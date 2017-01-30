Два по 50. Рекорд Хардена и юбилей Картера

Серия
В Майами что-то пошло не так. То ли подопечные Эрика Споэльстры решили, что они ничуть не хуже «Филадельфии», то ли зона плей-офф показалась не такой уж недосягаемой, учитывая последние результаты «Шарлотт», «Милуоки» и остальных. Так или иначе (а может, есть и третий вариант), «Хит» выдали первую за три сезона 7-матчевую победную серию и не проигрывают вот уже на протяжении двух недель! Да, пусть большинство из поверженных соперников топчутся около отметки в 50% побед, но матчи против «Хьюстона» и «Голден Стэйт» точно войдут в золотую коллекцию.
Матч
«Уорриорз» не долго думали, на ком выместить всю злобу за прерванную беспроигрышную серию, и в качестве объекта для избиения выбрали «Лос-Анджелес Клипперс». К слову, у последних в строй после месячного перерыва вернулся Блэйк Гриффин и сразу же стал участником двух нелепых поражений. Сначала подопечные Дока Риверса умудрились упустить 19-очковое преимущество в матче с «Филадельфией» без Джоэла Эмбиида, а затем были буквально растоптаны командой Стивена Керра.
Что самое интересное, самого Блэйка сложно обвинить во всех грехах – он стал единственным игроком «Клипперс» с 20 очками. Просто в тот вечер у «Голден Стэйт» летело буквально всё. Особенно старался Стивен Карри, забивавший невероятные трёхочковые, а иногда выдававший и целые серии. Итогом показательной порки стали 144 набранных очка при реализации бросков с игры с процентом 62 и разница «+46». Последние два показателя стали рекордными для «Уорриорз» в этом сезоне.
Уэстбрук
Если бы не воскресное поражение от «Кливленда», можно смело утверждать, что прошедшая неделя для Расселла и «Тандер» сложилась удачно. Уэстбрук записал на свой счёт 3 трипл-дабла, победный бросок в матче с прямыми конкурентами из Юты и 3 победы в общую командную копилку. После успеха в матче с «Нью-Орлеаном» Расс наконец-то обошёл Ларри Бёрда по общему количеству трипл-даблов и теперь занимает место в топ-5. Следующий на очереди – Уилт Чемберлейн.
Харден
Джеймс несколько отстал от разыгрывающего «Оклахома-Сити», хотя всё равно идёт на совместный рекорд, о котором мы говорили чуть ранее. Зато в плане качества трипл-даблов у Хардена просто нет конкурентов, и последний матч против «Филадельфии» стал лишним тому подтверждением. Бородач первым в истории лиги оформил два трипл-дабла с 50 набранными очками в одном сезоне. Другое дело, что «Хьюстон» в последнее время заметно сбавил обороты, немного подпустив к себе «Клипперс» и «Юту».
Матч всех звёзд
Тренеры сделали свой выбор, официально завершив процедуру формирования составов на Матч всех звёзд в Новом Орлеане. На удивление в этом году обошлись без каких-либо сюрпризов, оставив за бортом считаное количество тех, кто всерьёз претендовал на поездку. Кому-то помешали травмы (как в случае с Крисом Полом и Блэйком Гриффином), кому-то – низкое положение в турнирной таблице (Джоэлу Эмбииду и Карлу-Энтони Таунсу). Первый раз в матче примут участие Кемба Уокер, Гордон Хэйворд и Деандре Джордан. Небезынтересным будет и поединок восходящих звёзд, в котором выступят сразу несколько талантливых европейцев.
Конфликт
В «Чикаго», кажется, настало время перманентного хаоса. Лидеры команды так и не смогли найти общий язык и в последнее время активно выплескивали негатив в прессу и на страницы социальных сетей после очередных поражений. Дошло до того, что Рэджон Рондо опубликовал в «Инстаграме» фотографию бывших партнёров по «Селтикс» с сообщением, общий посыл которого сводится к отсутствию должного лидерства в «Чикаго». Фреду Хойбергу настолько надоел этот бардак, что в матче против «Майами» он впервые в сезоне не выпустил ни одного из известной троицы в старте.
Травма
Энес Кантер с первых сезонов в лиге заработал себе репутацию трудолюбивого большого, отрабатывающего на все 100%. К сожалению, в матче с «Далласом» к этому прибавилось и самобичевание, приведшее к не самым приятным последствиям. После нескольких неудачных действий центровой со всей молодецкой удалью зарядил по стулу своей увесистой рукой. Результатом столкновения человека и элемента мебели стал перелом руки первого. Энес уже извинился перед командой, которой предстоит обходиться без одного из своих самых продуктивных игроков на протяжении следующих 2 месяцев.
«Личка»
Марк Газоль проводит один из лучших сезонов и абсолютно заслуженно стал единственным представителем «Мемфиса» на Матче звёзд. Испанский центровой впервые в карьере набирает более 20 очков за игру, и обновление личного рекорда было лишь делом времени. Час икс настал в поединке против «Торонто», в котором Газоль внёс решающий вклад в победу своей команды, набрав 42 очка.
Юбилей
В это сложно поверить, но одному из главных героев «нулевых» исполнилось 40 лет. Винс Картер стал только 25-м игроком в истории НБА, вышедшим на паркет на пятом десятке. При этом легенда то там, то тут показывает некоторые трюки из своего старого репертуара.
Бросок
Трёхочковая линия уже давно перестала быть ориентиром для Стивена Карри, который одним из первых начал совершать сверхдальние броски на регулярной основе. В матче против «Клипперс» защитник расширил свой диапазон до середины площадки, пусть и в вынужденной ситуации.
Данк
Джоэла Эмбиида в Новом Орлеане мы не увидим, зато ещё не один раз насладимся его работой в «краске». Одним из последних её оценил Нене Хиларио.