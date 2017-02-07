Разжалован в запас. Навсегда ли Мозгов потерял место в «Лейкерс»?

Переходя в организацию, которая находится в стадии перестройки, любой игрок, не претендующий на роль безусловного лидера, рискует стать объектом экспериментов. И застраховать от этого не могут ни опыт, ни чемпионский титул, ни сумма контракта.Решение главного тренера «Лейкерс» Люка Уолтона перед матчем с «Нью-Йорком» перевести из стартовой пятёрки в запас лёгкого форварда Луола Денга и центрового Тимофея Мозгова вряд ли можно назвать громом среди ясного неба. Уже после 53 матчей регулярного чемпионата команда фактически потеряла шансы попасть в плей-офф, а в такой ситуации многие наставники идут на перестановки в составе и дают шанс проявить себя молодым игрокам. Ситуация в «Лейкерс» отличается от большинства подобных случаев лишь тем, что жертвами стали два самых высокооплачиваемых баскетболиста состава. Однако ни Уолтона, ни руководство организации это совершенно не смущает.«Предварительно я поговорил с генеральным менеджером Митчем Капчаком и вице-президентом Джини Басс. Они поддержали моё решение и сказали: «Делай, что считаешь наилучшим для команды». У нас был приятная беседа.Конечно, я принимал во внимание размер зарплат Денга и Мозгова. Но мне нужно предпринимать шаги, которые принесут наибольшую пользу команде не только в данный момент, но и в будущем. И я основывался только на этом принципе, а не на зарплатах или чём-то ещё», – пояснил свой шаг ESPN Уолтон.Денг, которого сменил в «старте» Брэндон Ингрэм, отнёсся к смене статуса достаточно спокойно, но он-то и отыграл с «Никс» 24 минуты — немногим меньше обычной нормы. А вот Мозгов на паркет не вышел вовсе, а его игровое время полностью разделили вышедший с первых минут 25-летний Тарик Блэк и запасной центровой Ивица Зубац. Именно резкий прогресс 19-летнего хорвата, который до середины января практически не играл, в сочетании с выздоровлением Блэка и привело к тому, что россиянину впервые в сезоне не нашлось места на площадке.Кроме того, Уолтон периодически использовал лёгкую пятёрку, в которой позицию пятого номера занимают номинальные мощные форварды Джулиус Рэндл и Ларри Нэнс.Несмотря на то что причин для разочарования у Тимофея было больше чем достаточно, комментируя своё разжалование, он постарался сдержать эмоции.«Пока не знаю, как реагировать на произошедшее. Просто не знаю. Понимаю, что решение принято в интересах команды. Сейчас мне трудно передать словами всё то, что крутится у меня в голове. Очень много самых разных мыслей.У меня есть вопросы к главному тренеру, и их немало. Ситуация непростая. Возможно, какие-то ответы я смогу найти и сам. Но для этого мне нужно время на размышление.О чём я буду спрашивать Уолтона? Делиться такими вещами с прессой я точно не стану. Это моё личное дело», – сообщил Мозгов Los Angeles Times сразу после поединка с «Нью-Йорком».А главный вопрос, который эксперты и болельщики хотят сейчас задать руководству «Лейкерс», касается четырёхлетнего соглашения на $ 64 млн, заключённого с россиянином минувшим летом. Даже с учётом значительного роста потолка зарплат это слишком много и для резервного центрового аутсайдера, не говоря уж об игроке, не попадающем в ротацию. Тем более что обменять такой контракт будет невероятно сложно.Однако посыпать голову пеплом персональным болельщикам Мозгова пока очень рано. Решение Уолтона, безусловно, является экспериментом, а одной победы над не самыми сильными «Никс» слишком мало, чтобы судить о его успешности. К тому же Зубацу, как и всем новичкам, свойственна нестабильность, и ожидать, что они вместе с не хватающим звёзд с неба Блэком смогут вдвоём закрыть позицию центрового на длительном отрезке, не приходится.«Лейкерс» плохо проводит сезон, и неудачное выступление команды заставляет нервничать Уолтона-младшего. Он не просто ищет причины поражений. Он ищет сочетания игроков, которые могут принести ему победы – чтобы под Люком не зашаталось кресло. Он не валит на Мозгова всю вину, но просто вынужден попробовать другие варианты с пятым номером.Не думаю, что Уолтон в оставшейся части сезона сделает ставку на молодых Ивицу Зубаца и Тарика Блэка, притом что Блэк совсем не центровой, а тяжёлый форвард, который не справится с высокорослыми пятёрками других команд. Тот факт, что Тима остался запасным в игре против «Нью-Йорка», – не показатель. Возможно, он чувствовал себя не лучшим образом. Возможно, Уолтон посчитал, что именно в матче с «Никс» Мозгов не сможет выступить удачно. Судить надо не по одной игре, а минимум по серии из пяти. Делать глубокие выводы пока преждевременно», – оценил ситуацию комментатор Владимир Гомельский.Конечно, вопросов пока остаётся больше, чем ответов, но часть из них сможет снять уже ближайший поединок «Лейкерс» с «Детройтом» Андре Драммонда. А сам по себе перевод в запас едва ли можно считать трагедией в команде, лучший игрок которой Лу Уильямс выходит именно со скамейки.