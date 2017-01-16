Медвежий капкан. ЦСКА на выезде обыграл УНИКС

Противостояние ЦСКА и УНИКСа в последние сезоны вышло на такой уровень, что в дополнительной раскрутке уже просто не нуждается. В прошлом сезоне команды встретились в финале Единой лиги ВТБ, в этом приплюсовали рандеву в Евролиге. И кто знает, возможно, москвичи и казанцы вновь разыграют пальму национального первенства – пока этот сценарий выглядит одним из самых вероятных.Из всех весомых причин посетить казанский «Баскет-Холл» в первый рабочий день недели выделялась одна по-настоящему эстетская – действующий обладатель награды Алонзо Форда против будущего. Постойте, или прошлого? Кит Лэнгфорд настолько глубоко проник в ДНК европейского баскетбола, что все его регалии и титулы слились в один нескончаемый поток. Безоговорочный лидер казанцев действительно уже становился самым результативным игроком Евролиги в сезоне-2013/14, когда выступал за «Милан».Вторая награда уже практически материализовалась в руках Кита – конкуренты безбожно отстали от нечеловеческого графика 33-летнего скорера. Перебить 24 очка за игру действительно практически невозможно – столько в Европе никто не забивал вот уже 12 лет!Кто же всё-таки занимает второе место? Разумеется, действующий обладатель приза Нандо де Коло. Словом, если кому и следовало завидовать в хмурый понедельник — так это казанским болельщикам, готовившимся лицезреть дуэль одних из лучших игроков Европы.А вот основные разыгрывающие команд матч пропускали: Милош Теодосич и Хоакин Колом не попали в итоговые заявки, что, безусловно, играло на руку «армейцам». Место отсутствовавшего Колома в стартовой пятёрке предсказуемо занял Орландо Джонсон. Ещё одним значимым действующим лицом, не принявшим участие в баскетбольном действе, стал Кори Хиггинс, по-прежнему восстанавливающийся после травмы.Впрочем, едва ли даже самый боевой состав ЦСКА помог бы собрать все 7 тысяч на трибунах «Баскет-Холла». Большого ажиотажа приезд лидера Евролиги в Казани не вызвал, хотя стоит заметить, что нижний ярус бы заполнен практически полностью.ЦСКА решил повторить дебют встречи с «Миланом», выдав ударные первые 60 секунд: Воронцевич и Кулагин своими «трёхами» моментально вывели гостей вперёд на 6 очков. Казанцы сделали ставку на своего центрового. Артём Параховский, не замечая соперников в чужой трёхсекундной, единолично сократил разрыв, а затем под первый настоящий взрыв на трибунах вывел УНИКС вперёд (7:6).Главное событие четверти не было связано с набранными очками. Дмитрий Кулагин особенно активно рубился с Лэнгфордом, который уже к середине десятиминутки схватил второй фол. Негодованию Кита не было предела, впрочем, как и самой громкой трибуны «Баскет-Холла». Лидера УНИКСа коллективно заменили Джонсон и Кларк, выдавшие ударный отрезок в нападении.Однако преимущество хозяев растаяло уже через минуту: «армейцы» перестали биться в закрытую дверь и доверились снайперам – 3 из 3 от де Коло и Фридзона обеспечили равный счёт — 22:22. В концовке гости прибавили ещё и в защите, а де Коло по инерции набрал своё десятое очко. Правда, эффектную точку поставили всё-таки казанцы, а именно Орландо Джонсон, подаривший зрителям баззер-биттер, – 26:30.Итудис явно не имел желания повторять сценарий первого матча между командами, который состоялся в рамках Евролиги. Лэнгфорду было уделено особое внимание со стороны «цепных псов» Антонова и Кулагина-младшего. Оба вцепились мёртвой хваткой в лидера УНИКСа, после 13 минут имевшего в своём активе жалких 2 очка. С другой стороны, «армейцы» постоянно предоставляли сопернику возможность находить передачами свободного игрока, чем казанцы довольно часто пользовались.В середине второго периода страсти вновь начали накаляться до предела. Семён Антонов, выдавший великолепный отрезок на обоих концах площадки, зачем-то пихнул Лэнгфорда в безобидной ситуации – «технарь», после которого Кит отличился в сольном проходе (39:43). Команды продолжили обмениваться ударами, вот только «армейцы» забивали трёхочковые, тогда как «зелёные» в основном отвечали «дуплетами» и штрафными. В относительно равной игре именно дальние броски (10 из 14) стали фактором, позволившим ЦСКА уйти на перерыв с преимуществом в 8 очков – 58:50.В это действительно сложно поверить, но со стартом второй половины фантастический процент попадания гостей из-за дуги не пошёл вниз: Джексон довёл количество забитых трёхочковых до заветной дюжины. УНИКСу было всё тяжелее находить ответы, а пятый фол Коти Кларка стал дополнительным барьером к успешной погоне. Лэнгфорд же банально наелся: в разговорах с судьями, под двойной и тройной опекой.Вторая опция уже не срабатывала, и разрыв довольно быстро дорос до ощутимых 15 очков (59:74). Но Кит не сдавался и мяч не отдавал, по-прежнему испытывая судьбу и избегая медвежьих капканов, расставленных по всему периметру защитниками ЦСКА. К концу четверти передышка понадобилась и «армейцам», которые не могли забить с игры в последние 3,5 минуты. Казанцы дожили до бонусных штрафных и смогли сохранить интригу – 68:78.Импульс, полученный в концовке третьей десятиминутки, помог хозяевам продолжить выжигать всё на своей половине, к тому же у ЦСКА перестали лететь мячи буквально с одного метра. Ожил и «Баскет-Холл», яростно приветствовавший фирменную «трёху» Кита Лэнгфорда (73:79). В воздухе запахло прошлогодним финалом – в «Мегаспорте» к этому времени интрига уже пребывала в чистилище. После тяжелейшего мяча в проходе от Лэнгфорда Итудис запросил тайм-аут (75:79).Лэй-ап де Коло и «трёха» Виктора Хряпы, казалось, несколько сняли напряжение, но последовавшая «ответка» Джонсона вновь заставила наставника «армейцев» разводить руками в минутном перерыве. И всё же Нандо не был бы Нандо, если бы не ответил Лэнгфорду ещё раз. Кит в своих следующих владениях совершил две потери, чем, по сути, поставил точку в матче. Он доберёт до своей нормы, вновь победит в очной дуэли француза и вновь уйдёт с паркета в роли проигравшего – 91:105.Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис: «Поздравляю мою команду. Мы доминировали на протяжении всей игры. Ожидали подобной борьбы, потому что УНИКС – очень боевитая и хорошо организованная команда. Справились с их высокой «пятёркой», хотя они были вынуждены её использовать. Здорово, что сегодня при 9 потерях мы совершили 9 перехватов, при этом вынудив УНИКС потерять мяч 17 раз. И, конечно, заметно лимитировали Лэнгфорда».Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин: «Хотел бы отметить характер своих игроков. Хотели хорошо сыграть в защите, но в первых двух четвертях пропустили 58 очков. Также пытались навязать физическую борьбу, но Коти Кларк получил 5 фолов, Кит быстро схватил 3. Очень сложно в такой ситуации действовать от физики. Тем не менее мы вернулись в четвёртой четверти с «-17» и в целом выглядели очень достойно».