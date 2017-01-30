Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Вехи Хардена и Уэстбрука, серия «Майами», травма Кантера – в обзоре НБА
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Планидин

Два по 50. Рекорд Хардена и юбилей Картера

Новые достижения Уэстбрука и Хардена, рекорд «Уорриорз» и полные составы на Матч всех звёзд – в традиционном обзоре недели НБА.
30 января 2017, понедельник. 13:45. Баскетбол

Серия


В Майами что-то пошло не так. То ли подопечные Эрика Споэльстры решили, что они ничуть не хуже «Филадельфии», то ли зона плей-офф показалась не такой уж недосягаемой, учитывая последние результаты «Шарлотт», «Милуоки» и остальных.
Так или иначе (а может, есть и третий вариант), «Хит» выдали первую за три сезона 7-матчевую победную серию и не проигрывают вот уже на протяжении двух недель! Да, пусть большинство из поверженных соперников топчутся около отметки в 50% побед, но матчи против «Хьюстона» и «Голден Стэйт» точно войдут в золотую коллекцию.

Матч


«Уорриорз» не долго думали, на ком выместить всю злобу за прерванную беспроигрышную серию, и в качестве объекта для избиения выбрали «Лос-Анджелес Клипперс». К слову, у последних в строй после месячного перерыва вернулся Блэйк Гриффин и сразу же стал участником двух нелепых поражений. Сначала подопечные Дока Риверса умудрились упустить 19-очковое преимущество в матче с «Филадельфией» без Джоэла Эмбиида, а затем были буквально растоптаны командой Стивена Керра.

Что самое интересное, самого Блэйка сложно обвинить во всех грехах – он стал единственным игроком «Клипперс» с 20 очками. Просто в тот вечер у «Голден Стэйт» летело буквально всё. Особенно старался Стивен Карри, забивавший невероятные трёхочковые, а иногда выдававший и целые серии. Итогом показательной порки стали 144 набранных очка при реализации бросков с игры с процентом 62 и разница «+46». Последние два показателя стали рекордными для «Уорриорз» в этом сезоне.

Уэстбрук


Если бы не воскресное поражение от «Кливленда», можно смело утверждать, что прошедшая неделя для Расселла и «Тандер» сложилась удачно. Уэстбрук записал на свой счёт 3 трипл-дабла, победный бросок в матче с прямыми конкурентами из Юты и 3 победы в общую командную копилку. После успеха в матче с «Нью-Орлеаном» Расс наконец-то обошёл Ларри Бёрда по общему количеству трипл-даблов и теперь занимает место в топ-5. Следующий на очереди – Уилт Чемберлейн.

Харден


Джеймс несколько отстал от разыгрывающего «Оклахома-Сити», хотя всё равно идёт на совместный рекорд, о котором мы говорили чуть ранее. Зато в плане качества трипл-даблов у Хардена просто нет конкурентов, и последний матч против «Филадельфии» стал лишним тому подтверждением. Бородач первым в истории лиги оформил два трипл-дабла с 50 набранными очками в одном сезоне. Другое дело, что «Хьюстон» в последнее время заметно сбавил обороты, немного подпустив к себе «Клипперс» и «Юту».

Матч всех звёзд


Тренеры сделали свой выбор, официально завершив процедуру формирования составов на Матч всех звёзд в Новом Орлеане. На удивление в этом году обошлись без каких-либо сюрпризов, оставив за бортом считаное количество тех, кто всерьёз претендовал на поездку. Кому-то помешали травмы (как в случае с Крисом Полом и Блэйком Гриффином), кому-то – низкое положение в турнирной таблице (Джоэлу Эмбииду и Карлу-Энтони Таунсу). Первый раз в матче примут участие Кемба Уокер, Гордон Хэйворд и Деандре Джордан. Небезынтересным будет и поединок восходящих звёзд, в котором выступят сразу несколько талантливых европейцев.

Конфликт


В «Чикаго», кажется, настало время перманентного хаоса. Лидеры команды так и не смогли найти общий язык и в последнее время активно выплескивали негатив в прессу и на страницы социальных сетей после очередных поражений. Дошло до того, что Рэджон Рондо опубликовал в «Инстаграме» фотографию бывших партнёров по «Селтикс» с сообщением, общий посыл которого сводится к отсутствию должного лидерства в «Чикаго». Фреду Хойбергу настолько надоел этот бардак, что в матче против «Майами» он впервые в сезоне не выпустил ни одного из известной троицы в старте.

Травма


Энес Кантер с первых сезонов в лиге заработал себе репутацию трудолюбивого большого, отрабатывающего на все 100%. К сожалению, в матче с «Далласом» к этому прибавилось и самобичевание, приведшее к не самым приятным последствиям. После нескольких неудачных действий центровой со всей молодецкой удалью зарядил по стулу своей увесистой рукой. Результатом столкновения человека и элемента мебели стал перелом руки первого. Энес уже извинился перед командой, которой предстоит обходиться без одного из своих самых продуктивных игроков на протяжении следующих 2 месяцев.

«Личка»


Марк Газоль проводит один из лучших сезонов и абсолютно заслуженно стал единственным представителем «Мемфиса» на Матче звёзд. Испанский центровой впервые в карьере набирает более 20 очков за игру, и обновление личного рекорда было лишь делом времени. Час икс настал в поединке против «Торонто», в котором Газоль внёс решающий вклад в победу своей команды, набрав 42 очка.

