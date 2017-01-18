Чёртова дюжина Хардена, травма Пола и испорченный праздник Уэйда

Поклонники «Клипперс» в отчаянии – разыгрывающийперенёс операцию на большом пальце правой руки, из-за чего пропустит 6-8 недель. В последнем матче Пол помог калифорнийцам разобраться с «Оклахома-Сити». Предстоящий отрезок сезона станет испытанием для команды. За последние два сезона «Клипперс» одержали 79 побед при 35 поражениях с Крисом, и 5 побед при 12 поражениях – без него.«Торонто» разобрался с «Бруклином», главным героем в составе канадской команды стал. Защитник набрал 36 очков и совершил 11 подборов. Он стал вторым послеигроком «Рэпторс», имеющим в активе 20 и более матчей с 30 и более набранными очками в рамках одного сезона.Дерозану активно помогал… нет, не его вечный напарник, а. Защитник выдал лучшую игру в карьере, набрав рекордные для себя 33 очка.В одном из эпизодов встречи центровой «Нетс»преподал урок. Великолепная работа ног — литовцу есть чему поучиться!Защитник «Хьюстона»оформил 13-й трипл-дабл в сезоне. В матче с «Майами» он набрал 40 очков, совершил 12 подборов и раздал 10 передач. Несмотря на это, техасцы потерпели поражение 103:109. Харден вплотную приблизился к повторению рекорда организации по количеству трипл-даблов в одном сезоне (, 14).«Даллас» неожиданно нанёс поражение «Чикаго». Победа пришла к техасцам на последних секундах, её принёс точный трёхочковый. «Маверикс» выиграли только 14-й раз в сезоне.«Буллз» не смогли сделать подарок своему защитнику, отметившему 35-й день рождения. В связи с памятной датой НБА предложил болельщикам вспомнить 35 лучших моментов карьеры Флеша.«Сан-Антонио» переиграл «Миннесоту»,стал самым результативным игроком матча с 34 очками. Он записывает на свой счёт 30 и более очков в четвёртой встрече подряд. Последний раз это удавалосьв сезоне-2003/04.А вот таким данком Кавай отметился в середине заключительной четверти. Для того чтобы преодолеть всю площадку, ему потребовалось всего 5 раз ударить мячом о паркет!Достойную конкуренцию Леонарду составил. Действующий победитель конкурса по броскам сверху эффектно завершил аллей-уп от«Лейкерс» потерпели пятое поражение кряду, на этот раз уступив «Денверу». Российский центровой калифорнийцевпровёл на площадке чуть более 10 минут, набрав 4 очка. У «Наггетс» бушевал(29 очков и 15 подборов), авеликолепно забил сверху через конкурента МозговаАмериканские журналисты разглядели в сербском школьникеследующего. Габариты, бросок, работа ног – всё при нём. Вот только сможет ли серб однажды стать первым номером драфта НБА?