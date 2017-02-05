Миннерат: я спец по данкам в игре, конкурсы не для меня

«После окончания сезона поеду в Сочи кататься на лыжах»

В моём арсенале не так уж много данков, так какой смысл участвовать в соревновании, где ты заведомо проигрываешь?

«Трудно не удивиться отставке тренера после первого матча в сезоне»

Многое решает психология. Сложно выигрывать матчи, когда состав команды непрерывно меняется.

«Я давний фанат «Бостона» и не уверен, что Кармело Энтони принесёт команде пользу»

«Нью-Йорк» так ничего и не добился, несмотря на все старания Кармело Энтони

выступает в Единой лиге ВТБ не так давно – форвард перешёл в «Автодор» в июле 2016 года, но уже успел влюбить в себя болельщиков саратовцев. 28-летний уроженец городка Коди, штат Вайоминг, является самым результативным игроком турнира. «Чемпионат» побеседовал с Миннератом в преддверии Матча звёзд Лиги ВТБ, который пройдёт в Сочи 11 февраля.– Не сказать, чтобы я задумывался о поездке в Сочи, о том, выберут меня или нет. Но ведь я провожу неплохой сезон, и мне приятно, что моё выступление не остаётся без внимания. Я польщён, для меня большая честь стать участником Матча звёзд.– Конечно, поможет! Ведь Матчи звёзд – распространённая практика во многих странах мира. К тому же всегда приятно, когда болельщики и тренеры имеют возможность выделить лучших игроков турнира, тем самым поощрив их. Это невероятно мотивирует. Так что, уверен, предстоящее мероприятие несёт сплошной позитив. Надеюсь, что всё пройдёт успешно. В этом году и во всех последующих.– Не могу сказать, что прекрасно знаю всех выбранных на Матч звёзд игроков. Но знаком почти со всеми американцами, да и остальные ребята тоже сильные баскетболисты. Так что, по-моему, фанаты нисколько не ошиблись.– Женя поедет, Кэп поедет, я поеду. Думаю, Винс Хантер точно не испортил бы картины в Сочи, но он присоединился ккоманде совсем недавно, так что его просто не успели оценить по достоинству.– Так и есть.– С форматом всё в порядке. Да, конкурсы будут проводиться в перерыве самого Матча звёзд, но ведь это распространённая практика во многих странах. Только НБА может позволить себе выделить под Матч звёзд целый уик-энд, поэтому данк-контест у них стоит особняком. Здесь ситуация иная. Я отказался от предложения исключительно из-за того, что считаю себя хороших данкером в рамках обычных матчей, но не в рамках конкурса. В моём арсенале не так уж много зрелищных данков, так какой смысл участвовать в соревновании, где ты заведомо проигрываешь. Видел итоговый список участников, поэтому убеждён, что и без меня всё пройдёт на ура.– Нет, никогда не был там.– Я наслаждаюсь всем понемногу. Конечно, в разгар сезона вряд ли смогу себе это позволить, но после его окончания – почему бы не вернуться в Сочи и не покататься на лыжах?– После третьей тренерской перестановки пришлось непросто. Но этот период продлился недолго. Мы быстро привыкли к новым требованиям, потом одержали несколько побед, и всё встало на свои места. Если говорить о неудачных результатах в начале сезона, то дело тут ведь не только в тренерском штабе. У нас с составом были немалые проблемы. Игроки приходили, уходили, травм, к сожалению, избежать тоже не удалось. Хорошо, что сейчас всё поменялось в лучшую сторону.– Не буду врать, довольно сложно скрыть удивление, когда тренера снимают по результатам одной встречи. Но, в конце концов, это вне компетенции игроков. Руководство принимает глобальные решения, нанимает и увольняет тренеров, задача команды – выходить на паркет и побеждать.– Трудно сказать. У всей команды не пошла игра. Совсем. Как раз на период работы Мокина пришлись проблемы с составом. Может, поэтому.– Думаю, многое решает психология. Сложно выигрывать матчи, когда состав команды непрерывно меняется. Теперь, когда обстановка стабилизировалась, ребята сыгрались, и пришли успехи.– Вполне. У нас сложились хорошие отношения. Да и вообще, обстановка в команде благоприятная. Думаю, мы добьёмся ещё не одной победы до конца сезона.– Так ведь в НБА, в Лиге развития та же ситуация. Игрокам везде нужно беспрестанно работать, чтобы доказать свою состоятельность – по ту, и по эту сторону океана. То же самое, кстати, касается и тренеров. Есть победы – будешь работать, нет – до свидания.– Да мне, собственно, и привыкать почти не пришлось. Я родился на Среднем Западе США, так что холодами меня не запугаешь, от Саратова мало чем отличается. Сам город оказался гораздо приятнее, чем я представлял, жители – того лучше. Как ни крути, жаловаться мне не на что, я получаю прекрасный опыт.– В общем-то, ничего. Увидел ровно то, чего ожидал.– Низкие цены. Жить в России гораздо девешле, чем в Европе или Америке. И это здорово.– Уж поверьте мне, я жил везде. Хотя желающие могут проверить на своём опыте.– Думаю, многое будет зависеть от финансовой стороны вопроса. Игровое время можно заработать. Я бы уж точно заработал его, где бы ни выступал. Наверное, при гарантированной стабильной зарплате, выбрал бы НБА. Вместе с тем не испытываю никакого дискомфорта от мысли, что буду играть в Европе до конца карьеры. В общем, буду выбирать вариант, наиболее удобный лично для меня.– Делай то, что делаешь, и всё сложится именно так, как и должно сложиться.– Не обращаю на это особого внимания. Я на сто процентов уверен в себе. Мои партнёры по команде мне доверяют и передают мне мяч. Так что моя результативность – вещь совершенно естественная. Это у меня в крови.– Стараюсь быть в курсе основных событий лиги. Что касается самих матчей… Я и когда в США нахожусь, смотрю далеко не всё. Так что из-за разницы во времени никак не страдаю.– Я давний поклонник «Бостона». С самого детства за них переживаю.– Я не большой поклонник Мело, но, учитывая подбор исполнителей «Бостона, допускаю, что Энтони может принести им немало пользы. А может и не принести, ведь «Нью-Йорк» так ничего и не добился, несмотря на все старания форварда.– Маловероятно. Позволить себе его контракт могут всего несколько команд лиги, так что, на мой взгляд, обмен маловероятен.– Нет, я так не думаю. Пусть уж лучше остаётся в НБА