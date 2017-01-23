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175 лет назад 2016
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Саша Обрадович
Фото: РИА Новости
Текст: Ринат Салахетдинов

Обрадович: опыт работы на Украине помог адаптироваться в России

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович – о переезде в Россию, уровне Единой лиги ВТБ, своём гардеробе и многом другом.
23 января 2017, понедельник. 09:45. Баскетбол
Саша Обрадович – кризисный менеджер для краснодарского «Локо». Грек Фотис Кацикарис не оправдал возложенных на него надежд и уехал на щите, оставив «железнодорожников» в крайне непростом положении. Сербский специалист в считаные дни исправил ситуацию не только в раздевалке, но и на площадке. Результаты пошли в гору – с приходом Обрадовича красно-зелёные не знают поражений ни в Единой лиге ВТБ, ни в Еврокубе! В свои 47 лет тренер прекрасно выглядит – регулярно посещает спортзал, а, например, рубашки покупает на заказ – в течение 10 последних лет не изменяет одной маленькой фабрике в Кёльне. Там точно знают его размер, и на каждой рубашке красуются его инициалы – С.О. Во время одной из тренировок «Локо» Обрадович ответил на вопросы «Чемпионата».

«Меня прекрасно приняли в Краснодаре в прямом и переносном смысле»


– Как согласились на предложение «Локо»? Что стало главным фактором при принятии решения?
– «Локомотив-Кубань» – клуб с богатой историей, с устоявшейся философией и традициями, которые мне близки. Цели, поставленные перед командой, полностью соответствуют моим ожиданиям и амбициям, я хочу расти и добиваться высоких результатов. Кроме того, меня прекрасно приняли в Краснодаре, и это тоже немаловажно. Приняли не только в прямом, но и в переносном смысле. Приняли мой подход к делу и ментальность.

– Насколько важным при подписании контракта был факт прошлогоднего успеха клуба?
– Не буду лукавить, это сыграло определённую роль. Команда добилась сенсационного результата, продемонстрировав, что может играть на равных с самыми сильными коллективами континента. Такой успех повторить будет весьма непросто, учитывая, что состав подбирался как раз под выступление в Евролиге. Но мы будем делать всё возможное, чтобы вернуться в число участников сильнейшего клубного турнира Старого Света. Рад, что все вокруг, включая болельщиков, грезят возвращением в Евролигу.

– Справедливо ли сказать, что положительные результаты были достигнуты по большей части за счёт тренерского мастерства Георгиоса Барцокаса?
– Не сказал бы. Подобное утверждение было бы несправедливо по отношению к игрокам, добившимся выдающегося результата бок о бок с Барцокасом. Малькольм Дилейни вообще уехал в НБА, другие покинувшие команду ребята – на первых ролях в клубах Евролиги. Успех – это всегда итог командной работы, а не индивидуальной.

– За счёт чего удалось выровнять результаты команды? Да так быстро, фактически сразу после прихода.
– За счёт того, что я выстроил с игроками коммуникацию и поставил им чёткую цель. Я вообще очень требовательный, так что дисциплина подтянулась сама собой. Не хочу обсуждать работу Фотиса Кацикариса, понятно, что у каждого тренера своя философия. Моя сработала.
Прошлогодний успех «Локо» повторить будет весьма непросто, учитывая, что состав подбирался как раз под выступление в Евролиге.

– Вы пришли в уже сформированную другим тренером команду. Есть какие-то особенности работы в таких условиях?
– Есть, конечно. Возможно, я бы выбрал игроков с другими качествами, более атлетичных. Мне ближе более агрессивный стиль с давлением по всей площадке. Но это в теории. Несмотря на то что команда собиралась под другого тренера, мы справляемся с поставленными задачами, очень неплохо действуя в обороне. Это мне нравится.

«Разумнее говорить не о победе в чемпионате, а о завоевании путёвки в Евролигу»


– Согласны с расставленными руководством акцентами: победа в Еврокубке, уже потом высокое место в Единой лиге ВТБ?
– Предпочитаю не забегать так далеко вперёд. Никогда не знаешь, что можешь произойти: травма или другое недоразумение. Я живу сегодняшним днём и именно из-за этого не испытываю совершенно никакого давления. Провели хорошую тренировку? Я доволен, миссия выполнена.

– За счёт чего команда уровня «Локо» может навязать борьбу ЦСКА на длинной дистанции? Согласны, что у «армейцев» в нынешнем розыгрыше нет конкурентов?
– Безусловно, ЦСКА – лучшая команда в лиге. С ними никто не сравнится ни по бюджету, ни по подбору игроков, особенно российских. Там собраны исполнители высочайшего уровня. Наверное, разумнее вести речь о том, чтобы победить «Химки», УНИКС и «Зенит» в борьбе за путёвку в Евролигу.

