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175 лет назад 2016
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НБА
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Планидин

Подмена! Стартовые составы на Матч звёзд и знаковые победы «ГСВ»

Победы «Голден Стэйт» и «Филадельфии», стартовые пятёрки на Матч всех звёзд и 41 очко Леонарда – в традиционном обзоре недели НБА.
23 января 2017, понедельник. 15:00. Баскетбол

Серия


«Филадельфия» продолжает радовать своих поклонников и на минувшей неделе вновь выдала трёхматчевую победную серию. При этом подопечные Бретта Брауна обыгрывали не будущих претендентов на высокие пики на драфте, а самых что ни на есть представителей первых восьмёрок обеих конференций. В гостях был повержен «Милуоки» (113:104), а дома «Торонто» (94:89) и «Портленд» (93:92). Концовка матча против «Трэйл Блэйзерс» получилась особенно убойной: героическим попаданием отметился Роберт Ковингтон.


Матч


После рождественского коллапса в «Кью», когда «воины» позволили украсть у себя концовку Кайри Ирвингу, наступило время реванша в самом жарком баскетбольном противостоянии современности. На своём паркете «Уорриорз» не оставили действующим чемпионам ни единого шанса, нейтрализовав каждого участника «большого трио»: «Кливленд» закончил матч с удручающими 35,2% попаданий с игры. Звёзды «Голден Стэйт» были в полном порядке: Томпсон, Карри и Дюрант набрали будничные 20 очков, тогда как Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл. 126:91 – в следующий раз эти команды мы сможем увидеть только в финале.


Уэстбрук


«Уорриорз» одержали победу в ещё одном принципиальном противостоянии, по крайней мере для Кевина Дюранта. Как и в первом поединке, особой борьбы «Тандер» навязать не смогли (100:121), хотя Уэстбрук записал на свой счёт стандартный трипл-дабл, уже 21-й в сезоне. А вот в предыдущем матче против «Клипперс» (98:120) не пошло даже у Расса, лишь второй раз в сезоне не добравшегося до пяти результативных передач.


Харден


Джеймс так сильно приучил нас к тому, что трипл-даблы на регулярной основе производит не только Уэстбрук, что их полное отсутствие за семь календарных дней выглядит настоящим сюрпризом. Хотя вряд ли Борода огорчается, ведь он как всегда внёс решающий вклад в победы своей команды: «Хьюстон» уверенно обыграл «Милуоки» (111:92) и «Мемфис» (119:95). Кто всё-таки «подарил» ложку дёгтя? Да, это вновь были «Уорриорз», устроившие на неделе беспощадный тур (125:108).


Матч звёзд


Заза Пачулия стал вторым самым популярным представителем фронт-корта на Западе после Кевина Дюранта согласно голосованию болельщиков. И как вы уже знаете, Заза в Новый Орлеан не поедет: с этого сезона НБА абсолютно легально может осуществлять «подмену». Благодаря новой системе выбора стартовых пятёрок были отклонены результаты «всемирного референдума» по Дуэйну Уэйду и Джоэлю Эмбииду – парням предстоит дожидаться решения тренеров Восточной конференции.

В остальном особых сюрпризов не наблюдалось – полные итоги голосования мы подводили чуть раньше. На Западе развернулась настоящая бойня за место в старте среди трёх невероятных защитников. Карри, Уэстбрук и Харден набрали одинаковое количество баллов, и вот тут весомое слово болельщиков сыграло ключевую роль – голосов оказалось меньше у Расселла. Также стоит отметить, что максимальную поддержку получил Леброн Джеймс, а первый раз в карьере (и сразу в старте!) участие в матче примет Яннис Адетокунбо.

«Личка»


На неделе, богатой на интересные и значимые поединки, всё-таки состоялся матч, в котором интрига сохранялась до конца. «Кливленд» принимал у себя «Сан-Антонио», а заодно и оного из теневых претендентов на MVP. Кавай Леонард не подвёл публику из Огайо, установив в принципиальном матче личный рекорд – 41 очко. Испортить «вечеринку» лидеру «Спёрс» мог Леброн, но сначала смазал потенциально победный бросок в основное время, а в решающем владении в овертайме совершил досадную потерю – 118:115.


Травмы


Прошедшая неделя стала богатой на травмы значимых игроков. Руди Гэй, вызывавший определённый интерес на трансферном рынке, теперь будет смотреть матчи дома. Худшие ожидания врачей оправдались: форвард «Кингз» разорвал ахиллово сухожилие. Далеко не первую травму в этом сезоне получил Д`Анджело Расселл, который пропустит несколько недель. На неопределённый срок выбыл Пау Газоль, повредивший кисть в безобидном эпизоде на разминке перед матчем. Операция прошла успешно, и остаётся надеяться, что испанец как можно быстрее вернётся в строй.


Бросок


Выбор из победных бросков был достаточно велик, но баззер-биттером отличился только Маркус Моррис, за доли секунды успевший добавить мяч в кольцо «Вашингтона». Что самое интересное, сделал это форвард в борьбе со своим родным братом Маркиффом.


Данки


Кто-то всерьёз разозлил Майерса Леонарда. Иначе поведение довольно скромного парня из «Портленда» в «Ти Ди Гардене» объяснить сложно. Сразу два постера, которые к тому же получил один игрок – Джордан Мики.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Филадельфия Сиксерс Джеймс Харден Кавай Леонард Расселл Уэстбрук
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