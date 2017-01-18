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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Джеймс Харлен
Фото: Reuters
Текст: Ринат Салахетдинов

Чёртова дюжина Хардена, травма Пола и испорченный праздник Уэйда

Поражение «Хьюстона», несмотря на трипл-дабл Хардена, данки Леонарда и Лавина, серия поражений «Лейкерс» – в обзоре «инстаграма» НБА.
18 января 2017, среда. 13:15. Баскетбол
Поклонники «Клипперс» в отчаянии – разыгрывающий Крис Пол перенёс операцию на большом пальце правой руки, из-за чего пропустит 6-8 недель. В последнем матче Пол помог калифорнийцам разобраться с «Оклахома-Сити». Предстоящий отрезок сезона станет испытанием для команды. За последние два сезона «Клипперс» одержали 79 побед при 35 поражениях с Крисом, и 5 побед при 12 поражениях – без него.«Торонто» разобрался с «Бруклином», главным героем в составе канадской команды стал Демар Дерозан. Защитник набрал 36 очков и совершил 11 подборов. Он стал вторым после Винса Картера игроком «Рэпторс», имеющим в активе 20 и более матчей с 30 и более набранными очками в рамках одного сезона.Дерозану активно помогал… нет, не его вечный напарник Кайл Лоури, а Кори Джозеф. Защитник выдал лучшую игру в карьере, набрав рекордные для себя 33 очка.В одном из эпизодов встречи центровой «Нетс» Брук Лопес преподал урок Йонасу Валанчюнасу. Великолепная работа ног — литовцу есть чему поучиться!Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден оформил 13-й трипл-дабл в сезоне. В матче с «Майами» он набрал 40 очков, совершил 12 подборов и раздал 10 передач. Несмотря на это, техасцы потерпели поражение 103:109. Харден вплотную приблизился к повторению рекорда организации по количеству трипл-даблов в одном сезоне (Хаким Оладжьювон, 14).«Даллас» неожиданно нанёс поражение «Чикаго». Победа пришла к техасцам на последних секундах, её принёс точный трёхочковый Уэсли Мэттьюза. «Маверикс» выиграли только 14-й раз в сезоне.«Буллз» не смогли сделать подарок своему защитнику Дуэйну Уэйду, отметившему 35-й день рождения. В связи с памятной датой НБА предложил болельщикам вспомнить 35 лучших моментов карьеры Флеша.«Сан-Антонио» переиграл «Миннесоту», Кавай Леонард стал самым результативным игроком матча с 34 очками. Он записывает на свой счёт 30 и более очков в четвёртой встрече подряд. Последний раз это удавалось Тиму Данкану в сезоне-2003/04.А вот таким данком Кавай отметился в середине заключительной четверти. Для того чтобы преодолеть всю площадку, ему потребовалось всего 5 раз ударить мячом о паркет!Достойную конкуренцию Леонарду составил Зак Лавин. Действующий победитель конкурса по броскам сверху эффектно завершил аллей-уп от Неманьи Бьелицы.«Лейкерс» потерпели пятое поражение кряду, на этот раз уступив «Денверу». Российский центровой калифорнийцев Тимофей Мозгов провёл на площадке чуть более 10 минут, набрав 4 очка. У «Наггетс» бушевал Никола Йокич (29 очков и 15 подборов), а Уилсон Чендлер великолепно забил сверху через конкурента Мозгова Ивицу Зубаца.Американские журналисты разглядели в сербском школьнике Балсе Копривице следующего Карла-Энтони Таунса. Габариты, бросок, работа ног – всё при нём. Вот только сможет ли серб однажды стать первым номером драфта НБА?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
18 января 2017, среда
