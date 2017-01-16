Медвежий капкан. ЦСКА на выезде обыграл УНИКС

Противостояние ЦСКА и УНИКСа в последние сезоны вышло на такой уровень, что в дополнительной раскрутке уже просто не нуждается. В прошлом сезоне команды встретились в финале Единой лиги ВТБ, в этом приплюсовали рандеву в Евролиге. И кто знает, возможно, москвичи и казанцы вновь разыграют пальму национального первенства – пока этот сценарий выглядит одним из самых вероятных.
Из всех весомых причин посетить казанский «Баскет-Холл» в первый рабочий день недели выделялась одна по-настоящему эстетская – действующий обладатель награды Алонзо Форда против будущего. Постойте, или прошлого? Кит Лэнгфорд настолько глубоко проник в ДНК европейского баскетбола, что все его регалии и титулы слились в один нескончаемый поток. Безоговорочный лидер казанцев действительно уже становился самым результативным игроком Евролиги в сезоне-2013/14, когда выступал за «Милан».
Вторая награда уже практически материализовалась в руках Кита – конкуренты безбожно отстали от нечеловеческого графика 33-летнего скорера. Перебить 24 очка за игру действительно практически невозможно – столько в Европе никто не забивал вот уже 12 лет! Кто же всё-таки занимает второе место? Разумеется, действующий обладатель приза Нандо де Коло. Словом, если кому и следовало завидовать в хмурый понедельник — так это казанским болельщикам, готовившимся лицезреть дуэль одних из лучших игроков Европы.
А вот основные разыгрывающие команд матч пропускали: Милош Теодосич и Хоакин Колом не попали в итоговые заявки, что, безусловно, играло на руку «армейцам». Место отсутствовавшего Колома в стартовой пятёрке предсказуемо занял Орландо Джонсон. Ещё одним значимым действующим лицом, не принявшим участие в баскетбольном действе, стал Кори Хиггинс, по-прежнему восстанавливающийся после травмы.
Впрочем, едва ли даже самый боевой состав ЦСКА помог бы собрать все 7 тысяч на трибунах «Баскет-Холла». Большого ажиотажа приезд лидера Евролиги в Казани не вызвал, хотя стоит заметить, что нижний ярус бы заполнен практически полностью.
ЦСКА решил повторить дебют встречи с «Миланом», выдав ударные первые 60 секунд: Воронцевич и Кулагин своими «трёхами» моментально вывели гостей вперёд на 6 очков. Казанцы сделали ставку на своего центрового. Артём Параховский, не замечая соперников в чужой трёхсекундной, единолично сократил разрыв, а затем под первый настоящий взрыв на трибунах вывел УНИКС вперёд (7:6).
Главное событие четверти не было связано с набранными очками. Дмитрий Кулагин особенно активно рубился с Лэнгфордом, который уже к середине десятиминутки схватил второй фол. Негодованию Кита не было предела, впрочем, как и самой громкой трибуны «Баскет-Холла». Лидера УНИКСа коллективно заменили Джонсон и Кларк, выдавшие ударный отрезок в нападении.
Однако преимущество хозяев растаяло уже через минуту: «армейцы» перестали биться в закрытую дверь и доверились снайперам – 3 из 3 от де Коло и Фридзона обеспечили равный счёт — 22:22. В концовке гости прибавили ещё и в защите, а де Коло по инерции набрал своё десятое очко. Правда, эффектную точку поставили всё-таки казанцы, а именно Орландо Джонсон, подаривший зрителям баззер-биттер, – 26:30.
Итудис явно не имел желания повторять сценарий первого матча между командами, который состоялся в рамках Евролиги. Лэнгфорду было уделено особое внимание со стороны «цепных псов» Антонова и Кулагина-младшего. Оба вцепились мёртвой хваткой в лидера УНИКСа, после 13 минут имевшего в своём активе жалких 2 очка. С другой стороны, «армейцы» постоянно предоставляли сопернику возможность находить передачами свободного игрока, чем казанцы довольно часто пользовались.
В середине второго периода страсти вновь начали накаляться до предела. Семён Антонов, выдавший великолепный отрезок на обоих концах площадки, зачем-то пихнул Лэнгфорда в безобидной ситуации – «технарь», после которого Кит отличился в сольном проходе (39:43). Команды продолжили обмениваться ударами, вот только «армейцы» забивали трёхочковые, тогда как «зелёные» в основном отвечали «дуплетами» и штрафными. В относительно равной игре именно дальние броски (10 из 14) стали фактором, позволившим ЦСКА уйти на перерыв с преимуществом в 8 очков – 58:50.
В это действительно сложно поверить, но со стартом второй половины фантастический процент попадания гостей из-за дуги не пошёл вниз: Джексон довёл количество забитых трёхочковых до заветной дюжины. УНИКСу было всё тяжелее находить ответы, а пятый фол Коти Кларка стал дополнительным барьером к успешной погоне. Лэнгфорд же банально наелся: в разговорах с судьями, под двойной и тройной опекой.
Вторая опция уже не срабатывала, и разрыв довольно быстро дорос до ощутимых 15 очков (59:74). Но Кит не сдавался и мяч не отдавал, по-прежнему испытывая судьбу и избегая медвежьих капканов, расставленных по всему периметру защитниками ЦСКА. К концу четверти передышка понадобилась и «армейцам», которые не могли забить с игры в последние 3,5 минуты. Казанцы дожили до бонусных штрафных и смогли сохранить интригу – 68:78.
Импульс, полученный в концовке третьей десятиминутки, помог хозяевам продолжить выжигать всё на своей половине, к тому же у ЦСКА перестали лететь мячи буквально с одного метра. Ожил и «Баскет-Холл», яростно приветствовавший фирменную «трёху» Кита Лэнгфорда (73:79). В воздухе запахло прошлогодним финалом – в «Мегаспорте» к этому времени интрига уже пребывала в чистилище. После тяжелейшего мяча в проходе от Лэнгфорда Итудис запросил тайм-аут (75:79).
Лэй-ап де Коло и «трёха» Виктора Хряпы, казалось, несколько сняли напряжение, но последовавшая «ответка» Джонсона вновь заставила наставника «армейцев» разводить руками в минутном перерыве. И всё же Нандо не был бы Нандо, если бы не ответил Лэнгфорду ещё раз. Кит в своих следующих владениях совершил две потери, чем, по сути, поставил точку в матче. Он доберёт до своей нормы, вновь победит в очной дуэли француза и вновь уйдёт с паркета в роли проигравшего – 91:105.
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис: «Поздравляю мою команду. Мы доминировали на протяжении всей игры. Ожидали подобной борьбы, потому что УНИКС – очень боевитая и хорошо организованная команда. Справились с их высокой «пятёркой», хотя они были вынуждены её использовать. Здорово, что сегодня при 9 потерях мы совершили 9 перехватов, при этом вынудив УНИКС потерять мяч 17 раз. И, конечно, заметно лимитировали Лэнгфорда».
Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин: «Хотел бы отметить характер своих игроков. Хотели хорошо сыграть в защите, но в первых двух четвертях пропустили 58 очков. Также пытались навязать физическую борьбу, но Коти Кларк получил 5 фолов, Кит быстро схватил 3. Очень сложно в такой ситуации действовать от физики. Тем не менее мы вернулись в четвёртой четверти с «-17» и в целом выглядели очень достойно».