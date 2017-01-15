Колесников: в Белграде у нас были свои 3 секунды

«Когда мы выиграли Еврочеллендж, сразу понял – карьера удастся»

Я долго шёл к чемпионату мира – ещё в Латвии хотел играть за сборную.

«Мечта остаётся прежней – стать чемпионом России»

На каждую игру «Обрадойро» приходило по 10 тысяч зрителей.

На Матче всех звёзд с удовольствием поучаствовал бы в соревновании снайперов

Взрослые – хорошо, но мне хочется, чтобы дети получили полноценное баскетбольное образование.

стал победителем голосования болельщиков на Матч всех звёзд среди российских игроков «Автодора». И это вряд ли кого-то сильно удивило, учитывая цифры, которые показывает опытный защитник в этом сезоне. Корреспондент «Чемпионата» поговорил с одним из лидеров волжской команды накануне важного матча против красноярского «Енисея».– Всё довольно банально, как и у всех. Когда начал заниматься баскетболом, не очень понимал, насколько мне это интересно. Но тренироваться не бросал и в 8-м классе уже осознал, что хотел бы заниматься этим профессионально. На самом деле и мыслей о том, что бы я ещё мог делать в жизни, не было. В принципе для меня баскетбол – это и есть моя жизнь. После школы целенаправленно поступил в физкультурный институт в Москве, и как раз там у меня была специализация «тренер по баскетболу».– Подобные моменты карьеры запоминаются на всю жизнь. Тем более тогда ещё «Урал-Грейт» был сильной командой, которая несколько лет назад становилась чемпионом России. Было очень приятно после всего лишь одного сезона в профессионалах получить от них предложение. Когда мы выиграли Еврочеллендж, сразу понял – карьера удастся. И так получилось, что действительно трофеи были чуть ли ни в каждом сезоне.– Именно тогда я впервые столкнулся с агентами в баскетболе. Разумеется, агентская работа имеет большое значение для каждого игрока. На тот момент я всех этих подробностей ещё не знал и, как раз заключив первое соглашение, получил приглашение поиграть в ВЭФе. Естественно, недолго думая поехал играть в Латвию. Много хорошего слышал о прибалтийской школе баскетбола и решил для себя, что этот ход будет перспективным. Были, конечно, определённые опасения, но на месте всё это ушло. На самом деле там я провёл плодотворные сезоны, которые помогли мне в дальнейшем. Именно там я впервые в своей карьере поучаствовал в полноценном Матче всех звёзд.– Конечно, по прошествии времени всегда находишь какие-то огрехи, которые можно было бы и не совершать. На чемпионатах мира вообще практически нет проходных команд. Я помню, тогда мы в четвертьфинале встретились с американцами. У них была очень сильная команда, но мы всё равно смотрелись здорово. Естественно, приятно находиться в подобной обстановке, ощущать себя частью сборной и приносить пользу.Я долго шёл к этому чемпионату – ещё в Латвии хотел играть за сборную. Вообще у меня карьера шла поступательно. Когда начинал в сборной, завоевал золото чемпионата Европы с «молодёжкой». Потом была Универсида-2009 в Белграде, где мы стали серебряными призёрами и в полуфинале как раз обыграли американцев. Тогда тренером команды был Сергей Белов, и, честно, даже было такое ощущение,что мы с ним те знаменитые 3 секунды повторяем. По сути, так и было: всю игру проигрывали и всё равно вырвали победу в концовке.– Хотелось бы сыграть. Стремлюсь вернуться, к тому же там сейчас собрался хороший коллектив. Считаю, что могу помочь сборной и сразу же откликнусь на приглашение, если таковое поступит. А там уже на сборах тренер решит, кто из нас достоин. Тем более я знаю Базаревича, с которым мы работали ещё в «Красных Крыльях». Мне знакомы его требования к игрокам.– У него акцент на быстрый баскетбол, и с этим у меня проблем нет. Конкуренции я тоже никогда не боялся, при этом прекрасно понимаю, что на моей позиции форварда она очень высокая. Но именно в подобной конкуренции ты и растёшь.– У нас сборы проходили в Испании, где мы провели много матчей с местными командами. Может быть, на меня обратили внимание ещё там. Предложение от них поступило в середине сезона. Объяснили, что у них сложная ситуация и нужно срочно усилить команду. Мы поговорили с президентом клуба, после чего он меня отпустил, пожелав удачи.