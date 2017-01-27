Привет от бывшего. УНИКС не удержал Гудлока и проиграл «Маккаби»

Потерпев унизительное поражение от «Галатасарая» в прошлом туре «Маккаби» горел желанием реабилитироваться перед своими болельщиками. А отсутствие, наряду с давно травмированным, ещё и стартового центрового УНИКСазначительно облегчало задачу хозяев.Вышедший вместо Параховского в стартовом составевначале отметился попаданием со средней дистанции, но затем на первый план вышли его ошибки в обороне. Например, когда он не успевал ставить спину оппонентам и дал возможностьэффектно добить сверху. Игроки «Маккаби» почувствовали слабое место соперника в обороне в трёхсекундной и сделали ставку на проходы под кольцо. Особенно хорошо это удавалось обыгрывавшему опекунов на дуге стартовым рывком, который забил и трёхочковый. Ещё хуже обстояли у УНИКСа дела в нападении. Без доминирующего центрового и плотно прикрытого после точного броска на первой минутегости были вынуждены часто атаковать с периметра, но за первые 10 минут не реализовали ни одной «бомбы». И после очередного прорыва, завершившегося нарушением правил и пробитием штрафных, израильтяне повели «+10». Ситуацию немного изменил выход, которые явно добавили гостям мощи под щитами, но всё же стартовую четверть уверенно выиграли хозяева – 16:9.Во второй четверти подопечные, сделав правильные выводы, насытили пространство под своим кольцом. В результате, израильтяне, атакуя с большим сопротивлением, стали чаще промахиваться, хотя проходы появившегося на площадке лишь под конец первой десятиминутки экс-игрока УНИКСапозволяли им некоторое время удерживать перевес. Но затемна время подобрали ключи к «краске» «Маккаби». А после двух подряд дальних попаданий Джонсона, спустя 15 минут после стартового свистка прервавшего череду промахов с периметра, его команда сократила отставание до всего «-2». Однако концовка весьма малорезультативной первой половины осталась за хозяевами. Вернувшийся на площадку Клименко вначале ошибся в нападении, а потом зачем-то смахнул опускавшийся явно мимо своего кольца мяч, подарив2 очка, а его команде внушительный перевес к большому перерыву – 33:24.Во второй половине игра была такой же медленной и вязкой. Поэтому даже небольшой рывок одной из команд существенно влиял на общую ситуацию. Так УНИКС, не пропустив ни одного очка за первые три минуты, сократил разрыв почти вдвое. Но затем после обмена трёхочковымии Панина,и Гудлок довели преимущество израильтян до «+10». Им симметрично ответили третий раз забивший из-за дуги Джонсон и Банич, и перед последним перерывом гости уступали уже 7 очков.На старте заключительной четверти агрессивностьпозволила казанцам выйти на дистанцию одного дальнего броска от соперника. Но сразу после этого пятый фол получил Джонсон. По такой игре на фоне неудачных действий Лэнгфорда, реализовавшего за поединок лишь 3 из 15 бросков с игры, потеря ещё одного баскетболиста, умеющего решать исход атак в одиночку, стала критичной для гостей. Тем более, что у соперника игрок с такими же навыками наоборот набрал обороты.Почувствовав это, хозяева стали разыгрывать для Гудлока изоляции, а тот прорывался под кольцо и забивал. Лэнгфорд в ответ попытался взять своё, провоцируя оппонентов на фолы, но даже с линии штрафных попадал лишь через раз. На последней минуте Кит с шестой попытки всё-таки реализовал свой первый трёхочковый. Однако затем вновь промахнулся, и Пашутин выбросил белый флаг, не став прибегать к тактике умышленных фолов. УНИКС установил антирекорд результативности сезона – 52:60.