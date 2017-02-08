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175 лет назад 2016
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«Химки» уступили «Баварии» в заключительном туре Еврокубка
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Планидин

«Валенсия» так «Валенсия». «Химки» уступили дома «Баварии»

«Химки» были далеки от нужной разницы, но всё же имели шансы на победу, пока не наступил один из самых ярких овертаймов в истории турнира.
8 февраля 2017, среда. 23:15. Баскетбол
→ Фоторепортаж с матча «Химки» — «Бавария»

Саша Джорджевич не обманул и привёз в Химки самый что ни на есть боевой состав, который должен был удержать весомое преимущество в 16 очков, добытое в первом круге. Наставник сборной Сербии удостоился аплодисментов от некоторых подмосковных болельщиков, после чего на паркете появились те, кто собирался то самое преимущество попытаться отыграть. На свой решающий матч Топ-16 химчане вышли без травмированных Джереми Эванса и Нобеля Бунгу-Коло, который уже точно пропустит Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ.

Стартовая пятёрка химчан вышла на площадку на целую минуту раньше соперников, которые до последнего выслушивали наставления от Джорджевича. Пока баварцы медлили с выходом, подтянувшаяся подмосковная публика, которая почти полностью заполнила БЦМО, поупражнялась в хоровом исполнении кричалок. Когда лавина децибелов схлынула, выяснилось, что в этот вечер на арене нашлось больше десятка человек, которые болели за «Баварию». В первые 4 минуты матча было довольно сложно выявить команду, которой нужно было рвать и метать, чтобы побеждать с крупным счётом. Хозяев трудно было обвинить в отсутствии старания, но два лэй-апа в проходе Алексея Шведа – это всё, что
удалось добыть химчанам до тайм-аута Душко Ивановича. Мюнхенцы в свою очередь брать инициативу в свои руки также отказывались, а первыми действиями их лидера Девина Букера стали пробежка, полученный блок-шот от Тодоровича и неудачное добавление из-под кольца.

Сумбурный баскетбол, в котором было больше драйва и желания, чем по-настоящему эффективных действий продолжился до конца первой четверти. В хаосе чувствовали лучше себя химчане, хотя все бонусы от кинжальных проходов Роулэнда и Пуллена были аннулированы фолом Дмитрия Соколова на Нике Джонсоне. Бывший игрок «Хьюстона» реализовал 2 штрафных из 3, позволив жёлто-синим выиграть десятиминутку с символическим преимуществом – 16:15. Алексей Швед, покинувший паркет ещё в концовке первой четверти, расшевелил баскетбольное болото первым же броском с игры в четверти второй, а заодно и сдвинул с мёртвой точки процент попадания «Химок» с дальней дистанции. В следующей же атаке энд-уаном отличился Джейкоб Пуллен – хозяева впервые в матче повели с разницей в «+6» (24:18). Однако радоваться подмосковной публике пришлось недолго: Нихад Джедович, Данило Бартел и неугомонный Макс Клебер, догнавший Шведа по набранным очкам (9), мгновенно выдали рывок 8:0.

