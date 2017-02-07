«Они не зря лидируют в группе». Решающий матч «Химок» в Топ-16

«Химки» и «Бавария» разыграют первое место в своём квартете.

Аутентичность баварского баскетбола

«На данном этапе сезона для нас это важнейшая игра»

Мюнхенцы обладают приличным по меркам Еврокубка составом, они к тому же ещё не преодолели пик своей формы.

Февраль предложит баскетбольным гурманам достаточно разнообразное меню, и решающий тур Еврокубка будет первым в ряду множества вкусных блюд. Марафон двух групповых этапов подходит к концу, и некоторые вопросы уже сняты с повестки дня. На данный момент определились шесть участников четвертьфинала, среди которых, что весьма приятно, оказались «Локомотив-Кубань» и «Химки». Компанию российским клубам составили «Валенсия», «Уникаха», «Хапоэль» и «Бавария».Известны имена и главных неудачников Топ-16, и вот здесь «досрочность» российского клуба радовать никак не может. Хотя, если быть до конца честными, учитывая все объективные проблемы с составом, перспективы «Нижнего Новгорода» не простирались за пределы второго группового этапа, и для выхода в восьмёрку сильнейших подопечным Шталбергса понадобилось бы отнюдь не маленькое чудо. К сожалению, его не произошло, и чёрно-белые теперь сосредоточатся на внутреннем чемпионате.В интересном положении оказался санкт-петербургский «Зенит». Команда Василия Карасёва довольно неожиданно уступила в первом туре «Нижнему Новгороду», чем заметно осложнила себе жизнь перед решающим поединком в Вильнюсе. Для абсолютного успеха «Зениту» нужно удержать девятиочковое преимущество, добытое в дома. Однако не исключён вариант и первого места, правда, для этого потребуется побеждать самим и ждать подвига от «НН» в поединке с «Хапоэлем».Но, пожалуй, самым топовым матчем с пометкой «must see TV», как выразился бы сэр Чарльз Баркли, станет встреча лидеров группы F. «Химки» и «Бавария» разыграют первое место в своём квартете, которое даст триумфатору весомое преимущество в четвертьфинале. Вариантов развития событий для подмосковной команды всего два: либо, не затрачивая много ресурсов, спокойно занимать второе место и сразу же выходить на «горячую» «Валенсию», либо рвать жилы, пытаться обыграть «Баварию» с разницей «+17» и зарезервировать дуэль с вполне проходимой «Уникахой». Наверняка химчане предпочтут второй путь.Говоря о современном этапе истории «Баварии», стоит учитывать то, что речь уже не идёт о банальном спин-оффе известного футбольного бренда, который заставляет поверить в свою значимость исключительно благодаря своему кричащему имени. Речь идёт о полноценном участнике еврокубков последних лет, из сезона в сезон собирающего под свои знамёна не только классных немецких баскетболистов, но и легионеров хорошего уровня, приправляя всё это именитым тренером. Последний из них – Саша Джорджевич, работу которого со сборной Сербии имели шанс оценить не только в Европе.Главным оружием Джорджевича является тяжёлый форвард Девин Букер. Родной брат форварда «Бруклина» Тревора Букера и кузен Джордана Хилла заслужил повышение благодаря выступлению в прошлом сезоне за «Элан Шалон»: Девин стал MVP чемпионата Франции. Вместе с Максом Клебером они составляют один из лучших фронт-кортов Еврокубка и Бундеслиги соответственно.Не стоит забывать и ещё об одной надёжной опции в нападении «Баварии». После того как «Хьюстон» отказался видеть в своём 42-м пике игрока ротации, Ник Джонсон принял волевое решение отправиться в Европу и начать свой третий сезон в профессионалах в форме «Баварии». Пока эксперимент оправдывает себя: Джонсон держится в лидерах команды по основным показателям. По-прежнему всё в порядке и с американскими ветеранами немецкого баскетбола Реджи Реддингом и Брайсом Тэйлором.Помимо того что мюнхенцы обладают приличным по меркам Еврокубка составом, они к тому же ещё не преодолели пик своей формы: «Бавария» не проигрывала никому с 26 декабря. Важность предстоящего матча для тренерского штаба немцев, пожалуй, стоит даже выше внушительной победной серии. Об этом намекнул сам Джорджевич, сказав, что «выход с первого места в группе будет невероятно важен для команды».Абсолютно идентичное настроение царит и в стане подмосковного клуба. Пресловутые 16 очков сейчас находятся на устах каждого игрока, и Егор Вяльцев не стал исключением:«Бавария» — традиционно сильный соперник. Конечно, нам будет тяжело бороться за первое место – нужно выигрывать больше 16 очков. Физически сильная команда, играющая в традиционный немецкий баскетбол, много качественных американцев, хороший тренер из сборной Сербии – они не зря занимают первое место. Плюс хорошо сбалансированы линии: хватает классных исполнителей как «внутри», так и на периметре. Будет тяжело, но мы сделаем всё возможное, чтобы занять первую строчку».Вторил игроку и генеральный директор «Химок» Павел Астахов, выделивший пару игроков передней линии Букер-Клебер:«На данном этапе сезона для нас это важнейшая игра. Конечно, будет непросто ликвидировать такую разницу, но мы постараемся это сделать. У «Баварии» хорошие исполнители во всех линиях. Но если вспомнить первый матч, то там именно «большие», например тот же Букер, растерзали нашу оборону. Надеюсь, что завтра мы уделим им особенное внимание и не повторим сценарий поединка в Германии».Душко Иванович, чья команда также имеет в активе солидную победную серию из шести матчей, сделал акцент на том, что для начала неплохо было бы просто одержать победу и только в случае появления соответствующего шанса в концовке попытаться достичь нужной разницы по мячам. Так или иначе, но уже с четвертьфинальной стадии лёгкие соперники исчезнут как вид, поэтому даже в случае успеха миссии по захвату вершины группы F «Химкам» (как и любому другому российскому клубу) предстоит пройти тяжёлый путь до завоевания трофея и заветной путёвки в Евролигу.