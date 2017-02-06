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175 лет назад 2016
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Главные итоги уик-энда в Единой лиге ВТБ
Фото: lokobasket.com
Текст: Ринат Салахетдинов

Скандальная победа «Локо», погоня «Зенита» и казанское пике

Путаница в Краснодаре, победа ЦСКА над ослабленным «Автодором» и тщетные усилия Лэнгфорда – в обзоре событий уик-энда в Лиге ВТБ.
6 февраля 2017, понедельник. 13:45. Баскетбол
Очередной тур регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошёл бы без сюрпризов, не случись скандал в Краснодаре и сенсация в Минске. «Локомотив-Кубань» и «Нижний Новгород» вначале получили по техническому поражению, а уже потом вышли на паркет, а «Цмоки» и УНИКС устроили настоящий триллер, доведя встречу до овертайма, в котором сильнее оказались хозяева площадки.

>>> «Локо» и «Нижний» обменялись поражениями. И вышли на паркет

«Локо» и «Нижний» обменялись поражениями

Единая лига ВТБ
04 февраля 2017, суббота. 17:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
88 : 75 (20:26, 19:21, 20:15, 29:13)
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Локомотив-Кубань: Джонс - 20, Вуюкас - 12, Дженнинг - 12, Хвостов - 12, Брокхофф - 8, Рочести - 7, Коллинс - 6, Зубков - 5, Ивлев - 4, Захаров - 2, Бабурин, Шуховцов
Нижний Новгород: Бойнтон - 17, Кейн - 13, Губанов - 12, Зубчич - 11, Томпсон - 11, Сиим-Сандер - 10, Попов - 1, Зверев, Узинский, Викторов, Стребков

О самом матче в Краснодаре мы уже рассказали. Вкратце напомним: перед началом встречи «Локо» с «Нижним» в «Баскет-Холле» погасло табло. Началась путаница. Вначале техническое поражение засчитали «железнодорожникам», потом та же мера была применена к гостям, по неизвестным причинам отказавшимся выходить на паркет. После переговоров руководства клубов и лиги команды всё же удалось вытащить на площадку. Красно-зелёные продлили победную серию в Лиге ВТБ, несмотря на жуткий провал в первой четверти.

6 февраля пройдёт совещание директората турнира, которое прольёт свет на произошедшее.

Первая победа «Пармы» ещё впереди


Воскресную программу матчей открывали красноярский «Енисей» и пермская «Парма».
Команда Вячеслава Шушакова, до сих пор не познавшая вкуса побед, и на этот раз уехала домой с пустыми руками. При этом последние мгновения встречи вышла по-настоящему равными – за полторы минуты до финальной сирены пермяки проигрывали всего 2 очка – 79:81. А ведь по результатам третьей четверти этого никто не мог ожидать – красноярцы позволили гостям набрать всего 6 очков за 10 минут! На этом игровом отрезке «Парма» реализовала лишь 2 броска из 18. И сумела затащить «Енисей» в концовку, но всё равно уступила. А настоящим украшением встречи стал великолепный блок-шот Игоря Каныгина Данило Анджушичу.

Первой победе «Пармы» всё же когда-то быть. «Енисей» выдохнул с облегчением, ведь никому не хочется стать первой жертвой пермяков. Главный тренер красноярцев Олег Окулов после матча подтвердил этот тезис. «Волновались перед этой игрой, потому что рано или поздно «Парма» выиграет у кого-то – я в этом уверен. Нам очень не хотелось, чтобы это были мы. Кроме того, помним игру в Перми, и поэтому, возможно, наша команда сегодня была даже перенастроена», – отметил Окулов.

ЦСКА – «Автодор». На этот раз без овертайма

Единая лига ВТБ
05 февраля 2017, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
95 : 80 (20:13, 25:22, 21:24, 29:21)
Автодор
Саратов, Россия
ЦСКА: де Коло - 24, Огастин - 15, Курбанов - 12, Хиггинс - 12, Фридзон - 11, Хайнс - 9, Теодосич - 6, Воронцевич - 4, Фрилэнд, Кулагин, Хряпа
Автодор: Адамс - 17, Колесников - 14, Фрейзер - 14, Каррера - 14, Хантер - 6, Карпухин - 5, Астапкович - 4, Тиг - 3, Быков - 3, Колюшкин , Баландин

После домашней победы над «Цмоки-Минск» в середине недели «Автодор» приехал в Москву помериться силами с безоговорочным лидером турнира ЦСКА. Перед матчем главный тренер «армейцев» Димитрис Итудис призывал команду не расслабляться, напоминая, что со встречи первого круга соперник стал лишь сильнее. Тогда в Саратове, напомним, красно-синие чудом спаслись на исходе основного времени и вырвали победу в овертайме – 104:103.

>>> Миннерат: я спец по данкам в игре, конкурсы не для меня

На этот раз вышло иначе. «Автодор», ослабленный потерей лучшего снайпера команды и всей лиги американского форварда Ника Миннерата, сопротивлялся ЦСКА эпизодами. У красно-синих, напротив, в состав вернулся Милош Теодосич, а Нандо де Коло вновь напоминает себя прежнего (француз стал самым результативным игроком встречи с 24 очками). По ходу матча саратовцы подбирались к «армейцам» на минимальное расстояние, но всякий раз им не хватало самой малости. Есть версия, что недостающим элементом и был Миннерат, накануне поединка получивший микротравму. В итоге москвичи уверенно победили и ушли на мини-каникулы (следующий матч Лиги ВТБ команда Итудиса проведёт только 16 февраля) в прекрасном настроении.

