Прессинг по-турецки. Блатт переиграл Пашутина в концовке

За неделю из лазарета УНИКСа не удалось выписать ни, ни. Но победа на характере над «Бамбергом» в прошлом туре давала основания надеяться, что и в Турции есть шансы взять реванш за домашнее поражение в первом круге.Однако с первых же минут поединка «Дарушшафака» подобрала ключи к обороне УНИКСа. Особенно хорошо это удавалось, который внутри трёхочковой дуги забивал на любой вкус. А наиболее комфортно хозяева чувствовали себя под щитом соперника. Туда регулярно врывались представители задней линии, авколотил эффектный данк. У казанцев же игра в нападении получалась лишь отдельными кратковременными эпизодами. Одним из них стали две скидки подряд напод щитом, а другим – элегантный аллей-уп, когда после набросасумел переправить мяч в цель в полёте спиной к кольцу. А когда турки сместили акценты в атаке на периметр, то после трёх трёхочковых подряд, два из которых оказались на счету, их преимущество достигло 12 очков. Но концовка четверти осталась за гостями. В последние две минуты они смогли отзащищаться на ноль, а на другой стороне площадкиумело вынуждал соперников нарушать на себе правила и реализовывал штрафные. А когда он всё же промахнулся с линии, мяч подобрал и добил, установивший окончательный счёт первого периода 23:17.Нападение «Дарушшафаки» продолжало буксовать и во второй десятиминутке.сумел перекрыть все пути развития атак противника, а броски с сопротивлением в цель попадали нечасто. При этом и УНИКСу поначалу удавалось забивать с большим трудом. Однако в середине четверти два дальних попадания крядуи Антипова вынудиливзять тайм-аут, поскольку от перевеса его команды осталось лишь 2 очка. Какие бы инструкции ни давал наставник турецкой команды своим игрокам, вряд ли он мог предвидеть, что главным героем следующего отрезка станет Антипов. Павел отлично отработал в обороне, в частности вынудив Уонамэйкера совершить пробежку, а в атаке вначале открылся под щитом под скидку, а затем вновь попал из-за дуги и впервые вывел гостей вперёд. И хотя до большого перерыва Лэнгфорд ипо разу вышли на линию штрафных, казанцы сохранили минимальное превосходство.В третьей четверти соперники словно задались целью в сжатой форме повторить основные сюжетные линии первой половины. В результате вначале зрители опять увидели господство «Дарушшафаки» в чужой «краске» на фоне ошибок гостей в атаке. Причём Жижич снова забил сверху, а проблемы УНИКСа были связаны с серией потерь. Но стоило туркам перехватить инициативу и выйти вперёд, как гости снова нанесли мощный контрудар с периметра. На сей раз дальнобойной артиллерией командовал Лэнгфорд, точно выстреливший дважды, и ещё по залпу добавили Антипов и Столл. А красивый проход Уонамэйкер через всю площадку на последних секундах вернул разницу на отметку десятиминутной давности — 51:52.Ключевым во встрече стал рывок хозяев 12:0 в начале заключительной четверти. Важную роль в нём сыграл прессинг хозяев, максимально осложнявший организацию нападения УНИКСа. Стоит отметить и спорный фол, который арбитры зафиксировали у Уильямса при попытке накрыть. Сразу после этого гости в обороне дважды позволили Моэрману и Жижичу забить, несмотря на нарушения правил, хотя реально помешать сопернику отправить мяч в кольцо ни Столл, ни Уильямс уже не могли. «Дарушшафака» повела «+9», и спасать ситуацию вышел Лэнгфорд. Однако подопечные Блатта были хорошо готовы к этому и опекали Кита максимально плотно, вынуждая бросать с огромным сопротивлением. В такой ситуации роль лидера сумел взять на себя Параховский, который сражался как лев по обе стороны площадки. Артём забирал подборы на своём и чужом щитах, забивал и заставлял оппонентов фолить на себе. Но усилий одного центрового было недостаточно. Турки отвечали на его подвиги своими попаданиями, удерживая разницу на уровне 8-10 очков, до тех пор, пока до финальной сирены не осталось меньше минуты.64:71 – УНИКС потерпел 11-е поражение в нынешней «регулярке» и не смог приблизиться к зоне плей-офф. Уже через четыре дня в рамках очередного тура казанцы примут дома стамбульский «Фенербахче».