– Насколько конкурентоспособна Единая лига ВТБ по сравнению с другими турнирами, в которых вам довелось работать?
– Лига ВТБ – другой турнир. Чемпионат Германии, например, более атлетичный, здесь же больше талантливых, тонких игроков. Первая пятёрка команд Единой лиги ВТБ может на равных бороться с любой командой Европы и сумела бы с успехом выступать в любом первенстве – даже испанском или турецком. Но и остальные коллективы неплохи – в том же немецком чемпионате вряд ли бы затерялись.
Первая пятёрка команд Единой лиги ВТБ может на равных бороться с любой командой Европы и сумела бы с успехом выступать в любом первенстве – даже испанском или турецком.

– Вы, как и Барцокас, рано начали тренерскую карьеру. Грек признавался, что тренировать его призвани и он чувствовал это ещё будучи игроком. Как было у вас? Когда решили стать тренером?
– Я порвал ахилл, когда мне было 29 лет, тогда-то и задумался всерьёз о том, чтобы начать тренерскую карьеру. Стал плотно работать в этом направлении. Вроде всё получилось.

– Кого можете назвать своим учителем в профессиональном плане?
– Мне повезло, я работал с прекрасными тренерами. Желько Обрадович, Душан Ивкович, Светислав Пешич – каждый из моих наставников, не только они, дал мне очень многое. Сформировали меня как человека и как тренера.

– Можете вспомнить самый яркий момент в вашей тренерской карьере?
– Их было немало. Я работал во многих командах, с некоторыми добивался успехов. Все мои победы мне дороги, в том числе на заре тренерской карьеры. Так что всего и не упомнишь, не могу выделить какой-то конкретный эпизод.

– Насколько опыт работы на Украине (в 2008-2009 годах Обрадович тренировал БК «Киев», в 2010-2012 – БК «Донецк». – Прим. «Чемпионата») помог сейчас?
– Тот опыт помог мне адаптироваться к жизни и работе здесь. Психология у людей схожая, мне проще их понять. Хотя, уверен, и без этого опыта быстро бы освоился в России.

«Тренера без эмоций не бывает. Равнодушный ничего не добьётся»


– Обустроились в Краснодаре?
– Живу один. В основном работаю, за всё время выбирался в город два раза. Однажды – в бар, в другой раз – в ресторан. Думаю, такой подход идёт на пользу работе. Ничего, кроме баскетбола.

– Не планируете перевозить семью?
– Подумаю об этом в конце сезона. Дети ходят в школу в Берлине, нельзя отрывать их от учёбы посреди года.

– Рубашки по-прежнему заказываете в Кёльне?
– Да. Кстати, как раз собирался заказать несколько, ведь я взял с собой не так много вещей. Хорошо, что здесь люди больше интересуются тем, как я работаю, а не тем, как выгляжу (смеётся).
Мне необходимо заниматься спортом, иначе у меня всё тело начинает болеть. Дают о себе знать старые болячки, заработанные ещё во время игровой карьеры.

– Вы в отличной форме. Как вам это удаётся?
– Хожу в зал при первой возможности. Вот и сейчас, дождусь окончания тренировки и пойду. Мне необходимо заниматься спортом, иначе у меня всё тело начинает болеть. Дают о себе знать старые болячки, заработанные ещё во время игровой карьеры. Ну и слежу за своим питанием, разумеется, куда без этого.

– Вы очень эмоциональны, достаточно вспомнить хотя бы вашу стычку с Алексом Ренфро в бытность тренером «Альбы». В Краснодаре ни к кому подобных мер пока не приходилось применять?
– Я повзрослел, вырос в эмоциональном плане, и это нормально. Всё произошло сравнительно недавно. Меня часто спрашивают об этом моменте, но никто не знает, что у нас с Алексом сохранились прекрасные отношения. Такие вещи зачастую даже идут на пользу, укрепляют отношения в команде.

– Сожалеете ли о том моменте или считаете, что для неравнодушного тренера это в порядке вещей?
– Тренера без эмоций не бывает. Как может совершенно равнодушный наставник донести что-то до игроков? Другое дело, когда они видят, что наставник вовлечён в процесс. Это их мотивирует, заряжает на борьбу. Сожалею ли я о чём-то? Нет. Каждое совершённое действие привело меня сюда, сделало меня таким, какой я есть, и помогло мне выиграть немало матчей. Так что я ни о чём не сожалению.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПБК Локомотив-Кубань Саша Обрадович
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