Сенсация в Минске


Казалось, краснодарский скандал в этом туре вряд ли кто-то сможет переплюнуть. Но это удалось казанскому УНИКСу. Команда Евгения Пашутина потерпела четвёртое поражение подряд в Единой лиге ВТБ. И если неудачи в матчах с ЦСКА и «Локо» можно списать на силу соперника, то два последних провала – во встречах с «Енисеем» и «Цмоки-Минск» — выглядели полной неожиданностью. Но перейдём к минскому поединку.
Единая лига ВТБ
05 февраля 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
87 : 85 ОТ (13:16, 21:22, 23:24, 20:15, 10:8)
УНИКС
Казань, Россия
Цмоки-Минск: Грэйвз - 19, Джойс - 17, Грэй - 15, Гагич - 12, Семенюк - 10, Мещеряков - 6, Тростинецкий - 3, Лашкевич - 3, Милошевич - 2, Кудрявцев, Ульянко, Белянков
УНИКС: Лэнгфорд - 32, Параховский - 12, Колом - 11, Антипов - 11, Каймакоглу - 7, Банич - 7, Кларк - 5, Билле, Салмин, Попов, Клименко, Воронов

В состав гостей вернулся испанский разыгрывающий Хоакин Колом. Поначалу именно за счёт его удачных действий на обоих концах площадки казанцы захватили преимущество. Однако потом что-то пошло не так, и прицел у Кино совершенно сбился. Он завершил встречу с чудовищным процентом реализации бросков – испанец реализовал лишь 2 из 13 бросков с игры.


Спасителем УНИКСа как всегда выступал Кит Лэнгфорд. Американец тащил команду на своих плечах на протяжении всего матча (всего он набрал аж 32 очка), но в концовке Антонио Грейвс и Джастин Грей доказали: один в поле не воин. Три точных трёхочковых перечеркнули усилия Лэнгфорда и перевели встречу в овертайм. Всё тот же Грэй стал героем Минска. За считаные секунды до завершения пятиминутки хозяева «горели» 84:85, но рука Грэя не дрогнула. Он забил «трёху» прямо в лоб опекавшему его Колому – 87:85.

Мейерш не остановил «Зенит»


Другим российским клубом, игравшим за рубежом, был санкт-петербургский «Зенит» – сине-бело-голубые гостили в Риге. ВЭФ прекрасно провёл первую половину матча. Солировавший в этот вечер Мартиньш Мейерш набрал 18 очков за две четверти. Однако в большом перерыве Василий Карасёв нашёл для команды нужные слова, и на вторую половину питерцы вышли совершенно преображёнными.
Единая лига ВТБ
05 февраля 2017, воскресенье. 18:00 МСК
ВЭФ
Рига, Латвия
73 : 82 (25:22, 17:19, 16:19, 15:22)
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ВЭФ: Мейерс - 31, Блумс - 17, Ричард - 9, Шкеле - 8, Гадди - 4, Мейерис - 3, Хельманис - 1, Громов, Жансонс, Хажнерс
Зенит: Карасёв - 24, Лэндри - 13, Маркович - 11, Уайт - 10, Тимма - 8, Сергеев - 7, Валиев - 4, Мбакве - 2, Пушков - 2, Вихров - 1, Тулсон, Войтюк

В середине третьей четверти счёт сравнялся, а в дебюте заключительной десятиминутки «Зенит» совершил рывок, оказавшийся для ВЭФа роковым. Самым результативных в составе гостей с 24 очками стал MVP Единой лиги ВТБ в январе Сергей Карасёв. Именно его удачные действия обеспечили санкт-петербургскому клубу более-менее спокойную концовку, и даже дабл-дабл разбушевавшегося Мейкерша (31 очко и 10 подборов) хозяевам не помог. «Зенит» одержал важную победу и продолжил погоню за идущим вторым «Локо». Для ВЭФа ситуация практически не изменилась – рижане по-прежнему в зоне плей-офф и имеют перед конкурентами солидную фору.

Упущенный шанс «Астаны»


Занимающая восьмую строчку в таблице «Астана» не сумела воспользоваться промахами прямых конкурентов за место в плей-офф. «Автодор» и «Нижний» синхронно проиграли фаворитам, в то время как казахстанский клуб уступил в матче с «Калевом». Американский дуэт «Астаны» Иан Миллер – Роберт Лоури был привычно полезен и результативен (оба набрали по 21 очку), но их стараний оказалось недостаточно. У эстонцев нашёлся свой снайпер – Райн Вейдеман, отметившийся 24 очками.
Единая лига ВТБ
05 февраля 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
72 : 78 (13:26, 18:20, 18:12, 23:20)
Калев
Таллин, Эстония
Астана: Лоури - 21, Миллер - 21, Крубалли - 16, Одом - 8, Ергали - 3, Каселакис - 2, Пономарев - 1, Щербак, Гаврилов, Кацивелис, Жигулин, Мурзагалиев
Калев: Вейдеман - 24, Толлефсен - 12, Харпер - 10, Сокк - 10, Гладнэсс - 8, Симмонс - 7, Кеедус - 7, Айхфусс, Тасс, Дорбек

Несмотря на победу, «Калев» сохраняет призрачные шансы на попадание в плей-офф, а «Астана» имеет перед преследователями небольшое преимущество.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Астана БК Енисей БК Нижний Новгород БК Парма БК УНИКС БК Цмоки-Минск ВЭФ Калев ПБК Локомотив-Кубань ПБК ЦСКА БК Автодор
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