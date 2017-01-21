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Ролевикам тут не место. Кто поедет на Матч звёзд НБА

НБА изменила правила голосования и оставила Зазу Пачулию без Матча звёзд. Разбираемся, кого и почему увидим в Новом Орлеане 19 февраля.