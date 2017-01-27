Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
НБА
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Планидин

Тройная угроза. Как Уэстбрук и Харден переписывают историю НБА

Два главных претендента на MVP очень близко подошли к совместному рекорду. Рассматриваем достижения дуэлянтов в историческом разрезе.
27 января 2017, пятница. 12:01. Баскетбол
После судьбоносного решения Кевина Дюранта Расселл Уэстбрук остался один на один с потенциальными рекордом Оскара Робертсона. Разыгрывающий «Тандер» предсказуемо нацепил на себя накидку Супермена и принялся делать на площадке в буквальном смысле всё. Но если предположить сверхпродуктивность Уэстбрука было не так уж и сложно – Расс ещё в прошлом сезоне оформил 18 трипл-даблов, играя плечом к плечу с Дюрантом, – то будущее безумие через границу с Техасом в исполнении Джеймса Хардена явно не просматривалось.

Харден в форме «Рокетс» времён Кевина Макхэйла и Джей Би Бикерстаффа и Харден в форме «Рокетс» при Майке Д`Антони – это два разных баскетболиста. Само возвращение специалиста в лигу после провала с «Лейкерс», в составе которых выступало четверо будущих членов Зала славы, уже воспринималось как чудо. Как оказалось, у Д`Антони было ещё что предъявить требовательной публике, а именно – гениальный ход, который превратил эгоманьяка в одного из лучших ассистентов лиги.



И противостояние началось! Противостояние, в котором не оказалось места ни Леброну Джеймсу, ни Стивену Карри, ни Каваю Леонарду, ни даже Дюранту. Только два человека-оркестра, у которых нет ни одного звёздного помощника.

НБА видела множество команд, где одна звезда выдавала невероятную статистику и даже далеко проходила в плей-офф. Если брать предыдущие полтора десятилетия, то в сознании обязательно всплывают «Филадельфия» Аллена Айверсона, «Миннесота» Кевина Гарнетта, «Кливленд» Леброна Джеймса (до переезда в солнечную Флориду). Титулы MVP, первые строчки топов в различных категориях… Но всё это по-прежнему укладывалось в пределы разумного. То, что в этом сезоне показывают Уэстбрук и Харден, не поддаётся какому-либо историческому сравнению.
НБА видела множество команд, где одна звезда выдавала невероятную статистику и даже далеко проходила в плей-офф.

На каждом из отрезков развития НБА трипл-дабл являлся уникальным достижением, подвластным только по-настоящему всесторонним игрокам высочайшего уровня. На заре становления лиги таким баскетболистом был легендарный разыгрывающий «Бостона» Боб Кузи, к концу своей карьеры записавший на свой счёт 33 трипл-дабла. Прошло ещё некоторое время, спустя которое в ассоциации появились первые монстры, полностью изменившие представление о тотальном доминировании на паркете.

Когда в лигу пришёл Оскар Робертсон, всем сразу стало понятно, что установленные рекорды будут обновляться с завидной регулярностью. В своём первом же сезоне «Большой О» оформил 26 трипл-даблов, а уже в следующем установил рекорд, на повторение которого сейчас идёт Расселл Уэстбрук – сезонный трипл-дабл. Каким было общее количество? В «регулярке»-1961/62 Оскар собрал коллекцию из 41 трипл-дабла! После этого 20 (1962/63), 26 (1963/64) и 22 (1964/65) выглядели вполне буднично.




На пике карьеры в своей стихии у Робертсона не было конкурентов, и как только на горизонте таковой всё-таки появился, Оскар заметно сдал в борьбе на щитах. Им был Уилт Чемберлен, точнее, его версия нескольких сезонов – ни до, ни после центровой не озадачивал себя «подкормкой» партнёров по команде. Подавляющее большинство из своих 78 трипл-даблов Уилт оформил в регулярных чемпионатах -1966/67 (22) и 1967/68 (31).

