Обрадович: опыт работы на Украине помог адаптироваться в России

«Меня прекрасно приняли в Краснодаре в прямом и переносном смысле»

Прошлогодний успех «Локо» повторить будет весьма непросто, учитывая, что состав подбирался как раз под выступление в Евролиге.

«Разумнее говорить не о победе в чемпионате, а о завоевании путёвки в Евролигу»

Первая пятёрка команд Единой лиги ВТБ может на равных бороться с любой командой Европы и сумела бы с успехом выступать в любом первенстве – даже испанском или турецком.

«Тренера без эмоций не бывает. Равнодушный ничего не добьётся»

Мне необходимо заниматься спортом, иначе у меня всё тело начинает болеть. Дают о себе знать старые болячки, заработанные ещё во время игровой карьеры.

– кризисный менеджер для краснодарского «Локо». Грек Фотис Кацикарис не оправдал возложенных на него надежд и уехал на щите, оставив «железнодорожников» в крайне непростом положении. Сербский специалист в считаные дни исправил ситуацию не только в раздевалке, но и на площадке. Результаты пошли в гору – с приходом Обрадовича красно-зелёные не знают поражений ни в Единой лиге ВТБ, ни в Еврокубе! В свои 47 лет тренер прекрасно выглядит – регулярно посещает спортзал, а, например, рубашки покупает на заказ – в течение 10 последних лет не изменяет одной маленькой фабрике в Кёльне. Там точно знают его размер, и на каждой рубашке красуются его инициалы – С.О. Во время одной из тренировок «Локо» Обрадович ответил на вопросы «Чемпионата».– «Локомотив-Кубань» – клуб с богатой историей, с устоявшейся философией и традициями, которые мне близки. Цели, поставленные перед командой, полностью соответствуют моим ожиданиям и амбициям, я хочу расти и добиваться высоких результатов. Кроме того, меня прекрасно приняли в Краснодаре, и это тоже немаловажно. Приняли не только в прямом, но и в переносном смысле. Приняли мой подход к делу и ментальность.– Не буду лукавить, это сыграло определённую роль. Команда добилась сенсационного результата, продемонстрировав, что может играть на равных с самыми сильными коллективами континента. Такой успех повторить будет весьма непросто, учитывая, что состав подбирался как раз под выступление в Евролиге. Но мы будем делать всё возможное, чтобы вернуться в число участников сильнейшего клубного турнира Старого Света. Рад, что все вокруг, включая болельщиков, грезят возвращением в Евролигу.– Не сказал бы. Подобное утверждение было бы несправедливо по отношению к игрокам, добившимся выдающегося результата бок о бок с Барцокасом. Малькольм Дилейни вообще уехал в НБА, другие покинувшие команду ребята – на первых ролях в клубах Евролиги. Успех – это всегда итог командной работы, а не индивидуальной.– За счёт того, что я выстроил с игроками коммуникацию и поставил им чёткую цель. Я вообще очень требовательный, так что дисциплина подтянулась сама собой. Не хочу обсуждать работу Фотиса Кацикариса, понятно, что у каждого тренера своя философия. Моя сработала.– Есть, конечно. Возможно, я бы выбрал игроков с другими качествами, более атлетичных. Мне ближе более агрессивный стиль с давлением по всей площадке. Но это в теории. Несмотря на то что команда собиралась под другого тренера, мы справляемся с поставленными задачами, очень неплохо действуя в обороне. Это мне нравится.– Предпочитаю не забегать так далеко вперёд. Никогда не знаешь, что можешь произойти: травма или другое недоразумение. Я живу сегодняшним днём и именно из-за этого не испытываю совершенно никакого давления. Провели хорошую тренировку? Я доволен, миссия выполнена.– Безусловно, ЦСКА – лучшая команда в лиге. С ними никто не сравнится ни по бюджету, ни по подбору игроков, особенно российских. Там собраны исполнители высочайшего уровня. Наверное, разумнее вести речь о том, чтобы победить «Химки», УНИКС и «Зенит» в борьбе за путёвку в Евролигу.– Лига ВТБ – другой турнир. Чемпионат Германии, например, более атлетичный, здесь же больше талантливых, тонких игроков. Первая пятёрка команд Единой лиги ВТБ может на равных бороться с любой командой Европы и сумела бы с успехом выступать в любом первенстве – даже испанском или турецком. Но и остальные коллективы неплохи – в том же немецком чемпионате вряд ли бы затерялись.– Я порвал ахилл, когда мне было 29 лет, тогда-то и задумался всерьёз о том, чтобы начать тренерскую карьеру. Стал плотно работать в этом направлении. Вроде всё получилось.– Мне повезло, я работал с прекрасными тренерами. Желько Обрадович, Душан Ивкович, Светислав Пешич – каждый из моих наставников, не только они, дал мне очень многое. Сформировали меня как человека и как тренера.– Их было немало. Я работал во многих командах, с некоторыми добивался успехов. Все мои победы мне дороги, в том числе на заре тренерской карьеры. Так что всего и не упомнишь, не могу выделить какой-то конкретный эпизод.– Тот опыт помог мне адаптироваться к жизни и работе здесь. Психология у людей схожая, мне проще их понять. Хотя, уверен, и без этого опыта быстро бы освоился в России.– Живу один. В основном работаю, за всё время выбирался в город два раза. Однажды – в бар, в другой раз – в ресторан. Думаю, такой подход идёт на пользу работе. Ничего, кроме баскетбола.– Подумаю об этом в конце сезона. Дети ходят в школу в Берлине, нельзя отрывать их от учёбы посреди года.– Да. Кстати, как раз собирался заказать несколько, ведь я взял с собой не так много вещей. Хорошо, что здесь люди больше интересуются тем, как я работаю, а не тем, как выгляжу ().– Хожу в зал при первой возможности. Вот и сейчас, дождусь окончания тренировки и пойду. Мне необходимо заниматься спортом, иначе у меня всё тело начинает болеть. Дают о себе знать старые болячки, заработанные ещё во время игровой карьеры. Ну и слежу за своим питанием, разумеется, куда без этого.– Я повзрослел, вырос в эмоциональном плане, и это нормально. Всё произошло сравнительно недавно. Меня часто спрашивают об этом моменте, но никто не знает, что у нас с Алексом сохранились прекрасные отношения. Такие вещи зачастую даже идут на пользу, укрепляют отношения в команде.– Тренера без эмоций не бывает. Как может совершенно равнодушный наставник донести что-то до игроков? Другое дело, когда они видят, что наставник вовлечён в процесс. Это их мотивирует, заряжает на борьбу. Сожалею ли я о чём-то? Нет. Каждое совершённое действие привело меня сюда, сделало меня таким, какой я есть, и помогло мне выиграть немало матчей. Так что я ни о чём не сожалению.