Три-пит. «Локомотив» остаётся безупречным в Топ-16

Дэвид «Блейн» Логан

Краснодарский бронепоезд

Очередное поражение Стадемайра в России

Подвиги Шведа и Роулэнда в Ульме

Иван Стребков вернулся в строй и помог своей команде одержать третью победу в Единой лиге ВТБ. А вот в третьем туре Топ-16 Еврокубка присутствие Ивана не спасло «НН» от домашнего разгрома в поединке с «Летувос Ритас». В первом матче вторника вообще сложно выделить кого-то из состава «Нижнего Новгорода» – будто все патроны были расстреляны ещё в воскресенье в игре с «Цмоки-Минск».Нижегородцы сопротивлялись только в первой четверти и даже могли её выиграть, не забей Кори Фишер трёхочковый с сиреной. После небольшой передышки инициатива постепенно начала переходить к игрокам «Ритас», и к большому перерыву благодаря великолпенкой игре Дэвида Логана гости добились первого двузначного преимущества.Повидавшее многое на европейских площадках ветеран продолжил своё дело и во второй половине, в итоге собрав коллекцию из 30 очков, 6 ассистов и 38 баллов рейтинга эффективности. «Нижний» в своих рядах подобного героя не нашёл: подопечные Шталбергса закончили матч с удручающими 36,6% попадания с игры – 63:97.С совсем другим настроением отечественный болельщик засыпал в среду. Вечер начался с очередного доминирующего выступления «Локомотива-Кубань», продолжающего свою удачную серию. Краснодарцы практически обеспечили себе выход в четвертьфинал и стали одной из трёх команд, не потерпевших пока ни одного поражения на стадии Топ-16 Еврокубка. Очередным соперником, не унёсшим ног от суровых ребят Саши Обрадовича, стала испанская «Фуэнлабрада».Гости поняли, что увезти победу из Краснодара будет практически невозможно, ещё в дебюте поединка. Первый же удар послал испанцев в нокдаун: Мэтт Дженнинг выполнил свою норму по забитым трёхочковым за 3,5 минуты, вынудив Хота Куспинера взять экстренный тайм-аут при счёте 4:16.Перелом в неудачно складывавшуюся игру испанцам внести не удалось, и «Локомотив» продолжил разбирать соперника на винтики, используя все опции в нападении. В итоге первые 10 минут для гостей закончились с невероятным счётом 10:30.В отсутствие главных действующих лиц (Марко Попович и Мусса Диане пропускали матч из-за травм) роль лидеров на себя примерили Пако Круз и Ян О`Лири, сократив отставание до «-14» в дебюте второй десятиминутки. Но «Локо» уже набрал крейсерскую скорость и не собирался снижать свою активность на периметре: «трёхи» Бабурина и Рочести вновь увеличили разрыв до 20 очков. Присоединились к «вечеринке» и Кевин Джонс с Райаном Брокхоффом, выведшие хозяев за «полтинник» до большого перерыва – 53:32.По сути, игра была сделана, «Локо» заметно умерил свою прыть в нападении, но в то же время не дал «Фуэнлабраде» даже намёка на успешную погоню. Фееривший в первой четверти Дженнинг вернулся на сцену в заключительной десятиминутке и без особых усилий стал самым результативным игроком матча, установив личный рекорд в этом сезоне – 25 очков. «Локомотив» одерживает самую крупную победу в Еврокубке и выходит на первую строчку по разнице очков (+50) в Топ-16 – 86:61.Пока «Локомотив» преподавал баскетбольный урок в Краснодаре, «Зенит» шёл к не менее впечатляющей победе в Санкт-Петербурге. Команда Василия Карасёва является явным фаворитом группы G, и если бы не осечка на новогодних каникулах в Нижнем Новгороде, петербуржцы вполне могли стать четвёртой командой с нулём в графе «поражения».Северная столица впервые принимала Амаре Стадемайра, чей прощальный тур уже во второй раз заглянул в Россию. В прошлом звёздный форвард и один из ярчайших игроков НБА сейчас больше помогает в подыгрыше Кёртису Джерреллсу, который и является настоящим лидером «Хапоэля». Вот только в среду этого лидерства было не видно совсем, и именно Стадемайру на пару с Терренсом Кинси пришлось тащить команду на себе.В матче против коллектива, в обойме которого есть минимум три бронебойные атакующие опции, этого явно было недостаточно. Испытывавшего трудности Карасёва в плане продуктивности заменил Кайл Лэндри, а главным героем встречи стал племянник Дэнни Эйнджа Райан Тулсон. Он был буквально повсюду, превратившись в настоящий кошмар для литовской обороны. Закончил матч защитник, реализовав 73,3% своих бросков с игры и в общей сумме набрав 28 очков. 101:81 – «Зенит» вышел на первое место в группе G.Последними свой матч проводили «Химки», уже второй раз за месяц проверявшие качество немецкого баскетбола. «Ульм» пока только готовится закрепиться в сознании европейского болельщика в роли одного из сильнейших клубов Германии, но уже сейчас играет на нервах у фаворитов Еврокубка.Команды поочерёдно обменялись ударами в первой половине матча: химчане благодаря стартовому рывку 10:2 выиграли первую четверть с разницей «+12», после чего дали разыграться Дашону Батлеру, взорвавшемуся сразу 14 очками, и полностью провалились в защите в четверти второй, уступив её со счётом 21:34. После большого перерыва возвращать былое преимущество принялся Алексей Швед. Лидер «Химок», уже имевший на своём счету 15 очков, без стеснения атаковал кольцо соперника, пусть и с не самым высоким процентом.«Ульм» не просто держался вблизи, но и вышел вперёд после рывка, организованного Рэймором Морганом и всё тем же Батлером в середине четвёртой четверти. Швед, в начале десятиминутки записавший на свой счёт четырёхочковый энд-уан, невероятно вовремя вонзил в кольцо соперника свою шестую и последнюю «трёху» (в итоге Алексей набрал 28 очков). Невидимая эстафетная палочка перешла к Эрлу Роулэнду, который и выступил в роли могильщика немецких надежд, набрав 11 очков в концовке. 95:90 – «Химки» продолжают погоню за безупречной «Баварией».