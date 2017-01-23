Дженнинг покорил «Енисей», ВЭФ нокаутировал «Нижний»

Бросок на миллион

В Химках – без сюрпризов

Разгром в Астане

Победная серия ВЭФа

Пашутин против Итудиса

Очередной тур Единой лиги ВТБ проходил в усечённом составе – матчи проводили лишь восемь команд из 13. Ни в одном из них сенсаций не случилось – коллективы, располагающиеся в турнирной таблице выше соперника, взяли верх во всех четырёх случаях. Особняком стоит очередная победа краснодарского «Локомотива-Кубань», с неё и начнём.Неожиданно много проблем второй команде лиги доставил красноярский «Енисей». При поддержке родных трибун парни Олега Окулова дали настоящий бой фавориту. На протяжении всей встречи «железнодорожников» тащил американский форвард Кевин Джонс, набравший 26 очков (11 из 13 с игры), но героем концовки стал не он, а его соотечественник Мэтт Дженнинг. На последних секундах встречи защитник красноярцев Энтони Хиллиард при «+2» смазал оба штрафных. За оставшиеся семь секунд Дженнинг подобрал мяч, промчался с ним до трёхочковой дуги и пальнул! Точно! Красно-зелёные одержали 11 побед подряд, а уже в следующем матче с «Нижним Новгородом» (4 февраля) могут повторить рекорд команды по протяжённости победной серии (12).Сам герой встречи был скромен и краток. «Естественно, после такой победы все очень довольны. Да, мы не смотрелись здорово на протяжении всего матча, но один бросок изменил для «Локо» буквально всё. Рад, что мы увезли из Красноярска победу. Что касается победного броска, я знал, что у меня порядка семи секунд на атаку. Взял подбор, дошёл до трёхочковой линии и бросил. Уже тогда почувствовал, что бросок удался, знал, что он идёт в цель», – отметил Дженнинг.Ожидаемую победу одержали и «Химки», за тем лишь исключением, что подмосковная команда испытала со своим соперником заметно меньше проблем. Эстонский «Калев» довольно быстро сдался на милость победителю и, похоже, вовсе не рассчитывал на успех. По крайней мере, такой вывод можно сделать из послематчевого комментария главного тренера таллинцев Алара Варрака. «Минута за минутой, четверть за четвертью соперник отрывался в счете на пять или шесть очков. Журналисты часто спрашивают о ключевом моменте в матче, так вот сегодня такого момента не было. «Химки» контролировали ход встречи все 40 минут, и итоговая разница в 24 очка ясно об этом говорит», – признался специалист.Главным героем в составе жёлто-синих привычно стал Алексей Швед, для победы над «Калевом», потерпевшим девятое поражение кряду, ему хватило всего 18 очков. Встречу пропускал французский легионер «Химок» Нобель Бунгу-Коло – тренерский штаб предоставил ему отдых.«Зенит» гостил в Астане и так же уверенно увёз из Казахстана победу. Несмотря на суммарные 53 очка, набранные американской троицей хозяев Родерик Одом – Роберт Лоури – Усман Крубалли, петербуржцы разгромили соперника 105:82. У сине-бело-голубых нашлись свои герои: Сергей Карасёв набрал 16 очков, Янис Тимма добавил 21, самым результативным стал Райан Тулсон, отметившийся 24 очками.«Зенит» и «Химки» не отстают друг от друга. Команды делят 4-5 место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея 10 побед в 13 матчах.Их ближайший преследователь – рижский ВЭФ – сумел продолжить удачную серию, обыграв в гостях «Нижний Новгород». Эта победа стала для рижан третьей кряду. Главный тренер «Нижнего» Артурс Шталбергс увидел причины поражения в низком проценте реализации штрафных, а также обилии травмированных. «Все итоги видны в протоколе – мы промазали 14 штрафных бросков при равной игре. Забей мы эти мячи с линии, победа была бы у нас в руках. При этом нам наконец-то удалось удержать соперника в пределах 80 набранных очков. Свою роль сыграл и тот факт, что многие игроки нашей команды испытывают проблемы со здоровьем, и сейчас мы не можем показывать наши максимальные возможности», – сказал Шталбергс.На неделе определились составы участников первого в истории Лиги ВТБ Матча звёзд. Окончательные списки выглядят следующим образом.«Звёзды России»: Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань»), Иван Стребков, Петр Губанов (оба – «Нижний Новгород»), Сергей Быков, Евгений Колесников (оба – «Автодор»), Евгений Воронов (УНИКС), Алексей Швед, Сергей Моня (оба – «Химки»), Сергей Карасев («Зенит»), Виктор Хряпа, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Андрей Зубков («Локомотив-Кубань»). Резерв (13-й игрок): Антон Понкрашов (УНИКС) «Звёзды мира»: Стефан Маркович, Янис Тимма (оба – «Зенит»), Тэйлор Рочести, Райан Брокхофф (оба – «Локомотив-Кубань»), Милош Теодосич, Нандо де Коло (оба – ЦСКА), Янис Блумс (ВЭФ), Кит Лэнгфорд, Артём Параховский (оба – УНИКС), Деандре Кейн («Нижний Новгород»), Николас Миннерат («Автодор»), Фрэнк Элегар («Енисей»). Резерв (13-й игрок): Данило Анджушич («Парма»).Тренерами звёздных сборных станут Димитрис Итудис («Звёзды мира») и Евгений Пашутин («Звёзды России»).