Миннерат: я спец по данкам в игре, конкурсы не для меня

«После окончания сезона поеду в Сочи кататься на лыжах»
– Поговорим о грядущем Матче звёзд Единой лиги ВТБ. Насколько важно для вас было попасть в состав сборной мира?
– Не сказать, чтобы я задумывался о поездке в Сочи, о том, выберут меня или нет. Но ведь я провожу неплохой сезон, и мне приятно, что моё выступление не остаётся без внимания. Я польщён, для меня большая честь стать участником Матча звёзд.
– Это первое подобное мероприятие в истории лиги. Чего ожидаете от него? Поможет ли оно, по-вашему, популяризации баскетбола в России?
– Конечно, поможет! Ведь Матчи звёзд – распространённая практика во многих странах мира. К тому же всегда приятно, когда болельщики и тренеры имеют возможность выделить лучших игроков турнира, тем самым поощрив их. Это невероятно мотивирует. Так что, уверен, предстоящее мероприятие несёт сплошной позитив. Надеюсь, что всё пройдёт успешно. В этом году и во всех последующих.
– Согласны с результатами голосования?
– Не могу сказать, что прекрасно знаю всех выбранных на Матч звёзд игроков. Но знаком почти со всеми американцами, да и остальные ребята тоже сильные баскетболисты. Так что, по-моему, фанаты нисколько не ошиблись. – Кто из не попавших в список участников Матча звёзд игроков «Автодора» заслуживает поездки в Сочи?
– Женя поедет (Евгений Колесников. – Прим. «Чемпионата»), Кэп поедет (Сергей Быков. – Прим. «Чемпионата»), я поеду. Думаю, Винс Хантер точно не испортил бы картины в Сочи, но он присоединился к команде совсем недавно, так что его просто не успели оценить по достоинству.
– Вам ведь, вроде бы, предлагали поучаствовать ещё и в конкурсе по броскам сверху?
– Так и есть.
– Почему отказались? Формат конкурса не устроил?
– С форматом всё в порядке. Да, конкурсы будут проводиться в перерыве самого Матча звёзд, но ведь это распространённая практика во многих странах. Только НБА может позволить себе выделить под Матч звёзд целый уик-энд, поэтому данк-контест у них стоит особняком. Здесь ситуация иная. Я отказался от предложения исключительно из-за того, что считаю себя хороших данкером в рамках обычных матчей, но не в рамках конкурса. В моём арсенале не так уж много зрелищных данков, так какой смысл участвовать в соревновании, где ты заведомо проигрываешь. Видел итоговый список участников, поэтому убеждён, что и без меня всё пройдёт на ура. – Вы ведь вряд ли бывали в Сочи?
– Нет, никогда не был там.
– А там ведь прекрасные условия для катания на лыжах или сноуборде. Может, попробуете после Матча звёзд? Или баскетбол ваша единственная любовь?
– Я наслаждаюсь всем понемногу. Конечно, в разгар сезона вряд ли смогу себе это позволить, но после его окончания – почему бы не вернуться в Сочи и не покататься на лыжах?
В моём арсенале не так уж много данков, так какой смысл участвовать в соревновании, где ты заведомо проигрываешь?
«Трудно не удивиться отставке тренера после первого матча в сезоне»
– Поговорим о делах команды. В «Автодоре» в третий раз по ходу сезона сменился главный тренер. Не многовато?
– После третьей тренерской перестановки пришлось непросто. Но этот период продлился недолго. Мы быстро привыкли к новым требованиям, потом одержали несколько побед, и всё встало на свои места. Если говорить о неудачных результатах в начале сезона, то дело тут ведь не только в тренерском штабе. У нас с составом были немалые проблемы. Игроки приходили, уходили, травм, к сожалению, избежать тоже не удалось. Хорошо, что сейчас всё поменялось в лучшую сторону.
– И всё же признайтесь, удивились, когда Николая Мазура уволили уже после первого матча в новом сезоне?
– Не буду врать, довольно сложно скрыть удивление, когда тренера снимают по результатам одной встречи. Но, в конце концов, это вне компетенции игроков. Руководство принимает глобальные решения, нанимает и увольняет тренеров, задача команды – выходить на паркет и побеждать. – Почему у Сергея Мокина не получилось исправить положение?
