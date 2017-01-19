«Баскетбол – это спорт ошибок». ЦСКА вновь побеждает в Евролиге

отработал в России всего один сезон, но настолько запомнился болельщикам и журналистам, что каждое возвращение итальянца вызывает куда больший интерес, чем приезд всех игроков «Бамберга» вместе взятых. В небольшом одноимённом городке Тринкьери любят не меньше: за два сезона в Германии специалист дважды приводил «Брозе» к национальному титулу, а в прошлом году повторил лучшее достижение в Евролиге – попадание в число 16 сильнейших.В этом сезоне Тринкьери может сделать огромный шаг вперёд – по-другому выход «Бамберга» в плей-офф в Германии, да и во всей Европе восприниматься не будет. До отчётного поединка чемпионы Бундеслиги отставали от восьмой строчки всего на две победы. А могли находиться ещё выше, если бы не сломались в матче против УНИКСа – прямого конкурента, который уже обошёл немцев по дополнительным показателям.Другое дело, что рассчитывать на победу в Москве над лидером турнира, пусть и показавшим свою уязвимость в конце 2016 календарного года, подопечные Тринкьери вряд ли могли. Да, «Бамберг» затащил ЦСКА в концовку на своей безумной арене, но в том матче эта неожиданность произошла исключительно по вине «армейцев». Не сильно понизило шансы москвичей и очередное отсутствие в составе Милоша Теодосича, продолжающего испытывать проблемы с ногой.После не самого быстрого дебюта, в которомдважды потерял мяч на ровном месте, «армейцы» дважды отличились из-за дуги, а чуть позже оформили рывок 9:0 – поучаствовали все игроки стартовой пятёрки. Телевизионный тайм-аут пришёлся Тринкьери очень кстати: штрафной Николо Мелли и «трёха» вышедшего Стрелниекса вернули преимущество «Бамбергу», и вмешиваться в игру пришлось уже Итудису (12:13).Всё оставшееся время атаки ЦСКА шли исключительно через. Француз явно набрал кондиции, близкие к оптимальным, и сразу начал забивать и отдавать результативные передачи. Одна из них оказалась в руках, запихавшего мяч в кольцо через несколько рук с фолом, другая — у, ещё до приземления набравшего два очка. Кулагин-младший мог и вовсе затереть все неприятные моменты первой четверти, но его бросок с сиреной угодил в дужку – 21:17.Позиционное нападение «Бамберга» начало сбоить ещё в начале встречи, и после очередного «горшка» (на этот раз расторопность проявил Огастин) в «краске» Тринкьери обратился к судейскому столику. Быстрого результата тайм-аут не дал: Николо Мелли забил только спустя три минуты, и то, просто воспользовавшись неразберихой под кольцом. Впрочем, ЦСКА также не ставил перед своим соперником сверхзадач, по-прежнему полагаясь на индивидуальные действия де Коло.Как бы это странно ни звучало, но без своего лучшего бомбардира «армейцы» заиграли лучше, начав активнее двигать мяч в нападении. В роли главного бенефициара в обновлённой пятёрке выступил, сначала забивший дальний бросок, а затем добавивший три очка уже со штрафной линии. Отрыв «армейцев» неумолимо рос, а «Бамберг» так и не предлагал ничего нового: считаные открытые броски с периметра цели не достигали, и лишь Мелли изредка напоминал о своём декабрьском титуле MVP. Концовка также осталась за хозяевами, у которых вновь солировал де Коло – 44:33.Сразу после перерыва к своему партнёру по бэк-корту присоединился и, ставший главным ассистентом в отсутствие Теодосича. На другом конце площадке не менее яркую игру демонстрировал– блок-шот, прервавший быстрый отрыв немцев, стал для Андрея третьим в матче. «+20» уже витали в воздухе и материализовались после трёхочкового Джексона (58:37).