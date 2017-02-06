Скандальная победа «Локо», погоня «Зенита» и казанское пике

>>> «Локо» и «Нижний» обменялись поражениями. И вышли на паркет
«Локо» и «Нижний» обменялись поражениями
О самом матче в Краснодаре мы уже рассказали. Вкратце напомним: перед началом встречи «Локо» с «Нижним» в «Баскет-Холле» погасло табло. Началась путаница. Вначале техническое поражение засчитали «железнодорожникам», потом та же мера была применена к гостям, по неизвестным причинам отказавшимся выходить на паркет. После переговоров руководства клубов и лиги команды всё же удалось вытащить на площадку. Красно-зелёные продлили победную серию в Лиге ВТБ, несмотря на жуткий провал в первой четверти.
6 февраля пройдёт совещание директората турнира, которое прольёт свет на произошедшее.
Первая победа «Пармы» ещё впереди
Воскресную программу матчей открывали красноярский «Енисей» и пермская «Парма». Команда Вячеслава Шушакова, до сих пор не познавшая вкуса побед, и на этот раз уехала домой с пустыми руками. При этом последние мгновения встречи вышла по-настоящему равными – за полторы минуты до финальной сирены пермяки проигрывали всего 2 очка – 79:81. А ведь по результатам третьей четверти этого никто не мог ожидать – красноярцы позволили гостям набрать всего 6 очков за 10 минут! На этом игровом отрезке «Парма» реализовала лишь 2 броска из 18. И сумела затащить «Енисей» в концовку, но всё равно уступила. А настоящим украшением встречи стал великолепный блок-шот Игоря Каныгина Данило Анджушичу.
Первой победе «Пармы» всё же когда-то быть. «Енисей» выдохнул с облегчением, ведь никому не хочется стать первой жертвой пермяков. Главный тренер красноярцев Олег Окулов после матча подтвердил этот тезис. «Волновались перед этой игрой, потому что рано или поздно «Парма» выиграет у кого-то – я в этом уверен. Нам очень не хотелось, чтобы это были мы. Кроме того, помним игру в Перми, и поэтому, возможно, наша команда сегодня была даже перенастроена», – отметил Окулов.
ЦСКА – «Автодор». На этот раз без овертайма
После домашней победы над «Цмоки-Минск» в середине недели «Автодор» приехал в Москву помериться силами с безоговорочным лидером турнира ЦСКА. Перед матчем главный тренер «армейцев» Димитрис Итудис призывал команду не расслабляться, напоминая, что со встречи первого круга соперник стал лишь сильнее. Тогда в Саратове, напомним, красно-синие чудом спаслись на исходе основного времени и вырвали победу в овертайме – 104:103.
>>> Миннерат: я спец по данкам в игре, конкурсы не для меня
На этот раз вышло иначе. «Автодор», ослабленный потерей лучшего снайпера команды и всей лиги американского форварда Ника Миннерата, сопротивлялся ЦСКА эпизодами. У красно-синих, напротив, в состав вернулся Милош Теодосич, а Нандо де Коло вновь напоминает себя прежнего (француз стал самым результативным игроком встречи с 24 очками). По ходу матча саратовцы подбирались к «армейцам» на минимальное расстояние, но всякий раз им не хватало самой малости. Есть версия, что недостающим элементом и был Миннерат, накануне поединка получивший микротравму. В итоге москвичи уверенно победили и ушли на мини-каникулы (следующий матч Лиги ВТБ команда Итудиса проведёт только 16 февраля) в прекрасном настроении.
Сенсация в Минске
Казалось, краснодарский скандал в этом туре вряд ли кто-то сможет переплюнуть. Но это удалось казанскому УНИКСу. Команда Евгения Пашутина потерпела четвёртое поражение подряд в Единой лиге ВТБ. И если неудачи в матчах с ЦСКА и «Локо» можно списать на силу соперника, то два последних провала – во встречах с «Енисеем» и «Цмоки-Минск» — выглядели полной неожиданностью. Но перейдём к минскому поединку.
В состав гостей вернулся испанский разыгрывающий Хоакин Колом. Поначалу именно за счёт его удачных действий на обоих концах площадки казанцы захватили преимущество. Однако потом что-то пошло не так, и прицел у Кино совершенно сбился. Он завершил встречу с чудовищным процентом реализации бросков – испанец реализовал лишь 2 из 13 бросков с игры.
Спасителем УНИКСа как всегда выступал Кит Лэнгфорд. Американец тащил команду на своих плечах на протяжении всего матча (всего он набрал аж 32 очка), но в концовке Антонио Грейвс и Джастин Грей доказали: один в поле не воин. Три точных трёхочковых перечеркнули усилия Лэнгфорда и перевели встречу в овертайм. Всё тот же Грэй стал героем Минска. За считаные секунды до завершения пятиминутки хозяева «горели» 84:85, но рука Грэя не дрогнула. Он забил «трёху» прямо в лоб опекавшему его Колому – 87:85.
Мейерш не остановил «Зенит»
Другим российским клубом, игравшим за рубежом, был санкт-петербургский «Зенит» – сине-бело-голубые гостили в Риге. ВЭФ прекрасно провёл первую половину матча. Солировавший в этот вечер Мартиньш Мейерш набрал 18 очков за две четверти. Однако в большом перерыве Василий Карасёв нашёл для команды нужные слова, и на вторую половину питерцы вышли совершенно преображёнными.
В середине третьей четверти счёт сравнялся, а в дебюте заключительной десятиминутки «Зенит» совершил рывок, оказавшийся для ВЭФа роковым. Самым результативных в составе гостей с 24 очками стал MVP Единой лиги ВТБ в январе Сергей Карасёв. Именно его удачные действия обеспечили санкт-петербургскому клубу более-менее спокойную концовку, и даже дабл-дабл разбушевавшегося Мейкерша (31 очко и 10 подборов) хозяевам не помог. «Зенит» одержал важную победу и продолжил погоню за идущим вторым «Локо». Для ВЭФа ситуация практически не изменилась – рижане по-прежнему в зоне плей-офф и имеют перед конкурентами солидную фору.
Упущенный шанс «Астаны»
Занимающая восьмую строчку в таблице «Астана» не сумела воспользоваться промахами прямых конкурентов за место в плей-офф. «Автодор» и «Нижний» синхронно проиграли фаворитам, в то время как казахстанский клуб уступил в матче с «Калевом». Американский дуэт «Астаны» Иан Миллер – Роберт Лоури был привычно полезен и результативен (оба набрали по 21 очку), но их стараний оказалось недостаточно. У эстонцев нашёлся свой снайпер – Райн Вейдеман, отметившийся 24 очками.
Несмотря на победу, «Калев» сохраняет призрачные шансы на попадание в плей-офф, а «Астана» имеет перед преследователями небольшое преимущество.