– Я получил очень интересный опыт. В плане организации всё на совершенно другом уровне. На каждую нашу игру приходило по 10 тысяч зрителей. Атмосфера невероятная, и для игрока это очень приятно. Ну и стиль баскетбола совершенно иной: скорости выше, акцент сделан на нападении. В России топовые клубы играют более размеренно, медленно, а там стараются постоянно бежать. Мне понравились и город, и команда. По окончании сезона мне предложили остаться, но летом я выбрал «Автодор». Уже когда сезон стартовал, от них поступило ещё одно предложение, но своего решения я уже не менял.– Не хотелось бы никого обижать, у каждого города есть свои особенности. Когда я только начинал в Самаре и Перми, мне казалось, это то, что нужно. Очень много людей ходят в Перми, где мы недавно играли, и в Саратове. Эти два города серьёзно выделяются на фоне остальных. В Самаре зал тоже был всегда забит, вместимости явно не хватало. Будь она больше, я уверен, что всё равно арена наполнялась бы на сто процентов. К сожалению, у нас в стране это повсеместная история. Конечно, хотелось бы, чтобы хороших баскетбольных арен становилось больше.– Мечта остаётся прежней – стать чемпионом России. Трофеев много, но чемпионства страны как раз сильно не хватает. И, конечно, какие-то медали хотелось бы завоевать со сборной. Остались только эти медали, и коллекция станет по-настоящему полноценной.– Многие любители игры не могут тренироваться на постоянной основе по разным причинам, и мы как раз готовы предоставить эти условия. Хотя акцент всё-таки будем делать на профессиональной подготовке детей. Взрослые – хорошо, но мне хочется, чтобы дети получили полноценное баскетбольное образование. Сейчас у нас с этим в стране большая проблема. Хочется, чтобы больше наших ребят выходили полностью обученными, с поставленной техникой и играли в российских клубах уже на профессиональном уровне.– Жизнь покажет, но почему бы и нет? Раньше бы точно отказался, но сейчас моё видение меняется. С детьми мне интересно работать, поэтому я готов.– Конечно, в первую очередь хотелось бы поучаствовать в самом матче — почувствовать атмосферу баскетбольного праздника, сравнить свои ощущения с прошлым опытом. Думаю, что каждый игрок этого желает, ведь из года в год все смотрят Матч всех звёзд НБА – это престижно и почётно. Что касается конкурсов, то, конечно, с удовольствием поучаствовал бы в соревновании снайперов.– Я считаю, количество попаданий на тренировке – бросать можно и тысячу раз. Сколько игроков знаю, те же Лэнгдон и Шишкаускас всегда очень много уделяли времени броску. Да посмотрите на того же Коби Брайанта, который впахивал на каждой тренировке. Моё мнение – в день нужно реализовывать не менее 200 трёхочковых. Но есть и технические моменты. Например, даже если ты бросаешь неправильно, главное, чтобы у тебя было одинаковое движение при каждом выпуске мяча.– Не могу сказать, что этот процесс прошёл незаметно. Два-три месяца пришлось потратить на то, чтобы привыкнуть. Ведь меняется не только дистанция, но и ощущение площадки.– У нас есть несколько хороших легионеров: Миннерат, Хантер, Каррера. Любой из этих трёх может и сверху забить, и просто сделать шоу в любом эпизоде. Если выбирать одного, то, конечно, это Миннерат. Он весь сезон играет стабильно и ярко, так что, думаю, он точно заслужил место на Матче всех звёзд.– Задачи у нас не меняются: мы по-прежнему должны попадать в плей-офф Единой лиги ВТБ и пройти в следующий этап Лиги чемпионов. Шаг за шагом будем пытаться проходить дальше, но ситуация достаточно сложная: мы проиграли много матчей, где должны были побеждать, что отодвинуло нас от высоких мест.– Их много. Сказалась и чехарда с тренерами, которая не позволяла нам обрести стабильность. С приходом нового наставника вроде бы начали побеждать, хотя, может, это просто повлиял новый год – в старом остались все неприятности. Надеюсь, будем радовать болельщиков и дальше. Прибавлять всегда есть куда, и каждый игрок знает, где не использует свой потенциал. Проходных соперников в Единой лиге нет, поэтому в любом случае легко не будет.– Они всегда связаны с командными. Любят победителей, правильно? Нужно попасть в плей-офф, взять медали Лиги чемпионов, и тогда можно считать, что сезон удался. Но это краткосрочные цели, есть ещё и чемпионат Европы, и квалификация чемпионата мира.– Не знаю, как будет дальше, но на данный момент я чувствую, что могу играть с любым соперником, не уступая ни в физике, ни в скорости. Изменения можно будет заметить позже, и только тогда я могу объяснить, как именно они отражаются на игре. В моём возрасте нужно больше внимания уделять работе в тренажёрном зале, разминке. Нужно просто хорошо относиться к своему телу. А сколько буду играть, пока не знаю.