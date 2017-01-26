Сдвоенный джеб. «Локо» и «Химки» одерживают победы в Еврокубке

Реванш Амаре

Второй разгром подряд

Вечер Алексея Шведа

Безупречный «Локомотив»

Второй круг Топ-16 Еврокубка открывался единственным матчем, состоявшимся во вторник. В Иерусалиме схлестнулись два лидера группы G, и победитель практически стопроцентно проходил в четвертьфинал второго по значимости европейского клубного турнира.ещё в Санкт-Петербурге показал проблески своей былой формы, а в Иерусалиме только улучшил свои показатели. Как назло для питерцев, в нормальный график вернулся и главный скореркоманды соперника. Ударная связка «Хапоэля» начала доставлять проблемы гостям уже с первой четверти: Амаре набрал 8 очков, а Кёртис отдал 3 результативные передачи. До большого перерыва «Зениту» было чем ответить:набрали больше половины очков своей команды, не позволив хозяевам далеко убежать – 37:41.А вот после 15-минутной передышки из надёжных опций у Карасёва-старшего остался только Тулсон. Его усилий оказалось недостаточно, и ведомый Джерреллсом «Хапоэль» ещё в третьей четверти оторвался на двузначное количество очков. «Зенит» упорно сопротивлялся некоторое время, но «трёхи» всё того же Джерреллса окончательно похоронили надежды петербуржцев за четыре минуты до конца поединка. Амаре не стал самым результативным игроком матча (у Тулсона на одно очко больше – 27), зато в плане рейтинга эффективности был недосягаем (33). «Хапоэль» одержал победу со счётом 97:81 и возглавил квартет G.В другом матче этой же группы «Летувос Ритас» принимал на своём паркете «Нижний Новгород». Нижегородцы в последнее время борются больше не с соперниками, а с травмами и короткой «скамейкой». После неожиданной победы над «Зенитом» «Нижний» уступил в пяти из шести следующих поединков. К сожалению, в среду чёрная полоса для парней Шталбергса продолжилась.Поражение от «Ритас» в первом круге получилось не просто обидным – разгромным. Казалось, что те «-36» были лишь мрачным эпизодом, однако матч в Вильнюсе отличался лишь деталями, но никак не привычным содержанием. На этот раз литовцы постарались решить все свои вопросы до большого перерыва. Максимальное преимущество «НН» достигало 5 очков, после чего «Ритас» постепенно начал создавать непреодолимый отрыв.В отличие от прошлой встречи, в которой блистал, по сути, только Дэвид Логан, в среду литовцы организовали коллективный штурм: активное участие помимо проверенного ветерана приняли также. Эффективных действий троицы хватило, чтобы оформить «+17» после 20 минут матча. К чести нижегородцев стоит отметить, что они не сдались и благодарясохранили интригу на четвёртую четверть. Увы, прожила она недолго: рывка 10:3 хватило, чтобы снять все вопросы о победителе. 73:99 – «Нижний» опускается на последнее место, сохраняя лишь теоретические шансы на выход в 1/4 финала.Теперь к приятным новостям. «Химки» встречались с одной из двух команд, ещё не познавших вкус побед на стадии Топ-16. Для продолжения борьбы за выход в четвертьфинал немецкому «Ульму» нужно было побеждать во что бы то ни стало, и в концовке подопечныебыли очень близки к своей цели.Дебют встречи полностью остался за хозяевами. Химчане ошарашили соперника градом трёхочковых, а после данкавпервые в матче повели с двузначной разницей (15:4). Гости долго приходили в себя, но всё-таки к середине второй четверти усилиями, набравшего 12 очков за 10 минут, вышли на приемлемую дистанцию, к тому же ещё и ударно провели концовку – 39:33.В третьей десятиминутке настало время. Лидер «Химок» наглядно продемонстрировал, почему является одним из лучших атакующих защитников Европы, собственноручно устроив для «Ульма» локальный ад. Алексею не хватило всего 4 очков, чтобы в одиночку «перестрелять» всю немецкую команду: 22 очка и 6 из 6 из-за дуги!Комфортный отрыв сохранялся, и после очередной «трёхи» (на этот раз от) при «+14», казалось, что «Химки» спокойно накатят на финиш. Не тут-то было. Жёлто-синие не могли ничего забить в кольцо соперника на протяжении 5,5 минуты и позволили гостям сократить отставание до «-1». Когда запахло жареным, в самый нужный момент вновь включился Швед, оформив первый «тридцатник» (32, если быть точным) в сезоне. Немцы сопротивлялись до конца, но так и не смогли перехватить мяч на последних секундах. 85:84 – «Химки» продолжают погоню за «Баварией».90,9% – именно таким был процент побед «Локомотива» за последние два месяца в Единой лиге ВТБ и Еврокубке. В случае очередного успеха в Испании краснодарцы не только продлевали свою беспроигрышную серию, но и обеспечивали досрочную путёвку в четвертьфинал.«Фуэнлабрада» оказалась крепким орешком и ещё в первой половине показала, что не намерена прощаться с собственными надеждами на выход в следующий раунд. Главным сюжетом первых 20 минут встречи стала дуэль. Защитник «Локо» был особенно хорош во второй десятиминутке (11 очков), но именно «трёха» Паунича за 20 секунд до сирены сравняла счёт – 45:45.После большого перерыва «Локомотив» вновь вышел вперёд благодаря активным действиям, однако испанцы регулярно отвечали своими попаданиями, не выпуская парней Обрадовича из зоны видимости. Сломать статус-кво удалось, реализовавшему два трёхочковых подряд за несколько минут до конца третьей четверти. Образовавшегося задела в 6-7 очков хватило «Локомотиву», чтобы контролировать дальнейший ход встречи.Заключительный отрезок матча превратился в постоянный обмен ударами. Испанцы выжимали из себя максимум, но так и не могли выйти вперёд или хотя бы сравнять счёт. Бесконечная позиционная война продолжалась до последних владений, пока штрафные Дженнинга ине закончили агонию «Фуэнлабрады». 91:87 – «Локомотив» первым из российских клубов выходит в четвертьфинал Еврокубка.Тэги: БК «Нижний Новгород», ПБК «Локомотив-Кубань», БК «Зенит», БК «Химки», Алексей Швед