«Мы ЦСКА, мы победим» – в концовке третьей четверти трибуны «Мегаспорта» уже больше развлекали себя, чем пристально следили за происходящим на площадке. А на паркете действительно всё уже шло к заключению мирного договора. Тринкьери с каждым разом всё чаще сохранял спокойствие после очередного провала в защите.попадает в ловушку в центре площадки и совершает пробежку – итальянец таки находит силы пожурить своего лидера, хотя уже сам всё прекрасно понимает – 69:48.До сотни «армейцам» тянуться было далеко, и спустя пять минут стало ясно, что подобной задачи уже не стоит. Куда реалистичнее выглядели тридцать очков Нандо де Коло, идущего по пятамв гонке за приз. Француз доиграл почти до конца, но до заветной отметки не дотянулся –, аплодировавшему Нандо, было достаточно и 26. ЦСКА не стал повторять сценарий первого матча, уверенно добыв свою 14-ю победу в «регулярке» Евролиги – 85:64.В раздевалке «армейцев» царила сдержанная радость. Серия из трёх поражений подряд осталась позади, хотя всё ещё сидит в подсознании команды Итудиса. Первым своими мыслями поделился: «Думаю, уже можно сказать, что мы преодолели небольшой кризис, хотя по-прежнему есть над чем работать. Не знаю, в чём была причина тех трёх поражений. Может, где-то недооценили соперников, и они нас наказали в концовках.Но это уже пройденный этап, из которого мы извлекли максимум полезного. Наше собрание после поражения в Мадриде пошло всем нам на пользу, пусть и повод был негативным. Но, наверное, без этого больших побед и не достичь. Приятно, что большинство генеральных менеджеров Евролиги по-прежнему считают нас фаворитами, но всё будет зависеть только от нас».Как оказалось, непопадание на Матч всех звёзд Единой лиги (новость, которая стала известна как раз сегодня) также не расстроило форварда: «Нет, не расстроен, что не попал, – постараюсь заслужить в следующем году. Очень рад, что от нас поедут сразу два форварда: Виктор Хряпа и Андрей Воронцевич – они этого заслужили. Вообще здорово, что Матч всех звёзд вернулся, он точно украсит Единую лигу».Спокойно воспринял победу и: «Такие разгромы – это лишь часть процесса. Хотя, конечно, приятно, что мы побеждаем с такой разницей после недавней серии поражений. Особенно здорово то, что мы побеждаем дома, ведь когда мы дойдём до стадии плей-офф, это станет очень важным фактором. Мы прошли через три поражения вместе, так же и побеждаем – все вместе. Для ЦСКА неприятно проигрывать в отдельно взятой игре, не говоря уже о нескольких матчах подряд. Сейчас же мы вернулись на правильный путь и играем гораздо лучше. Будем стараться продолжать в том же духе».обошёлся без длинной тирады, заранее ответив на ещё не заданные журналистами вопросы: «Сегодня мы были сильнее – доминировали и показали лучший баскетбол. Это легко можно описать статистикой, например, рейтингом полезности. Мне понравилось, как мы сражались против амбициозной команды с очень хорошим тренером, великолепной организацией и хорошими игроками. Эта наша четвёртая удачная игра подряд. Хочу отметить, что мы здорово сыграли в защите против одной из лучших атакующих команд Евролиги, позволив им набрать всего 64 очка.В нападении также всё было неплохо: в первой половине атаковали со средней дистанции с процентом 92, а затем поддерживали набранный темп во второй. 26 передач, 5 блок-шотов – также хорошие показатели. Конечно, нас расстраивает большое количество потерь, но в баскетболе нет ничего идеального – это спорт ошибок. Кто делает меньше ошибок, тот и побеждает».Впереди у «армейцев» почти неделя отдыха. 25 января команда Итудиса в гостевом матче Евролиги сыграет с «Жальгирисом», а 29 января примет «Астану» в Единой лиге ВТБ.