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175 лет назад 2016
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Илона Корстин в гостях у «Чемпионата»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Планидин

Корстин: российские звёзды едут в Сочи за победой

Генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин — о грядущем Матче звёзд, фаворитах нынешнего сезона, увлечении йогой и многом другом.
8 февраля 2017, среда. 20:35. Баскетбол
Очередным гостем редакции «Чемпионата» стала Илона Корстин – трёхкратная чемпионка Европы в составе баскетбольной сборной России, ныне занимающая должность генерального директора Единой лиги ВТБ. Она рассказала о подробностях грядущего Матча звёзд в Сочи, назвала команду-открытие нынешнего сезона, поведала о настойчивых поклонниках, а также объяснила, почему не скучает по комментаторской работе.

«Матч звёзд в Сочи привлечёт не только баскетбольных болельщиков»


– Расскажите, что произошло в матче «Локомотив» – «Нижний Новгород»?
– Мы не ожидали, что такой профессиональный баскетбольный клуб, как «Локомотив-Кубань», будет не готов к матчу чемпионата Единой лиги ВТБ. По регламенту у клуба должно быть полностью функционирующее оборудование. Проблему пытались решить комиссар, присутствовавший на матче от лиги, и сотрудники «Локомотива». Однако найти новое оборудование не удалось, а проблемы с действующей системой не были решены. Главный тренер «Нижнего Новгорода» был проинформирован комиссаром о том, что матч может
состояться и управлять всеми необходимыми системами можно в ручном режиме. Шталбергс играть отказался.  По регламенту Единой лиги неисправное оборудование не является причиной для отмены матча. Из-за отказа «Нижнего» выходить на паркет техническое поражение грозило как раз команде Шталбергса. При этом неофициальный анонсёр «Локомотива» не разобрался в ситуации и распространил по арене ложную информацию, которую впоследствии подхватили СМИ.  Руководство лиги сделало всё возможное, чтобы матч состоялся: мы хотели, чтобы его исход решился именно на паркете, а не в кулуарах. И это нам удалось. После того как директорат получил всю информацию, мы приняли решение оштрафовать «Локомотив» за неисправное оборудование, задержку матча и срыв телевизионной трансляции. Штраф получился достаточно приличным. Кроме того, за неподобающие высказывания в адрес официальных лиц был оштрафован и Шталбергс.

– Так кто в итоге виноват?
– Неофициальный анонсёр «Локо» объявил, что техническое поражение было засчитано «Локомотиву», хотя должно было быть наоборот. Но дело даже не в нём – сам тренер «Нижнего» принял решение не выводить команду, посчитав, что неисправность табло позволит аннулировать результат матча, чего в регламенте, естественно, не прописано. Принимать решение о проведении игры может только директорат лиги, и он его в итоге принял. Жаль, что «Локомотив» – клуб, который мы часто ставим в пример, — так нас подвёл.

– Сколько раз посетили Сочи в рамках подготовки к Матчу всех звёзд и как оцените готовность местной арены?
– Я была в Сочи три раза и провела много организационных встреч. Прежде всего, интересовал паркет, который никогда не раскладывался там под баскетбольные матчи. Несколько раз его расстилали на льду, я сама там поиграла в баскетбол и считаю, что он в отличном состоянии и готов для проведения Матча звёзд. Также были встречи и с администрацией города, которая оказывает нам всяческую поддержку.

– Почему именно Сочи? Не логичнее провести матч в Москве?
– Конечно, мы долго думали над местом проведения. Сочи – город с большим спортивным наследием. С учётом времени проведения мы хотели привлечь не только баскетбольных зрителей, которые и так обязательно придут, но и заинтересовать новую аудиторию болельщиков, например обыкновенных туристов. И вот сейчас у нас уже есть статистика, которая показывает, что половина билетов куплено сочинцами и отдыхающими, которые после катания в горах придут посмотреть на красивый баскетбол и наше шоу.

