Красота дня. One Лав – кто сходит с ума по форварду «Кливленда»

Пока Кевин Лав пристально следит за слухами о возможном обмене в «Нью-Йорк» на Кармело Энтони, мы предлагаем вам поближе познакомиться с его избранницей, Кейт Бок, в 27 лет являющейся одной из самых узнаваемых и высокооплачиваемых моделей мира.
Кейт – северная девушка, родилась в Ванкувере, через пару дней она отпразднует свой 28-й день рождения.
Первые шаги в модельном бизнесе Бок сделала ещё в подростковом возрасте, когда ей было всего 12 лет. Уже тогда она решила, что станет профессиональной моделью.
Сразу после школы Бок переехала в Париж, где её карьера быстро пошла в гору. В настоящее время она проживает в Нью-Йорке, но всё равно часто посещает французскую столицу по рабочим делам.
Наибольшую популярность Кейт обрела после фотосессии для спецвыпуска Sports Illustrated Swimsuit 2013. За эту публикацию Бок была удостоена звания «Новичок года».
Стоит отметить, что после 2013 года Кейт ежегодно снимается для спецвыпуска Sports Illustrated Swimsuit. Кроме того, девушка регулярного появляется на страницах других глянцевых журналов.
Девушка также принимает участие в рекламных кампаниях крупных мировых брендов и занимается дизайном ювелирных украшений.
Из-за постоянных командировок в Париж Бок выучила французский язык на базовом уровне.
Кейт и её избранник Кевин Лав вместе появились на чемпионском параде «Кливленда» после победы в финале плей-офф над «Голден Стэйт Уорриорз». С тех пор звёздная пара всё чаще радует своих поклонников совместными снимками.
В минувший Хэллоуин Лав и Бок посетили вечеринку лидера «Кливленда» Леброна Джеймса. Кевин и Кейт выбрали костюмы главных героев кинокартины «Тупой и ещё тупее» и были признаны Леброном и его супругой лучшими в тот вечер.
В текущем сезоне Лав демонстрирует лучшую статистику за всё время, проведённое в майке «Кавальерс». Наверняка Кейт является одной из главных причин его подъёма. Интересно, сможет ли она вдохновить звёздного форварда «Кливленда» на ещё один чемпионский перстень?