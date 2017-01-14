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Хейли Пинс – девушка форварда «Лейкерс» Ларри Нэнса-младшего
Фото: instagram.com/haileyalta/
Текст: Олег Толокевич

Красота дня. Почему игроки «Лейкерс» завидуют Ларри Нэнсу

В рубрике «Красота дня» – Хейли Пинс, американская модель, девушка форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Ларри Нэнса-младшего.
14 января 2017, суббота. 13:30. Баскетбол
Ларри Нэнс-младший является одним из лучших игроков НБА по броскам сверху. За первые два месяца текущего сезона форвард уже успел порадовать нас несколькими невероятными данками, которые заслуживают стать лучшими в этом году. Пока Нэнс-младший восстанавливается от травмы колена, мы предлагаем вам получше узнать его спутницу жизни.

Хейли Пинс родилась в небольшом городке Шошони, штат Вайоминг. Будучи ученицей старшей школы Ривертон, Хейли добилась больших успехов в плавании. После окончания школы Пинс посещала лекции в нью-йоркском Университете Святого Бонавентура и в Университете Северного Колорадо. Затем Хейли поступила в Вайомингский университет, где продолжила заниматься плаванием, а также стала членом баскетбольной и легкоатлетической команд. Пинс и Нэнс-младший, который тоже был студентом Вайомингского университета, начали встречаться в 2014-м, за год до того как генеральный менеджер «Лейкерс» Митч Капчак выбрал форварда под 27-м номером на драфте-2015.Хейли закончила университет с дипломом химика. Стоит отметить, что она увлекалась химией с малых лет и всё ещё планирует построить карьеру в этой области.Сейчас девушка работает моделью, а также занимается дизайном помещений – стандартный список интересов подружки современного спортсмена.Конечно, Хейли часто заглядывает на матчи «Лейкерс» в «Стэйплс-центре». Благо, в этом сезоне это стало делать намного приятнее, ведь калифорнийский клуб стал чаще побеждать.У Ларри и Хейли есть три пса — Кайл, Реджи и Кэш. Пара уделяет им много внимания, часто наряжает их в смешные костюмы и даже празднует их дни рождения.Ещё одним совместным увлечением Пинс и Нэнса-младшего является футбол. Их часто можно встретить на стадионе «Стабхаб-центр» – домашней арене бывшего клуба Дэвида Бекхэма «Лос-Анджелес Гэлакси». В Городе Ангелов Хейли наслаждается пляжами и тёплым климатом. В одном из интервью она призналась, что немного скучает по зимам в Вайоминге, а также посетовала на то, что Ларри слишком много времени уделяет видеоиграм.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ларри Нэнс-младший Красота дня Фото
Новости. Баскетбол
14 января 2017, суббота
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