Техасская резня в Канаде, камбэк «Филадельфии» и Air Маррей

«Сан-Антонио» сломил сопротивление «Торонто», несмотря на проигранный подбор и 12 потерь. Команда Грега Поповича уехала из Канады со щитом, но у «Рэпторс» отсутствовал безоговорочный лидер Демар Дерозан. Техасцы одержали 20-ю победу в первых 24 выездных матчах сезона, присоединившись к командам, добивавшимся как минимум такого же результата: «Селтикс»-1964/65, «Селтикс»-1974/75, «Лейкерс»-1971/72, «Сиксерс»-1982/83, «Сиксерс»-2000/01, «Буллз»-1996/97. Самым результативным у «Спёрс» с 21 очком стал Ламаркус Олдридж.
Представьте: «Клипперс» играют с «Филадельфией. Блейк Гриффин – дабл-дабл (12 очков и 11 подборов), Деандре Джордан – дабл-дабл (10 очков и 20 подборов), Джамал Кроуфорд – 27 очков, Джей Джей Редик – 22 очка, Остин Риверс – 20 очков. По ходу третьей четверти калифорнийцы ведут с разницей в 19 очков. И проигрывают! Фантастика? Реальность, в чём убедились 18 тыс. зрителей в «Веллс Фарго-центре» прошлой ночью. И это притом, что у «Сиксерс» не играл Джоэл Эмбиид. В его отсутствие главным героем вечера стал Нерленс Ноэль, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.
Ноэль действовал не только эффективно, но и эпизодами весьма эффектно. И даже возможность попасть под «мухобойку» Джордана его не остановила, ведь Нерленс для него слишком быстр!
А вот как популярный американский актёр Кевин Харт отреагировал на данк Ричауна Холмса.
«Вашингтон» постепенно набрал неплохой ход. В очередном матче столичный коллектив переиграл «Бостон». Айзея Томас оформил дабл-дабл из 25 очков и 13 передач, но это не помогло «Селтикс». Томас стал первым после Ларри Бёрда (в сезоне-1987/88) игроком команды, набирающим как минимум 25 очков в 8 встречах кряду.
Заводилой атак «Уизардс» привычно был Джон Уолл. Он не только дирижировал нападением «Вашингтона», но и сам обострял игру, когда того требовала ситуация. Вот и в данном эпизоде он без раздумий устремился в проход, забив сверху через Келли Олиника.
«Буллз» одолели «Орландо», главным героями встречи стали Дуэйн Уэйд и Джимми Батлер. Недаром первый не исключил возможности ухода из команды в случае, если второго обменяют. Итак, победа над «Мэджик», Уэйд – 21 очко, 7 подборов, 7 перехватов, Батлер – 20 очков, 8 подборов, 4 передачи.
В поединке «горцев» «Денвер» оказался сильнее «Юты». Привычно солидно выглядел центровой «Наггетс» Никола Йокич. В активе 21-летнего серба 23 очка, 11 подборов, 6 передач и 3 блок-шота. Благодаря важной победе «Денвер» поднялся на 8-ю позицию на Западе и всерьёз рассчитывает побороться за попадание в плей-офф.
Одноклубник Йокича Джамал Маррей отметился акробатическим этюдом в стиле Майкла Джордана. Он вроде бы взлетел колотить сверху, но уже в воздухе изменил решение, переложил мяч в левую руку и эффектно завершил полёт.
В схватке аутсайдеров Западной конференции отношения выясняли «Миннесота» и «Финикс». В сверхнапряжённой концовке своё веское слово сказал Эндрю Уиггинс. Именно его баззер-битер принёс «Тимбервулвз» желанную победу. Это первый баззер-битер «Миннесоты» с 22 февраля 2012 года, когда победный бросок удался Люку Риднуру.
Не менее полезно сыграл и Карл-Энтони Таунс. Он оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов, а также поставил прекрасный блок-шот Девину Букеру.