Чёртова дюжина Хардена, травма Пола и испорченный праздник Уэйда

Поклонники «Клипперс» в отчаянии – разыгрывающий Крис Пол
перенёс операцию на большом пальце правой руки, из-за чего пропустит 6-8 недель. В последнем матче Пол помог калифорнийцам разобраться с «Оклахома-Сити». Предстоящий отрезок сезона станет испытанием для команды. За последние два сезона «Клипперс» одержали 79 побед при 35 поражениях с Крисом, и 5 побед при 12 поражениях – без него.
«Торонто» разобрался с «Бруклином», главным героем в составе канадской команды стал Демар Дерозан
. Защитник набрал 36 очков и совершил 11 подборов. Он стал вторым после Винса Картера
игроком «Рэпторс», имеющим в активе 20 и более матчей с 30 и более набранными очками в рамках одного сезона.
Дерозану активно помогал… нет, не его вечный напарник Кайл Лоури
, а Кори Джозеф
. Защитник выдал лучшую игру в карьере, набрав рекордные для себя 33 очка.
В одном из эпизодов встречи центровой «Нетс» Брук Лопес
преподал урок Йонасу Валанчюнасу
. Великолепная работа ног — литовцу есть чему поучиться!
Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден
оформил 13-й трипл-дабл в сезоне. В матче с «Майами» он набрал 40 очков, совершил 12 подборов и раздал 10 передач. Несмотря на это, техасцы потерпели поражение 103:109. Харден вплотную приблизился к повторению рекорда организации по количеству трипл-даблов в одном сезоне (Хаким Оладжьювон
, 14).
«Даллас» неожиданно нанёс поражение «Чикаго». Победа пришла к техасцам на последних секундах, её принёс точный трёхочковый Уэсли Мэттьюза
. «Маверикс» выиграли только 14-й раз в сезоне.
«Буллз» не смогли сделать подарок своему защитнику Дуэйну Уэйду
, отметившему 35-й день рождения. В связи с памятной датой НБА предложил болельщикам вспомнить 35 лучших моментов карьеры Флеша.
«Сан-Антонио» переиграл «Миннесоту», Кавай Леонард
стал самым результативным игроком матча с 34 очками. Он записывает на свой счёт 30 и более очков в четвёртой встрече подряд. Последний раз это удавалось Тиму Данкану
в сезоне-2003/04.
А вот таким данком Кавай отметился в середине заключительной четверти. Для того чтобы преодолеть всю площадку, ему потребовалось всего 5 раз ударить мячом о паркет!
Достойную конкуренцию Леонарду составил Зак Лавин
. Действующий победитель конкурса по броскам сверху эффектно завершил аллей-уп от Неманьи Бьелицы
.
«Лейкерс» потерпели пятое поражение кряду, на этот раз уступив «Денверу». Российский центровой калифорнийцев Тимофей Мозгов
провёл на площадке чуть более 10 минут, набрав 4 очка. У «Наггетс» бушевал Никола Йокич
(29 очков и 15 подборов), а Уилсон Чендлер
великолепно забил сверху через конкурента Мозгова Ивицу Зубаца
.
Американские журналисты разглядели в сербском школьнике Балсе Копривице
следующего Карла-Энтони Таунса
. Габариты, бросок, работа ног – всё при нём. Вот только сможет ли серб однажды стать первым номером драфта НБА?