Ролевикам тут не место. Кто поедет на Матч звёзд НБА

Если серьёзно, то НБА можно понять, ведь количество участников Матча звёзд ограничено. Если в Новый Орлеан отправится Пачулия — не самый популярный и выгодный участник шоу для лиги, то туда не попадёт Марк Газоль или Энтони Дэвис. А это неприемлемо.
Правила Зазы
Что, собственно, поменялось? В этом году участников Матча звёзд впервые в истории выбирают не только фанаты, но и эксперты с игроками лиги. Сделано это с тем, чтобы сбалансировать порой непредсказуемый выбор болельщиков. При этом у них всё равно осталось 50% голосов, у игроков и экспертов – по 25%.
Так вот по результатам народных «выборов» Пачулия уступил только одноклубнику Кевину Дюранту, набрав свыше полутора миллионов голосов. Но всё изменилось, когда своё слово сказали эксперты с игроками – грузин выпал не только из числа «стартёров», но и вообще оказался за бортом Звёздного уик-энда.
При этом Пачулия на результаты выборов отреагировал философски и нисколько не расстроился. «Конечно, мне приятно, что из-за меня НБА меняет правила. Всем грузинам это приятно. Поэтому я рад. Можете назвать новые правила голосования за участников Матча звёзд правилами Зазы», – отшутился Пачулия.
Интересно, что в этой же системе голосования Стивен Карри опередил Расселла Уэстбрука в борьбе за попадание в стартовый состав сборной Запада. Стэф выиграл болельщицкое голосование, а Расс стал фаворитом у игроков и экспертов – и в стартовой пятёрке всё равно выйдет Карри! Это произошло из-за того, что при прочих равных место в болельщицком голосовании более ценно, чем положение в рейтинге коллег по цеху и журналистов.
Кстати, абсолютным лидером голосования фанатов стал Леброн Джеймс (1 893 751 голос), и грядущий Матч звёзд станет для него 13-м подряд, на втором месте – Карри (1 848 121), на третьем – Дюрант (1 768 185).
Окончательные списки
Пачулия – не единственная «жертва» новых правил, у него есть братья по несчастью: Эрик Гордон и Джордан Кларксон. В итоге стартовые пятёрки команд выглядят следующим образом.
Восток: Кайри Ирвинг («Кливленд»), Демар Дерозан («Торонто»), Джимми Батлер («Чикаго»), Леброн Джеймс («Кливленд»), Яннис Адетокунбо («Милуоки»).
Запад: Стивен Карри («Голден Стэйт»), Джеймс Харден («Хьюстон»), Кавай Леонард («Сан-Антонио»), Кевин Дюрант («Голден Стэйт»), Энтони Дэвис («Нью-Орлеан).
26 января объявят и по семь запасных каждой команды. Их будут выбирать главные тренеры лиги. Кто может отправиться на скамейку? На Востоке, вероятнее всего, будут выбирать из следующего списка: Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Кармело Энтони («Нью-Йорк»), Андре Драммонд («Детройт»), Пол Джордж («Индиана»), Пол Миллсэп ( «Атланта»), Джабари Паркер («Милуоки»), Джон Уолл, Брэдли Бил (оба – «Вашингтон»), Айзея Томас, Эл Хорфорд (оба – «Бостон»), Кайл Лоури («Торонто»), Кемба Уокер («Шарлотт»), Кевин Лав («Кливленд»).
Можно предположить, из кого будут выбирать запасных Запада: Деандре Джордан («Клипперс»), Дэмьен Лиллард, Си Джей Макколлум (оба – «Портленд»), Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»), Марк Газоль («Мемфис»), Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин (оба – «Голден Стэйт»), Ламаркус Олдридж («Сан-Антонио»), Демаркус Казинс («Сакраменто»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота).
Что имеем в сухом остатке? Главные звёзды лиги — на своих местах. Кроме Уэстбрука. У команды Востока нет центрового. Да чего уж там, и четвёртого номера нет. Но это не беда, ведь Матчи звёзд в последнее время всё больше напоминают растянутые во времени конкурсы по броскам сверху и из-за дуги. Хочется надеяться, что на каком-то этапе в безусловно первосортное шоу вернётся и соревновательная составляющая.