Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Химки» одержали победу над «Астаной» благодаря 23 очкам Шведа
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Планидин

Марко Тодо. «Химки» прервали неудачную серию в матче с «Астаной»

23 очка Алексея Шведа и монструозный дабл-дабл Марко Тодоровича предопределили исход матча против казахстанской команды.
15 января 2017, воскресенье. 20:31. Баскетбол
Лишь второй раз в сезоне «Химки» допустили двойную осечку: после эпичной перестрелки в Санкт-Петербурге, победителем из которой вышел «Зенит», жёлто-синие провели одну из самых невразумительных игр в Еврокубке, уступив на выезде «Баварии». И всё-таки при всём уважении к «Астане», казахстанцы никак не могли претендовать на статус серьёзного теста для одного из главных фаворитов Единой лиги ВТБ, несмотря на то
что команды перед отчётным поединком разделяли всего две победы.

«Астана» ровно идёт по турниру, обыгрывая прямых конкурентов, при этом даже зацепив «Автодор» и «Нижний Новгород» – как раз нижегородцы стали последней жертвой скромной, но очень боевитой команды Илиаса Папатеодору. Погоду в команде делают американские легионеры, один из которых даже имеет небольшие шансы на поездку в Сочи уже через месяц. Усман Крубэлли является одним из лучших подбирающих лиги, при этом частенько радует болельщиков эффектными данками.

У «Химок» проблем с представительством на Матче всех звёзд не намечается. Алексей Швед и Сергей Моня практически на сто процентов окажутся в импровизированной сборной России, а в интернациональном сегменте за последние путёвки борются Джереми Эванс и Нобель Бунгу-Коло. Именно француз начал первым веселить собравшуюся публику, с трёх предъявлений не забив из-под кольца. Правда, на форварде были нарушены правила, и после двух штрафных счёт был открыт. В следующей атаке Нобель действовал куда острее, трансформировав скидку Тодоровича из дабл-тима в лёгкий данк. Дальнего попадания (которое, правда, было оценено в два балла) от одного из лучших снайперов подмосковной команды, также долго ждать не пришлось: из первых 11 очков «Химок» француз набрал 6. Химчане явно обозначили своё преимущество, которое могло быть куда больше 6 очков, зафиксированных после окончания дебютной четверти – 23:17.
Единая лига ВТБ
15 января 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Химки
Химки, Россия
83 : 66 (23:17, 16:17, 21:18, 23:14)
Астана
Астана, Казахстан
Химки: Моня, Ильницкий, Лиходей, Бунгу-Коло, Тодорович, Соколов, Вяльцев, Швед, Браун, Хаммел, Зайцев, Паллен
Астана: Кацивелис, Жигулин, Дегтярев, Гаврилов, Миллер, Каселакис, Ергали, Лоури, Крубалли, Мурзагалиев, Пономарев, Одом
Первым в двузначные числа предсказуемо вышел Алексей Швед, после собственного перехвата вколотивший мяч сверху в быстром отрыве. В какой-то момент оба лучших бомбардира «Химок» были усажены Ивановичем на скамейку – у «Астаны» появился небольшой шанс подсократить разрыв.

Многого гости не добились, и за 2,5 минуты до большого перерыва возвращавшиеся на паркет Швед и Бунгу-Коло лицезрели всё те же «+6». Концовку химчане смазали, даже предоставив возможность Роберту Лоури забить цирковой бросок со своей половины. Колоритный защитник к цели был близок, но даже если бы попал, счёт на табло уже не изменил – сирена прозвучала чуть раньше (39:34).Шведу потребовалось около 10 секунд, чтобы исполнить свой любимый трёхочковый с сопротивлением и открыть счёт очкам «Химок» во второй половине. Сверхдальняя попытка Алексею не удалась, после чего первый номер отправился в сольный проход по лицевой, завершив его смачным данком. Но это были лишь эпизоды, в промежутках между которыми солировал Лоури. Именно с передачи мобильного защитника Родерик Одом сравнял счёт на 44.

Химчан по традиции выручил всё тот же Швед, отмечавшийся в статистическом протоколе чуть ли не каждую минуту, причём не только набранными очками и ассистами, но и действиями в защите. Концовка полностью осталась за химчанами, а Швед перед заключительной десятиминуткой имел в своём активе 21 очко и 7 передач – 60:52.

Иванович не стал менять пятёрку, которая сделала отрыв приемлемым, и не прогадал: Швед, Вяльцев, Ильницкий, Моня и Хаммел вскоре увеличили его почти в два раза (67:52). Решающее усилие, окончательно выбившее «Астану» из игры, было приложено Робби Хаммелом. Но, пожалуй, самой яркой статистической линией мог похвастать Марко Тодорович, уже впервой половине собравший 13 подборов. Черногорец продолжал доминировать под обоими щитами и в итоге закончил матч с монструозным дабл-даблом (15 очков + 18 подборов). «Химки» одерживают рядовую победу, продолжив погоню за лидерами Единой лиги – 83:66.Один из двух главных героев встречи скромно сидел в раздевалке и также скромно начал отвечать на вопросы подлетевших журналистов. Даже внимание Алексея Шведа, который успел что-то шепнуть Марко на ухо, было приковано к черногорцу. Тодоровичу пришлось сразу же раскрыть секрет своего перформанса: «Я сегодня много играл, потому что Дмитрий быстро схватил 3 фола. У меня было множество возможностей, чтобы подбирать благодаря бокс-аутам и командной работе на щитах. 18 подборов – мой новый рекорд в Единой лиге, и я надеюсь, что таких игр, как сегодня, у меня будет ещё больше».

