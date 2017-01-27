Тройная угроза. Как Уэстбрук и Харден переписывают историю НБА

Харден в форме «Рокетс» времён Кевина Макхэйла и Джей Би Бикерстаффа и Харден в форме «Рокетс» при Майке Д`Антони – это два разных баскетболиста. Само возвращение специалиста в лигу после провала с «Лейкерс», в составе которых выступало четверо будущих членов Зала славы, уже воспринималось как чудо. Как оказалось, у Д`Антони было ещё что предъявить требовательной публике, а именно – гениальный ход, который превратил эгоманьяка в одного из лучших ассистентов лиги.
И противостояние началось! Противостояние, в котором не оказалось места ни Леброну Джеймсу, ни Стивену Карри, ни Каваю Леонарду, ни даже Дюранту. Только два человека-оркестра, у которых нет ни одного звёздного помощника.
НБА видела множество команд, где одна звезда выдавала невероятную статистику и даже далеко проходила в плей-офф. Если брать предыдущие полтора десятилетия, то в сознании обязательно всплывают «Филадельфия» Аллена Айверсона, «Миннесота» Кевина Гарнетта, «Кливленд» Леброна Джеймса (до переезда в солнечную Флориду). Титулы MVP, первые строчки топов в различных категориях… Но всё это по-прежнему укладывалось в пределы разумного. То, что в этом сезоне показывают Уэстбрук и Харден, не поддаётся какому-либо историческому сравнению.
НБА видела множество команд, где одна звезда выдавала невероятную статистику и даже далеко проходила в плей-офф.
На каждом из отрезков развития НБА трипл-дабл являлся уникальным достижением, подвластным только по-настоящему всесторонним игрокам высочайшего уровня. На заре становления лиги таким баскетболистом был легендарный разыгрывающий «Бостона» Боб Кузи, к концу своей карьеры записавший на свой счёт 33 трипл-дабла. Прошло ещё некоторое время, спустя которое в ассоциации появились первые монстры, полностью изменившие представление о тотальном доминировании на паркете.
Когда в лигу пришёл Оскар Робертсон, всем сразу стало понятно, что установленные рекорды будут обновляться с завидной регулярностью. В своём первом же сезоне «Большой О» оформил 26 трипл-даблов, а уже в следующем установил рекорд, на повторение которого сейчас идёт Расселл Уэстбрук – сезонный трипл-дабл. Каким было общее количество? В «регулярке»-1961/62 Оскар собрал коллекцию из 41 трипл-дабла! После этого 20 (1962/63), 26 (1963/64) и 22 (1964/65) выглядели вполне буднично.
На пике карьеры в своей стихии у Робертсона не было конкурентов, и как только на горизонте таковой всё-таки появился, Оскар заметно сдал в борьбе на щитах. Им был Уилт Чемберлен, точнее, его версия нескольких сезонов – ни до, ни после центровой не озадачивал себя «подкормкой» партнёров по команде. Подавляющее большинство из своих 78 трипл-даблов Уилт оформил в регулярных чемпионатах -1966/67 (22) и 1967/68 (31).
Первую же дуэль с примерно равными шансами на успех НБА увидела в начале 80-х, после того как свою студенческую карьеру завершили Ирвин «Мэджик» Джонсон и Ларри Бёрд. Конечно, юлагодаря амплуа у Мэджика было явное преимущество, и всё же, когда оба находились на пике своих возможностей, итоговый разрыв зачастую не превышал 3-5 трипл-даблов. Однажды Бёрду всё-таки удалось опередить своего вечного друга и соперника на площадке: в сезоне-1985/86 с 10 форвард «Селтикс» был вне конкуренции.
В сезоне-1996/97 Грант Хилл оформил 13 трипл-даблов, а спустя 11 лет его результат повторил Джейсон Кидд.
Впрочем, результат того сезона стал максимумом для уже не такого молодого и не такого здорового Бёрда. Мэджик продолжил в том же духе, встречая сопротивление со стороны новых претендентов на негласную корону. Так, в сезоне-1986/87 разыгрывающий «Лейкерс» уступил легенде «Денвера» 80-х Фэту Ливеру, максимально приблизившемуся к эталонам прошлого (16). А спустя два года с 17 трипл-даблами в плотной гонке опередил Майкла Джордана (15).
На этом эпоха великих противостояний в одной из самых элитных категорий завершилась. Само по себе наличие одного игрока с двузначным количеством трипл-даблов в сезоне считалось большим достижением. В «регулярке»-1996/97 ещё пышущий здоровьем Грант Хилл оформил 13, а спустя 11 лет его результат повторил Джейсон Кидд.
Нового уникума, точнее, трансформации его потрясающих физических возможностей в устрашающие цифры в статистических протоколах, пришлось ждать ещё дольше. И вот в сезоне-2014/15 на сцене появляется Расселл Уэстбрук со своими 11 трипл-даблами. Параллельным курсом в Окленде силу набирал ещё один монстр, и спустя год их пути наконец пересеклись. Среди многих сюжетов прошлой «регулярки» дуэль Уэстбрука и Дрэймонда Грина заняла далеко не последнее место. Интрига сохранялась до конца, подстегнув обоих набрать двузначное количество трипл-даблов, чего не видели в лиге последние 27 сезонов – как раз со времён Мэджика и Джордана. Расс победил со счётом 18:13.
По иронии судьбы именно переход, казалось, его вечного партнёра по «Оклахома-Сити» в команду Дрэймонда Грина помешал перерасти этому противостоянию во что-то большее. Для самого же Уэстбрука это означало лишь одно: поле для невероятных рекордов было окончательно зачищено. Рассу был обеспечен огромный отрыв в погоне за новым достижением, пока Д`Антони не сделал ход Бородой. Перевод Хардена на позицию разыгрывающего не просто совершил революцию в «Хьюстоне» – он действительно стал историческим для всей лиги.
С первых матчей Уэстбрук и Харден показали, насколько далеко они оторвались от всей ассоциации. Поначалу Джеймсу немного не хватало до заветных цифр, но с середины декабря он наконец-то вышел на обороты, позволяющие говорить о новом рекорде. Уникальность этой дуэли не ограничивается трипл-даблами или разговорами об MVP. Речь идёт и о титуле самого результативного игрока чемпионата.
С первых матчей Уэстбрук и Харден показали, насколько далеко они оторвались от всей ассоциации.
С учётом текущего графика Уэстбрук вполне может рассчитывать на 40 трипл-даблов по итогам «регулярки», Харден – на 20. Оба уже неминуемо окажутся в зоне 25+ (возможно и 30+) очков в среднем за игру. Мы бы рады привести исторические аналогии, но их попросту нет. Такого противостояния НБА не знала на протяжении всех 70 предыдущих лет – эти двое творят историю на наших глазах.