Четвёртый Том. ЦСКА дожал «Эфес» в концовке

То, чего так сильно опасались все болельщики ЦСКА и просто симпатизирующие любой российской команде в еврокубках, случилось. «Олимпиакос» неожиданно уступил в последнем туре «Милану», а вот мадридский «Реал» осечкой москвичей в Литве воспользовался и благодаря победе над «Бамбергом» вышел на первое место. Пока оно чисто номинальное, но даже этот результат выглядел невероятным шесть недель назад.«Анадолу Эфес» проводит вторую треть «регулярки» Евролиги чуть слабее первых 10 матчей, хотя из картины плей-офф не выпадает. В принципиальном поединке против «Дарушшафаки» подопечныесмогли избежать третьего поражения кряду (что стало бы повторением антирекорда сезона) и оставили за собой 9-ю строчку. В национальном первенстве дела у «Эфеса» идут значительно лучше: команда с балансом 13-2 делит первое место с «Фенербахче».В Москву турки прибыли в идеальном составе, а вот «армейцы» остались без своего капитана: форвард подвернул ногу на утренней тренировке. Уже третий матч Евролиги подряд пропускал, продолжающий испытывать проблемы со здоровьем.Не прошло и полминуты, как соперники обменялись «трёхами»: у «Эфеса» отличился один из самых перспективных игроков Европы Чеди Осман, после чего, воспользовавшись качественным заслоном, ему ответил. «Армейцы» серьёзно отнеслись к защите своего кольца и поначалу заставляли соперника атаковать на исходе 24-секундного счётчика. Куда меньше времени хозяева затрачивали на собственное нападение, при первой же возможности активируя опцию на периметре: первые 4 из 5 дальних бросков «армейцев» зашли в цель (15:8).Турки довольно быстро вернулись в игру, прежде всего благодаря активным действиям, за короткий отрезок времени забившего 8 очков кряду. Правда, стоит отметить, что большинство из них бывший форвард «Химок» набрал с линии – москвичи довольно быстро вышли за лимит фолов. Рывок 12:2 был завершен, в одиночестве убежавшим на кольцо соперника. Тайм-аут Итудиса пришёлся кстати: «армейцы» гораздо активнее начали двигать мяч в нападении, всё-таки успев вырвать победу в десятиминутке – 25:24.В первые минуты второй четверти на паркете царил штиль, разбавленный лишь эффектным данком. Долго радоваться основному центровому гостей не пришлось: спустя мгновения он уже покидал площадку, получив по лицу в жёстком столкновении. После нескольких удачных атак команды принялись штамповать потери и подошли к ТВ тайм-ауту со скромными 14 очками на двоих.Чуть взбодрили московскую публику эффектный данк Ханикатта – первого игрока, добравшегося до двузначных чисел, и проход с зависанием от. Немного Оладжувона в игру добавил, заставив полетать. На этом подвиги «Эфеса» закончились – дошло до того, что адресатом одной из передач стал сам Перасович. Хозяева воспользовались временным коллапсом турок, завершив половину мини-рывком 6:0, организованным– 42:35.«Армейцы» допустили несколько грубейших ошибок на старте третьей десятиминутки, дав спокойно прогуляться в своей «краске» Данстону и Грейнджеру, но всё равно выглядели лучше «Анадолу», игроки которого ошибались гораздо чаще. Один из таких огрехов привёл к данку Никиты Курбанова после прохода по лицевой, а чуть позже в трёхсекундной похозяйничал Кайл Хайнс (52:41). Ко всем бедам гостей прибавились три фола, который, правда, до этого выглядел весьма беспомощно. Бремя лидерства пришлось взвалить на себя, практически в одиночку державшему «Эфес» на плаву вплоть до финальной сирены – 65:52.Очередные неудачи с периметра (у «Анадолу» в активе по-прежнему был лишь один трёхочковый) не смутил гостей. Нити игры полностью перешли к Эртелю, который и стал вдохновителем возвращения «Эфеса» в игру. Партнёр Де Коло по сборной забивал сам, отдавал шикарные передачи, пластался на полу – в общем, делал всё то, что и требуется от лидера команды.Ответ от Нандо не заставил себя ждать: защитник «армейцев» сначала отличился в сольном проходе, а затем подарил лёгкие два очка– разрыв вернулся к двузначному (73:62). Но это было ещё не всё. Преимущество гостей на чужом щите стало по-настоящему очевидным в концовке – собственно, по этой причине игроки в белой форме и не оказались в ней в роли простых наблюдателей.