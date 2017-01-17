Звёзды России против всего мира. Кто поедет на МВЗ в Сочи?

Сборная звёзд России
Разыгрывающий – Дмитрий Хвостов, «Локомотив-Кубань»
На протяжении последних нескольких сезонов Хвостов исправно прогрессировал и по праву считается лучшим разыгрывающим с российским паспортом в Лиге ВТБ. Он может и найти партнёра замысловатой передачей, и сам проявить инициативу в атаке. К тому же Хвостов – один из лидеров национальной команды. Так почему бы ему не повести за собой и эту сборную России, пусть и в выставочном матче?
Атакующий защитник – Алексей Швед, «Химки»
В случае со Шведом объяснения излишни. Лучший российский игрок в данный момент. 20,9 очка в среднем за матч. Скорость, точность, уверенность к себе (совершенно обоснованная) – всё при нём. Алексей должен стать настоящим украшением сочинского шоу.
Лёгкий форвард – Сергей Карасёв, «Зенит»
Карасёв-младший – сразу после Шведа в рейтинге лучших российских игроков. Во время недавней очной встречи оба оправдали ожидания публики, устроив снайперскую дуэль. В списке самых результативных российских игроков форвард «Зенита» тоже дышит в спину защитнику «Химок» – 17,0 очка в среднем за матч.
Мощный форвард – Никита Курбанов, ЦСКА
Курбанову уже 30, а играет он как 20-летний. Перехваты, блок-шоты, данки – безусловно, Никита самый зрелищный «армеец» с российским паспортом. И если кто и должен принимать участие в Матче звёзд, то именно такие игроки.
Центровой – Андрей Воронцевич, ЦСКА
За неимением конкурентов Воронцевич отправляется на позицию центрового. Габаритный, умный, с прекрасным дальним и средним броском, да ещё и способный под кольцо прорваться – что ещё нужно, чтобы застолбить за собой место в стартовой пятёрке на Матче звёзд?
Запасные: Сергей Быков, Евгений Колесников (оба – «Автодор»), Максим Григорьев, Иван Стребков (оба – «Нижний Новгород»), Сергей Моня («Химки»), Андрей Зубков («Локомотив-Кубань»), Владислав Трушкин («Енисей»).
Сборная звёзд мира
Разыгрывающий – Милош Теодосич, ЦСКА
Пожалуй, конкуренцию сербу на позиции разыгрывающего может составить только его партнёр по команде француз Нандо де Коло. Притом что оба невероятно полезны на площадке, Теодосич действует в гораздо более зрелищной манере, что и даёт ему место в старте. Его великолепные передачи и трёхочковые «в лоб» сопернику должны стать настоящим украшением предстоящего праздника баскетбола.
Атакующий защитник – Кит Лэнгфорд, УНИКС
Специалисты наперебой нахваливают Лэнгфорда, переживающего вторую (или нет?) молодость. Лучший в Европе по игре один в один. Звучит, согласитесь. Это слова главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, а он весьма рассудителен и слово «лучший» не всегда употребит и в отношении своего игрока. Правда, результативность Лэнгфорда в Лиге ВТБ несколько ниже показателей в Евролиге, но это не помешает победителю голосования болельщиков поехать в Сочи в роли одного из хедлайнеров шоу.
Лёгкий форвард – Яннис Тимма, «Зенит»
Если Тимма займёт место стартового лёгкого форварда сборной мира на Матче звёзд, мы станем свидетелями противостояния двух главных звёзд питерского «Зенита». Латыш атлетичен, быстр, умеет сыграть с выдумкой – останется только запастись поп-корном и наслаждаться.
Мощный форвард – Ник Миннерат, «Автодор»
Миннерат – единственный игрок лиги, обгоняющий Шведа по результативности. А это уже дорогого стоит. При этом Ник – персона колоритная, а главное любящая и умеющая сыграть крайне зрелищно. Результативность плюс зрелищность? Добро пожаловать на борт!
Центровой – Латевиус Уильямс, УНИКС
Признаться, мы долго не могли решить, кого из «больших» УНИКСа выбрать в качестве участника предстоящего матча. Артём Параховский хорош, вне всяких сомнений. Но уж больно хочется посмотреть, как его американский «коллега» будет ломать кольца, завершая аллей-упы от Теодосича.
Запасные: Нандо де Коло, Виктор Хряпа (оба – ЦСКА), Стефан Маркович («Зенит»), Данило Анджушич («Парма»), Тэйлор Рочести («Локомотив-Кубань»), Деандре Кейн («Нижний Новгород»), Нобель Бунгу-Коло («Химки»).