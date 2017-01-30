Подмосковная вендетта и урок французского для «Астаны»

Битва за плей-офф
«Нижний Новгород» и «Автодор» – прямые конкуренты за выход в плей-офф Лиги ВТБ, располагающиеся следом за идущим восьмым «Енисеем». Однако очная встреча претендентов прошла, что называется, в одну калитку. Команда Артурса Шталбергса буквально смяла соперника, не позволив тому поднять головы ни на секунду. Даже дежурные 24 очка Ника Миннерата саратовцам ничуть не помогли – разгромное поражение со счётом 68:110!
Самым результативным в составе «Нижнего» стал… не Деандре Кейн и даже не Кенни Бойнтон, а российский центровой Пётр Губанов, набравший 24 очка (9 из 10 с игры, 5 из 6 из-за дуги). Стоит отметить, что в этот вечер фортуна благоволила практически всем нижегородцам: в цель пришлись 75% двухочковых (что является их лучшим результатом в сезоне) и 50% трёхочковых. У «Автодора», напротив, были явные проблемы с завершением атак, о чём красноречиво свидетельствует 39% попаданий с игры. Благодаря этой победе «НН» сравнялся с саратовцами по количеству побед, а значит, борьба за плей-офф обещает стать ещё ожесточённее.
Победа на характере
Главной сенсацией тура стало поражение УНИКСа от «Енисея». При всём уважении к парням Олега Окулова, казанцы считались фаворитами противостояния, несмотря на сверхнапряжённый график (три дня назад команда Евгения Пашутина в гостевом матче Евролиги сражалась с тель-авивским «Маккаби»), а также потери травмированных Артёма Параховского и Хоакина Колома. Тем не менее красноярцы сотворили сенсацию, причём их тренер тоже мог посетовать на отсутствие одного из лидеров – центрового Фрэнка Элегара. УНИКС же проиграл третью встречу Лиги ВТБ подряд.
Роль лидера примерил на себя форвард Владислав Трушкин, набравший 17 очков и совершивший 5 подборов. Самым же результативным у УНИКСа стал Кит Лэнгфорд (15 очков). Он не успел помочь своей команде в концовке, так как досматривал вторую половину заключительной четверти со скамейки запасных из-за перебора персональных замечаний. «Енисей» выиграл и закрепился на восьмой строчке таблицы, дающей путёвку в плей-офф.
Окулов признал, что каждому из соперников нужно было решать свои проблемы. «Обе команды только прилетели, обе находились далеко, в другом климате. Обе команды играли не в полных составах. Поэтому было очевидно, что победит тот, кто больше проявит характер», – заявил 50-летний специалист. Чем дальше в Сибирь, тем крепче характер!
Фавориты – без промахов
В матче первого тура «регулярки» «Химки» были неожиданно биты рижским ВЭФом. Начало сезона для жёлто-синих вышло довольно нестабильным, но домашнее поражение от не самого сильного соперника команде припоминали до сих пор. И химчане реабилитировались сполна, одержав победу со счётом 104:90. Удивительно, но Алексей Швед не стал самым результативным, уступив пальму первенства набравшему отличную форму Марко Тодоровичу (22 очка) и бывшему партнёру по «Миннесоте» Робби Хаммелу (20 очков). Сам лидер подмосковной команды ограничился 17 очками и 5 передачами.
«Химки» в третий раз в сезоне разменяли сотню. Душко Ивановичу должно быть вдвойне приятно, что его команда добилась такого результата в поединке с одной из лучших защитных линий в лиге.
До большого перерыва в матче «Зенита» с «Цмоки-Минск» был хотя бы намёк на борьбу. После паузы питерцы уложили оппонента на лопатки и начали методично его избивать. Руководил процессом Сергей Карасёв, в последних встречах команды ушедший на второй план. В итоге он набрал 20 очков, став самым результативным игроком матча. Сине-бело-голубые отлично защищались, позволив гостям разжиться лишь 24 очками во второй половине. В любом случае «Цмоки», допустившему аж 17 потерь, сложно было рассчитывать на положительный исход в битве с одним из фаворитов турнира. Уверенная победа «Зенита» – 84:56.
ЦСКА одержал очередную будничную победу – на этот раз над «Астаной». Команда Димитриса Итудиса вернулась в победное русло в Евролиге и продолжает снимать скальпы в Единой лиге ВТБ. В нынешнем сезоне заставить действующего чемпиона капитулировать смог лишь «Локомотив-Кубань», поэтому «Астана» вряд ли рассчитывала на успех в Москве. Тем не менее гости оставались на хвосте у лидера на протяжении трёх четвертей, но в заключительной десятиминутке всё же выдохлись. «Армейский» генерал Нандо де Коло, постепенно возвращающий былые кондиции, стал главным героем встречи. Он набрал 18 очков – лучший показатель вечера.
Данк-контест и сочинские снайперы
11 февраля уже близко, друзья! На минувшей неделе определились окончательные участники конкурсов по броскам сверху и трёхочковым броскам в Матче звёзд Единой лиги ВТБ.
Конкурс трёхочковых: Райан Брокхофф («Локомотив-Кубань»), Янис Блумс (ВЭФ), Нобель Бунгу-Коло («Химки»), Джастин Грэй («Цмоки-Минск»), Иван Ухов («Парма»), Демонте Харпер («Калев»).
Данк-контест: Нобель Бунгу-Коло («Химки»), Вячеслав Зайцев («Химки»), Янис Тимма («Зенит»), Фрэнк Элегар («Енисей»).