Юбилей


В это сложно поверить, но одному из главных героев «нулевых» исполнилось 40 лет. Винс Картер стал только 25-м игроком в истории НБА, вышедшим на паркет на пятом десятке. При этом легенда то там, то тут показывает некоторые трюки из своего старого репертуара.

Бросок


Трёхочковая линия уже давно перестала быть ориентиром для Стивена Карри, который одним из первых начал совершать сверхдальние броски на регулярной основе. В матче против «Клипперс» защитник расширил свой диапазон до середины площадки, пусть и в вынужденной ситуации.

Данк


Джоэла Эмбиида в Новом Орлеане мы не увидим, зато ещё не один раз насладимся его работой в «краске». Одним из последних её оценил Нене Хиларио.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Майами Хит Джеймс Харден Марк Газоль Расселл Уэстбрук Энес Кантер
Новости. Баскетбол
30 января 2017, понедельник
16:33 «Мемфис» подписал 10-дневный контракт с Тони Дугласом и отчислил Троя Уильямса
15:53 Капитан «Нижнего Новгорода» Григорьев выбыл из строя на неопределённый срок
15:12 Уимз: я не принимал допинг и не отказывался от теста
14:47 Мэттьюз примет участие в конкурсе трёхочковых бросков
14:40 Уимз отказался проходить тест ФИБА на допинг
14:18 Кокошков: был бы рад поработать с Теодосичем в «Юте»
13:53 Кавай Леонард: насыщенный календарь не может быть оправданием поражения
13:08 Хорнасек: игроки «Нью-Йорка» сражались до конца
12:45 Леброн Джеймс: «Кливленд» победил «Оклахома-Сити» благодаря игре в защите
12:18 Керр: миграционная политика Трампа противоречит принципам США
11:58 Сокрушительные данки Пола Джорджа и Порзингиса – в топ-10 дня в НБА
11:29 Леброн Джеймс стал первым игроком в истории «Кливленда», набравшим 20 тыс. очков
11:20 Сет Карри обновил личный рекорд результативности
10:50 Ст. Карри не помог «Голден Стэйт» в игре с «Портлендом» из-за желудочного гриппа
10:30 «Атланта» и «Нью-Йорк» провели 11-й матч в истории НБА с четырьмя овертаймами
10:05 Донован: в некоторых моментах «Оклахома-Сити» хорошо сыграл с «Кливлендом»
09:51 Пол Джордж исполнил сокрушительный данк через Клинта Капелу
09:46 Лав испытывает боли в спине
07:33 60 очков Дюранта и Томпсона принесли «Голден Стэйт» победу над «Портлендом»
06:10 «Автодор» сохранит Миннерата до конца сезона
05:31 31 очко Ильясовы не помогло «Филадельфии» победить «Чикаго»
05:26 «Сан-Антонио» упустил преимущество «+15» и проиграл «Далласу»
04:38 «Торонто» проиграл «Орландо», Лоури набрал 33 очка
04:21 33 очка Джорджа помогли «Индиане» разгромить «Хьюстон» — «+19»
04:16 «Нью-Орлеан» проиграл «Вашингтону», несмотря на 36 очков Э. Дэвиса
02:57 «Атланта» в четвёртом ОТ дожала «Нью-Йорк», Энтони набрал 45 очков, Миллсэп — 37
01:53 Трипл-дабл Уэстбрука не спас «Оклахому» от крупного проигрыша «Кливленду»
00:13 Дюрант: сказал Карри не беспокоиться обо мне и вести свою игру
29 января 2017, воскресенье
23:09 «Бруклин» подпишет двухлетний контракт с Куинси Эйси
22:53 Деррик Роуз выбыл из строя на неделю
21:35 Др. Грин: отрицание противостояния «Кливленда» и «Голден Стэйт» — чушь
20:47 В. Карасёв: хорошо, что в концовке матча с «Минском» не было напряжённой борьбы
20:22 Иванович: «Химки» сделали ещё один шаг к доведению системы до автоматизма
19:39 20 очков Карасёва помогли «Зениту» разгромить «Цмоки-Минск» "+28"
19:16 Кантер: не верю в мусульманский запрет Трампа. Мы — Америка
18:48 «Химки» обыграли ВЭФ "+14", Тодорович набрал 22 очка
18:38 Итудис: у ЦСКА мячи попросту не шли в кольцо
17:46 18 очков де Коло помогли ЦСКА обыграть «Астану» "+18"
17:08 Пашутин: УНИКС не справился с «Енисеем» в защите
16:56 Окулов: и «Енисей», и УНИКС играли не в полных составах
15:51 Веселы стал MVP 20-го тура Евролиги
14:59 НБА попросила Госдеп США разъяснить указ Трампа о беженцах
14:02 УНИКС уступил «Енисею», Трушкин набрал 17 очков
13:54 Мэттьюз примет участие в конкурсе трёхочковых на Звёздном уик-энде НБА
13:10 Уэйд: мне уже 35, я не буду тренироваться каждый день из-за чьих-то слов
Все новости RSS
Кто станет MVP регулярного чемпионата НБА сезона-2016/17?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+