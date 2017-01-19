Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Сергей Карасёв
Фото: Виктория Ламзина, basket.fc-zenit.ru
Текст: Надежда Перепечко

Карасёв: моя цель – вернуться в НБА в более значимой роли

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв – о трёх сезонах в НБА, роли лидера в Санкт-Петербурге, свадьбе, отношениях с отцом и многом другом.
19 января 2017, четверг. 16:30. Баскетбол
Спустя сезон по пути Алексея Шведа проследовал ещё один яркий игрок последнего поколения, добивавшегося успехов с национальной сборной на международной арене. Сергей Карасёв провёл три неоднозначных сезона в НБА, которые могли сложиться совершенно иначе. Перейдя в «Зенит», форвард решил перезапустить карьеру и в ближайшее время вновь вернуться за океан. Об этом и многом другом Сергей поведал в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«В НБА ты – товар, и с этим ничего не поделаешь»


– В одном из интервью во время квалификации к Евробаскету вы говорили, что больше не хотите быть парнем, подающим надежды, а хотите быть лидером команды прямо сейчас. Когда поменялось отношение к своей роли?
– Поменялось за то время, которое я был в Америке. Когда я уезжал туда, был подающим надежды 19-летним парнем. Там люди баскетболом зарабатывают себе на жизнь: они должны быть лидерами. Без разницы, выходишь ли ты со скамейки или играешь в стартовой пятёрке, каждый у себя в голове держит то, что он лидер. Наверное, из-за этого, общаясь с людьми, с игроками, с тренерами, варясь в этой каше, я понял, что командная игра командной игрой, но ты сам строишь своё будущее.

Когда я подписал контракт с «Зенитом», чётко для себя определил, что нужно зарабатывать авторитет, оправдывать возлагаемые на меня надежды. Не должен становиться человеком, который подносит патроны другим и вроде хорошо смотрится в команде. Поэтому переезд – большой шаг в моей карьере. Стараюсь, работаю на тренировках, выкладываюсь и шаг за шагом пытаюсь примерить роль лидера в команде.
Когда я приехал, сам понимал, что не готов физически к НБА.

– С какими трудностями столкнулись, когда только переехали в США?
– Со многими. Во-первых, туда я уехал один и до отъезда в Америку не был самостоятельным. Всё время и родители были рядом, и родственники помогали. А тут – уехал и понял, что отвечаю за свои поступки сам. Первые четыре месяца было очень тяжело, потому что там всё иначе: атмосфера, культура, люди, даже баскетбол. Эмоционально было тяжело. Даже не всегда удавалось нормально поговорить с родителями, девушкой. Хорошо хоть мой английский позволял нормально общаться с партнёрами и тренерами.

– А что насчёт быта? Ведь за океаном игрок сам отвечает за собственное обустройство на новом месте.
– Конечно, там есть люди, которые помогают, но всё равно ты сам выбираешь себе квартиру, арендуешь машину, нанимаешь уборщиц. Тебе платят деньги, ты приходишь – тренируешься. Быт – отвечаешь за него сам. Мне повезло в первый год, потому что Андерсон Варежао, которому я очень благодарен, сыграл для меня роль отца в американской жизни. Постоянно приезжал ко мне домой. Я его просил о чём-то – он всё делал. Человек с таким именем – большой плюс на моём первом году пребывания там. Когда приехала девушка, стало полегче.



– Насколько тяжело было перестроиться и привыкнуть к американскому графику?
– Было непросто. Во-первых, новичок проходит некий подготовительный этап, когда тренерский штаб присматривается к нему, а он привыкает к требованиям. Я же попал с корабля на бал, потому что была Универсиада, и после неё я приехал буквально за три дня до начала сборов. Не скажу, что из-за этого у меня что-то не получалось. Когда я приехал, сам понимал, что не готов физически к НБА. Может быть, не был готов психологически. Через какое-то время я начал нащупывать свои плюсы и минусы. Первые пару месяцев было трудновато перестраиваться, потому что скорости совершенно другие. Да и игра иная: человек должен быть больше силён индивидуально, нежели командно.

– Не сложилось ощущения при обмене, что вы в какой-то степени просто товар?
– Да, так и есть, товар. Но с этим ничего не поделаешь – это НБА. Хотя в тот момент, когда меня обменяли, совершенно этого не ожидал, потому что руководство всё время говорит, какой ты молодец, как выкладываешься на тренировках. А на следующий день тебя обменивают. К этому невозможно привыкнуть, сколько бы лет ты ни играл. Я находился в Лас-Вегасе, мы готовились к Летней лиге, как раз Дэвид Блатт только приехал в команду. Я провёл с ним пару тренировок, мне позвонил в шесть утра агент и сказал, что меня обменяли в «Бруклин».

