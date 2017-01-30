Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Нандо Де Коло
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Ринат Салахетдинов

Подмосковная вендетта и урок французского для «Астаны»

Месть «Химок» ВЭФу, борьба за плей-офф между «НН» и «Автодором», сенсационное поражение УНИКСа – в обзоре событий уик-энда в Лиге ВТБ.
30 января 2017, понедельник. 11:45. Баскетбол
Очередной тур Единой лиги ВТБ подарил болельщикам крайне результативную игру «Нижнего Новгорода» в поединке с «Автодором» и сенсационную победу «Енисея» над обескровленным УНИКСом. Другие фавориты чемпионата ожидаемо победили в матчах с оппонентами, располагающимися ниже в таблице. Но обо всём по порядку.

Битва за плей-офф


«Нижний Новгород» и «Автодор» – прямые конкуренты за выход в плей-офф Лиги ВТБ, располагающиеся следом за идущим восьмым «Енисеем». Однако очная встреча претендентов прошла, что называется, в одну калитку. Команда Артурса Шталбергса буквально смяла соперника, не позволив тому поднять головы ни на секунду. Даже дежурные 24 очка Ника Миннерата саратовцам ничуть не помогли – разгромное поражение со счётом 68:110!

Самым результативным в составе «Нижнего» стал… не Деандре Кейн и даже не Кенни Бойнтон, а российский центровой Пётр Губанов, набравший 24 очка (9 из 10 с игры, 5 из 6 из-за дуги). Стоит отметить, что в этот вечер фортуна благоволила практически всем нижегородцам: в цель пришлись 75% двухочковых (что является их лучшим результатом в сезоне) и 50% трёхочковых. У «Автодора», напротив, были явные проблемы с завершением атак, о чём красноречиво свидетельствует 39% попаданий с игры. Благодаря этой победе «НН» сравнялся с саратовцами по количеству побед, а значит, борьба за плей-офф обещает стать ещё ожесточённее.

Победа на характере


Главной сенсацией тура стало поражение УНИКСа от «Енисея». При всём уважении к парням Олега Окулова, казанцы считались фаворитами противостояния, несмотря на сверхнапряжённый график (три дня назад команда
Евгения Пашутина в гостевом матче Евролиги сражалась с тель-авивским «Маккаби»), а также потери травмированных Артёма Параховского и Хоакина Колома. Тем не менее красноярцы сотворили сенсацию, причём их тренер тоже мог посетовать на отсутствие одного из лидеров – центрового Фрэнка Элегара. УНИКС же проиграл третью встречу Лиги ВТБ подряд.

Роль лидера примерил на себя форвард Владислав Трушкин, набравший 17 очков и совершивший 5 подборов. Самым же результативным у УНИКСа стал Кит Лэнгфорд (15 очков). Он не успел помочь своей команде в концовке, так как досматривал вторую половину заключительной четверти со скамейки запасных из-за перебора персональных замечаний. «Енисей» выиграл и закрепился на восьмой строчке таблицы, дающей путёвку в плей-офф.

Окулов признал, что каждому из соперников нужно было решать свои проблемы. «Обе команды только прилетели, обе находились далеко, в другом климате. Обе команды играли не в полных составах. Поэтому было очевидно, что победит тот, кто больше проявит характер», – заявил 50-летний специалист. Чем дальше в Сибирь, тем крепче характер!

Фавориты – без промахов


В матче первого тура «регулярки» «Химки» были неожиданно биты рижским ВЭФом. Начало сезона для жёлто-синих вышло довольно нестабильным, но домашнее поражение от не самого сильного соперника команде припоминали до сих пор. И химчане реабилитировались сполна, одержав победу со счётом 104:90. Удивительно, но Алексей Швед не стал самым результативным, уступив пальму первенства набравшему отличную форму Марко Тодоровичу (22 очка) и бывшему партнёру по «Миннесоте» Робби Хаммелу (20 очков). Сам лидер подмосковной команды ограничился 17 очками и 5 передачами.


«Химки» в третий раз в сезоне разменяли сотню. Душко Ивановичу должно быть вдвойне приятно, что его команда добилась такого результата в поединке с одной из лучших защитных линий в лиге.

До большого перерыва в матче «Зенита» с «Цмоки-Минск» был хотя бы намёк на борьбу. После паузы питерцы уложили оппонента на лопатки и начали методично его избивать. Руководил процессом Сергей Карасёв, в последних встречах команды ушедший на второй план. В итоге он набрал 20 очков, став самым результативным игроком матча. Сине-бело-голубые отлично защищались, позволив гостям разжиться лишь 24 очками во второй половине. В любом случае «Цмоки», допустившему аж 17 потерь, сложно было рассчитывать на положительный исход в битве с одним из фаворитов турнира. Уверенная победа «Зенита» – 84:56.

ЦСКА одержал очередную будничную победу – на этот раз над «Астаной». Команда Димитриса Итудиса вернулась в победное русло в Евролиге и продолжает снимать скальпы в Единой лиге ВТБ. В нынешнем сезоне заставить действующего чемпиона капитулировать смог лишь «Локомотив-Кубань», поэтому «Астана» вряд ли рассчитывала на успех в Москве. Тем не менее гости оставались на хвосте у лидера на протяжении трёх четвертей, но в заключительной десятиминутке всё же выдохлись. «Армейский» генерал Нандо де Коло, постепенно возвращающий былые кондиции, стал главным героем встречи. Он набрал 18 очков – лучший показатель вечера.