Первую же дуэль с примерно равными шансами на успех НБА увидела в начале 80-х, после того как свою студенческую карьеру завершили Ирвин «Мэджик» Джонсон и Ларри Бёрд. Конечно, юлагодаря амплуа у Мэджика было явное преимущество, и всё же, когда оба находились на пике своих возможностей, итоговый разрыв зачастую не превышал 3-5 трипл-даблов. Однажды Бёрду всё-таки удалось опередить своего вечного друга и соперника на площадке: в сезоне-1985/86 с 10 форвард «Селтикс» был вне конкуренции.
В сезоне-1996/97 Грант Хилл оформил 13 трипл-даблов, а спустя 11 лет его результат повторил Джейсон Кидд.

Впрочем, результат того сезона стал максимумом для уже не такого молодого и не такого здорового Бёрда. Мэджик продолжил в том же духе, встречая сопротивление со стороны новых претендентов на негласную корону. Так, в сезоне-1986/87 разыгрывающий «Лейкерс» уступил легенде «Денвера» 80-х Фэту Ливеру, максимально приблизившемуся к эталонам прошлого (16). А спустя два года с 17 трипл-даблами в плотной гонке опередил Майкла Джордана (15).

На этом эпоха великих противостояний в одной из самых элитных категорий завершилась. Само по себе наличие одного игрока с двузначным количеством трипл-даблов в сезоне считалось большим достижением. В «регулярке»-1996/97 ещё пышущий здоровьем Грант Хилл оформил 13, а спустя 11 лет его результат повторил Джейсон Кидд.



Нового уникума, точнее, трансформации его потрясающих физических возможностей в устрашающие цифры в статистических протоколах, пришлось ждать ещё дольше. И вот в сезоне-2014/15 на сцене появляется Расселл Уэстбрук со своими 11 трипл-даблами. Параллельным курсом в Окленде силу набирал ещё один монстр, и спустя год их пути наконец пересеклись. Среди многих сюжетов прошлой «регулярки» дуэль Уэстбрука и Дрэймонда Грина заняла далеко не последнее место. Интрига сохранялась до конца, подстегнув обоих набрать двузначное количество трипл-даблов, чего не видели в лиге последние 27 сезонов – как раз со времён Мэджика и Джордана. Расс победил со счётом 18:13.

По иронии судьбы именно переход, казалось, его вечного партнёра по «Оклахома-Сити» в команду Дрэймонда Грина помешал перерасти этому противостоянию во что-то большее. Для самого же Уэстбрука это означало лишь одно: поле для невероятных рекордов было окончательно зачищено. Рассу был обеспечен огромный отрыв в погоне за новым достижением, пока Д`Антони не сделал ход Бородой. Перевод Хардена на позицию разыгрывающего не просто совершил революцию в «Хьюстоне» – он действительно стал историческим для всей лиги.



С первых матчей Уэстбрук и Харден показали, насколько далеко они оторвались от всей ассоциации. Поначалу Джеймсу немного не хватало до заветных цифр, но с середины декабря он наконец-то вышел на обороты, позволяющие говорить о новом рекорде. Уникальность этой дуэли не ограничивается трипл-даблами или разговорами об MVP. Речь идёт и о титуле самого результативного игрока чемпионата.
С первых матчей Уэстбрук и Харден показали, насколько далеко они оторвались от всей ассоциации.

