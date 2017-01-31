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175 лет назад 2016
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Леверт, Ингрэм, Шарич, Брогдон, Эмбиид – лучшие новички января в НБА
Фото: Reuters
Текст: Андрей Дзюба

Счастливый билет из второго раунда. Лучшие новички НБА в январе

Отложенный старт джокера «Бруклина», универсальный солдат «Лейкерс» и неожиданный лидер «Милуоки» – среди лучших новичков НБА в январе.
31 января 2017, вторник. 19:55. Баскетбол
Самой характерной чертой, во все времена объединявшей подавляющее большинство новичков НБА, является нестабильность. Именно поэтому и в нашем рейтинге ежемесячно наблюдаются серьёзные перестановки, хотя они и не касаются первого места. Так продолжилась негативная динамика у Джамала Маррея, который стал проводить на площадке ещё меньше времени, снизив реализацию трёхочковых до катастрофических 20%. А Бадди Хилд хотя и сдал совсем немного, но всё же уступил новому герою.

5. Кэрис Леверт, «Бруклин»: 9,3 очка, 2,7 подбора, 2,4 передачи за 23 минуты в среднем за игру в январе

Травмы, преследовавшие атакующего защитника Леверта с начала 2016 года, не только снизили его котировки
на драфте, но и отложили дебют в НБА. Он впервые вышел на площадку только в начале декабря, а уже в январе стал одним из самых результативных в команде. При этом защитник ни разу не выходил в стартовом составе, и ему приходится делить позицию с одним из лидеров «Нетс» Шоном Килпатриком. Кроме того, при довольно средней реализации трёхочковых Леверт продемонстрировал феноменальную для своего амплуа точность бросков с ближней средней дистанции в 61%.
4. Брэндон Ингрэм, «Лейкерс». 9,4 очка, 3,8 подбора, 2,1 передачи за 29 минут в среднем за игру в январе

Серьёзный провал лёгкого форварда Ингрэма на прошлой неделе, когда он в трёх матчах отправил в цель только 2 из 23 бросков игры, заставил говорить о его нестабильности. Но при этом не стоит забывать, что Брэндон является одним из немногих новичков, к которым тренер относится как к полноценным игрокам ротации без скидки на любые обстоятельства. Люк Уолтон регулярно перемещает его из старовой пятерки на скамейку и обратно. А когда повреждение получил Д'Анджело Расселл, Ингрэм фактически стал главным организатором игры команды. При этом он был более ориентирован на создание возможностей для атак партнёрам, чем собственную результативность. Но несмотря на все недостатки и готовность жертвовать своими интересами ради команды, форвард занимает ведущие позиции в основных статистических категориях среди новичков.
3. Дарио Шарич, «Филадельфия». 10,7 очка, 5,5 подбора, 1,7 передачи за 23 минуты в среднем за игру в январе

Безусловно, успехи мощного форварда Шарича отчасти обусловлены предсезонной травмой Бена Симмонса. При здоровом первом номере драфта роль хорвата в команде была бы не такой значительной. Но сейчас уже мало кто сомневается, что и после возвращения Симмонса в строй Дарио останется важным элементом ротации молодых «Сиксерс». Умение адаптироваться к меняющейся ситуации форвард уже показал в январе. У него заметно упала реализация бросков с игры, включая трёхочковые, но опыт выступлений на высшем уровне в Европе и на международных турнирах помог ему найти другие способы приносить пользу команде. И хотя это не всегда отражалось в личной статистике, 10 побед за месяц «Филадельфии», говорят за себя сами.
2. Малкольм Брогдон, «Милуоки». 11,1 очка, 3,3 подбора, 5,3 передачи за 31 минуту в среднем за игру в январе

В ещё большей степени стечение обстоятельств способствовало взлёту атакующего защитника Брогдона. Если бы не тяжёлое повреждение играющего на его позиции Криса Миддлтона и не увенчавшиеся успехом попытки организации найти ему достойную замену, 36-й номер драфта мог бы полировать скамейку и выходить на паркет на считанные минуты. Однако использовать шанс гораздо сложнее, чем получить его, а Малкольму это пока удаётся блестяще. С каждым месяцем его статистические показатели растут во всех основных категориях. И хотя в январе у защитника снизилась реализация бросков с игры, но он упрочил позиции лучшего ассистента среди новичков с внушающим уважение соотношением передач к потерям 3,2.
1. Джоэл Эмбиид, «Филадельфия». 23,4 очка, 9,1 подбора, 2,8 передачи за 27 минут в среднем за игру в январе

Хотя центровой Эмбиид и пропустил в новом году уже шесть матчей, конкурентов у него по-прежнему нет и в первом приближении. Но более всего Джоэла выделяет среди новичков потрясающая стабильность. В январе он не только оформил ещё три дабл-дабла, но и ни разу не ушёл с площадки записав в актив менее 18 очков и 5 подборов. Кроме того, по сравнению с предыдущим месяцем Джоэл стал точнее бросать с любой дистанции и с линии штрафных.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Брэндон Ингрэм Дарио Шарич Джоэл Эмбиид Малкольм Брогдон
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