13:48 Хорнасек: рассмотрим возможность перевода Порзингиса на позицию центрового
13:20 Дюрант: матчи с «Оклахома-Сити» никогда не будут для меня рядовыми
13:03 Джини Басс встретилась с Мэджиком Джонсоном, чтобы обсудить будущее «Лейкерс»
12:53 Попович: «Сан-Антонио» ещё не набрал желаемую форму
12:22 Невероятное попадание Уэйда в падении – в топ-5 дня в НБА
12:20 Уилсон Чэндлер роскошно вколотил сверху через Ивицу Зубаца
12:15 «Миннесота» активно пытается обменять Рубио
12:01 «Атланта» обменяла Мо Уильямса в «Денвер», чтобы подписать Гэри Нила
11:16 Брук Лопес и Паскаль Сиакам обменялись блок-шотами в течение пяти секунд
11:10 Бьелица и Лавин разыграли феерический аллей-уп
11:03 К. Энтони сообщил Ф. Джексону, что не намерен уходить из «Нью-Йорка»
10:48 Том Тибодо: Кавай Леонард – претендент на звание MVP сезона
10:19 Сет Карри сделал шикарную скидку за голову Сала Межри
10:06 Трёхочковый Мэттьюза принёс «Далласу» победу в концовке матча с «Чикаго»
09:47 К. Леонард: на каждый поединок выхожу как на седьмой матч финала
09:32 Пол выбыл на 6-8 недель из-за разрыва связок пальца руки
09:04 «Лейкерс» с Мозговым проиграли «Денверу», потерпев 5-е поражение кряду
07:09 «Сан-Антонио» победил «Миннесоту», Леонард и Олдридж набрали 63 очка на двоих
06:40 «Даллас» обыграл «Чикаго» и впервые в сезоне добыл три победы кряду
06:31 Трипл-дабл с 40 очками Хардена не спас «Хьюстон» от проигрыша «Майами»
06:04 «Бруклин» проиграл в 11-й раз кряду, уступив «Торонто», Дерозан набрал 36 очков
00:12 Шталбергс: сил у «Нижнего Новгорода» хватило только на 10 минут
17 января 2017, вторник
23:51 Д. Иванович: «Ульм» — одна из самых скоростных команд в Европе
22:47 Карри: мячи, которые обычно попадают, сегодня не залетали
22:23 Маркович: у меня был шанс оказаться в Америке, но я предпочёл поехать в сборную
21:20 «Летувос Ритас» разгромил «НН» в Еврокубке благодаря 30 очкам Логана
21:14 Холден: в отношении Лэнгфорда судьи приняли три очень сомнительных решения
20:53 Джонсон: когда игроки УНИКСа здоровы, мы можем конкурировать с любым соперником
20:16 Зубков: «Локо» должен добыть третью победу кряду в Еврокубке
19:15 Джонсон: Лэнгфорд — один из лучших в Европе, понимаю его недовольство судейством
19:03 Межведомственная комиссия одобрила заявку на проведение ЧЕ-2019 в России
18:04 Обрадович: после победы над «Гран Канарией» «Фуэнлабрада» играет ещё увереннее
17:44 Шталбергс: игроки «НН» должны навязать высокий темп в матче с «Летувос Ритас»
16:52 Зубчич: в матче с «Летувос Ритас» многое будет зависеть от «НН»
16:14 Кармело Энтони попросил Фила Джексона о встрече
15:32 Айзея Томас: стараюсь не оставаться в стороне в решающие моменты матчей
15:24 Баранова номинирована на включение в Зал славы женского баскетбола в США
15:14 Дрэймонд Грин: у «Голден Стэйт» есть противостояние с «Кливлендом»
14:41 Олиник: Айзея Томас – особенный игрок
14:17 Дижон Томпсон: рад вернуться в «Нижний Новгород»
14:06 «Нижний Новгород» подписал контракт с Дижоном Томпсоном
13:46 Хорнасек: слухи об обмене влияют на игру Кармело Энтони
12:53 Сокрушительные данки Эмбиида и Марвина Уильямса – в топ-10 дня в НБА
12:44 Лю: «Голден Стэйт» играл так, будто его прижали к стене
12:29 Уэстбрук: «Оклахома-Сити» не был готов к игре с «Клипперс»
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Кто станет MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17?
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