– Сколько уже продано билетов?
– Около 5,5 тысяч, плюс 400 мест на паркете в зоне VIP. КЭС-Баскет – проект, с которым мы сотрудничаем, зарезервировал ещё 1200 мест. Есть квота в 450 мест и у клубов — участников лиги. Получается, на данный момент у нас выходит больше 6,5 тысяч. Конечно, в итоге мы ожидаем полный зал.

– Матч звёзд Единой лиги ВТБ будет больше похож на шоу в стиле НБА или будет нести в себе долю соревновательности?
– Думаю, что это будет микс. В НБА другой формат: Восток против Запада. У нас география совсем иная, и подход, соответственно, тоже. Мне кажется, российские игроки хотят показать, что они ничуть не хуже иностранцев. Я бы хотела, чтобы была реальная борьба, и сейчас сложно предположить, какая команда победит. Знаю, что Итудис и Пашутин очень серьёзно подходят к этому матчу – это два тренера-победителя по своей натуре. Для них успех будет принципиально важен. Уверена, и спортсмены, и тренеры, и звёзды российского шоу-бизнеса едут в Сочи за победой – победой баскетбола.
Илона Корстин в гостях у «Чемпионата»

Илона Корстин в гостях у «Чемпионата»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

«Мы не можем взять на Матч звёзд всех игроков ЦСКА»


– Расскажите историю Антона Понкрашова, который всё-таки поедет в Сочи.
– Очень радует, что у Антона всегда есть желание играть. На самом деле он был в наших первоначальных списках, но после того, как получил травму, УНИКС проинформировал нас о том, что игрок вряд ли успеет восстановиться. Тогда мы его из списка удалили, а Антон попросил, чтобы его вернули. Травму он получил серьёзную, поэтому мы с ним ещё раз поговорили и удостоверились в том, что он действительно сможет сыграть. Спасибо «Твиттеру» и желанию Антона попасть на Матч всех звёзд.

– Агенты игроков не звонили с похожими просьбами?
– Действительно, были такие звонки. Но я рада, что наше голосование было открытым и понятным: на первом этапе свой выбор сделали болельщики, а затем представители СМИ. В этом плане к формату сложно придраться, хотя я понимаю, что в том же ЦСКА есть много игроков, достойных быть на Матче звёзд. С другой стороны, мы не можем взять всех из ЦСКА, просто потому что они действительно выступают на высочайшем уровне. Это было бы несправедливо по отношению к другим клубам.
Мы долго думали над местом проведения Матча звёзд. Сочи – город с большим спортивным наследием.
– Тем не менее отсутствие некоторых игроков вызывает особое разочарование. Например, в «Звёздах России» явно не хватает Виталия Фридзона...
– Знаете, мы у себя в офисе проводили опрос до официального голосования, и Виталий попал в списки у многих, включая меня. Он вообще сейчас один из самых результативных игроков ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Но в то же время у нас были чёткие правила, по которым именно болельщики изначально выбирали тройку игроков, в которую Фридзон не попал.

– Нет ли инициативы у лиги подтолкнуть игроков к более активному использованию соцсетей?
– Все люди разные. Одни интроверты, которые закрыты и не хотят общаться ни с болельщиками, ни с журналистами, другие, наоборот, открыты перед внешним миром. Конечно, мы понимаем, что соцсети сейчас играют важную роль, но в то же время мы не можем кого-то из-под палки заставить вести аккаунт.

– Не является ли отсутствие желания общаться с прессой поводом для санкций? Потому что некоторые игроки ссылаются на тысячи отговорок, лишь бы не давать интервью?
– Всё это прописано в регламенте, и игроки обязаны давать интервью представителям СМИ в специально отведённое время, хотя я не спорю, что у нас действительно есть определённый круг игроков, которые отказываются общаться. Считаю, что это неправильно. Мы боремся за то, чтобы баскетбол набирал в популярности – и это как раз исходит от СМИ. Печально, что некоторые этого не понимают и создают себе неправильный образ. Но это их выбор.

