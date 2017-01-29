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175 лет назад 2016
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Стивен Карри
Фото: Reuters
Текст: Ринат Салахетдинов

Слишком много Карри. Триумф «Голден Стэйт» и рекорд «Бостона»

Невероятная победа «Уорриорз», сверхдальний баззер-битер Карри, стычка Казинса с Хойесом и Фарида с Лэнем – в обзоре «инстаграма» НБА.
29 января 2017, воскресенье. 12:30. Баскетбол
«Голден Стэйт» не оставил камня на камне от «Клипперс». Понятно, что отсутствие Криса Пола негативно сказалось на результатах команды Дока Риверса, но чтобы настолько… 144:98 – с таким счётом «Уорриорз» одержали победу. Это их третья виктория в сезоне с разницей в более чем 40 очков. Кроме того, они в третий раз переваливают через 140-очковый рубеж. Для сравнения: у всех остальных команд НБА вместе взятых в активе лишь три таких матча.

Самым результативным игроком встречи стал Стивен Карри, собравший коллекцию из 43 очков, 9 подборов и 6 передач. 25 из них пришлись на 3-ю четверть, в которой он в одиночку «перестрелял» «Клипперс». В пятый раз ему удаётся набрать 25 и более очков за четверть — лучший результат за последние 15 сезонов (4 подобных матчах было в активе Коби Брайанта).

Карри отметился эффектным баззер-битером с середины площадки, приведя в восторг переполненные трибуны «Оракл-арены» в Окленде. Он стал третьим игроком, реализовавшим несколько бросков более чем с 15 метров за сезон второй год кряду. Компанию ему составляют Винс Картер и, что удивительно, Андре Драммонд.

Второй раз в сезоне Кемба Уокер набрал 20 и более очков за четверть. Всего в его активе 26 очков, правда, это не помогло «Шарлотт» в поединке с «Сакраменто». Ведомые Демаркусом Казинсом, калифорнийцы обыграли «Хорнетс» 109:106, а центровой оформил впечатляющий дабл-дабл из 35 очков и 18 подборов. Сделал он это в своей фирменной провокационной манере, в чём в одном из эпизодов поединка убедился Спенсер Хойес.

У «Шарлотт» были шансы выиграть, но ответственность по завершению потенциально победной комбинации легла на плечи Фрэнка Камински. Он не то чтобы не попал в кольцо — даже не добросил до него. В следующий раз, Фрэнк, в следующий раз. Если он, конечно, будет.

«Селтикс» одержали непростую победу в матче с «Милуоки» – 112:108. В первой четверти «Бостон» набрал рекордные в этом сезоне 42 очка. Главной ударной силой команды Брэда Стивенса стал Айзея Томас. Разыгрывающий заработал 37 очков и отдал 8 передач.

В составе «Бакс», как всегда, выделялся Яннис Адетокунбо. В активе грека 21 очко, 6 подборов и 6 передач, одна из которых стала настоящим украшением встречи.

«Детройт» уступил «Майами» в гостях, несмотря на результативность Реджи Джексона (24 очка) и дабл-дабл Андре Драммонда (17 передач и 20 подборов). Главной ударной силой в составе хозяев стал Горан Драгич, набравший 23 очка, а Хассан Уайтсайд был привычно надёжен под своим кольцом.

«Мемфис» разобрался с «Ютой» в Солт-Лейк-Сити – 102:95. «Джаз», набравшие неплохой ход, в последнее время его сбавили, а «Гриззлиз», напротив, выбираются из кризиса. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Зак Рэндольф — в его активе 28 очков и 9 подборов.

«Денвер» одержал третью победу подряд, обыграв «Финикс», занимающий последнее место в таблице Западной конференции. «Санз» не спасло даже 41 очко Эрика Бледсо. У «Наггетс» сияли Данило Галлинари (32 очка) и Кеннет Фарид (21 очко и 13 подборов). Одним из самых запоминающихся эпизодов матча стал данк Фарида через Алексея Лэня. Правда, последнему этот момент не очень-то понравился.

«Бруклин» нынче пал настолько низко, что считался явным аутсайдером даже в поединке с молодыми да ранними «Тимбервулвз». Так и получилось – «Миннесота» одержала верх со счётом 129:109. Героем встречи стал Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 13 подборов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бостон Селтикс Бруклин Нетс Голден Стэйт Уорриорз Денвер Наггетс Детройт Пистонс Лос-Анджелес Клипперс Майами Хит Мемфис Гриззлиз Милуоки Бакс Миннесота Тимбервулвз Сакраменто Кингз Финикс Санз Шарлотт Хорнетс Юта Джаз Айзея Томас - игрок Зак Рэндольф Карл-Энтони Таунс Кеннет Фарид Стивен Карри Видео
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07:33 «Миннесота» обыграла «Бруклин», Таунс оформил дабл-дабл
07:03 43 очка Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Клипперс» «+46»
06:55 «Бостон» выиграл в овертайме у «Милуоки», Томас записал себе в актив 37 очков
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28 января 2017, суббота
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