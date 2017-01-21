Изменяя историю. Самые громкие несостоявшиеся обмены НБА

Стивен Карри в «Финикс» на Амаре Стадемайра
Боссы «Финикса» рассчитывали заполучить Стивена Карри сразу после драфта, на котором выбор в пользу хрупкого защитника сделал «Голден Стэйт». У Амаре Стадемайра заканчивался контракт и руководство аризонского клуба, не желая отпускать звёздного форварда бесплатно, предложило его «Уорриорз». Калифорнийцы приняли предложение «Финикса», но в последний момент заблокировали обмен. В итоге будущий двукратный MVP и чемпион НБА остался в составе калифорнийцев. И они об этом не пожалели.
Трэйси Макгрэйди в «Филадельфию» на Ларри Хьюза
На рубеже веков генеральный менеджер «Филадельфии» Билли Кинг мог провернуть одну из лучших сделок в своей карьере, но впоследствии занервничал и решил от неё отказаться. Кинг договорился с «Торонто» об обмене Ларри Хьюза на защитника «Рэпторс» Трэйси Макгрэйди и пик первого раунда. Эта сделка была больше выгодна «Сиксерс», чем канадскому клубу, но Кинг всё равно отменил её. В «Филадельфии» с Алленом Айверсоном в составе могла образоваться лучшая связка защитников в лиге, и, возможно, тогда бы пенсильванский клуб смог бы выиграть больше одного поединка в финале плей-офф-2001 против «Лейкерс».
Терри Каммингс в «Чикаго» на третий пик драфта-1984 (Майкл Джордан)
Сейчас это звучит безумно, но более тридцати лет назад руководство «Чикаго Буллз» хотело расстаться с третьим пиком драфта-1984, чтобы заполучить форварда «Клипперс» Терри Каммингса. Уроженец Чикаго на тот момент провёл в НБА два сезона, став лучшим новичком лиги в 1983. Средняя результативность Каммингса в сезоне-1983/84 составила 22,9 очка, но «Буллз» всё же решили оставить пик у себя. Таким образом, «Чикаго» сохранил миллиарды нервных клеток своих болельщиков, которые вряд бы сейчас могли спать спокойно, зная, что их любимый клуб обменял возможность получить лучшего игрока в истории баскетбола.
Ларри Бёрд в «Индиану» на Чака Персона
Бёрд мог оказаться в «Пэйсерс» задолго до того, как занял в клубе из Индианаполиса пост главного тренера, а потом и генерального менеджера. Карьера Ларри уже двигалась к закату и руководство «Бостона» было не прочь с ним расстаться. Обмен на Чака Персона и второй пик драфта казался им выгодной сделкой, но в итоге «Селтикс» не захотели расставаться с легендой клуба. Бёрд завершил карьеру в «Бостоне», а через пять лет стал главным тренером «Индианы», с которой ему удалось дойти до финала плей-офф в 2000 году.
Айверсон в «Лейкерс» на Эдди Джонса, Глена Райса и Джерома Уильямса
Этот обмен мог стать одним из самых катастрофических за всё время существования НБА. Никто не знает, что у «Филадельфии» было на уме. В 2000 руководство «Сиксерс» практически завершило эту сделку. Возможно, Билли Кингу надоел непростой характер Ответа. Если бы сделка всё-таки была осуществлена, в «Лейкерс» образовалось бы большое трио, способное разрушить любую оборону соперника. Вопрос лишь в том, как три лидера ужились бы в одной команде.
Чарльз Баркли в «Лейкерс» на Джеймса Уорти
Ещё один обмен, который намеревались осуществить боссы «Филадельфии». На этот раз они договорились с «Лейкерс», которые предлагали взамен ветерана Джеймса Уорти. Представители «Сиксерс» даже сообщили Чарльзу, что он переходит в калифорнийский клуб. Эта новость сильно обрадовала Баркли, который сразу же начал отмечать свой обмен. Спустя несколько часов сделку отменили. Чарльз продолжил выступать за «Филадельфию», а в 1992 году подписал контракт с «Финикс Санз».
Скотти Пиппен в «Сиэтл» на Шона Кемпа
Руководство «Чикаго» было близко к тому, чтобы совершить ещё одну большую ошибку. Боссам «Буллз» показалось, что им будет выгодно обменять Скотти Пиппена на Шона Кемпа, который выступал за «Суперсоникс». Майкл Джордан рекомендовал Джорджу Карлу, главному тренеру «Сиэтла», соглашаться на условия «Чикаго», так как Пиппен станет последней недостающей деталью, на пути «Суперсоникс» к чемпионству. Генеральный менеджер «Буллз» вовремя одумался и запретил обмен. Скотти остался в «Буллз», где дожидался возобновления карьеры Джордана, чтобы вместе завоевать ещё три титула.
Хаким Оладжьювон в «Майами»
«Хьюстон» предложил «Хит» обменять Хакима Оладжьювона и Слипи Флойда на несколько менее заметных игроков и выбор драфта. По неизвестным причинам, в «Майами» посчитали такую сделку невыгодной и отклонили её. Техасскому клубу повезло, что «Хит» не был заинтересован в их игроках, так как спустя несколько лет Оладжьювон привёл «Хьюстон» к двум чемпионствам кряду. Конечно, этого бы не случилось, если бы Хаким тогда всё-таки уехал во Флориду. Руководство «Майами» в этой ситуации поступило неразумно, отказавшись от игрока экстра класса, способного сделать любую команду претендентом на титул.
Коби Брайант в «Чикаго» на Луола Денга
После сезона-2006/07 Коби надоело в одиночку тащить на себе калифорнийский клуб. Брайант пошёл к владельцу «Лейкерс» и прямым текстом заявил, что хочет уйти. Боссы «Лейкерс» пытались убедить защитника остаться, но осознав всю серьёзность его намерений, стали искать варианты для обмена. «Чикаго» было готово расстаться с Луолом Денгом и ещё несколькими своими активами ради Коби. Сделка была близка к завершению, но вдруг Брайант понял, что переход в «Буллз» не сильно увеличит его шансы на завоевание заветного четвёртого титула. Коби заблокировал обмен и уже через год вместе Пау Газолем был в финале плей-офф.
Крис Пол в «Лейкерс» на Пау Газоля
Обмен Криса Пола в «Лейкерс» был выгодным всем сторонам. Но комиссионер НБА Дэвид Стэрн наложил вето на эту сделку, так как в тот момент у «Нью-Орлеана» не было владельцев, и лига фактически управляла клубом. Стерн посчитал, что такой обмен будет нечестным по отношению к остальным командам НБА, так как Пол являлся франчайз-игроком. В итоге Крис отправился в «Клипперс», где до сих пор пытается дойти до финала плей-офф. Этот обмен мог сделать «Лейкерс» сильнейшим клубом Западной конференции, и точно бы добавил несколько перстней на пальцах Коби Брайанта и Фила Джексона.