– То есть лига не хочет как-то повлиять на эту ситуацию? Например, штрафовать?
– Механизм здесь такой — Лига общается с клубами, а клубы уже взаимодействуют с игроками. У нас есть официальная пресс-конференция, на которой игрок обязан отвечать на вопросы. Всё, что выходит за её рамки, соответственно, не является официальным мероприятием и лигой контролироваться не может. Такие моменты должны быть прописаны в контракте игроков с клубами.
Илона Корстин в гостях у «Чемпионата»

Илона Корстин в гостях у «Чемпионата»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

«MVP Матча звёзд получит новый „УАЗ-Патриот“


– Возвращаясь к теме Матча звёзд, хотелось бы узнать, почему лига проводит все мероприятия в один день? Почему не было возможности сделать полноценный уик-энд?
– В этом году лига не может позволить себе провести целый уик-энд. Это очень затратное мероприятие, мы не НБА — у нас совсем другой бюджет. Что касается конкурсов, то мы рассчитали тайминг и спокойно уложимся в перерывы между четвертями, которые будут специально расширены. После Сочи мы подведём итоги, сделаем выводы и уже на их основе будем решать, что можно улучшить.

– Удалось привлечь спонсоров конкретно под Матч всех звёзд?
– Могу сказать, что у нас будут спонсоры под каждый из конкурсов, и победители получат денежные вознаграждения. MVP главного матча, кстати, вручат автомобиль „УАЗ-Патриот“.

– Кто фавориты в конкурсах, на ваш взгляд?
– Сложно сказать. Конкурс по броскам сверху, помимо атлетизма, требует творческого подхода. Нужно же не один красивый бросок исполнить, а несколько. Надеюсь, ребята проявят креативность и порадуют зрителей. В конкурсе трёхочковых мы также отправляли приглашения, ориентируясь на статистику конкретного игрока и выбирая лучших из лучших.

– Поделитесь прогнозом на сам матч или скажите, на чьей стороне будут ваши симпатии?
– Как руководитель лиги я буду болеть за красивую игру и ждать настоящей борьбы. Всё-таки хотелось бы видеть настоящий баскетбольный матч, при этом, чтобы парни показали, что они действительно звёзды. Своё мнение всё-таки не буду говорить, хотя не секрет, что я с особой симпатией отношусь к российским игрокам сборной, которые выступают в лиге дольше легионеров.
Илона Корстин в гостях у «Чемпионата»

Илона Корстин в гостях у «Чемпионата»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

«Парма» проигрывает не вчистую, а в настоящей борьбе»


– Как относитесь к разговорам о том, что в лиге ничего не меняется — победитель известен заранее?
– ЦСКА – действующий чемпион Евролиги и Единой лиги ВТБ и на данный момент просто лучший клуб Европы. Естественно, у «армейцев» соответствующий бюджет, который позволяет им приобретать лучших игроков. Хотелось бы отметить, что в этом сезоне развернулась ожесточённая борьба между «Химками», «Локомотивом», «Зенитом» и УНИКСом. Тот же «Локомотив» уже обыгрывал ЦСКА, да и в прошлом году у москвичей были поражения в «регулярке». Я уверена, что любой из этих клубов готов навязать «армейцам» серьёзную борьбу.

– Фаворит среди этой четвёрки есть?
– УНИКСу тяжело играть на два фронта, нагрузка серьёзная, и команда выступает нестабильно. «Химки» и особенно «Локомотив» в последнее время очень здорово подтянулись, так что сейчас сложно выделить какой-то один клуб. «Зенит» после восстановления Карасёва выглядит очень прилично.
Как руководитель лиги я буду болеть за красивую игру и ждать настоящей борьбы.
– Постоянно ходят слухи о потенциальных новичках. Можете назвать конкретные клубы или страны?
– Заявки действительно есть. Если говорить о конкретных странах, то это Швеция, Финляндия, Армения, Чехия, Грузия, но не «Вита». У нас уже сложилась определённая географическая зона в Восточной Европе. На самом деле, желающих достаточно, но сейчас всем мешает конфликт между ФИБА и Евролигой, который пока никак не удаётся погасить. Все боятся последствий и соответствующих санкций.

