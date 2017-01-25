Техасская резня в Канаде, камбэк «Филадельфии» и Air Маррей

«Сан-Антонио» сломил сопротивление «Торонто», несмотря на проигранный подбор и 12 потерь. Командауехала из Канады со щитом, но у «Рэпторс» отсутствовал безоговорочный лидер. Техасцы одержали 20-ю победу в первых 24 выездных матчах сезона, присоединившись к командам, добивавшимся как минимум такого же результата: «Селтикс»-1964/65, «Селтикс»-1974/75, «Лейкерс»-1971/72, «Сиксерс»-1982/83, «Сиксерс»-2000/01, «Буллз»-1996/97. Самым результативным у «Спёрс» с 21 очком сталПредставьте: «Клипперс» играют с «Филадельфией.– дабл-дабл (12 очков и 11 подборов),– дабл-дабл (10 очков и 20 подборов),– 27 очков,– 22 очка,– 20 очков. По ходу третьей четверти калифорнийцы ведут с разницей в 19 очков. И проигрывают! Фантастика? Реальность, в чём убедились 18 тыс. зрителей в «Веллс Фарго-центре» прошлой ночью. И это притом, что у «Сиксерс» не играл. В его отсутствие главным героем вечера стал, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.Ноэль действовал не только эффективно, но и эпизодами весьма эффектно. И даже возможность попасть под «мухобойку» Джордана его не остановила, ведь Нерленс для него слишком быстр!А вот как популярный американский актёротреагировал на данк«Вашингтон» постепенно набрал неплохой ход. В очередном матче столичный коллектив переиграл «Бостон».оформил дабл-дабл из 25 очков и 13 передач, но это не помогло «Селтикс». Томас стал первым после(в сезоне-1987/88) игроком команды, набирающим как минимум 25 очков в 8 встречах кряду.Заводилой атак «Уизардс» привычно был. Он не только дирижировал нападением «Вашингтона», но и сам обострял игру, когда того требовала ситуация. Вот и в данном эпизоде он без раздумий устремился в проход, забив сверху через«Буллз» одолели «Орландо», главным героями встречи стали. Недаром первый не исключил возможности ухода из команды в случае, если второго обменяют. Итак, победа над «Мэджик», Уэйд – 21 очко, 7 подборов, 7 перехватов, Батлер – 20 очков, 8 подборов, 4 передачи.В поединке «горцев» «Денвер» оказался сильнее «Юты». Привычно солидно выглядел центровой «Наггетс». В активе 21-летнего серба 23 очка, 11 подборов, 6 передач и 3 блок-шота. Благодаря важной победе «Денвер» поднялся на 8-ю позицию на Западе и всерьёз рассчитывает побороться за попадание в плей-офф.Одноклубник Йокичаотметился акробатическим этюдом в стиле. Он вроде бы взлетел колотить сверху, но уже в воздухе изменил решение, переложил мяч в левую руку и эффектно завершил полёт.В схватке аутсайдеров Западной конференции отношения выясняли «Миннесота» и «Финикс». В сверхнапряжённой концовке своё веское слово сказал. Именно его баззер-битер принёс «Тимбервулвз» желанную победу. Это первый баззер-битер «Миннесоты» с 22 февраля 2012 года, когда победный бросок удалсяНе менее полезно сыграл и. Он оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов, а также поставил прекрасный блок-шот