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175 лет назад 2016
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НБА
Фото: Reuters
Текст: Андрей Дзюба

Улетел, но обещал вернуться. Приключения первых номеров драфта

Резкий взлёт «Клипперс», мексиканские подвиги Девина Букера и лидерский характер Айзеи Томаса – в очередном обзоре недели в НБА.
16 января 2017, понедельник. 19:45. Баскетбол
На второй неделе нового года немало интересных событий происходило за пределами площадки. А на самом паркете к привычным героям Уэстбруку и Хардену добавилось молодое дарование из «Финикса».

Серия


Результаты «Клипперс» в нынешнем регулярном чемпионате напоминают волны, причём в последнее время дело стало близиться к шторму. Проиграв в конце декабря шесть матчей подряд, подопечные Дока Риверс получили под ёлки какие-то особые мотивирующие подарки и с начала года победили во всех шести поединках. При этом по-прежнему вне игры после операции остаётся один из лидеров команды Блэйк Гриффин, а ещё одна суперзвезда Крис Пол пропустил первые две встречи впечатляющей серии. Конечно, пять из шести игр «Клипперс» провели дома, да и соперники у них были, за исключением «Мемфиса», отнюдь не самые сильные. Однако это не слишком снижает ценность достижения Деандре Джордана, Джей Джея Редика, Остина Риверса и компании.

Самоволка


Но главным событием недели, безусловно, стало путешествие туда и обратно разыгрывающего «Нью-Йорка» Деррика Роуза. Первый номер драфта 2008 года в буквальном смысле исчез накануне матча с «Нью-Орлеаном». В организации возник нешуточный переполох, когда игрок перестал отвечать на звонки, а посланный за ним сотрудник обнаружил пустую квартиру. Правда, немного позже защитник вышел на связь, сообщив, что улетел в родной Чикаго в связи со срочными семейными обстоятельствами. Точная суть этих обстоятельств, как и причины, помешавшие известить об отъезде руководство хотя бы в виде смс, так и остались неизвестными. Вернувшись, Роуз извинился перед всеми и получил формальный штраф, после чего выразил надежду на то, что инцидент не повлияет на его будущее в «Никс». Однако в самой организации, скорее всего, серьёзно задумались, стоит ли летом продолжать сотрудничество с игроком, который может вот так бросить команду, пребывающую в далеко не самом завидном положении.



Финита


Впрочем, ситуация Роуза всё же кажется не такой плачевной, как у другого первого номера драфта Энтони Беннетта. В истории НБА и раньше случались вопиющие провалы генеральных менеджеров, получавших право выбрать потенциального лучшего новичка года. Но теперь Майкл Оловоканди и Куоме Браун (у Грега Одена особая история) наверняка избавились от малоприятного ярлыка худшего первого номера всех времён. Оловоканди по сравнению с Беннеттом и вовсе кажется звездой, а Браун, хотя и недалеко ушёл в плане личной статистики, но с горем пополам отыграл в НБА 12 сезонов.
Первый выбор 2013-го продержался лишь с три с половиной, после чего от него отказался даже «Бруклин». Теперь Энтони поехал пытать счастья в Европе за «Фенербахче», но и там его будущее не кажется радужным.

Бомбардир


На минувшей неделе с подачи Марка Кьюбана и Адама Сильвера началось обсуждения возможной экспансии НБА в Мексику. И если там всё-таки будет создана организация лиги, то её первоочередной задачей будет подписание Девина Букера. Ведь вряд ли кто-то откажется от услуг баскетболиста, набирающего по 39 очков за игру в домашних матчах. А именно такой оказалась средняя результативность атакующего защитника «Финикса» в двух поединках, которые его команда провела в Мехико. Особенно впечатляющей стала дуэль Букера с Каваем Леонардом. Девин не только был сильнее в личном зачёте, но и принёс своей команде неожиданную победу над грозным «Сан-Антонио». И если раньше 20-летний защитник считался лишь одним из созданного СМИ длинного ряда потенциальных наследников Коби Брайанта, то сейчас его шансы стать со временем лучшим бомбардиром лиги выглядят вполне реальными.



