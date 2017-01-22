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175 лет назад 2016
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Кармело Энтони
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Планидин

Трейд-ин. Главные кандидаты на обмен за месяц до дедлайна НБА

До дедлайна НБА остались считанные недели – самое время назвать звёздных игроков, претендующих на обмен уже в ближайшее время.
22 января 2017, воскресенье. 14:15. Баскетбол

Джалил Окафор («Филадельфия»)


Сэм Хинки уже почти год как не находится у руля фронт-офиса «Филадельфии», но его «Процесс» продолжает жить в умах и сердцах болельщиков «Сиксерс». Неоднозначный микс, состоящий из полного «слива» нескольких сезонов, обменов с большим количеством пиков в первом раунде и рискованных выборов на самом
драфте, наконец-то начал приносить плоды: «Сиксерс» точно выдадут лучший сезон за последние четыре года, уже сейчас имея на своём счету почти столько же побед, сколько в «регулярке»-2013/14.

В Филадельфии никогда не скрывали, что рано или поздно кому-то из тройки «больших» придётся подвинуться – это и предполагал «Процесс» Хинки. Кандидатов на выход двое, и если сначала в роли агрегатора трансферных слухов выступал Нерленс Ноэль, то теперь всё чаще можно слышать имя Джалила Окафора.

В последнее время Бретт Браун не стеснялся вообще не выпускать молодого центра на паркет, чем вызвал обоснованную фрустрацию игрока, ещё больше подогревая разговоры об обмене. Несмотря на все свои недостатки, Окафор является ценным активом с большим потенциалом, и от команд, которые не потребуют от Джалила мгновенного рывка в игре в защите, «Филадельфия» может получить солидную компенсацию.

Рики Рубио («Миннесота»)


Тот случай, когда игрок уже почти одной ногой за порогом родного дома. То, что «Миннесота» активно ищет покупателя для Рики, уже ни для кого не секрет. Согласно источникам в лиге слухи уже материализовались в конкретное предложение, которое лежало на столе у генерального менеджера «Детройта». Потенциальная сделка включала Реджи Джексона, хотя главный тренер и президент «Пистонс» Стэн Ван Ганди уже заявил, что не будет менять своего основного разыгрывающего.

Это означает лишь одно – поиск продолжается. Причины, по которым «Тимбервулвз» хотят расстаться с испанским разыгрывающим, лежат на поверхности. За пять лет, проведённых в лиге, Рубио так и не совершил весомого прогресса в бросковой части игры, что значительно лимитировало его продуктивность в нападении (особенно в «клатче»). В свои 26 лет испанец имеет большой «пробег» (12 лет в профессиональном баскетболе) и уже перенёс две серьёзные операции – на «крестах» и голеностопе.

С другой стороны, гений Рубио не испарился в воздухе – он по-прежнему один из лучших разыгрывающих в плане созидания, к тому же никогда не чурается работы в защите. По словам одного из лучших инсайдеров НБА Эдриана Войнаровски, «Миннесота» активно предлагает защитника вместе с Шабаззом Мухаммедом, взамен желая получить «временщика», который впоследствии освободит место в старте Крису Данну.

Брук Лопес («Бруклин»)


Центровой был объектом слухов и перманентным кандидатом на обмен в течение всей своей карьеры в «Нетс», и в этом сезоне ситуация ничуть не изменилась. На данный момент «Бруклин» представляет собой одно большое болото, выбраться из которого мечтает не только Лопес. За последние годы команда растеряла все свои ценные активы (кроме Брука), собрав весьма посредственный состав в этом сезоне, и предсказуемо свалилась на самое дно ассоциации.

Продуктивность Лопеса остаётся на весьма высоком уровне, а если учитывать, что он единственный игрок, за которого «Нетс» могут получить что-то существенное, и его зарплату в более чем $ 21 млн, выманить центрового любому соискателю будет очень непросто. К тому же «Бруклин» всерьёз намерен заполучить минимум два пика в первом раунде драфта – довольно высокая цена по нынешним временам.

Горан Драгич («Майами»)


Соревновательная часть сезон для «Майами» закончился не вчера. «Хит» одними из первых выбыли из гонки за восьмую строчку на Востоке, а чуть позже потеряли до конца сезона Джастиса Уинслоу. Слово «перестройка» просто гремит над франчайзом из Флориды, и, по словам одного из главных колумнистов ESPN и ещё одного известного инсайдера Зака Лоу, никто в составе «Майами» не может чувствовать себя комфортно. Да, даже Горан Драгич и Хассан Уайтсайд.

Но если слухи относительно потенциального обмена последнего разгорелись не так давно и носят весьма формальный характер, то Драгич отображается на радаре у многих команд довольно продолжительное время. Однако ценник на словенского разыгрывающего сейчас как никогда высок (Горан выдаёт один из лучших сезонов в карьере), и даже предложение в стиле «Никола Вучевич плюс пик первого раунда» от «Орландо» никак не привлекает Пэта Райли – хитрый лис ждёт куда большего от потенциального покупателя.

Кармело Энтони («Нью-Йорк»)


Компания по возвращению «Никс» в число солидных претендентов на поздние стадии плей-офф на Востоке провалилась. И это отнюдь не оценочное суждение, а факт, задокументированный турнирной таблицей и балансом «Никс» к данному моменту времени (19-26). К чисто игровым проблемам добавилась и «светская хроника», героями которой становились лидеры команды. Деррик Роуз съездил на родину за 200 тысяч долларов, а Кармело Энтони стал хедлайнером слухов, связанных с потенциальным обменом.

Во всех грехах трёхкратного олимпийского чемпиона не обвиняет только ленивый, и стоит признать, что часть претензий действительно обоснованна. Можно привести множество примеров, когда всё нападение «Никс» стопорится на звёздном форварде в решающие моменты матча, и в итоге ни к чему хорошему это не приводит. Энтони уже достиг своего потолка, а некоторые из важных показателей, таких как PER (рейтинг эффективности) или «защитный» рейтинг, находятся на уровне карьерного минимума. Уже сейчас абсолютно очевидно, что потолок этой «сборки» «Нью-Йорка» явно не превышает 4-го места на Востоке, от которого подопечные Хорнасека уже отстали на семь побед. Значит ли это, что нужно немедленно «взрывать» команду сумасшедшим обменом? Отнюдь нет. Но и ждать от Кармело второго дыхания или какого-то переосмысления своей роли точно не стоит.

По последней информации, встреча с Филом Джексоном, которая должна была положить конец всем слухам об обмене, прошла «в деловой атмосфере». Энтони объяснил, что видит своё будущее только в «Нью-Йорке» и не собирается паковать чемоданы. Однако уже спустя несколько дней в интервью Newsday форвард признался, что всё зависит от фронт-офиса, и если «Никс» захотят пойти в другом направлении, он рассмотрит иные варианты и отменит пункт в контракте, позволяющий заблокировать любую сделку по собственному обмену.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Брук Лопес Горан Драгич Джалил Окафор Кармело Энтони Рики Рубио
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