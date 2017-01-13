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175 лет назад 2016
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ЦСКА прервал серию поражений, разгромив «Милан» на своём паркете
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Планидин

«Армани» не в моде. ЦСКА уничтожил «Милан» в Москве

Команда Итудиса доминировала с первой до последней секунды, нанеся «Милану» самое крупное поражение в сезоне.
13 января 2017, пятница. 23:15. Баскетбол
Евролига. Регулярный чемпионат. 17-й тур
13 января 2017, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
101 : 64 (27:9, 29:16, 22:21, 23:18)
Милан
Милан, Италия
ЦСКА: де Коло - 22, Воронцевич - 18, Фридзон - 12, Кулагин - 12, Теодосич - 10, Хайнс - 7, Огастин - 6, Антонов - 4, Фрилэнд - 4, Курбанов - 2, Джексон - 2, Хряпа - 2
Милан: Мачван - 19, Симон - 15, Радулица - 10, Чинчиарини - 6, Хикман - 5, Маклин - 3, Абасс - 3, Пасколо - 2, Калниетис - 1, Драгич, Фонтеккио

Для ЦСКА настали интересные времена. На каком-то этапе «армейцы» настолько оторвались от группы преследователей и почувствовали себя комфортно, что серия из трёх поражений подряд, в которую вошли две концовки, где всё могло случиться иначе, вызвала небольшой ажиотаж. При этом даже подобные осечки не смогли отнять у московского клуба единоличного лидерства, а ближайшее расписание наталкивает на мысли о скором возвращении москвичей в привычный ритм.

Первым в очереди на избиение стоял один из двух главных аутсайдеров турнира — итальянский «Милан». Команда Ясмина Репеши до отчётного матча обладала самой длинной безвыигрышной серией, начавшейся ещё 17 ноября! За почти два месяца «Армани» были близки к победе лишь в матче… разумеется, с ещё одним неудачником первой половины «регулярки» — турецким «Галатасараем».

В случае поражения в Москве «Милан» становился первым в истории полноценного чемпионата Евролиги обладателем 10-матчевой серии без побед. И без того невысокие шансы на успех снизило отсутствие в команде её самого результативного игрока: Раким Сандерс продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в декабре.

Посмотреть на то, как «армейцы» реабилитируются за последние неудачи, пришло чуть больше 7 тысяч зрителей. «Красно-синяя» часть Москвы выбирала между хоккеем и баскетболом: практически в одно и то же время неподалеку от «Мегаспорта» хоккейный ЦСКА принимал на своём льду новосибирскую «Сибирь».

«Армейцы» начали без разведки: Дмитрий Кулагин здорово заиграл в первой атаке Курбанова, а затем в быстром прорыве после смачного блок-шота Радулице отличился сам. Репеша, чьи подопечные запороли первые три владения, не стал долго ждать и после необязательного фола разразился тайм-аутом. Активная жестикуляция и повышенный тон не помогли: за первые 5 минут «Милан» набрал всего одно очко, при этом совершив 6 потерь (!!!). ЦСКА, даже не включая скоростей, без труда добился двузначного преимущества — 13:2.

Традиционно появившейся в середине четверти Теодосич сразу же набрал 6 очков, сначала забив свою «трёху», а затем ассистировав де Коло. Тем временем игра «Милана» продолжала рассыпаться на атомы. Гости не могли толком организовать ни быстрые прорывы, ни «позиционку», где регулярно натыкались на подстраховку и постоянное движение «армейцев». Дошло до того, что полностью открытый Зоран Драгич пустил «сквозняка» из-за дуги. Под сирену Андрей Воронцевич установил окончательный счёт в четверти – 27:9.

После небольшого перерыва кошмар для Репеши возобновился. Гости продолжали проигрывать эпизод за эпизодом, и уже через несколько минут энд-уан Виталия Фридзона принёс ЦСКА «+25», а в следующем владении занимательной арифметикой побаловал Нандо де Коло: «армейцы» повели с четырёхкратным преимуществом — 36:9. На этом фоне данк в быстром отрыве от Рики Хикмана и первая «трёха» Милана Мачвана выглядели как настоящее чудо.

Итудис воспользовался моментом, которого у него не было достаточно давно, и вплотную занялся ротацией: к 17-й минуте матча на площадке успел побывать каждый. Пробив несколько этажей, миланцы нащупали дно на отметке «-30». Сильно оттолкнуться не получилось, но, по крайней мере, перекрыть цифры первой четверти удалось. На большой перерыв гости уходили с 25 очками, 25% попадания с игры и 13 потерями – 56:25.

Остановив падение до перерыва, «Милан» наконец-то начал играть в баскетбол на обоих концах площадки. И если в защите усилия носили коллективный характер, то в нападении больше всех старался Круно Симон, довольно быстро набравший 12 очков. Правда, надолго усыпить бдительность «армейцев» не удалось. Сначала Кайл Хайнс получил идеальную передачу от одного из игроков в красно-белой форме и эффектно воткнул сверху, а затем сольные номера принялся исполнять Нандо де Коло.

В концовке «армейцы» решили, что было бы неплохо забрать и третью четверть. Достаточно тривиальную в этот вечер задачу своими дальними попаданиями помогли решить Дмитрий Кулагин и Андрей Воронцевич. На этом любые остатки соревновательной части матча испарились под сводами «Мегаспорта» – 78:46.

Итудис не стал убирать всех лидеров в начале заключительной десятиминутки, постепенно добавляя новых игроков в микс. Последним присоединился к празднику беззаботного баскетбола Семён Антонов, отметившись сразу в нескольких атаках и одновременно убрав последний ноль в статистическом протоколе. На повестке дня оставалась только сотня, и за 52 секунды до финальной сирены овации сорвал Джоэл Фриленд. 101:64 – ЦСКА прерывает свою грустную серию.

На послематчевой пресс-конференции Димитрис Итудис вновь отказался говорить о «Милане» (в чём его сложно упрекнуть, учитывая показанный результат), сделав акцент на концентрации своих подопечных на протяжении всех 48 минут: «Я поздравляю команду. При всём уважении к «Милану» буду говорить о ЦСКА. Мы были мотивированы после трёх поражений кряду, отлично начали игру, довели преимущество практически до 20 очков уже по ходу первой четверти, а дальше продолжили наращивать отрыв. Жаль, что немного расслабились в дебюте третьей десятиминутки. Тем не менее мы с уважением отнеслись к игре от начала и до конца. Результат матча стал подарком для болельщиков к новогодним праздникам».

Ставший самым результативным игроком матча Нандо де Коло отметил действия своих партнёров в обороне: «Пытаюсь вернуть былую форму. Получается с переменным успехом: возвращаться после травм всегда непросто. До сих пор чувствую некоторый дискомфорт, но работаю над этим день за днём. Сегодня команда отработала просто великолепно. Все мы помнили, что проиграли в Евролиге трижды подряд, но сумели наконец-то прервать неприятную серию. Залогом успеха стали наши действия в обороне. Конечно, в атаке мы неплохо двигали мяч, набрали довольно много очков, но результат был достигнут именно благодаря первоклассной защите».

Разумеется, с совсем другим настроением с журналистами общался Ясмин Репеша, не стеснявшийся в выборе формулировок: «Это позор. Мы не выполнили ничего, о чём договаривались на предматчевой установке. Позволили ЦСКА набирать очки в отрывах, ничего не противопоставили их быстрому нападению. Мы выступили явно ниже своего уровня и ниже уровня соревнований, хочу принести извинения болельщикам и владельцам команды. Поздравляю ЦСКА с прекрасной игрой, желаю им удачи в будущем».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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