бывшего лучшего бомбардира NCAA Билли Бэрона и двух южноамериканских сборников Факундо Кампацо и Витора Фаверани.

Отсутствие качественного фронткорта предопределило ход встречи, которая пошла по сценарию «Локомотива» практически с первых минут матча. Самые неприятные моменты краснодарские болельщики пережили в первой четверти, когда гости сделали ставку на дальнобойную артиллерию – единственное работавшее в этот вечер оружие. Как только снайперам «Мурсии» перекрыли кислород, «Локо» начал забирать своё.

После малорезультативной первой половины (27:29) на паркете осталась лишь одна команда. «Локомотив» организовал два мощных спурта, в промежутке между которыми «Мурсия» смогла разжиться лишь тремя очками Бэрона. В концовке четверти Ивлев, Хвостов и Зубков довели отрыв уже до 14 очков (51:37). Вариантов спасения у гостей оставалось немного, а точнее, всего два – агрессивная игра Кампацо и всё те же «трёхи». Максимум, чего они смогли добиться, – 5-очкового отрыва за две минуты до финальной сирены. Больше баскетболисты «Мурсии» с игры не забивали – 60:70.



Первая победа «Зенита»


После неожиданной осечки в матче с «НН» петербуржцы отыгрались на «Химках» в поединке домашнего чемпионата. В среду пришло время подниматься в таблице европейского турнира. Команде Василия Карасёва противостоял неуступчивый, но довольно лимитированный в этом сезоне «Летувос Ритас», пока занимающий лишь третье место в первенстве Литвы.

После равного начала Яннис Тимма (которому будет суждено стать главным героем встречи), Кайл Лэндри и Райан Тулсон принесли «Зениту» первое двузначное преимущество в матче ещё в первой четверти (27:16). Однако долго оно не продержалось: вторая десятиминутка осталась за гостями, у которых выделялись Ючикас и Гидрайтис (43:40).

Литовцы ещё подержались какое-то время на дистанции одного броска и даже несколько раз сравнивали счёт, но большего добиться не смогли. Авторами ключевого рывка, внёсшего перелом в игру, стали Тимма и Лэндри (63:52). Латышский форвард не остановился и в заключительной четверти, в итоге набрав 27 очков. Стараний Кори Фишера и внезапно проснувшегося в концовке Дрю Гордона было явно недостаточно, чтобы спасти безнадёжную игру – 79:88.



Без Стребкова и без победы


В матче с «Хапоэлем» «Нижний» недосчитался одного из своих лидеров — Ивана Стребкова. Отсутствие российского разыгрывающего серьёзно сказалось на и без того скромной ротации Артурса Шталбргса. «Хапоэль» подошёл к матчу в оптимальном составе, но что самое интересное, смог мобилизовать в поддержку Кёртису Джеррелсу (21 очко) не Амари Стадемайра, а скромных трудяг Элиаху (19 + 7 подборов) и Джонса (21 + 9 подборов).

Единственным отрезком матча, в котором «Нижний» смотрелся лучше своего соперника, стали его первые минуты. Нейтрализовав последствия пропущенного рывка 2:11, израильтяне принялись методично и неспешно перемалывать гостей в «краске». Подавляющее преимущество фронткорта «Хапоэля» и слаженная командная игра, которой уверенно руководил Йотам Гальперин (11 передач) не оставили команде Шталбергса никаких шансов – 98:76.



Осечка в Мюнхене


Последними на паркет из российских клубов выходили «Химки», на выезде тестировавшие «Баварию». В декабре немцы набрали солидный ход: клуб из Мюнхена вышел в Топ-16 Еврокубка со второго места в группе, уступив «Зениту» только по итогам очных встреч. В Бундеслиге «Бавария» также проигрывает по праздникам и готова в любой момент обойти «Бамберг» и «Ульм». Кстати, именно над одним из своих главных конкурентов по домашнему чемпионату команда Саши Джорджевича расправилась в первом туре Топ-16: «Ульм» был повержен со счётом 68:57.

На бумаге «Химки» были соперником совсем другого уровня, но суровая реальность расставила всё на свои места. Первая половина прошла с преимуществом гостей, начавших вскрывать слабые места в обороне соперника ещё в первой четверти. Несколько энд-уанов в исполнении Пуллена и Роуэлэнда, казалось, окончательно сняли напряжение, однако это был лишь сиюминутный триумф.

Заткнув сирену об окончании половины своим дальним попаданием, Владимир Лучич вывел свою команду на дистанцию одного броска (38:41). Хозяева не стали долго ждать и на несколько успешных действий Тодоровича ответили рывком 10:0. Химчане тут же бросились отыгрываться (в главные герои записался Джейкоб Пуллен), но каждый раз у «Баварии» находился новый герой, возвращавший разрыв к исходным значениям: сразу 5 игроков в итоге набрали 10 и более очков. Подобное положение дел сохранялось вплоть до последних минут матча, пока у гостей банально не закончились патроны – 90:74.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Зенит БК Нижний Новгород ПБК Локомотив-Кубань ФК Химки
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