Всё могут Короли. Леброн побил рекорд Коби и поругался с Баркли

Матч
Поединок с четырьмя овертаймами – крайне редкий случай для НБА. За всю историю лиги таких было всего 14. Неудивительно, что каждый подобный матч сопровождается целым рядом выдающихся достижений. Не стала исключением и встреча «Атланты» с «Нью-Йорком». Так, Пол Миллсэп отыграл 60 минут (13-й подобный случай в истории лиги), причём 35 из них провёл без замен. Кармело Энтони дважды спасал свою команду, переведя игру вначале в первую, а потом и во вторую дополнительную пятиминутки. Сделать «хет-трик» ему помешал перебор фолов. Вообще, «Никс» доигрывали сразу без четырёх удалённых баскетболистов: Энтони, Кристапса Порзингиса, Жоакима Ноа и Кайла О'Куинна. А как-то развеселить зрителей, которым пришлось провести на трибунах почти четыре часа, постарались сотрудники «Хоукс», разместив в «твиттере» организации сообщение: «Ну и когда мы станем бить пенальти?»
Тройной трипл-дабл
Расхожая в недавнем прошлом фраза о том, что трипл-даблы случаются весьма нечасто, в нынешнем чемпионате резко потеряла свою актуальность. На фоне подвигов Расселла Уэстбрука, оформляющего это достижение в каждом втором матче, и Джеймса Хардена, который в последнее время не отстаёт от него, эти слова звучат просто смешно. Однако на минувшей неделе в лиге произошло действительно феноменальное событие, сравнимое по редкости с матчем с четырьмя овертаймами. В ночь на субботу, 4 февраля, по трипл-даблу совершили сразу три игрока, причём двое из них оказались центровыми. 25-й трипл-дабл в чемпионате Уэстбрука был принят как нечто обыденное. Шестое подобное достижение в карьере Демаркуса Казинса на фоне его игры в сезоне тоже сенсационным не назовёшь. А вот Никола Йокич, не раз поражавший эффектными передачами, впервые превратил качество в количество.
Конкурсанты
НБА объявила состав участников основных конкурсов, традиционно проводящихся в рамках Звёздного уик-энда. Наибольшее обсуждение, как обычно, вызвали желающие побороться за звание лучшего исполнителя данков. После успеха прошлогоднего состязания нынешним претендентам будет крайне сложно удержать планку, хотя присутствие прошлогоднего финалиста Аарона Гордона, безусловно, радует. Зато у многих вызывает вопросы личность Деррика Джонса из «Финикса», который пока сыграл в лиге лишь 15 минут и ни разу не забивал сверху в официальных матчах. Впрочем, последний показатель с лихвой компенсируют 1500 данков, которые за карьеру наколотил ещё один конкурсант Деандре Джордан. А в соревновании снайперов будут участвовать только признанные мастера. И хотя Стивен Карри отказался блеснуть точностью ради отдыха, возможная дуэль в финале двух победителей прошлых лет Кайри Ирвинга и Клэя Томпсона вполне способна компенсировать это. И наконец, в конкурсе мастерства поборются сразу четыре «больших», включая Джоэла Эмбиида, которые попытаются доказать, что филигранной техникой в наше время владеют не только защитники.
Травма
Триумфатор конкурса данков двух последних лет Зак Лавин заранее отказался защищать свой титул, но не смог бы сделать это в любом случае. И это не самое печальное для болельщиков «Миннесоты» и поклонников защитника. Разрыв крестообразных связок – одна из самых тяжёлых профессиональных травм баскетболистов, которая зачастую приводит к серьёзным последствиям. Особенно для игроков, чьей сильной стороной является атлетизм. Точно такое же повреждение фактически стало началом конца суперзвёздной карьеры Деррика Роуза. А в случае с Лавином есть очень большая вероятность, что таких же ярких данков в его исполнении мы не увидим больше никогда.
Мэтр
То, что «Попович», «Сан-Антонио» и «успех» – практически синонимы, знают во всём мире уже давно. А теперь этому есть и наглядное статистическое подтверждение. В ночь на воскресенье, 5 февраля, Грег одержал 1128-ю победу в НБА со «Спёрс», и это новый абсолютный рекорд лиги для тренеров во главе одной команды. Предыдущий владелец лучшего достижения Джерри Слоун тоже считается символом «Юты». Но он и титулов не завоевал, и побеждал реже, и успел «изменить» «Джаз» с «Чикаго» в начале карьеры.
Веха
Уже в 32 года и 36 дней Леброн Джеймс набрал своё 28 000-е очко в НБА, став самым молодым игроком лиги, преодолевшим эту планку. Лидер «Кливленда» почти на полтора года опережает график предыдущего рекордсмена Коби Брайанта. Если серьёзные травмы и в будущем будут обходить Короля стороной, то он наверняка сместит Чёрную Мамбу с третьей строчки в списке самых результативных игроков всех времён. Более того, при удачных обстоятельствах Леброн имеет реальный шанс взойти на самую вершину, хотя сейчас до показателей Карима Абдул-Джаббара ещё целых 10 000 очков.
Конфликт
Минувшая неделя ознаменовалась для Джеймса не только приятными событиями. Перепалка с Чарльзом Баркли на страницах СМИ и телеэкранах выставила его не в лучшем свете, а попытки агрессивно защищаться только ухудшили ситуацию. Известный склонностью к эпатажным заявлениям Баркли назвал Леброна плаксой за критику кадровой политики «Кливленда». Экс-звезда, ныне работающий на ТВ, справедливо указал на то, что организация и так слишком часто идёт на поводу у лидера команды в вопросах комплектования состава. В ответ Король не нашёл ничего лучшего, чем вспомнить о старых грешках Сэра Чарльза, на фоне которых он сам выглядит чуть ли не ангелом. Аналитик, комментируя эти выпады, заявил, что ни за что не опустится до перехода на личности, и таким образом красиво закрыл дискуссию в свою пользу.
Смотрины
Руководство «Кавальерс» в какой-то степени подтвердило правоту Баркли, в очередной раз сделав всё возможное, чтобы удовлетворить желания своей суперзвезды. В «Кливленде» организовали масштабный просмотр потенциального усиления, пригласив на него сразу четырёх лучших свободных агентов среди игроков задней линии – Марио Чалмерса, Джордана Фармара, Кирка Хайнриха и Лэнса Стивенсона. Интересны организации ещё Хосе Кальдерон и Дерон Уильямс с Эндрю Богутом. Вот только в результате той самой политики потакания запросам Джеймса совершить обмен без участия кого-то из ключевых игроков нынешнего состава в Огайо сейчас не могут и вынуждены довольствоваться лишь теми, кто никому больше не нужен.
Находка
Однако, даже несмотря на это, решение проблемы «Кливленда» с позицией разыгрывающего лежало у всех на виду ещё с декабря. Но обратили внимание на незадрафтованного и отчисленного по ходу сезона из «Бруклина» Йоги Феррелла только в «Далласе», чему теперь безмерно рады. Провалившая начало чемпионата команда с новичком в роли стартового разыгрывающего выдала серию из четырёх побед, а сам Феррелл в них набирал по 17,8 очка и отдавал по 5 передач, попутно повторив рекорд НБА для первогодок по количеству точных трёхочковых за матч. О новой Линсэнити (или, скорее, Йогимании) речь пока не идёт, но получить такого игрока до конца сезона всего за $ 208 тыс. – уже успех.
Данк
Данк Энтони Дэвиса для НБА явление довольно заурядное. А вот когда игрок задней линии забивает сверху через самого лидера «Нью-Орлеана» — это всегда заслуживает внимания.