Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Казанский УНИКС проиграл «Фенербахче» в домашнем матче Евролиги
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Дзюба

Кит в сетях. УНИКС не справился с «Фенербахче» дома

Нейтрализовав Лэнгфорда, стамбульцы сумели выйти победителями из масштабной трёхочковой перестрелки, развернувшейся в Казани.
24 января 2017, вторник. 22:45. Баскетбол
Сенсационная выездная победа над «Фенербахче» в первом круге стала первой в сезоне для УНИКСа. А повторная встреча в Казани имела для команды Евгения Пашутина, на прошлой неделе увеличившей отставание от зоны плей-офф, не менее большое значение. Чрезвычайно сложную задачу для хозяев немного упрощало возвращение в строй Евгения Воронова и травма одного из лидера турок – центрового Экпе Юдо.
Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
24 января 2017, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
81 : 86 (15:22, 19:17, 26:29, 21:18)
Фенербахче
Стамбул, Турция
УНИКС: Параховский - 21, Джонсон - 16, Лэнгфорд - 11, Столл - 9, Антипов - 8, Кларк - 6, Панин - 5, Каймакоглу - 3, Уильямс - 2, Клименко, Банич, Воронов
Фенербахче: Датоме - 18, Богданович - 16, Веселы - 15, Слукас - 12, Нанналли - 8, Антич - 7, Дювериоглу - 4, Мухаммед - 4, Калинич - 2, Угурлу, Беннетт, Махмутоглу

Вся первая половина матча чем-то напоминала боксёрский поединок, в котором один из соперников мощным напором прижимал оппонента к канатам, но затем пропускал несколько сокрушительных ударов и был вынужден отступить на исходную позицию. Главным действующим лицом стартовой четверти стал чешский форвард стамбульцев Ян Веселы. На первых минутах поединка остановить его УНИКС мог только ценой нарушения правил, а в остальных случаях чех, удачно открываясь в трёхсекундной, не промахивался. Хозяева же никак не могли наладить взаимодействие в нападении, поскольку Пол Столл терял время на преодоление агрессивного противодействия Бобби Диксона, а Кита Лэнгфорда фактически выключили из игры постоянными сдваиваниями. В довершение всех бед Артём Параховский очень быстро получил два фола за попытки накрыть данки Веселы и Луиджи Датоме. «Фенербахче» мог бы сходу уйти в отрыв, но неудержимый чех реализовал лишь один штрафной из четырёх и затормозил разгон своей команды. А когда казанцы сумели закрыть пути под свой щит и сместили акценты в атаке на периметр, то после трёх трёхочковых Столла (дважды кряду) и Каймакоглу сравняли счёт. Но затем, наконец, прорвало из-за дуги «снайперов» гостей, на площадку после небольшого отдыха вернулся Веселы, набравший к первому перерыву 11 очков, и турки вновь вышли вперёд, выиграв первую четверть 22:15.

В начале второй десятиминутки чешский «бигмэн» продолжил доминировать под чужим щитом, а УНИКС допустил две потери подряд. За второй из них последовал неспортивный фол Воронова, после которого он, едва выйдя на площадку, тут же ушёл назад на скамейку, а «Фенер» повёл «+11». В эти минуты чуть ли ни единственными надеждами хозяев в нападении были Параховский и Павел Антипов. Ситуацию кардинально изменило возвращение Лэнгфорда. На этот раз Евгений Пашутин дал указание не помогать своему лидеру заслонами, а оставлять его наедине с оппонентами.
Реализовав трёхочковый через руки Богдана Богдановича, Кит почувствовал уверенность и начал разрывать оборону гостей проходами, вынуждая их нарушать правила. А в ещё одном эпизоде, когда все были уверены, что он будет завершать атаку сам, сделал скидку на Параховского. Взрыв активности Лэнгфорда, записавшего в актив 7 очков менее чем за две минуты, привел к тому, что хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд. Однако концовку четверти лучше провели турки и, благодаря попаданиям Датоме, сумели к большому перерыву вернуть себе превосходство.

Тон третьей четверти задали дальние попадания Столла и Вадима Панина, но «Фенербахче» ответил с периметра ещё более мощно. А после отличной пятиминутки Богдановича, отметившегося на этом отрезке 9 очками, перевес его команды вырос до «+13». Лэнгфорд опять попал под плотную опеку и ушёл в тень, но в рядах УНИКСа нашлись другие заводилы. Агрессивный напор Орландо Джонсона и самоотверженная работа под щитами Параховского не дали команде провалиться, и разрыв начал сокращаться. А особенно эффектным в исполнении дуэта стало владение на 5 очков, в котором защитник, забив, несмотря на нарушение правил, не реализовал штрафной, но центровой, подобрав мяч, добил его с фолом и добавил ещё очко с линии штрафных. Однако гости продолжали регулярно попадать из-за дуги, и перед решающей четвертью сохранили преимущество в 8 очков.

