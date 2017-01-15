Марко Тодо. «Химки» прервали неудачную серию в матче с «Астаной»

Лишь второй раз в сезоне «Химки» допустили двойную осечку: после эпичной перестрелки в Санкт-Петербурге, победителем из которой вышел «Зенит», жёлто-синие провели одну из самых невразумительных игр в Еврокубке, уступив на выезде «Баварии». И всё-таки при всём уважении к «Астане», казахстанцы никак не могли претендовать на статус серьёзного теста для одного из главных фаворитов Единой лиги ВТБ, несмотря на точто команды перед отчётным поединком разделяли всего две победы.«Астана» ровно идёт по турниру, обыгрывая прямых конкурентов, при этом даже зацепив «Автодор» и «Нижний Новгород» – как раз нижегородцы стали последней жертвой скромной, но очень боевитой команды. Погоду в команде делают американские легионеры, один из которых даже имеет небольшие шансы на поездку в Сочи уже через месяц.является одним из лучших подбирающих лиги, при этом частенько радует болельщиков эффектными данками.У «Химок» проблем с представительством на Матче всех звёзд не намечается.практически на сто процентов окажутся в импровизированной сборной России, а в интернациональном сегменте за последние путёвки борютсяИменно француз начал первым веселить собравшуюся публику, с трёх предъявлений не забив из-под кольца. Правда, на форварде были нарушены правила, и после двух штрафных счёт был открыт. В следующей атаке Нобель действовал куда острее, трансформировав скидку Тодоровича из дабл-тима в лёгкий данк. Дальнего попадания (которое, правда, было оценено в два балла) от одного из лучших снайперов подмосковной команды, также долго ждать не пришлось: из первых 11 очков «Химок» француз набрал 6. Химчане явно обозначили своё преимущество, которое могло быть куда больше 6 очков, зафиксированных после окончания дебютной четверти – 23:17.Первым в двузначные числа предсказуемо вышел, после собственного перехвата вколотивший мяч сверху в быстром отрыве. В какой-то момент оба лучших бомбардира «Химок» были усажены Ивановичем на скамейку – у «Астаны» появился небольшой шанс подсократить разрыв.Многого гости не добились, и за 2,5 минуты до большого перерыва возвращавшиеся на паркет Швед и Бунгу-Коло лицезрели всё те же «+6». Концовку химчане смазали, даже предоставив возможностьзабить цирковой бросок со своей половины. Колоритный защитник к цели был близок, но даже если бы попал, счёт на табло уже не изменил – сирена прозвучала чуть раньше (39:34).Шведу потребовалось около 10 секунд, чтобы исполнить свой любимый трёхочковый с сопротивлением и открыть счёт очкам «Химок» во второй половине. Сверхдальняя попытка Алексею не удалась, после чего первый номер отправился в сольный проход по лицевой, завершив его смачным данком. Но это были лишь эпизоды, в промежутках между которыми солировал Лоури. Именно с передачи мобильного защитникасравнял счёт на 44.Химчан по традиции выручил всё тот же Швед, отмечавшийся в статистическом протоколе чуть ли не каждую минуту, причём не только набранными очками и ассистами, но и действиями в защите. Концовка полностью осталась за химчанами, а Швед перед заключительной десятиминуткой имел в своём активе 21 очко и 7 передач – 60:52.Иванович не стал менять пятёрку, которая сделала отрыв приемлемым, и не прогадал: Швед, Вяльцев, Ильницкий, Моня и Хаммел вскоре увеличили его почти в два раза (67:52). Решающее усилие, окончательно выбившее «Астану» из игры, было приложено. Но, пожалуй, самой яркой статистической линией мог похвастать, уже впервой половине собравший 13 подборов. Черногорец продолжал доминировать под обоими щитами и в итоге закончил матч с монструозным дабл-даблом (15 очков + 18 подборов). «Химки» одерживают рядовую победу, продолжив погоню за лидерами Единой лиги – 83:66.Один из двух главных героев встречи скромно сидел в раздевалке и также скромно начал отвечать на вопросы подлетевших журналистов. Даже внимание Алексея Шведа, который успел что-то шепнуть Марко на ухо, было приковано к черногорцу. Тодоровичу пришлось сразу же раскрыть секрет своего перформанса: «Я сегодня много играл, потому что Дмитрий быстро схватил 3 фола. У меня было множество возможностей, чтобы подбирать благодаря бокс-аутам и командной работе на щитах. 18 подборов – мой новый рекорд в Единой лиге, и я надеюсь, что таких игр, как сегодня, у меня будет ещё больше».На вопрос о турнирных перспективах центровой отвечал заметно серьёзнее, отметив, что впереди у «Химок» тяжёлое распиcание: «Январь и февраль станут для нас ключевыми месяцами. Мы находимся в таком положении, что нам нужно выигрывать большинство игр, если не каждую из оставшихся, чтобы занять хорошую итоговую позицию. В феврале у нас три кряду сложные игры на выезде против «Локомотива», «Автодора» и УНИКСа. В Еврокубке такая же ситуация: нам нужно побеждать всех, чтобы в конце сразиться за первую строчку с «Баварией».Комментируя итоги игры, Марко отдал должное сопернику, который оказывал сопротивление на протяжении 27 минут: «Каждая игра важна. «Астана» — не лучшая команда в Единой лиге, поэтому если бы мы и сегодня проиграли, то точно бы не смогли закончить «регулярку» на вершине. У них очень физически сильные «большие», которые могут здорово действовать под щитами, поэтому мне было нелегко. Вообще, против них всегда сложно играть».На данном этапе черногорец действительно находится в хорошей физической форме, что и подтвердил, отвечая на последний вопрос: «Не знаю, как тренируются остальные, но у нас очень интенсивный тренировочный процесс. Возможно, никто не тренируется больше, чем мы. Хотя я считаю, что в плане энергии и агрессивности мы можем добавить ещё. Уверен, что в следующих играх мы покажем это и выполним поставленные задачи. Лично я чувствую себя хорошо, даже сказал бы, что на данном этапе моей карьеры такой интенсивный график даже идёт на пользу».