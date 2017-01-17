Джонсон: фанатею от Гарри Поттера, все фильмы пересмотрел

Джонсон – типичный пример студента, который своей невероятной игрой за средний университет из не самой сильной конференции NCAA пробивает себе путь во второй раунд драфта.

Глубина состава УНИКСа вызывала вопросы ещё до официального старта сезона, а с травмамиэта проблема встала в полный рост. Казанцы постепенно латали дыры по ходу своего путешествия, и одним из первых на помощьпришёлДжонсон – типичный пример студента, который своей невероятной игрой за средний университет из не самой сильной конференции NCAA пробивает себе путь во второй раунд драфта. Именно Орландо, кстати, вместе с, ныне выступающим в «Фенербахче», вывел из небытия университетскую команду «Санта-Барбары». Затем был 36-й выбор («Сакраменто») на драфте 2012 года и борьба за выживание в лучшей лиге мира, которая на каком-то этапе завела Джонсона во второй китайский дивизион.Естественно, надолго защитник там не задержался, став на бумаге одним из лучших европейских трансферов осени. К сожалению, американец показывает проблески своей «студенческой ярости» лишь в Единой лиге и пока не перерос в надёжную вторую опцию дляв матчах Евролиги. В игре против ЦСКА Орландо впервые в сезоне отпахал весь матч в роли разыгрывающего и, стоит отметить, в целом смотрелся весьма неплохо.Джонсон скромно занял своё место за столом в пресс-зале УНИКСа – самподвинулся, чтобы освободить территорию одному из лучших игроков своей команды. После того как главный тренер казанцев закончил отвечать на вопрос, Джонсон коротко подвёл итоги матча против ЦСКА.– Сегодня мы играли с большой самоотдачей. К сожалению, были моменты, когда игроки ЦСКА добывали очки второго шанса, оставляли мяч в игре и реализовывали ключевые броски. Такую команду всегда нужно наказывать за каждую потерю, бежать в нападение и совершать подготовленные броски. Это урок для нас, и в следующий раз мы уже должны быть готовы к этому.Позже Джонсон скажет, что был готов провести все 40 минут на площадке – физическая форма позволяет. Тема с концовкой, которая получилась не совсем корректной со всех точек зрения, стала одной из ключевых в послематчевых разговорах. В основном они, разумеется, касались броска Кулагина и неспортивного фола Лэнгфорда. К Джонсону, просто пытавшемуся сократить итоговую разницу, вопросов быть не могло, и поэтому, когда журналист передал просьбу(именно грек попросил Дмитрия Кулагина атаковать кольцо УНИКСа на последних секундах, что спровоцировало конфликт между Кулагиным и Лэнгфордом), на лице защитника проскочила нотка недоумения.После соблюдения всех формальностей пресс-конференции Орландо согласился продолжить общение уже в формате «один на один».– Отличная лига. Город мне понравился, да и с партнёрами тоже повезло. Здесь особо не передохнёшь: каждую неделю играешь против достойных команд как в Евролиге, так и в Единой лиге. Сейчас для нас самое важное – дождаться возвращения травмированных игроков, и тогда мы сможем полноценно бороться с любым соперником.– Не сказал бы, что меня это как-то пугало. Хотя, конечно, адаптироваться нужно было не только к команде, но и к новому стилю жизни. Как только этот период прошёл, вверх пошли и результаты. Думаю, что сейчас я уже поймал свой ритм, нашёл своё место в команде и приношу значительную пользу.– Это и есть профессиональный баскетбол. Я действительно играл против лучших из лучших, после чего попутешествовал по миру. Ты обязан всегда показывать высокий уровень вне зависимости от того, играешь ты в НБА, Единой лиге или на региональном уровне. Найти свою команду – важная задача в жизни профессионалов. Если таковая находится, то всё будет в порядке, и твоя игра будет говорить сама за себя.– Честно говоря, особо не хотел бы в это вдаваться. У них тоже тяжёлая работа. Конечно, некоторые свистки точно должны были прозвучать. Кит – один из лучших игроков Европы, и я понимаю его эмоции, когда ты не получаешь фолы там, где они действительно есть. Конечно, это негативно сказывается на всей команде. Но ты должен привыкать к подобной разнице в судействе от лиги к лиге. В НБА также много чего не «свистится».– Я – комбогард, могу играть как «первого», так и «второго». Наверное, позиция атакующего защитника мне ближе, но она занята Китом. Сам же я готов играть на любой позиции. Главное, что я по-прежнему помогаю команде и остаюсь агрессивным. В то же время я могу обороняться против игроков многих позиций, таскать мяч, создавать моменты для остальных. В матче с ЦСКА это и было моей основной задачей в отсутствие Кино.– Действительно в последнее время у нас произошло много перемен к лучшему. Как я и говорил, когда мы здоровы, то можем играть против любого соперника. Недавно к нам вернулся Костас Каймакоглу, Кино Колом и Женя Воронов должны присоединиться на следующей неделе. Коти Кларк нам тоже здорово помогает, что вы могли видеть сами. Поэтому в ближайшем будущем мы станем серьёзной силой, и я с нетерпением жду этого момента.– Да всё как у всех. Фильмы – это моя тема. Книги тоже люблю почитать – всегда нравилось узнавать что-то новое. Ну и музыку, конечно. Много слушаю парней из моего города, которые не очень известны. Из мейнстрима — Дрейка, Трэвиса Скотта и 50 Cent. Да, я действительно люблю послушать что-то из его старых альбомов. Из последних фильмов очень понравился «Я – легенда». А ещё точно никто не знает, что я фанатею от серии о Гарри Поттере – всё пересмотрел ().– Не знаю, я всегда стараюсь улыбаться. Это та жизненная модель, которой я придерживаюсь. Когда людям плохо, это напоминает им, что каждый день – благословение свыше, шанс сделать что-то по-настоящему хорошее. Я считаю, что к жизни именно так и стоит относиться. Здесь, в Казани мне также повезло встретить хороших людей. Какой бы шаг я ни делал, где бы я ни останавливался – всё к лучшему.