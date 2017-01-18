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Андрей Кириленко
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Надежда Перепечко

«Понкрашов – наш Пачулия. Выбираю его на Матч звёзд лиги ВТБ»

Президент РФБ Андрей Кириленко выбрал игроков на первый в истории Матч звёзд Единой лиги ВТБ, который пройдёт в Сочи 11 февраля.
18 января 2017, среда. 16:45. Баскетбол
Президент РФБ, единственный в истории российский участник Матча звёзд НБА Андрей Кириленко выбрал игроков для первого в истории Матча звёзд Единой лиги ВТБ и стартовую пятёрку сборной России специально для «Чемпионата».

– Конечно, Матч звёзд – это не спортивное, результатообразующее мероприятие. Это шоу, ярмарка талантов, лучших в сезоне. Сразу скажу, что все матчи звёзд, в которых я участвовал, для меня особенно ценны. Наверное, Матч звёзд НБА — 2004 для меня стоит особняком. Это было событие самого серьёзного ранга и уровня, в котором были задействованы все звёзды мирового баскетбола на тот момент. Было приятно быть в числе 25 лучших игроков планеты. Но не надо забывать, что европейский Матч звёзд был для меня дебютом на мероприятиях подобного рода. Я был 18-летний парнишка (Кириленко стал самым молодым участником Матча звёзд Европы в возрасте 18 лет 10 месяцев и 10 дней. – Прим. ред.). Это была единственная игра, в которой меня тренировал Александр Яковлевич Гомельский. Теперь могу сказать, что играл под его руководством. Это действительно очень памятно. По итогам голосования болельщиков определился расширенный список кандидатов на участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ, состоящий из 65 игроков. Именно из него Кириленко и выбирал свою команду.

– Будем из каждой команды одного человека выбирать. Сергей Карасёв – явный лидер в «Зените». Из «Локомотива» – Андрей Зубков, Дмитрий Хвостов, Евгений Бабурин. Вот здесь мне очень тяжело. Оставлю эту тройку, никого не выберу. Все трое мне нравятся. Из иностранцев – Райана Брокхоффа возьму. Иван Стребков – здорово раскрылся в «Нижнем Новгороде». Из «Пармы» – Сашу Винника и Данило Анджушича. Из УНИКСа – Антона Понкрашова. Хотя мы же должны честно решать – если баскетболист не играл, как можно за него голосовать. Антон, я тебя обожаю, но… Давай всё равно за тебя проголосую (смеётся). Как в НБА все за Зазу Пачулию голосуют. И безальтернативно в Казани из иностранцев – Кит Лэнгфорд, один из сильнейших сейчас в Европе и России. Ник Миннерат из «Автодора» очень хорошо играет. Из ВЭФа хотел бы видеть Яниса Блумса. Мне нравится, как он играет, с хорошим броском. Может, в конкурсе трёхочковых ему стоит выступить. «Енисей» – Василий Заворуев или Алексей Вздыхалкин. Но Васю я знаю, наверное, это субъективный голос. У «Химок» – Алексей Швед несомненный лидер. Хотя Сергея Моню я бы тоже хотел видеть. А может, его как приглашённую звезду? Из иностранцев – Джереми Эванса. Я играл с Джереми вместе в «Юте». Очень хороший парень. Из ЦСКА: Андрей Воронцевич, Виктор Хряпа, Никита Курбанов. Вите дам отдых. Я его плюсиком поставлю в ветеранскую команду к себе. Выберу Воронцевича и Курбанова. А где Виталий Фридзон? Нет в списке? Ничего подобного, его тоже запишу. Эта тройка – костяк национальной сборной, и странно будет не увидеть их на Матче звёзд. Милош Теодосич или Нандо де Коло? Здесь дилемма. Отдам голос Милошу. Нандо из-за травмы пропустил много. Но если бы был прошлый сезон – конечно француз. Хотя, на мой взгляд, оба игрока входят в число лучших в Европе.

Пятёрка россиян: Швед, Карасёв – задняя линия. Здесь вопросов никаких нет. Воронцевич – четвёртый. Винник – пятый. И ещё один из троицы – Хвостов, Зубков, Бабурин. Поставил бы на третьего ещё Фридзона. А если вместо Винника – Тимофей Мозгов, то это была бы стартовая пятёрка национальной сборной на чемпионат Европы.

– Следите за игроками сборной в сезоне?
– Конечно слежу. Ярчайшее впечатление оставила последняя игра «Зенита» и «Химок». «Перестрелка» в лучших традициях заокеанского баскетбола – Шведа и Карасёва. Прекрасная встреча. Я считаю, что ради таких противостояний вообще стоит ходить на баскетбол. Нам, к сожалению, не хватает матчей такого уровня. Кто-то будет говорить: не было защиты. Ничего подобного. Отличная игра, красочная. Болельщикам очень интересно смотреть. Личности, драматические концовки. То, ради чего мы играем в баскетбол. – В НБА есть много личных противостояний между баскетболистами. И порой такие дуэли являются главной причиной посещения конкретного матча. Коби Брайант – Леброн Джеймс. И неважно, за «Майами» или «Кливленд» играл последний.
– Это и есть наша задача, чтобы такие противостояния, такого уровня соперничество появлялись в России. Я всё время ставлю в пример: у нас в первом дивизионе есть две команды – «Спартак-Приморье» и появившийся не так давно «Сахалин». Тренер перебрался из Владивостока на Сахалин, взял с собой помощников и нескольких игроков. И образовалось в некотором роде конфликтная ситуация. А ведь это самое настоящее дерби. Люди платят деньги, чтобы искусственно создать конфликт. А у них он сам образовался. Нужно уважать друг друга, но на площадке биться. Два региона – географические соседи, плюс дополнительный «перчик» появился. Нужно холить и лелеять такие противостояния. «Реал» и «Барселона» играет между собой — и весь мир делится на две части. – Вы выбрали для себя: Карасёв или Швед?
– Мне нравятся оба парня. Они играют в фантастический баскетбол. Я всегда говорил, что являюсь большим поклонником Шведа. Потому что, на мой взгляд, это единственный игрок за последние 10 лет, который умеет сам себе создавать ситуации для атаки. Ну, может, ещё Дмитрий Кулагин. Но ему нужно прибавить в стабильности. Алексей же в последние годы достаточно стабильно играет на высоком уровне.

Карасёв-младший вырос на моих глазах. Мне про него даже странно говорить, потому что я его знаю с шести лет. Ещё и поиграл со мной в одной команде – в сборной, а потом в «Бруклине». К нему у меня отношение тоже достаточно тёплое. Всё, что ему нужно, он как раз сейчас и получил. Ему нужна эта лидерская ноша, ему нужно доверие со стороны тренера. Этот сезон для него очень важен – раскрыться и почувствовать вкус баскетбола, обрести уверенность в себе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алексей Швед Андрей Кириленко Сергей Карасёв — Баскетбол
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