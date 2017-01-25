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175 лет назад 2016
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«Жальгирис» -ЦСКА — 79:74
Фото: РИА Новости
Текст: Дмитрий Планидин

Литовская ярость. «Жальгирис» впервые побил ЦСКА в Евролиге

Каунасцы провели почти всю заключительную четверть без удалённого Шарунаса Ясикявичюса, но всё равно одержали историческую победу над ЦСКА.
25 января 2017, среда. 00:15. Баскетбол
Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
24 января 2017, вторник. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
79 : 74 (20:20, 18:25, 19:16, 22:13)
ЦСКА
Москва, Россия
Жальгирис: Пэнгос - 21, Лима - 12, Янкунас - 11, Вестерманн - 10, Мотум - 9, Улановас - 9, Милакнис - 5, Лекавичюс - 2, Явтокас, Хартенштайн, Каваляускас, Сейбутис
ЦСКА: Огастин - 15, Хиггинс - 11, де Коло - 11, Хряпа - 9, Воронцевич - 9, Джексон - 8, Хайнс - 6, Кулагин - 5, Курбанов, Антонов, Фридзон, Фрилэнд

Гонка за первое место в регулярном чемпионате Евролиги продолжается. До отчётного тура ЦСКА имел незначительное преимущество над «Реалом» и «Олимпиакосом», вцепившихся в «армейцев» после их неудачной серии. Январское расписание несколько сжалилось над москвичами, позволив перевести дыхание: «Жальгирис» стал третьим соперником кряду с отрицательным балансом побед и поражений.

Литовцы же отдыха не знают, о чём не преминул напомнить Шарунас Ясикявичюс в официальном предматчевом комментарии. Действительно, клуб из Каунаса проводил уже третий поединок за пять дней, причём упустил возможность разжиться очками в матче против одного из аутсайдеров Евролиги «Галатасарая». ЦСКА последний тур Единой лиги пропускал и подходил к литовскому вояжу, получив чуть больше отдыха, чем обычно.

Главным героем первых минут встречи стал центровой каунасцев Аугусто Лима, неожиданно для всех попадавший с любой дистанции. Не так много времени на раскачку понадобилось и Кевину Пангосу, отправившему в кольцо ЦСКА два трёхочковых. Сюрпризом активность и заряженность хозяев на борьбу для «армейцев» не стала: несколько перехватов и ответных «трёх» от Кулагина и Воронцевича привели команды к телевизионному тайм-ауту практически при равном счёте (14:13).

Лима и Пангос долго обитали в протоколе в одиночестве, пока первые очки не набрал Паулюс Янкунас. У «армейцев» лидера обнаружено не было, хотя уже с середины четверти игра традиционно шла через Нандо де Коло. Француз не блистал в нападении, зато совершенно не чурался отрабатывать в защите, принося лишние владения своей команде и получая «всеобщее одобрение», доносившееся с хорошо заполненных трибун, – 20:20.

Вторая четверть началась с обилия фолов на обоих концах площадки, причём сразу два подряд получил Кори Хиггинс, явно не попавший в ритм после длительного отсутствия. Тем временем Де Коло продолжал разогреваться: после досадной потери Нандо тут же не раздумывая выпалил из-за дуги, реализовав первый трёхочковый ЦСКА в десятиминутке. Посыл партнёра поддержал капитан Виктор Хряпа, выдавший ударный отрезок, в который вошли «трёха», данк и изящный лэй-ап (31:35).

Самый большой объём работы проделывал Джеймс Огастин, словно бульдозер «месивший» своих соперников на чужом щите. После очередного эпизода, когда Джеймс выиграл позицию у оппонента (и реализовал штрафные), звание самого результативного игрока перешло к «большому» ЦСКА. Гости имели отличную возможность заполучить двузначное преимущество в концовке половины (Шарунас ещё помог и своим «техническим»), но несколько потерь и неточный бросок с сиреной Дмитрия Кулагина оставили на табло прозаичные «+7» – 38:45.

Литовцам потребовалось всего две минуты, чтобы сократить всё отставание: Пангос, Вестерманн и Янкунас организовали рывок 8:0, «расстреляв» кольцо соперника с дистанции. При этом хозяева серьёзно притормозили нападение «армейцев», позволив совершить считанные броски без сопротивления. Однако развить успех дружина Ясикявичюса не смогла и к середине четверти по контрпродуктивности сравнялась с гостями, у которых, кстати, на первый план вышел поначалу провалившийся Хиггинс: Кори с идеальной траекторией реализовывал один штрафной за другим.

Концовка четверти получилось куда более яркой, чем предыдущие 8 минут. Сначала Андрей Воронцевич попал «трёхочковый» в быстром нападении, на что литовцы ответили флоутером Вестерманна, а затем притаившийся Аарон Джексон точно выстрелил из угла, отодвинув соперника на дистанцию 4 очков – 57:61.

После перерыва между четвертями на площадке стало ещё жарче. Ясикявичюс после первого же свистка арбитра пошёл искать баскетбольную истину, но вместо этого нашёл лишь второй технический – на лице «Шараса» проявилась ярость, которую многие уже позабыли после того, как литовская легенда повесила кроссовки на гвоздь. На эмоциях хозяева несколько раз отзащищались и даже вынудили Итудиса взять тайм-аут – средний реализовал Янкунас. Но на этом пожар страстей иссяк и игра вернулась в прежнее русло.

Команды почувствовали неизбежность близкой концовки и почти в каждом владении допускали невынужденные ошибки. Разрыв в 4-6 очков держался достаточно продолжительное время, пока «Жальгирис Арену» не сотряс трёхочковый молчавшего весь матч Артураса Милакниса (68:70). Куда больший ажиотаж вызвало ещё одно дальнее попадание: на этот раз свою пушку расчехлил Пангос, к тому моменту вновь ставший самым результативным игроком на площадке, и вывел свою команду вперёд (73:72).

Баскетбольные качели начали свой неспешный ход. На средний бросок Кори Хиггинса Паулюс Янкунас ответил двумя штрафными (75:74). Следующая попытка Кори получилась куда более авантюрной, и после отскока ни один из игроков ЦСКА не смог толком побороться за подбор. Вновь ходят «зелёные», и вновь не ошибаются: Милакнис исхитрился бросить от щита — и не прогадал (77:74). Оставшиеся без тайм-аутов «армейцы» разыграли проверенную комбинацию с выводом де Коло на комфортный трёхочковый бросок. Мимо! Подбор остаётся за Пангосом, который успевает украсть ещё несколько секунд.

Канадец без тени сомнений реализовал оба штрафных, зафиксировав первую в истории Евролиги победу «Жальгириса» над ЦСКА – 79:74. Уже завтра «Реал» и «Олимпиакос» имеют шанс разделить первое место с командой Димитриса Итудиса.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Жальгирис ПБК ЦСКА Евролига - Баскетбол
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