С учётом текущего графика Уэстбрук вполне может рассчитывать на 40 трипл-даблов по итогам «регулярки», Харден – на 20. Оба уже неминуемо окажутся в зоне 25+ (возможно и 30+) очков в среднем за игру. Мы бы рады привести исторические аналогии, но их попросту нет. Такого противостояния НБА не знала на протяжении всех 70 предыдущих лет – эти двое творят историю на наших глазах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Джеймс Харден Расселл Уэстбрук
Новости. Баскетбол
27 января 2017, пятница
12:05 Джеймс и владелец «Кливленда» разошлись во взглядах на комплектование состава
11:48 «Нью-Йорк» готов обменять Энтони в «Клипперс», не требуя звезду взамен
11:05 Кларксон виртуозным дриблингом ушёл от двух соперников в проходе
11:01 Бледсо роскошно вколотил сверху через Фарида
10:56 Люк Уолтон: игроки «Лейкерс» зачем-то упорно пытались забить через Руди Гобера
10:49 Девин Харрис: попытались доказать Расселлу Уэстбруку, что один в поле не воин
10:08 «Миннесота» провела феерическую контратаку, дважды спасая мяч от выхода в аут
10:01 Расселл Уэстбрук шикарным финтом обыграл Дуайта Пауэлла
09:57 Лавин: я достиг всего, что мог, в конкурсе данков, превзойти себя будет сложно
09:34 Кантер сломал руку, ударив по стулу в тайм-ауте, и может пропустить до 2 месяцев
08:58 «Лейкерс» проиграли «Юте», несмотря на 9 очков и 9 подборов Мозгова
07:34 Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» выиграть у «Финикса»
06:45 «Индиана» нанесла поражение «Миннесоте», Джордж набрал 32 очка
06:38 45 очков Уэстбрука помогли «Оклахома-Сити» обыграть «Даллас»
03:54 Уэстбрук и Томас вошли в резервные команды Матча звёзд НБА
01:50 Багатскис: победа над УНИКСом — заслуга всей команды
01:35 Пашутин: не получалось пройти оборону «Маккаби», не хватало Параховского
00:48 Гудлок: матч «Маккаби» с УНИКСом вряд ли понравился болельщикам
26 января 2017, четверг
23:55 УНИКС уступил «Маккаби» Т-А в Евролиге, Гудлок набрал 17 очков
22:54 Дабл-дабл Кузмича помог «Црвене Звезде» обыграть «Панатинаикос» в Евролиге
22:32 «Фенербахче» переиграл «Галатасарай» в Евролиге, несмотря на 21 очко Шильба
21:23 26 очков Вейдемана помогли «Калеву» обыграть «Парму» в Лиге ВТБ
20:16 Россия сыграет с Турцией, Германией и Черногорией на Евробаскете U18
19:22 Мори: Харден — самый мотивированный на прогресс игрок, который у меня был
18:44 Вяльцев: никогда не задирал носа, спасибо маме
18:11 Мозгов: в России есть игроки, которые должны попасть в НБА
17:35 Блок-шоты Хиггинса и Джонсона — в топ-10 моментов тура в Евролиге
16:57 Форвард «Автодора» Миннерат — MVP по итогам 14-го тура Лиги чемпионов
15:53 Пашутин: последнее поражение лишь добавит мотивации «Маккаби»
15:19 А. Томас: надеюсь, «Бостон» продолжит играть так же, как в матче с «Хьюстоном»
14:55 Бурусис признан MVP 19-го раунда Евролиги
14:37 Оладипо: Уэстбрук станет одним из лучших игроков всех времён
14:25 Сокрушительный данк Брогдона и эффектный финт ЛеВерта – в топ-10 дня в НБА
14:12 Дэвид Гриффин: «Кливленд» должен вернуться на чемпионский уровень
13:54 Швед признан самым ценным игроком четвёртого тура Топ-16 Еврокубка
13:40 Уэстбрук: стараюсь помогать команде набирать лёгкие очки
12:33 Картер исполнил лэй-ап после разворота на 360 градусов
12:25 Джимми Батлер: хочу играть с теми, кому не всё равно
12:19 Марк Газоль обновил личный рекорд результативности
11:59 Уэйд: у игроков «Чикаго» нет желания побеждать
11:27 Уэстбрук обошёл Бёрда по количеству трипл-даблов за карьеру
11:18 Коли-Стайн эффектно вколотил сверху через Корвера
11:07 Энтони Дэвис травмировал правое бедро
10:42 Казинс: матч с «Кливлендом» — первая полноценная игра для «Сакраменто» в сезоне
10:13 Брогдон исполнил сокрушительный данк с сопротивлением Ноэля
Все новости RSS
Кто станет MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+