Было неоднозначное чувство: с одной стороны, переезд из Кливленда в Нью-Йорк, крутой город, где ещё и Андрей Кириленко играл. Ещё большее подспорье в бытовом и игровом плане. С другой – и с ребятами в «Кливленде» подружился, и какие-то игровые связи уже выстроились. В тот момент я понял, что так и должно произойти, и после прибытия в Нью-Йорк началась другая жизнь.



– В «Бруклине» вы выступали успешнее и на каком-то отрезке даже выходили в стартовом составе. Чувствовалось доверие тренерского штаба?
– Это была новая ступень. Да, в какой-то момент было ощущение, что всё получится. Был промежуток, примерно полтора месяца, когда я играл в старте и действовал довольно успешно. Тренеры, генменеджер подходили, хвалили, говорили: «Продолжай в том же духе». Но вот тебе и сущность НБА, когда из игрока стартовой пятёрки ты превращаешься в игрока глубокого запаса.

И с этим ничего не поделать – только принять. Не уходить в себя, а продолжать работать, потому что ты молод, у тебя ещё вся карьера впереди, поэтому нельзя зацикливаться. В любом случае если ты хороший игрок, то шанс обязательно выпадет, и ты должен использовать его на сто процентов.
Было два неоднозначных года: c одной стороны, получал игровое время, с другой – много сидел на лавке. Но опыт выступлений НБА дорогого стоит. В Европе такого не получить.

– Вас не задевают разговоры о том, что вы вернулись сюда, потому что в НБА ничего не получилось?
– Безусловно задевают. Любого заденет, ведь говорят, что я пошёл по лёгкому пути. У меня иное мнение, ведь остаться сидеть на «банке» – ещё более лёгкий путь. Ну, пробыл бы я там год-другой, ничего бы не выгорело, и говорили бы мне то же самое. Я для себя решил, что лучше уехать в Европу, вернуть то чувство, с которым я уезжал.

– Нет ощущения, что зря потеряли время?
– Я бы не сказал, что потеряно три года, но, стоит признать, без игровой практики уходит уверенность. Поэтому не сразу пришёл в себя — чтобы прийти в оптимальные кондиции потребовалось некоторое время.



«Один круг по олимпийскому стадиону, но он запомнится на всю жизнь»


– Бронза Олимпиады, золото Универсиады, несколько сезонов в НБА. Сергею Карасёву точно 23?
– Точно. Мне и до отъезда в НБА никто не верил, когда называл свой возраст. А жена говорит, если бороду сбрею, так до сих пор выгляжу на 18.

– Нет ощущения, что жизнь и карьера опережают возраст?
– У меня всю жизнь так начиная с самого раннего возраста: постоянные переезды, новые города, страны. В секциях всё время занимался с ребятами на 3-4 года старше. Лет с 10 я варился в этой компании, и, может, из-за этого я менялся с каждым годом, и у меня год шёл за два в плане образования и развития. А внутри я всё ещё ребенок. Меньше чем на 23 себя чувствую.

– Что почувствовали, когда попали в итоговую заявку на Олимпиаду в Лондоне?
– Это было очень круто. Во-первых, я был безмерно горд собой, ведь мне удалось попасть в окончательный список. Тем более тренером был Блатт, и я знал, что это великий специалист. Благодарен ему за то, что рассмотрел мой потенциал. Тренироваться в 18 лет с Андреем Кириленко, Виктором Хряпой, Сергеем Моней, Алексеем Шведом — в том возрасте это был колоссальный опыт, который трудно было найти в другом месте. Чувства переполняли. И когда приехал на Олимпиаду, долго не верил, куда попал. Отец пытался, но ни на одних Играх не побывал, а я в 18 лет съездил, да ещё и бронзу выиграли. Это, конечно, дорогого стоит.

– Какие ощущения остались от самой Олимпиады?
– Да, ощущения, конечно, невероятные. Когда каждый день идёшь в столовую и видишь там по пять-шесть олимпийских чемпионов, шагающих тебе навстречу, это здорово. Но самые приятные воспоминания – от парада спортсменов на церемонии открытия. Один круг по олимпийскому стадиону, но он запомнился на всю жизнь. Есть что рассказать детям и внукам потом в старости. Да, это незабываемые ощущения.

– Кому первому позвонили после «бронзового» матча?
– Сразу созвонились с мамой и папой – они смотрели игру. Да многие смотрели. Вся страна переживала. С родителями и с девушкой – они потом встречали нас в аэропорту. С кем я ещё мог поделиться своими эмоциями?



