Джонсон: фанатею от Гарри Поттера, все фильмы пересмотрел

Джонсон – типичный пример студента, который своей невероятной игрой за средний университет из не самой сильной конференции NCAA пробивает себе путь во второй раунд драфта. Именно Орландо, кстати, вместе с Джеймсом Наннали, ныне выступающим в «Фенербахче», вывел из небытия университетскую команду «Санта-Барбары». Затем был 36-й выбор («Сакраменто») на драфте 2012 года и борьба за выживание в лучшей лиге мира, которая на каком-то этапе завела Джонсона во второй китайский дивизион.
Естественно, надолго защитник там не задержался, став на бумаге одним из лучших европейских трансферов осени. К сожалению, американец показывает проблески своей «студенческой ярости» лишь в Единой лиге и пока не перерос в надёжную вторую опцию для Евгения Пашутина в матчах Евролиги. В игре против ЦСКА Орландо впервые в сезоне отпахал весь матч в роли разыгрывающего и, стоит отметить, в целом смотрелся весьма неплохо.
Джонсон скромно занял своё место за столом в пресс-зале УНИКСа – сам Евгений Пашутин подвинулся, чтобы освободить территорию одному из лучших игроков своей команды. После того как главный тренер казанцев закончил отвечать на вопрос, Джонсон коротко подвёл итоги матча против ЦСКА.
– Сегодня мы играли с большой самоотдачей. К сожалению, были моменты, когда игроки ЦСКА добывали очки второго шанса, оставляли мяч в игре и реализовывали ключевые броски. Такую команду всегда нужно наказывать за каждую потерю, бежать в нападение и совершать подготовленные броски. Это урок для нас, и в следующий раз мы уже должны быть готовы к этому.
Позже Джонсон скажет, что был готов провести все 40 минут на площадке – физическая форма позволяет. Тема с концовкой, которая получилась не совсем корректной со всех точек зрения, стала одной из ключевых в послематчевых разговорах. В основном они, разумеется, касались броска Кулагина и неспортивного фола Лэнгфорда. К Джонсону, просто пытавшемуся сократить итоговую разницу, вопросов быть не могло, и поэтому, когда журналист передал просьбу Димитриса Итудиса (именно грек попросил Дмитрия Кулагина атаковать кольцо УНИКСа на последних секундах, что спровоцировало конфликт между Кулагиным и Лэнгфордом), на лице защитника проскочила нотка недоумения.
После соблюдения всех формальностей пресс-конференции Орландо согласился продолжить общение уже в формате «один на один».
– Это ваш первый год в России. Какие пока впечатления?
– Отличная лига. Город мне понравился, да и с партнёрами тоже повезло. Здесь особо не передохнёшь: каждую неделю играешь против достойных команд как в Евролиге, так и в Единой лиге. Сейчас для нас самое важное – дождаться возвращения травмированных игроков, и тогда мы сможем полноценно бороться с любым соперником.
– Вы попали в ситуацию, когда у команды были большие проблемы с ротацией и вас сразу бросили в пекло.
– Не сказал бы, что меня это как-то пугало. Хотя, конечно, адаптироваться нужно было не только к команде, но и к новому стилю жизни. Как только этот период прошёл, вверх пошли и результаты. Думаю, что сейчас я уже поймал свой ритм, нашёл своё место в команде и приношу значительную пользу.
– Вы начинали в НБА и уже успели поиграть на Филиппинах и во второй лиге Китая. Отчего такие резкие скачки?
– Это и есть профессиональный баскетбол. Я действительно играл против лучших из лучших, после чего попутешествовал по миру. Ты обязан всегда показывать высокий уровень вне зависимости от того, играешь ты в НБА, Единой лиге или на региональном уровне. Найти свою команду – важная задача в жизни профессионалов. Если таковая находится, то всё будет в порядке, и твоя игра будет говорить сама за себя.
– Кит Лэнгфорд был очень недоволен судейством. Вы испытываете трудности с разницей в стиле ведения игры арбитрами?
– Честно говоря, особо не хотел бы в это вдаваться. У них тоже тяжёлая работа. Конечно, некоторые свистки точно должны были прозвучать. Кит – один из лучших игроков Европы, и я понимаю его эмоции, когда ты не получаешь фолы там, где они действительно есть. Конечно, это негативно сказывается на всей команде. Но ты должен привыкать к подобной разнице в судействе от лиги к лиге. В НБА также много чего не «свистится».
– В отсутствие Кино Колома вы выступили в роли разыгрывающего. Вам комфортно играть «первого» номера?
– Я – комбогард, могу играть как «первого», так и «второго». Наверное, позиция атакующего защитника мне ближе, но она занята Китом. Сам же я готов играть на любой позиции. Главное, что я по-прежнему помогаю команде и остаюсь агрессивным. В то же время я могу обороняться против игроков многих позиций, таскать мяч, создавать моменты для остальных. В матче с ЦСКА это и было моей основной задачей в отсутствие Кино.
– УНИКС постепенно прибавляет. Когда мы увидим команду в первой восьмёрке Евролиги?
– Действительно в последнее время у нас произошло много перемен к лучшему. Как я и говорил, когда мы здоровы, то можем играть против любого соперника. Недавно к нам вернулся Костас Каймакоглу, Кино Колом и Женя Воронов должны присоединиться на следующей неделе. Коти Кларк нам тоже здорово помогает, что вы могли видеть сами. Поэтому в ближайшем будущем мы станем серьёзной силой, и я с нетерпением жду этого момента.
Джонсон – типичный пример студента, который своей невероятной игрой за средний университет из не самой сильной конференции NCAA пробивает себе путь во второй раунд драфта.
– Вы достаточно скромны. Может, всё-таки есть какие-то яркие увлечения за пределами площадки?
– Да всё как у всех. Фильмы – это моя тема. Книги тоже люблю почитать – всегда нравилось узнавать что-то новое. Ну и музыку, конечно. Много слушаю парней из моего города, которые не очень известны. Из мейнстрима — Дрейка, Трэвиса Скотта и 50 Cent. Да, я действительно люблю послушать что-то из его старых альбомов. Из последних фильмов очень понравился «Я – легенда». А ещё точно никто не знает, что я фанатею от серии о Гарри Поттере – всё пересмотрел (улыбается).
– Позитивно. К жизни так же относитесь?
– Не знаю, я всегда стараюсь улыбаться. Это та жизненная модель, которой я придерживаюсь. Когда людям плохо, это напоминает им, что каждый день – благословение свыше, шанс сделать что-то по-настоящему хорошее. Я считаю, что к жизни именно так и стоит относиться. Здесь, в Казани мне также повезло встретить хороших людей. Какой бы шаг я ни делал, где бы я ни останавливался – всё к лучшему.