Уэстбрук


Но в нынешнем сезоне бал в НБА правят другие баскетболисты, заставляющие говорить о себе в превосходных тонах не время от времени, а постоянно. Расселл Уэстбрук на минувшей неделе пополнил свою копилку ещё тремя трипл-даблами, а матче с «Чикаго» ему не хватило до почти стандартной нормы всего одного подбора. Правда, в проигранном «Миннесоте» поединке лидер «Оклахома-Сити» отметился двузначными показателями и в категории потери, оформив совершенно экзотический квадрупл-дабл. Зато теперь Уэстбрук является одним из всего трёх игроков в истории лиги, которые записывали в актив как минимум 20 трипл-даблов за сезон. Уилту Чемберлену это удалось дважды, Оскару Робертсону – пять раз. У Расселла подобное впервые, но ведь и прошла всего половина регулярного чемпионата.




Харден


Джеймс Харден продолжает вести с бывшим партнёром по «Тандер» впечатляющую битву статистических достижений. Но за минувшие семь дней он уступил в количестве и лишь сравнялся в качестве. В активе Бороды оказалось всего два трипл-дабла (а их общее количество выросло до 12), а к ним добавилась феноменальная серия из двух трипл-даблов с 40 очками кряду. Подобных прецедентов истории НБА было только три, но в одном из них отметился как раз Уэстбрук. Впрочем оказаться в узкой компании с ним Майклом Джорданом и Питом Маравичем весьма почётно в любом случае.

Вехи


Леброну Джеймсу покорились более фундаментальные вершины. Войдя в топ-15 НБА по количеству результативных пасов, он стал лишь вторым игроком в истории после Робертсона, который удерживает одну из 15 верхних строк в исторической табели о рангах как по набранным очкам, так и по отданным передачам. Кроме того, лидер «Кливленда» отпраздновал и 10 000-е попадание с игры, а такое из действующих баскетболистов удалось только старшему на шесть лет Дирку Новицки.




Разборка


Противостояние «Бостона» и «Вашингтона» пока не может претендовать на статус принципиального, но уже находится на пути к этому. Ещё по ходу поединка регулярного чемпионата соперники получили три технических фола на двоих за излишне жёсткую борьбу. Одно из них оказалось на счету Брэдли Била, который так сцепился под кольцом с Маркусом Смартом, что оба повалились на паркет. Игроки продолжили пререкаться, но рукоприкладства удалось избежать, благодаря вмешательству арбитров и партнёров. А уже после финального свистка возле Джона Уолла и Джея Краудера оказался лишь сотрудник службы безопасности арены. Он немного замешкался со вмешательством в события, и в результате, после беседы на повышенных тонах Краудер ткнул пальцем в нос Уолла и получил пощечину в ответ. Только после этого забияк разняли, хотя прибежавший и сюда Смарт был больше настроен на эскалацию конфликта, чем на его погашение. Чтобы не допустить дальнейших разборок в подтрибунное помещение пришлось даже пригласить пятерых офицеров полиции. А Краудер с Уоллом по решению лиги расстанутся с $ 25 тыс. и $ 15 тыс. соответственно.

Инициатива


Что такое настоящий характер лидера, продемонстрировал Айзея Томас. Он уже не раз в нынешнем сезоне прибавлял по ходу заключительной четверти, но во встрече с «Атлантой» зашёл ещё дальше. После того как Пол Миллсэп за 25 секунд до конца поединка сравнял счёт, «Бостон» по всем канонам концовок должен был взять тайм-аут. Однако Томас красноречивым жестом показал главному тренеру Брэду Стивенсу, что в этом нет необходимости. «Хорошо, тогда иди и выиграй этот матч», – ответил наставник. Разыгрывающий именно так и сделал, а потом поблагодарил Стивенса за доверие.



Данки


Большинство мастеров данков можно разделить на тех, кому для настоящих шедевров необходимо полное отсутствие помех, и блистающих преимущественно в игровых ситуациях, несмотря на сопротивление соперника. Яннис Адетокунбо явно относится ко второй категории и в очередной раз подтвердил это.



Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Клипперс Айзея Томас - игрок Девин Букер Деррик Роуз Джеймс Харден Леброн Джеймс Расселл Уэстбрук
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