– В 23 года вы уже муж и отец. Как сделали предложение супруге?
– Эвелина прилетела в Кливленд, как только ей дали визу. Так получилось, что она могла оставаться в США только по две недели: нужно было вылетать из страны и вернуться. Так вот, она прилетела во второй раз, уже весной, и в этот же день у нас на стадионе был концерт Бруно Марса. Я уже договорился обо всём, приготовился.

В итоге ей задержали рейс, потом ещё немного задержали на таможне. Приехала только к 8 вечера – концерт начинался через час. Сказала, что устала. Ну, устала и устала – с кем не бывает. Мы остались дома, а я такой человек, что если хочу что-то сделать, то не могу ждать. Слава богу, что я не на диване в трусах сделал ей предложение. В итоге мы пошли в ресторан с друзьями: было не очень много народу – только близкие. В ресторане сделал предложение. Не так, как планировалась, но всё равно получилось неплохо.
Я бы не сказал, что один из лучших российских игроков, но в элиту вхожу.

– Знаете, где сидит жена на матчах? Может, переговариваетесь с помощью своей системы тайных знаков?
– Не всегда. Знаю примерно и взглядом её ищу. Из-за того что у нас маленький ребёнок, у неё не всегда получалось приходить на игры. Сейчас уже малышка подросла, и она будет регулярно посещать матчи. Тайных знаков нет. Но надо что-то придумать, потому что у всех есть подобное. Что-то своё, интересное. А так она сильно переживает. Жена – моя поддержка и опора, человек, которому я могу выговориться в трудную минуту. Всегда похвалит, но в то же время может и рявкнуть – в баскетболе, в быту и во всём. Мы как огонь и вода. Я спокойный, она – нет, поэтому очень хорошо дополняем друг друга. Думаю, нам это тоже помогает.



– Вы – лидер команды на площадке, а как эти качества проявляются за её пределами?
– Моя роль лидера заключается в том, как я работаю на тренировке. Ребята смотрят и понимают: человек приехал из НБА, продолжает в том же духе, выкладывается в каждом моменте. И отец-тренер, который на него орёт постоянно. Они это видят, и у них просто не остаётся другого выбора, как работать, и в два раза интенсивнее. Вне площадки у нас добротной коллектив, ребята все общаются. Тот же Стефан Маркович повидал многое на своем веку, и Яннис в прошлом году доказал, что он хороший игрок, который может взять на себя роль лидера в команде. Тот же Райан Тулсон.

У нас есть ребята, которые помогают друг другу, и поэтому коллектив складывается. Безусловно, некоторые молодые – не беру Вихрова или Валиева – подходят, спрашивают совета. Я вижу, что в глазах у них есть энтузиазм, и им интересно. Мне очень нравится атмосфера и то, как меня встретили и приняли в команде. Поэтому будем двигаться в том же направлении.

– Какие задачи ставите перед собой в этом сезоне? Может, стать самым результативным игроком лиги?
– Такой задачи у меня нет. Безусловно, хочется набирать как можно больше очков в каждой игре, и я думаю, что у любого это сидит где-то в подсознании. Но моя задача всё-таки заключается в том, чтобы вывести «Зенит» в Евролигу. Команда преследует именно эту цель. Либо это будет через Единую лигу ВТБ, либо через Еврокубок. Будем биться и там, и там. Сделаем всё возможное. Главная цель – выход в Евролигу, и только потом какие-то личные заслуги.

– Но на вас и ещё дополнительная ответственность, потому что вы не можете подвести своего отца не только как игрок, но и как сын.
– Не то что двойная, тройная. Он не даёт мне карт-бланш, но где-то может закрыть глаза на один-два неправильных момента. Понимаю, что нельзя халтурить. Но может быть и так, что игроки будут подходить и спрашивать: «А почему ты ему разрешаешь, а нам нет?». Поэтому, чтобы был сплочённый коллектив, нужно работать, слушать. Нельзя ни в коем случае пререкаться. Орёт за дело, не за дело – просто работаешь и приносишь пользу команде.



– Не преследовала тень знаменитого и успешного отца?
– Нет. Когда он меня тренирует, все спрашивают: «Каково это, когда ты знаешь, что у него такие заслуги? Он – призёр чемпионата Европы, многократный чемпион России». Я не знаю, много ли других таких тренеров, но когда выхожу на площадку, забываю обо всём. А все лишние мысли отходят на второй план.