Заключительная четверть превратилась в погоню казанцев за турками. Возглавляли её те же Параховский и Джонсон, который зарядил партнёров эмоциями, вколотив сумасшедший данк через Ахмета Дювериоглу. Их почин поддержали Антипов и Коти Кларк, а «Фенербахче», потеряв перебравшего лимит фолов Веселы, полностью уступил инициативу в трёхсекундной зоне. Очередная серия дальних попаданий Перо Антича и Датоме некоторое время позволяла гостям удерживать комфортную разницу. Но когда на авансцене вновь появился Лэнгфорд и после двух подборов в нападении кряду Параховского со второй попытки реализовал трёхочковый, отставание УНИКСа сократилось до «-3» за две минуты до конца. Хозяева имели реальный шанс подойти к сопернику ещё ближе после того, как Кит прервал атаку турок перехватом, но в самый важный момент и Джонсон, и Параховский промахнулись. А затем штрафные Дювериоглу и неточный бросок Лэнгфорда, чьи 11 очков стали его худшим показателем в сезоне Евролиги, поставили точку в матче – 81:86.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
БК УНИКС БК Фенербахче Артём Параховский Богдан Богданович Кит Лэнгфорд Луиджи Датоме Ян Веселы Евролига - Баскетбол
Новости. Баскетбол
25 января 2017, среда
00:00 Воронцевич: 21 потеря и слабая игра в защите — причины поражения от «Жальгириса»
24 января 2017, вторник
23:38 Дабл-дабл Бурусиса помог «Панатинаикосу» обыграть «Барселону» в Евролиге
23:35 Лэнгфорд: почему мало бросал? Все хотят, чтобы я пасовал, вот и пасую
23:29 27 очков Тулсона не помогли «Зениту» уйти от поражения в матче с «Хапоэлем»
22:58 «Жальгирис» впервые в истории обыграл ЦСКА в Евролиге
22:10 Желько Обрадович: «Фенербахче» контролировал игру против УНИКСа все 40 минут
21:46 Пашутин: в концовке УНИКС сыграл с полной энергией и самоотдачей
21:40 «Галатасарай» разгромил «Маккаби» «+39» в Евролиге, Гудлок набрал 22 очка
20:53 УНИКС уступил «Фенербахче» в Евролиге, несмотря на 21 очко Параховского
19:45 Ильницкий и Лиходей приняли участие в баскетбольном празднике в химкинской школе
18:57 В. Карасёв: в матче с «Хапоэлем» «Зенит» не будет менять тактику
17:25 Анциферов: «Автодор» рассчитывает увезти из Франции победу
16:41 С. Обрадович: «Фуэнлабрада» — команда с гордостью, её нелегко обыграть на выезде
15:53 Ясикявичюс: встречаемся с ЦСКА не в самый подходящий момент сезона
15:21 Эффектный данк Леброна Джеймса – лучший на прошлой неделе в НБА
15:13 «ВТБ Арена парк» и МСБЛ проведут стритбольный турнир VTB Arena Open
15:04 Берзиньш: сделаю всё, чтобы цели «Локомотива-Кубань» были достигнуты
15:01 Победные попадания Ковингтона и Морриса – в топ-10 недели в НБА
14:59 «Локомотив-Кубань» объявил о подписании Берзиньша
14:41 Смуш Паркер: я и Коби могли стать лучшей связкой защитников в истории «Лейкерс»
14:24 Эмбиид не поможет «Филадельфии» в матчах с «Клипперс» и «Милуоки»
14:15 Передача Айзеи Томаса – лучшая на прошлой неделе в НБА
13:37 Евгений Пашутин: «Фенербахче» – это мотивация для всех игроков УНИКСа
13:21 Миллз: у «Сан-Антонио» остаётся прежний план на игру
13:01 Победный бросок Уэйтерса – лучший момент игрового дня в НБА
13:00 Снайдер: с Уэстбруком очень тяжело справиться
12:28 Уэстбрук стал автором победного броска в матче с «Ютой»
12:20 Споэльстра: Уэйтерс – бесстрашный игрок
12:00 Леброн Джеймс: «Кливленд» не стал лучше по сравнению с прошлым сезоном
11:08 Уэйтерс реализовал победный трёхочковый в матче с «Голден Стэйт»
11:00 Возвращение Блэйка Гриффина ожидается в матче с «Филадельфией»
10:40 Пачулия получил неспортивный фол за удар по лицу Люка Бэббита
10:04 Миллсэп: «Атланта» играла слишком самоуверенно в матче с «Клипперс»
09:50 Дюрант исполнил эффектный данк после передачи Стивена Карри
09:38 Стив Керр будет главным тренером команды Запада на Матче звёзд
09:08 Уэстбрук догнал Бёрда по количеству трипл-даблов за карьеру
07:31 «Оклахома» обыграла «Юту», в активе Уэстбрука — трипл-дабл и победный бросок
07:11 26 очков Энтони принесли «Нью-Йорку» победу над «Индианой»
06:40 «Нью-Орлеан» обыграл «Кливленд», Джеймс оформил трипл-дабл, у Ирвинга — 49 очков
06:26 «Милуоки» переиграл «Хьюстон», Адетокунбо набрал 31 очко
06:19 33 очка Уэйтерса помогли «Майами» прервать победную серию «Голден Стэйт»
06:08 «Вашингтон» победил «Шарлотт», «Сакраменто» обыграл «Детройт»
06:00 «Клипперс» без Пола и Гриффина обыграли «Атланту»
05:52 «Сан-Антонио» разгромил «Бруклин» — «+26»
03:08 Самый результативный игрок в истории сыграет в Матче знаменитостей НБА
Все новости RSS
Кто станет MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+