– Вспомнили «Виту», но в этом сезоне мы видим нечто похожее в исполнении «Пармы».
– Действительно, «Парма» пока не выиграла ни одного матча, но у них было много концовок, в которых они имели хорошие шансы на победу. То есть они проигрывают не вчистую, а в настоящей борьбе. Пермь — город, в котором есть большой интерес к баскетболу, и там весьма хорошая посещаемость, и это несмотря на отсутствие спортивного результата. Команде не хватает опытного менеджмента и финансов. Конечно, если бы нашёлся солидный спонсор, им было бы гораздо проще.

– Но в целом команда же ничем не рискует, болтаясь на последнем месте?
– Почему же? В прошлом чемпионате «Вита» заняла последнее место и вылетела. Когда сезон завершится, мы будем делать выводы, и если «Парма» не будет соответствовать уровню Единой лиги ВТБ, то её место займёт другой клуб. Повторюсь, что желающих войти в лигу более чем достаточно. В регламенте прямой вылет не прописан, но по составу лиги принимается решение на совете лиги.

– И у «Пармы», и у «Автодора» были финансовые трудности. Сейчас у лиги нет проблемных клубов с точки зрения финансов?
– Сейчас вообще экономическая ситуация в мире нестабильная, и всё это сказывается на нашей стране, в том числе и спорте. Нужно уходить от государственного финансирования и искать спонсоров. В следующем сезоне хотим обезопасить себя и потребуем дополнительных финансовых гарантий. Скорее всего, сделаем это для всех участников лиги.

– На какое место поставите Единую лигу в Европе?
– Испанская и турецкая лиги являются крупнейшими в Европе. В Испании играют много хороших команд, турецкий чемпионат — очень богатый. Но допустим, чемпион Евролиги есть у нас, а в Турции и Испании его нет. В Евролиге у нас есть два гарантированных места, хотя турок и испанцев больше. Но это не прямое следствие спортивных результатов, просто Евролиге гораздо проще заработать на этих рынках, продавая права на трансляции. У нас же всё перевернуто с ног на голову.

Если испанская АСБ продаёт свои права за 8 миллионов евро в сезон, то мы, к сожалению, на телевидении ничего не зарабатываем. Оно вообще не платит нам за показ матчей. В прошлом году мы продали права в третьи страны за миллион на три года компании Lagardère Sports, что уже является большим достижением. Начиная с этого сезона, лига полностью взяла на себя организацию трансляций, улучшив качество телевизионной картинки. Мы постоянно над этим работаем, чтобы уже по окончании того договора продать права за большие деньги и начать зарабатывать с собственного продукта.

– Данило Анджушич, заменивший Теодосича на Матче всех звёзд, стал одним из открытий сезона. На кого ещё обратили внимание?
– Таких игроков много. Это, безусловно, Ник Миннерат из «Автодора» — самый результативный игрок лиги. Из россиян выделю Ивана Стребкова, проводящего отличный сезон. Андрея Зубкова, проявляющего всё больше инициативы и прогрессирующего в «Локомотиве». Можно вспомнить того же Бунгу-Коло, обладающего поставленным броском и также много забивающего за свой клуб.

– А из клубов?
– ВЭФ выступает очень успешно, хотя обладает весьма скромным бюджетом.

Сразу видно, что к селекции там отнеслись очень серьёзно. Также хотела бы отметить «Енисей», который играет уверенно и достаточно высоко держится в турнирной таблице.