– Трудно сказать. У всей команды не пошла игра. Совсем. Как раз на период работы Мокина пришлись проблемы с составом. Может, поэтому.
– Вместе с тем с приходом Владимира Анциферова результаты «Автодора» значительно улучшились. В чём секрет?
– Думаю, многое решает психология. Сложно выигрывать матчи, когда состав команды непрерывно меняется. Теперь, когда обстановка стабилизировалась, ребята сыгрались, и пришли успехи.
– Вам нравится работать с Анциферовым?
– Вполне. У нас сложились хорошие отношения. Да и вообще, обстановка в команде благоприятная. Думаю, мы добьёмся ещё не одной победы до конца сезона.
– Лично вы комфортно себя чувствуете в условиях постоянных перестановок в составе? Ведь это проблема не только Единой лиги ВТБ, но и всей Европы в целом.
– Так ведь в НБА, в Лиге развития та же ситуация. Игрокам везде нужно беспрестанно работать, чтобы доказать свою состоятельность – по ту, и по эту сторону океана. То же самое, кстати, касается и тренеров. Есть победы – будешь работать, нет – до свидания. – Привыкли жить и играть в Саратове?
– Да мне, собственно, и привыкать почти не пришлось. Я родился на Среднем Западе США, так что холодами меня не запугаешь, от Саратова мало чем отличается. Сам город оказался гораздо приятнее, чем я представлял, жители – того лучше. Как ни крути, жаловаться мне не на что, я получаю прекрасный опыт.
– Что в России шокировало больше всего?
– В общем-то, ничего. Увидел ровно то, чего ожидал.
– Переформулирую вопрос. Что удивило?
– Низкие цены. Жить в России гораздо девешле, чем в Европе или Америке. И это здорово.
Многое решает психология. Сложно выигрывать матчи, когда состав команды непрерывно меняется.– У многих россиян диаметрально противоположное мнение.
– Уж поверьте мне, я жил везде. Хотя желающие могут проверить на своём опыте.
– Вам предоставлен выбор: место в стартовом составе команды Евролиги и шанс попробовать себя в одной из команд НБА, но безо всяких гарантий на попадание в состав. Что выберете и почему?
– Думаю, многое будет зависеть от финансовой стороны вопроса. Игровое время можно заработать. Я бы уж точно заработал его, где бы ни выступал. Наверное, при гарантированной стабильной зарплате, выбрал бы НБА. Вместе с тем не испытываю никакого дискомфорта от мысли, что буду играть в Европе до конца карьеры. В общем, буду выбирать вариант, наиболее удобный лично для меня. – Какой совет дали бы молодому Нику Миннерату с высоты 28 прожитых лет?
– Делай то, что делаешь, и всё сложится именно так, как и должно сложиться.
– В данный момент вы – лучший снайпер регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ и опережаете даже Алексея Шведа. Насколько это важно для вас?
– Не обращаю на это особого внимания. Я на сто процентов уверен в себе. Мои партнёры по команде мне доверяют и передают мне мяч. Так что моя результативность – вещь совершенно естественная. Это у меня в крови.
«Я давний фанат «Бостона» и не уверен, что Кармело Энтони принесёт команде пользу»
– Следите за НБА? Многие игроки признаются в том, что не могут делать этого из-за разницы во времени.
– Стараюсь быть в курсе основных событий лиги. Что касается самих матчей… Я и когда в США нахожусь, смотрю далеко не всё. Так что из-за разницы во времени никак не страдаю.
– За какую команду болеете?
– Я давний поклонник «Бостона». С самого детства за них переживаю. – Как относитесь к последним слухам, отправляющим Кармело Энтони как раз в «Селтикс»? Это пойдёт на пользу команде Брэда Стивенса?
– Я не большой поклонник Мело, но, учитывая подбор исполнителей «Бостона, допускаю, что Энтони может принести им немало пользы. А может и не принести, ведь «Нью-Йорк» так ничего и не добился, несмотря на все старания форварда.
«Нью-Йорк» так ничего и не добился, несмотря на все старания Кармело Энтони– Верите в то, что «Никс» смогут обменять его до дедлайна?
– Маловероятно. Позволить себе его контракт могут всего несколько команд лиги, так что, на мой взгляд, обмен маловероятен.
– Может, ему стоит попробовать себя в Европе?
– Нет, я так не думаю. Пусть уж лучше остаётся в НБА (смеётся).