И, конечно же, потому что на площадке по-прежнему находился Тома Эртель. Разыгрывающий сборной Франции спас две безнадёжные атаки своими трёхочковыми, заодно заставив тяжело вздохнуть 8 тысяч болельщиков (79:75). После тайм-аута Итудиса «армейцы» дали ещё один шанс гостям: потерю совершилВы уже догадались, кто из игроков «Эфеса» пошёл «спасать отечество». Невероятный флоутер Эртеля отправился в цель, после чего гости попытались сразу же перехватить мяч. 5 секунд были потрачены впустую, да и заставить арбитров поверить в фол Джексона турки не смогли. «Джек» забил первый и смазал второй штрафной, оставив подопечным Перасовича теоретический шанс на овертайм. Эртель до последнего пытался найти пространство для сверхдальнего броска, но всё-таки в агонии отдал мяч Деррику Брауну. В течение нескольких секунд весь «Мегаспорт» наблюдал за полётом мяча. Приземление прошло удачно. 80:77 – ЦСКА одержал очередную боевую победу.Мрачныйбыл предельно краток на послематчевой пресс-конференции и полностью согласился с перевесом ЦСКА в игровом плане: «Прежде всего хочу поздравить ЦСКА — сегодня они заслужили победу. Они контролировали игру с самого начала, преимущество ощущалось уже в первой четверти. Однако мы не сдавались, старались остаться в игре и боролись до последнего».В ЦСКА поражение от «Жальгириса» восприняли по-рабочему, что в общении с журналистами отметили. Что касается очередных проблем в концовке, то защитник «армейцев» увидел их источник в необязательных потерях:«Смотрели матч «Эфеса» с «Дарушшафакой» — знали, что они на хорошем ходу и легко нам не будет. Три четверти очень хорошо играли в защите, а что именно случилось в четвёртой, не могу сказать. Вроде бы уже доводили матч до победы, не хотели ничего форсировать, но под прессингом начали совершать необязательные потери: то выбрасывали в аут, то они совершали перехваты. Главное, что сегодня выиграли: впереди ещё много матчей, и всё ещё может не раз поменяться.После поражения в Каунасе разобрали все свои ошибки и сделали соответствующие выводы. Также хотел бы отметить, что провели отличные тренировки с акцентом на агрессию в защите — сегодня это было видно на площадке. Да, много смазали открытых бросков, но совершали их оправданно – это самое главное».Димитрис Итудис не вдавался в детали последних минут матча, однако также подчеркнул весомую роль прессинга игроков «Эфеса»:«В жизни нет ничего лёгкого – никому ничего не гарантировано. Думаю, что сегодня мы были лучше. Здорово играли, вернулись в ритм и провели две очень хорошие тренировки после поражения в Каунасе — разбирали видео на протяжении трёх часов. Мы знаем, где мы находимся и какой клуб представляем. Мы доминировали на протяжении практически всей игры, здорово отрабатывая в обороне. При всём уважении к «Эфесу» — классной команде с отличным нападением, – мы их сдержали, и после третьей четверти у них было всего 52 очка. Брэндон Пол в последних матчах здорово атаковал из-за дуги, а сегодня только сделал одну неудачную попытку. Они всегда здорово атакуют с дистанции, мы же их удержали в пределах 20%.Конечно, в четвёртой четверти у нас возникли проблемы, когда они начали прессинговать. Но в целом исход матча для нас положительный: победа есть победа. Эта игра многое значила для «Эфеса»: они не хотели выпадать из ритма в гонке за 8-ю строчку после успеха в матче с «Дарушшафакой». Мы тоже хотели вернуться на победный путь, и нам это удалось. Поздравляю своих парней».В ответе на первый же вопрос коуч отметил, что ЦСКА не испытывает никаких психологических проблем в концовках, а тех, кто всё-таки имеет подобное мнение, пригласил в следующий раз лично поприсутствовать в «Мегаспорте» и поддержать команду. Не особо тревожит тренера и гонка за первое место с «Реалом»: «Главное — занять место в первой четвёрке и заполучить преимущество своей площадки. Вы думаете, что с восьмой командой будет легко? Я не считаю, что это будет лёгкой прогулкой в парке».