На вопрос о турнирных перспективах центровой отвечал заметно серьёзнее, отметив, что впереди у «Химок» тяжёлое распиcание: «Январь и февраль станут для нас ключевыми месяцами. Мы находимся в таком положении, что нам нужно выигрывать большинство игр, если не каждую из оставшихся, чтобы занять хорошую итоговую позицию. В феврале у нас три кряду сложные игры на выезде против «Локомотива», «Автодора» и УНИКСа. В Еврокубке такая же ситуация: нам нужно побеждать всех, чтобы в конце сразиться за первую строчку с «Баварией».

Комментируя итоги игры, Марко отдал должное сопернику, который оказывал сопротивление на протяжении 27 минут: «Каждая игра важна. «Астана» — не лучшая команда в Единой лиге, поэтому если бы мы и сегодня проиграли, то точно бы не смогли закончить «регулярку» на вершине. У них очень физически сильные «большие», которые могут здорово действовать под щитами, поэтому мне было нелегко. Вообще, против них всегда сложно играть».

На данном этапе черногорец действительно находится в хорошей физической форме, что и подтвердил, отвечая на последний вопрос: «Не знаю, как тренируются остальные, но у нас очень интенсивный тренировочный процесс. Возможно, никто не тренируется больше, чем мы. Хотя я считаю, что в плане энергии и агрессивности мы можем добавить ещё. Уверен, что в следующих играх мы покажем это и выполним поставленные задачи. Лично я чувствую себя хорошо, даже сказал бы, что на данном этапе моей карьеры такой интенсивный график даже идёт на пользу».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
БК Астана БК Химки
Новости. Баскетбол
15 января 2017, воскресенье
22:49 Шталбергс: при разнице в 20 очков «НН» показалось, что игра закончилась
22:10 Тренеры НБА учредят собственную награду «Лучшему тренеру»
21:21 Быков: победа для «Автодора» важнее качества игры
21:20 Зажигательный чирлидинг и Хаммел в маске — в фотообзоре матча «Химки» — «Астана»
20:54 Иванович: когда «Химки» включали голову, проблем не было
20:24 Карри: не могу представить уход из «Голден Стэйт»
19:59 В. Карасёв: «Зенит» всё решил в первые 4-5 минут третьей четверти
19:50 «Локомотив-Кубань» разгромил «Калев» "+31", Джонс набрал 15 очков
18:37 23 очка и 11 передач Шведа помогли «Химкам» обыграть «Астану» "+17"
18:01 24 очка Миннерата помогли «Автодору» вырвать победу у «Енисея»
17:46 «Нижний Новгород» обыграл «Цмоки-Минск», несмотря на 24 очка Джойса
17:17 «Зенит» разгромил «Парму» "+33", Анджушич и Тулсон набрали по 29 очков
16:57 Карри забросил 47 из 50 трёхочковых после тренировки
15:14 Сильвер: НБА рассмотрит возможность создания организации в Мехико
14:12 Джеймс: у «Кливленда» нет принципиального противостояния с «Голден Стэйт»
14:07 Худ получил травму колена в матче с «Орландо»
13:42 Роуз: Хорнасек должен требовать больше от «Нью-Йорка» в обороне
13:01 Колесников: могу помочь сборной России и сразу откликнусь на приглашение
12:20 Зубодробительные данки Аарона Гордона и Келли Убре – в топ-10 дня в НБА
11:53 Крис Пол и Деандре Джордан разыграли феерический аллей-уп
11:49 Энтони Дэвис: подборы в нападении «Чикаго» «убили» «Нью-Орлеан»
11:28 Джимми Батлер: последние несколько дней я словно был в аду
11:25 Стаускас роскошным финтом обыграл Убре
11:17 Гортат сокрушил кольцо «Филадельфии» данком через Хендерсона
11:13 Фэйворс: в какой-то момент я потерял резкость, но постепенно она возвращается
11:04 Колесников: хочу поучаствовать в Матче звёзд Лиги ВТБ и конкурсе снайперов
10:54 Э. Уотсон: Д. Букер не желает уезжать из Мехико, хочет сыграть здесь и с «Ютой»
10:05 Пол отдал шикарный пас под кольцо Мба а Муте
09:57 Тимофей Мозгов и Деандре Джордан устроили данк-дуэль на первой минуте матча
09:52 Люк Уолтон: «Лейкерс» стоило фолить на Деандре Джордане хоть иногда
09:32 Док Риверс: Деандре Джордан отбивает у соперников желание идти в проход
07:33 «Юта» вырвала победу у «Орландо» за счёт рывка 13:0 в концовке
06:22 «Вашингтон» разгромил «Филадельфию» — «+16», Уолл набрал 25 очков
04:36 «Финикс» оказался сильнее «Сан-Антонио», Букер набрал 39 очков, Леонард — 38
03:39 36 очков Дэвиса не спасли «Нью-Орлеан» от поражения в Чикаго
03:07 «Лейкерс» проиграли «Клипперс», Джордан набрал 24 очка, Мозгов — 8
00:50 Анциферов: «Автодор» хочет и должен продолжить победную серию
14 января 2017, суббота
23:40 Шталбергс: «Цмоки» — опытная команда, которая может показать качественную игру
22:42 «Барселона» может подписать Фаверани
21:37 Победный блок-шот Кузмича признан лучшим моментом 17-го тура Евролиги
20:19 Захаров: «Калев» — опасная команда, может наказать за недооценку
19:28 Саша Обрадович: «Локо» готовится к «Калеву» как к равному сопернику
18:54 Д. Иванович: у «Астаны» хорошая игровая структура и организация
17:57 Е. Колесников: «Автодор» серьёзно готовится к домашнему матчу с «Енисеем»
16:27 Защитник «Реала» Дончич — MVP 17-го тура Евролиги
Все новости RSS
Кто станет MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+