Обама out. Самый баскетбольный президент США

С детства за «Чикаго»
Он полюбил игру с детства. В то время они жили на Гавайах, отец подарил ему его первый баскетбольный мяч, а бабушка сводила на матч местной студенческой команды.
«Я решил стать частью этого мира и начал играть на площадке у дома бабушки после школы. Из окна своей спальни она смотрела на меня, отрабатывающего бросок и кроссовер в тысячный раз», – вспоминает Обама в книге «Dreams from My Father».
Обама многое узнал о баскетболе от своего шурина Крейга Робинсона, игравшего за Принстон и тренировавшего команду университета штата Орегон. Ныне он работает в главном офисе «Милуоки Бакс».
Пока будущий президент с интересом следил за матчами «Мартовского безумия» и посещал игры женской НБА, его любовь к баскетболу только росла. По-настоящему безумной она стала в тот период, когда «Чикаго» Майкла Джорждана шесть раз стал чемпионом НБА, а Обама трудился в Городе ветров начинающим юристом и политиком.
С тех пор утекло много воды. За восемь лет президентства Обамы мы не раз видели, как первое лицо государства становится центром событий в баскетбольном мире. Пусть и локально. Вот он целует жену, когда они появляются на экране KissCam во время матча, даёт интервью на кромке площадки, в котором признаётся в своей преданности «Буллз», с теплотой и искренним восхищением принимает в Белом доме очередных чемпионов ассоциации.
Он выстроил прекрасные отношения не только со многими игроками, но и с руководителями клубов НБА. Часть из них осталась недовольна победой Трампа на выборах и заявила о нежелании посещать Белый дом в период его президентства. «Пройдёт много времени, прежде чем у нас будет такой же любящий спорт и баскетбол президент, как Обама», – отметил генеральный менеджер «Торонто» Масаи Уджири.
Фото: Reuters
Барак Обама
Скажи мне, кто твой друг
Обама направил добрые отношения с игроками в благое русло. Президент запустил наставническую программу «My Brother’s Keeper». Участие в ней приняли Стэф Карри, Кевин Дюрант, Кармело Энтони, Крис Пол, Айзея Томас и другие.
«Он вдохновляет меня каждый день. Всякий раз, когда я с ним встречаюсь, у меня мурашки бегут от осознания того, сколького он добился. Уверен, после окончания президентства он продолжит помогать людям, неважно в каком качестве», – признался Карри.
Кроме того, Стэф частенько играл с президентом в гольф. На шоу Эллен Дедженерес он, в присутствии первой леди Мишель Обамы, рассказывал об их с Обамой последних поединках. По его словам, глава государства не самый сильный гольфист, но отлично владеет искусством трэш-тока.
Обама на короткой ноге и с другим величайшим баскетболистом современности – Леброном Джеймсом. На любом совместном фото или видео оба совершенно раскованны – ещё одно подтверждение искренности их общения.
«Никогда бы не подумал, что буду так близок к президенту Соединённых Штатов. У нас и вправду прекрасные отношения. У нас так много общего, и всегда есть темы для разговора, и это не только спорт. Мы часто обсуждаем возможности помощи нуждающимся и молодёжи», – сказал Леброн после ноябрьского визита в Белый дом.
Тогда же был снят и набравший вирусную популярность в сети Mannequin Challenge с участием первой леди. Выглядит всё не как приём у президента, а как встреча старых друзей.
Напоследок Обама успел наградить своего баскетбольного кумира Майкла Джордана Президентской медалью Свободы – одной из двух высших наград США для гражданских лиц. Обама произнёс вдохновенную речь, а Джордан не смог сдержать эмоций.
После церемонии шестикратный чемпион НБА вручил президенту эксклюзивную пару Air Jordan, так что теперь последний может со спокойной душой уходить с поста, но не вешать кроссовки на гвоздь. Может, заодно бросок подтянет.
Вряд ли Обама вычеркнет баскетбол из своей жизни. Его наверняка можно будет чаще видеть на трибунах «Юнайтед-центра» на матчах любимого «Чикаго». А может, он станет посещать игры НБА в качестве владельца одного из клубов. Ведь не зря летом ходил слух о том, что президент мечтает как раз об этом. Справился с руководством страной (насколько успешно – решать не нам), справится и с руководством одной из команд ассоциации. Главное – сделать правильный выбор.