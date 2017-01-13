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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Энтони Беннетт
Фото: Reuters
Текст: Ринат Салахетдинов

Вам достаётся кот в мешке! Первый номер драфта НБА – в «Фенере»

Энтони Беннетт был выбран под первым номером драфта НБА-2013, «помог» «Кливленду» стать чемпионом и всё равно оказался в Европе.
13 января 2017, пятница. 19:45. Баскетбол
Вслед за первым номером драфта-2006 Андреа Барньяни в Европу перебрался и выбранный под первым номером в 2013 году Энтони Беннетт. В начале недели появилась информация о его отчислении из «Бруклина», а через пару дней посыпались сообщения о том, что канадский форвард до конца сезона будет защищать цвета турецкого «Фенербахче». Вспоминаем историю Беннетта, а также других игроков НБА, вынужденных искать счастья в Старом Свете.

Четыре клуба за четыре года


Старт карьеры Беннетта в НБА вышел весьма удачным. На драфте 2013 года «Кливленд» выбрал его под первым номером. Хотя этот шаг вызвал удивление многих экспертов, драфт не считался переполненным талантами, и к перспективам Беннетта проявить себя относились довольно благосклонно. Зато сейчас, с высоты прошедших четырёх лет, можно смело утверждать, что «Кавальерс» совершили чудовищную ошибку. Яннис Адетокунбо, Стивен Адамс, Руди Гобер, Си Джей Макколлум – список баскетболистов, оценённых ниже Беннетта, но ныне выступающих заметно лучше (и это мягко говоря), можно продолжать ещё долго. Кстати, на том драфте с молотка ушли лидеры нынешнего «Зенита» – Сергей Карасёв (19-й номер) и Янис Тимма (60-й номер). Да что уж там, даже черногорский центровой «Химок» Марко Тодорович, выбранный «Портлендом» под 45-м номером, и то смотрелся бы в «Кливленде» не хуже канадца.

Итак, позади четыре года мучений. В дебютном сезоне Беннетт принял участие в 52 матчах. Статистика не поражала воображение (4,2 очка и 3,0 подбора), и руководство команды решило от него избавиться. По счастливому стечению обстоятельств в Огайо вернулся Леброн Джеймс, в связи с чем началась активная перестройка состава. Настало время самого полезного действия Беннетта в карьере – его включили в сделку по обмену Кевина Лава из «Миннесоты». В обратном направлении вместе с канадским форвардом проследовал его соотечественник Эндрю Уиггинс, выбранный под первым номером драфта-2014. Кстати, в ходе этого же обмена из «Миннесоты» в «Филадельфию» перебрался ныне защищающий цвета «Химок» Алексей Швед.

В отличие от Уиггинса, Беннетт не прижился и в «Тимбервулвз», хотя шансы проявить себя у него были. Он провёл за новую команду 57 матчей, в которых набирал 5,2 очка и 3,8 подбора за 15,7 минуты в среднем за игру. Тем самым он сам подписал себе «смертный приговор». Его отправили на родину – в «Торонто», где он когда-то мечтал оказаться. Однако Беннетт провалился и там. Невразумительная игра, периодически возникающие проблемы с лишним весом вылились в то, что боссы «Рэпторс» «слили» Энтони в «Бруклин».

Ниже падать было уже некуда, но Беннетт не смог произвести впечатление даже на руководство «Нетс», по состоянию на 13 января уверенно замыкающих турнирную таблицу. Дно НБА пробито, под ним – только Европа, куда Энтони и «провалился».
Драфт-2013 не считался переполненным талантами, и к перспективам Беннетта проявить себя относились довольно благосклонно.

Почему «Фенербахче»?


Генеральный менеджер стамбульского клуба Маурисио Джерардини помимо всего прочего ещё и член Баскетбольного совета Канады. Беннетт стал первым канадцем в истории, выбранным под первым номером драфта НБА, кроме того, он выступает за национальную команду. В составе юношеской сборной Канады Беннетт завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2010 года. В 2015 году уже в составе основной сборной Энтони стал серебряным призёром Панамериканских игр, причём внёс весомый вклад в успех канадцев. Словом, он всегда был на виду в пределах страны, а Джерардини не мог не обратить внимание на столь фактурного персонажа.

Несмотря на очевидные плюсы сотрудничества с игроком — какое-никакое громкое имя (по крайней мере, по меркам Европы), небольшие затраты (в ином случае приглашать его в команду вряд ли имело бы смысл) и собственно баскетбольные навыки (Нандо де Коло, например, в НБА тоже не блистал), — «Фенербахче» получил в лице Беннетта настоящего кота в мешке. Он нестабилен, не обладает поставленным броском, пребывает не в лучшем психологическом состоянии, так ещё и попадёт в новые для себя условия, а эмоциональные и требовательные болельщики «Фенера» вряд ли дадут новичку спуску. Особенно если он продолжит выступать на уровне «Бруклина».
Невразумительная игра, периодически возникающие проблемы с лишним весом вылились в то, что боссы «Рэпторс» «слили» Энтони в «Бруклин».

Исход за океан


Беннетт – далеко не первый представитель НБА, отправившийся за океан. Понятно, что любой игрок будет до последнего пытаться остаться в сильнейшей баскетбольной лиге планеты, но бывают такие обстоятельства, когда отказаться от переезда не представляется возможным.

Барньяни поехал в «Басконию» доживать свой баскетбольный век, де Коло, Швед и Карасёв вернулись за игровым временем и трофеями (пока во втором преуспел только француз). К той же категории можно отнести «больших» «Фенербахче» Перо Антича, Экпе Юдо и Яна Веселы, защитников «Басконии» Шейна Ларкина и Пабло Приджиони, форварда «Химок» Робби Хаммела и многих других.

Есть и вторая категория граждан. Некогда наводивший ужас на соперников в НБА Амаре Стадемайр занят тем, что зарабатывает деньги на пенсию в «Хапоэле». О его нынешней форме весьма точно высказался центровой «Локомотива-Кубань» Владимир Ивлев. Джош Смит и вовсе попал в баскетбольное чистилище, продавшись в Китай. К такого рода переходам можно относиться по-разному, но, в конце концов, понять желающих заработать на старости лет игроков тоже можно.
В случае успешной игры в составе стамбульской команды, Беннет получит отличную возможность реанимировать карьеру и однажды вернуться в НБА.

Чем закончится сотрудничество «Фенера» с Беннеттом? Пока неясно. Очевидно лишь, что в случае успешной игры в составе стамбульской команды форвард получит отличную возможность реанимировать карьеру и однажды вернуться в НБА. Но уж очень безрадостно выглядят перспективы баскетболиста, не сумевшего остаться в лиге в период, когда баснословные контракты раздают направо и налево. И нет, это не камень в огород Тимофея Мозгова.

Что же, добро пожаловать в Европу, Энтони!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Фенербахче Бруклин Нетс Кливленд Кавальерс Миннесота Тимбервулвз Торонто Рэпторс Энтони Беннетт
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