Данк-контест и сочинские снайперы


11 февраля уже близко, друзья! На минувшей неделе определились окончательные участники конкурсов по броскам сверху и трёхочковым броскам в Матче звёзд Единой лиги ВТБ.

Конкурс трёхочковых: Райан Брокхофф («Локомотив-Кубань»), Янис Блумс (ВЭФ), Нобель Бунгу-Коло («Химки»), Джастин Грэй («Цмоки-Минск»), Иван Ухов («Парма»), Демонте Харпер («Калев»).
Данк-контест: Нобель Бунгу-Коло («Химки»), Вячеслав Зайцев («Химки»), Янис Тимма («Зенит»), Фрэнк Элегар («Енисей»).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
БК Астана БК Енисей БК Зенит БК Нижний Новгород БК УНИКС БК Химки БК Цмоки-Минск ВЭФ ПБК ЦСКА БК Автодор Нандо де Коло Петр Губанов Сергей Карасёв — Баскетбол
Новости. Баскетбол
30 января 2017, понедельник
12:18 Керр: миграционная политика Трампа противоречит принципам США
11:58 Сокрушительные данки Пола Джорджа и Порзингиса – в топ-10 дня в НБА
11:29 Леброн Джеймс стал первым игроком в истории «Кливленда», набравшим 20 тыс. очков
11:20 Сет Карри обновил личный рекорд результативности
10:50 Ст. Карри не помог «Голден Стэйт» в игре с «Портлендом» из-за желудочного гриппа
10:30 «Атланта» и «Нью-Йорк» провели 11-й матч в истории НБА с четырьмя овертаймами
10:05 Донован: в некоторых моментах «Оклахома-Сити» хорошо сыграл с «Кливлендом»
09:51 Пол Джордж исполнил сокрушительный данк через Клинта Капелу
09:46 Лав испытывает боли в спине
07:33 60 очков Дюранта и Томпсона принесли «Голден Стэйт» победу над «Портлендом»
06:10 «Автодор» сохранит Миннерата до конца сезона
05:31 31 очко Ильясовы не помогло «Филадельфии» победить «Чикаго»
05:26 «Сан-Антонио» упустил преимущество «+15» и проиграл «Далласу»
04:38 «Торонто» проиграл «Орландо», Лоури набрал 33 очка
04:21 33 очка Джорджа помогли «Индиане» разгромить «Хьюстон» — «+19»
04:16 «Нью-Орлеан» проиграл «Вашингтону», несмотря на 36 очков Э. Дэвиса
02:57 «Атланта» в четвёртом ОТ дожала «Нью-Йорк», Энтони набрал 45 очков, Миллсэп — 37
01:53 Трипл-дабл Уэстбрука не спас «Оклахому» от крупного проигрыша «Кливленду»
00:13 Дюрант: сказал Карри не беспокоиться обо мне и вести свою игру
29 января 2017, воскресенье
23:09 «Бруклин» подпишет двухлетний контракт с Куинси Эйси
22:53 Деррик Роуз выбыл из строя на неделю
21:35 Др. Грин: отрицание противостояния «Кливленда» и «Голден Стэйт» — чушь
20:47 В. Карасёв: хорошо, что в концовке матча с «Минском» не было напряжённой борьбы
20:22 Иванович: «Химки» сделали ещё один шаг к доведению системы до автоматизма
19:39 20 очков Карасёва помогли «Зениту» разгромить «Цмоки-Минск» "+28"
19:16 Кантер: не верю в мусульманский запрет Трампа. Мы — Америка
18:48 «Химки» обыграли ВЭФ "+14", Тодорович набрал 22 очка
18:38 Итудис: у ЦСКА мячи попросту не шли в кольцо
17:46 18 очков де Коло помогли ЦСКА обыграть «Астану» "+18"
17:08 Пашутин: УНИКС не справился с «Енисеем» в защите
16:56 Окулов: и «Енисей», и УНИКС играли не в полных составах
15:51 Веселы стал MVP 20-го тура Евролиги
14:59 НБА попросила Госдеп США разъяснить указ Трампа о беженцах
14:02 УНИКС уступил «Енисею», Трушкин набрал 17 очков
13:54 Мэттьюз примет участие в конкурсе трёхочковых на Звёздном уик-энде НБА
13:10 Уэйд: мне уже 35, я не буду тренироваться каждый день из-за чьих-то слов
12:27 Зубодробительные данки Таунса, Фарида и Бизли – в топ-10 дня в НБА
12:07 Стивен Карри отдал издевательский пас между ног соперника Андре Игуодале
11:43 Кантер: я подвёл команду, но теперь могу только извлечь урок из ошибки
11:23 Тадж Гибсон: молодые игроки «Чикаго» хотят, чтобы Дуэйн Уэйд больше тренировался
11:12 Гэри Харрис исполнил сокрушительный данк после сольного прохода
11:04 Стивен Карри виртуозным дриблингом обыграл трёх соперников в проходе
11:02 В «Милуоки» беспокоились, что указ Трампа о беженцах коснётся Мэйкера
10:42 Керр: Карри понял, что может быть собой и не беспокоиться о Дюранте
10:09 Адетокунбо отдал шикарный пас, не глядя за спину
Все новости RSS
Кто станет MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+