«Однажды Кириленко сказал: «Нас тут немного в НБА. Будь самим собой, играй агрессивно, а если что-то произойдёт, тебя поддержат»


– По-прежнему мечтаете вернуться в НБА?
– Да, это, наверное, цель, следующая ступень, которую хочется покорить, чтобы вернуться за океан в другом качестве. Трудно уехать туда и быть лидером, потому что в каждой команде есть сильный игрок. Но вернуться в НБА и играть более важную роль – да, это моя цель. Многие усомнятся во мне. Но я буду стараться, работать, а там уже посмотрим, как всё сложится. Сейчас уже не думаю на год-два вперёд. Главная задача – прогрессировать с командой от игры к игре.

– Вы считаете себя одним из лучших российских игроков?
– Я бы не сказал, что один из лучших, но в элиту вхожу. Многих туда можно отнести: тот же Швед, Сергей Моня. Сколько ему? 33 года, а всё равно играет на очень высоком уровне. Хряпа, Виталий Фридзон. Да и молодых ребят много: Дмитрий Кулагин, Андрей Зубков, Дмитрий Хвостов. Все прогрессируют, и очень радует, что в этом сезоне много русских молодых и постарше меня играют и приносят пользу командам. Это очень большой плюс для сборной.

– Вас всё время сравнивают с Алексеем Шведом, хотя у вас разница в возрасте пять лет.
– Мне кажется, в моём возрасте эти пять лет уже не ощущаются. Это вот когда тебе 16 лет, а ему 21 – тогда да. А сейчас всё только от моей работы зависит. Я бы сказал, что после 21 года возраст уже перестаёт играть большую роль. А то, что сравнивают с Алексеем… Да, похожая судьба, похожи карьерные моменты. Мне кажется, наоборот, такое соперничество подзадоривает. И я выхожу на площадку с большими эмоциями и энтузиазмом. У него такие же чувства. Люди на нас равняются, следят, и их просто нужно радовать своей игрой.



– Как относитесь к социальной работе, участии в различных акциях?
– Мне очень нравится выбираться куда-то, участвовать в мероприятиях, если удаётся. Летом провели «Экспо-Баскет» – было очень здорово. Я вспоминаю себя в том возрасте, когда Андрей Кириленко приехал к нам в лагерь. У меня была немного другая ситуация: я его знал и ходил перед всеми хвастаться, что знаю Кириленко. Я не то чтобы всё время равнялся на него, но смотрел матчи с его участием, восхищался им в детстве.

Очень важно, когда есть возможность прийти, посмотреть, взять автограф, сфотографироваться с кумирами. Мне кажется, у молодых ребят потом будет стремление приходить, тренироваться и пытаться достичь каких-то высот, поэтому чем больше будет таких мероприятий, тем больше будет возможностей пообщаться с ребятами, провести мастер-классы. Я думаю, это поможет популяризации баскетбола в России. Я всегда за такие акции.

– Быть примером – это не только здорово смотреться на площадке, но и вести себя соответствующе за её пределами. Согласны?
– Если ты умный, если есть голова на плечах, то понимаешь, что можно делать, а чего нельзя. Если ты решил стать профессиональным баскетболистом, то должен вести правильный образ жизни, тренироваться и просто быть адекватным, нормальным человеком вне площадки. Думаю, если к тебе кто-то подходит, задаёт вопросы, ты должен нормально на это реагировать. Кому-то это не нравится, кому-то нравится, но всё равно должна быть какая-то грань.
Если ты уже решил стать профессиональным баскетболистом, ты должен вести правильный образ жизни, тренироваться и просто быть адекватным, нормальным человеком вне площадки.

– Вы много общались с Андреем Кириленко, может быть, запомнилась какая-то его фраза?
– Однажды он подошёл ко мне после тренировки и сказал: «Серый, за тобой вся страна. Нас тут немного в НБА. Будь самим собой, играй агрессивно, а если что-то произойдёт, тебя поддержат. За тобой обязательно встанут люди. Будь собой и ничего не бойся». После этого я понял, что надо переставать быть вот этим пай-мальчиком и игроком, который подносит патроны. Уже надо быть агрессивным, становиться мужиком и показывать результат, которого от меня ждут. Андрей мне помог в тот год. Я с ним проводил много времени, он постоянно давал мне советы, помогал в быту и на площадке.

