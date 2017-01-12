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175 лет назад 2016
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УНИКС одержал седьмую победу в 17 матчах регулярного чемпионата Евролиги
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Дзюба

Один за всех. Неудержимый Лэнгфорд привёл УНИКС к победе

Уступая «-12» за 14 минут до конца, казанцы благодаря отличной работе в обороне и результативности Лэнгфорда сумели обыграть «Бамберг».
12 января 2017, четверг. 22:15. Баскетбол
Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
12 января 2017, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
63 : 58 (13:20, 17:16, 16:11, 17:11)
Бамберг
Бамберг, Германия
УНИКС: Лэнгфорд - 27, Уильямс - 13, Параховский - 8, Столл - 7, Антипов - 5, Джонсон - 3, Каймакоглу, Панин, Клименко, Кларк, Банич
Бамберг: Стрельниекс - 13, Миллер - 12, Косьё - 6, Радошевич - 6, Тайс - 6, Мелли - 4, Зисис - 4, Штайгер - 3, Макнил - 2, Веремеенко - 2, Ло, Хекман

После того как в декабре УНИКС доказал, что реально готов бороться за выход в плей-офф, матчи с прямыми конкурентами за место в восьмёрке приобрели для него особое значение. И у «Бамберга» казанцам нужно было не просто брать реванш за поражение в первом круге (86:89), а побеждать с более весомым преимуществом. Однако без травмированных Кино Колома и Евгения Воронова, даже несмотря на возвращение Коти Кларка, эта задача выглядела очень сложной.

Отсутствие основного разыгрывающего УНИКСа стало заметно уже с начала поединка. В течение первых трёх минут хозяева не просто не могли забить, но и до броска довели дело лишь раз. Потери допускал и часто бравший на себя инициативу Кларк, и даже Кит Лэнгфорд, совершивший ошибку на дриблинге. Впрочем, стоило казанцам довести мяч под кольцом до Артёма Параховского, а Полу Столлу убежать в быстрый отрыв, как четырёхочковое превосходство «Бамберга» растаяло за 13 секунд. К сожалению, это было чуть ли не единственное удачное действие в первой половине мексиканского разыгрывающего, на которого в таких условиях легла повышенная ответственность.

В этой ситуации игру на себя, как и положено лидеру, взял Лэнгфорд. После его фирменного броска с разворота и скидки на Лэтэвиуса Уильямса в проходе подопечные Евгения Пашутина сумели выйти вперёд. Поспособствовала этому зацикленность гостей на трёхочковых, которые в цель не попадали. Однако когда немцы отказались от частых бросков с периметра и сделали ставку на быстрый переход из обороны в нападение, то быстро вернули себе преимущество, которое к концу стартовой четверти достигло 7 очков – 13:20.

Во втором периоде неспособность Столла руководить нападением УНИКСа стала ещё более очевидна. Игра хозяев в атаке рассыпалась на ряд отдельных моментов, в большинстве из которых каждый баскетболист пытался решить исход эпизода в одиночку. Оборона гостей, за редким исключением, успешно справлялась с такими попытками. А когда Янису Стрелниексу удалось наконец попасть из-за дуги, перевес его команды вырос до «+11», и Пашутину пришлось брать тайм-аут.

Поначалу это не принесло результата, поскольку Леон Радошевич и Даниэль Тайс за счёт скорости переигрывали Параховского и регулярно забирали подборы на чужом щите. Изменить ситуацию сумел Лэнгфорд, набравший за три минуты 8 очков, включая два «энд-уана». Эстафету у него в буквальном смысле подхватил Параховский, подобрав после промаха Кита и добавив мяч в корзину. От перевеса «Бамберга» осталось всего 3 очка, но второе дальнее попадание немцев, оказавшееся на счету Дариуса Миллера, позволило им немного увеличить разницу перед большим перерывом – 30:36.

Вторая половина открылась очередным мини-фестивалем потерь и фолов в нападении в исполнении обеих команд. Одна из ошибок оказалась на счёту пока не набравшего оптимальной формы Кларка, который после этого сел на скамейку до конца встречи. Так и не сумев наладить действия в атаке, казанцы сосредоточились на обороне. Однако их успехи на своей половине площадки были незаметны, поскольку при этом сами они в течение шести минут не могли забить. Немцы же изредка, но поражали кольцо и довели преимущество до «+12». Испробовавший все возможные варианты и со Столлом, и без него Пашутин впервые выпустил на площадку Павла Антипова и не прогадал.

В критический момент форвард не постеснялся взять игру на себя и забил в проходе с фолом, а потом агрессивно поборолся за подбор на чужом щите и ещё раз заработал право выйти на линию штрафных. Антипову удалось «разбудить» партнёров, и теперь уже Уильямс вначале открылся под передачу Лэнгфорда под кольцом, а затем после собственного перехвата эффектно вколотил сверху в быстром отрыве. Всплеск эмоций зарядил даже Столла, реализовавшего трёхочковый и совершившего подбор в нападении. А после того как с передачи мексиканца из-за дуги попал и Лэнгфорд, счёт практически сравнялся – 46:47.

В заключительной десятиминутке плоды работы УНИКСа в обороне стали более очевидны. Хозяева благодаря гению Лэнгфорда, который в финальной четверти набрал 9 очков, совершил 4 подбора под своим щитом и отдал ещё 3 передачи Уильямсу, сумели преодолеть кризис в нападении. А вот «Бамберг» на чужой половине продолжал биться о бетонную стену. Гостям удавалось двигать мяч только по периметру, а все попытки пройти под кольцо завершались либо потерями, либо скидками назад.

И всё же после того, как Стрелниекс реализовал всего четвёртый из 25 трёхочковых немцев за матч, а Тайс сумел прорваться в трёхсекундную и исполнить данк, подопечные Андреа Тринкьери получили реальный шанс спастись. Однако в самый ответственный момент Стрелниекс вновь промахнулся из-за дуги, а затем Столл точными штрафными поставил точку в драматичном поединке – 63:58.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бамберг БК УНИКС Артём Параховский Кит Лэнгфорд Лэтэвиус Уильямс Янис Стрелниекс
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