Красота дня. Почему игроки «Лейкерс» завидуют Ларри Нэнсу

является одним из лучших игроков НБА по броскам сверху. За первые два месяца текущего сезона форвард уже успел порадовать нас несколькими невероятными данками, которые заслуживают стать лучшими в этом году. Пока Нэнс-младший восстанавливается от травмы колена, мы предлагаем вам получше узнать его спутницу жизни.родилась в небольшом городке Шошони, штат Вайоминг. Будучи ученицей старшей школы Ривертон, Хейли добилась больших успехов в плавании.После окончания школы Пинс посещала лекции в нью-йоркском Университете Святого Бонавентура и в Университете Северного Колорадо.Затем Хейли поступила в Вайомингский университет, где продолжила заниматься плаванием, а также стала членом баскетбольной и легкоатлетической команд.Пинс и Нэнс-младший, который тоже был студентом Вайомингского университета, начали встречаться в 2014-м, за год до того как генеральный менеджер «Лейкерс» Митч Капчак выбрал форварда под 27-м номером на драфте-2015.Хейли закончила университет с дипломом химика. Стоит отметить, что она увлекалась химией с малых лет и всё ещё планирует построить карьеру в этой области.Сейчас девушка работает моделью, а также занимается дизайном помещений – стандартный список интересов подружки современного спортсмена.Конечно, Хейли часто заглядывает на матчи «Лейкерс» в «Стэйплс-центре». Благо, в этом сезоне это стало делать намного приятнее, ведь калифорнийский клуб стал чаще побеждать.У Ларри и Хейли есть три пса — Кайл, Реджи и Кэш. Пара уделяет им много внимания, часто наряжает их в смешные костюмы и даже празднует их дни рождения.Ещё одним совместным увлечением Пинс и Нэнса-младшего является футбол. Их часто можно встретить на стадионе «Стабхаб-центр» – домашней арене бывшего клуба Дэвида Бекхэма «Лос-Анджелес Гэлакси».В Городе Ангелов Хейли наслаждается пляжами и тёплым климатом. В одном из интервью она призналась, что немного скучает по зимам в Вайоминге, а также посетовала на то, что Ларри слишком много времени уделяет видеоиграм.