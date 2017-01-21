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Изменяя историю. Самые громкие несостоявшиеся обмены НБА

Майкл Джордан в «Клипперс», Стивен Карри в «Финиксе», а Брайант в «Чикаго» – топ-10 сделок НБА, сорвавшихся в последний момент.