– В этом сезоне Швед и Карасёв уже брали MVP месяца, при этом устроили настоящую перестрелку в матче «Зенит» — «Химки». Считаете ли вы, что мы видим зарождение знакового противостояния?
– Очень хочется верить, что так оно и есть. Наблюдать за их дуэлью было любопытно не только мне, но и всем болельщикам. Всегда интересно, кто из них не просто больше всех забьёт, но и принесёт максимальную пользу своей команде. Думаю, если ребята надолго задержатся здесь, то это будет одним из главных личных противостояний.
Илона Корстин в гостях у «Чемпионата»

Илона Корстин в гостях у «Чемпионата»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

«Не скучаю по комментаторской работе»


– Вы активно используете социальные сети, но личный сайт уже давно не функционирует. Почему?
– Это был сайт Илоны Корстин-спортсменки. Сейчас же я — руководитель лиги, и всю необходимую информацию обо мне можно найти на сайте Единой лиги ВТБ.

– О чём чаще всего спрашивают поклонники?
– Раньше, когда ещё играла в баскетбол, было какое-то общение, сейчас уже никаких просьб нет. Вот последняя как раз была от Антона Понкрашова. Действительно, сейчас больше общаюсь с игроками. Кстати, недавно Максим Григорьев спрашивал, как можно поучаствовать в одном из конкурсов.

– Были какие-то особенно назойливые личности?
– Когда я работала комментатором, было много людей, которые очень хотели поделиться своим мнением и дать совет, как лучше комментировать. Были даже вопросы о личных пристрастиях, хотя я всегда оставалась нейтральной, обращая особое внимание лишь на моменты, когда игрок делал что-то по-настоящему красивое. Критикой особо не занималась, наоборот, всегда старалась делать акцент на хорошем, потому что баскетбол воспринимается через комментаторов, и позитивный посыл очень важен. Многие были и с этим не согласны. Было как много поклонников, так и тех, кому что-то не нравилось. В целом это был полезный для меня опыт.

– Этот опыт помог изменить мнение о журналистах?
– Я всегда с большим уважением относилась к журналистам и в отличие от некоторых игроков всегда с удовольствием общалась и давала интервью. Считаю, что в нашей стране у баскетбола большой нераскрытый потенциал, и его надо реализовывать через игроков, через звёзд. Поэтому они в свою очередь должны быть открыты для общения с прессой.
Баскетбол воспринимается через комментаторов, и позитивный посыл очень важен.
– Не скучаете по работе комментатора?
– Особенно по последнему году точно не скучаю. Было очень много людей, которые доставали мой номер телефона, звонили вечером, писали письма. Было очень неприятно, когда тратили моё свободное время, к тому же не уважая личное пространство. Доходило до того, что даже обращали внимание, в чём я одета на матче: пришла в зелёном — значит за УНИКС. Пыталась абстрагироваться от всего этого, но было достаточно сложно.

– Насколько тяжело, будучи красивой женщиной, руководить мужской лигой?
– Не сказала бы, что очень тяжело, потому что, как уже и говорила, я знаю баскетбол изнутри, к тому же получала соответствующее образование: диплом по специальности «спортивный менеджер», как во Франции, так и в России. У меня есть опыт и знания, чтобы быть на сегодняшней должности.

– Вы еще и йогой успеваете заниматься, судя по «Инстаграму».
– Начала заниматься йогой после завершения профессиональной карьеры. Было большое количество травм, и порой просыпалась утром, и болело всё — тело было изношено. Я понимала, что нужно что-то делать. Постепенно начала заниматься йогой, и все проблемы со здоровьем начали уходить. Прошла спина, восстановились суставы, даже осанка улучшилась. Поэтому всем спортсменам советую заниматься йогой — реально поднимает настроение.

– В свободное время место баскетболу остаётся?
– Да, я снова начала играть. Раньше занималась фитнесом и йогой и выступала только в выставочных матчах, а теперь регулярно выхожу на площадку. И я очень рада, что вид спорта, которому я посвятила всю свою жизнь, по-прежнему играет в ней самую значимую роль, даже в нерабочее время.
Илона Корстин в гостях у «Чемпионата»

Илона Корстин в гостях у «Чемпионата»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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