– Сейчас можете сказать, что не зря уехали в НБА в 19 лет?
– Я всегда говорил во всех интервью, что нет такого понятия «уехал рано» или «уехал поздно». У тебя есть возможность – надо ехать. Как раз Андрей это и говорил, мы были в сборной: «Если у тебя есть возможность перейти в сильную команду, то ты не должен думать, а сразу ехать. Получится, не получится – это уже второй вопрос». Уехал в 19 лет, а вернулся в 23. Я бы не сказал, что такая критическая разница в возрасте, но я набрался опыта, поварился в этой атмосфере, пообтёрся и, мне кажется, вернулся из Америки другим человеком.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
БК Зенит Сергей Карасёв — Баскетбол
Новости. Баскетбол
19 января 2017, четверг
16:42 Ненад Крстич близок к подписанию контракта с «Партизаном»
15:46 С. Карасёв: задевает, когда говорят, что я пошёл по лёгкому пути, уехав из США
15:41 Карасёв: первые четыре месяца в НБА дались очень тяжело
15:37 Итудис: «Бамберг» — амбициозная команда, и её амбиции оправданны
15:33 Разыгрывающий ЦСКА не сыграет в матче с «Бамбергом»
15:24 Адетокунбо: Харден – лучший игрок НБА
14:46 Уэстбрук оформил 21-й трипл-дабл в сезоне
14:41 Керр: любой игрок НБА хочет хорошо выступить против своей прошлой команды
14:12 У Гэя подозрение на разрыв ахиллова сухожилия
13:47 Пачулия: я сфолил на Уэстбруке жёстко, но не грубо
13:25 Харден поздравил болельщицу «Хьюстона» со 100-летием
13:18 Блок-шот Шарича и сокрушительный данк Уэстбрука – в топ-10 дня в НБА
12:50 Уэстбрук: не оставлю фол Пачулии без внимания
12:38 МСБЛ и «ВТБ Арена парк» проведут стритбольный турнир, посвящённый Дню студента
12:30 К. Энтони: хорошо, что мне и Филу Джексону удалось найти общий язык
11:58 Стали известны составы команд на Матч звёзд Единой лиги ВТБ
11:49 Уэстбрук упал на паркет после столкновения с Пачулией
11:11 Пол Джордж эффектно вколотил сверху через Казинса
11:02 Дэвид Уэст получил перелом большого пальца руки
10:47 Бен Симмонс может дебютировать в НБА после Матча звёзд
09:56 Уэстбрук исполнил сокрушительный данк в матче с «Голден Стэйт»
09:43 Трипл-дабл Казинса не спас «Сакраменто» от поражения в матче с «Индианой»
09:37 40 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» разгромить «Оклахома-Сити»
06:42 «Детройт» разгромно обыграл «Атланту», «Нью-Орлеан» — «Орландо»
06:35 «Хьюстон» разгромил «Милуоки» — «+19», Харден набрал 38 очков, Адетокунбо — 32
05:57 «Бостон» проиграл «Нью-Йорку», несмотря на 39 очков А. Томаса
05:42 26 очков Эмбиида позволили «Филадельфии» победить «Торонто»
05:37 «Шарлотт» разгромил «Портленд» — «+22», «Вашингтон» дожал «Мемфис»
00:33 Роулэнд: «Ульм» отчаянно боролся с «Химками» за победу
00:26 Иванович: матч с «Ульмом» получился для «Химок» очень сложным
00:25 «Енисей» обыграл «Лукойл-Академик» в Кубке ФИБА, несмотря на 27 очков Гибсона
18 января 2017, среда
23:37 В. Карасёв: у «Зенита» была установка фолить на Стадемайре
23:24 28 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть «Ратиофарм Ульм»
23:07 Приджиони: Евролиге нечему завидовать в НБА
22:42 Обрадович: «Локомотив» уверенно вышел на первую четверть, и она стала решающей
21:56 «Зенит» обыграл «Хапоэль» "+20", несмотря на 22 очка Стадемайра
21:49 27 очков Дженнинга помогли «Локомотиву-Кубань» разгромить «Фуэнлабраду» "+25"
21:09 Дюрант: Уэстбрук одарён от бога, но он всегда работает
20:13 «Автодор» разгромил «Умана Рейер» "+35", Миннерат набрал 22 очка
19:53 Теодосич: пойду в НБА, но на скамейке сидеть не буду
19:16 Жижич: на 99% уверен, что в следующем сезоне буду в НБА
18:30 Новицки: в детстве я хотел играть за «Чикаго»
17:50 Н. Робинсон: не понимаю, почему «Кливленд» не связался со мной
16:49 Анциферов: «Автодор» должен навязать «Умана Рейер» цепкую и агрессивную игру
15:59 Андрей Кирдячкин покинул «Нижний Новгород»
Все новости RSS
Кто станет MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+