В середине отрезка преимущество пары «больших» Букер-Клебер оказалось настолько очевидным, что разница в подборах стала двузначной, но что самое обидное для химчан, баварцы регулярно подчищали чужой щит, постоянно имея возможность реализовывать очки второго шанса. Иванович пробовал разные сочетания, включая сверхмаленькую пятёрку, но противоядия до перерыва так и не нашёл. 26:34 – счёт, который оставлял «Химкам» лишь теоретические шансы на первое место.
Еврокубок. Группа F. 6-й тур
08 февраля 2017, среда. 19:30 МСК
Химки
Химки, Россия
74 : 96 ОТ (16:15, 10:19, 25:19, 21:19, 2:24)
Бавария
Мюнхен, Германия
Химки: Швед - 31, Роулэнд - 13, Паллен - 7, Лиходей - 5, Моня - 5, Тодорович - 4, Зайцев - 4, Ильницкий - 3, Хаммел - 2, Вяльцев, Браун, Соколов
Бавария: Клебер - 21, Джедович - 17, Джонсон - 15, Букер - 11, Гавел - 8, Бартель - 8, Кинг - 7, Тэйлор - 4, Реддинг - 3, Лучич - 2, Огунсипе, Яллов
Для продолжения борьбы хозяевам требовался рывок, причём достаточно быстро. Жёлто-синие с первых минут второй половины заметно прибавили в агрессии в защите – наибольший эффект ощутил Гавел, буквально продиравшийся через каждый метр обороны соперника. На другом конце площадки по полной включились Швед и Моня, чей трёхочковый вынудил Джорджевича прибегнуть к тайм-ауту (44:45). Серб подоспел вовремя: спурт химчан был остановлен и последние минуты прошли в равной борьбе: трёха Лиходея c сиреной позволила хозяевам впервые в матче набрать 25 очков за четверть – 51:53. Но всё это мало что меняло для «Химок» в глобальном плане: теперь необходимо было отыгрывать «+18» по сумме двух встреч. Последние надежды подмосковной команды растаяли вместе с трёхочковым Антона Гавела из угла (51:60). Но химчане не опустили рук и продолжили бороться за победу в отдельно взятом матче, хотя по-прежнему делали это, полагаясь на индивидуальное мастерство своих лидеров: десятую командную передачу хозяева записали в протокол только на 37-й минуте матча.

Однако это не мешало Алексею Шведу идти к своему второму «тридцатнику» в сезоне. Лидер «Химок» уже не церемонился с выбором позиций для броска, поливая кольцо соперника практически при первой возможности. Ключевой момент матча настал после того, как успешная погоня химчан завершилась двумя штрафными всё того же Шведа. Вскинутые вверх руки защитника подняли с кресел все 4 собравшиеся тысячи, которые не садились вплоть до последнего броска Ника Джонсона, не достигшего цели. 72:72 – овертайм, который был совершенно не логичен с точки зрения предматчевых раскладов.

Однако дополнительная десятиминутка не принесла хозяевам ничего хорошего. Мюнхенцы не были деморализованы и с первых же минут помчались в очередной раз устранять формальность с разницей в счёте. Как оказалось, сделать «+17» за 5 минут вполне возможно. Возможно, было сделать даже «+22», вот только удалось это в итоге гостям. Последние секунды над замолчавшей ареной доносилось «Байерн, Байерн». Поверить в случившееся не могли, наверное, даже сами игроки «Баварии». 96:74 – «Химки» готовятся к на рандеву с «Валенсией». На послематчевой пресс-конференции Саша Джорджевич не излучал особой радости по поводу добытой победы, отнёсшись к ней скорее как к должному результату. Хотя овертайм удивил даже видавшего многое в баскетболе тренера:

«Мы продемонстрировали хорошую командную игру на фоне индивидуальных действий «Химок». 27 передач прекрасно описывают то, как мы хотим играть на постоянной основе. На протяжении 38,5 минут мы здорово защищались, но в последние полторы минуты допустили несколько ошибок, которые в принципе для нас не свойственны. Мы позволили им вернуться в игру, хотя имели возможность закончить все с броском Джонсона.

В овертайме нам удалось нейтрализовать их сильные стороны и снова здорово отзащищаться: постоянно менялись в защите, заставляли их совершать тяжёлые броски. В итоге они бросали трёхочковые с очень низким процентом. Ключом к победе стали как защита, так и преимущество на подборах. Также хотел бы отдать должное моим парням за камбэк в овертайме. Видел ли я подобное преимущество в овертайме? Только разговаривали об этом в раздевалке, и если честно, то ничего подобного в моей карьере не случалось». Спокоен был и Душко Иванович, подтвердивший, что особых иллюзий по поводу итоговой разницы не испытывал:

«Когда закончились основное время, я думал, что мы могли выиграть. Но только выиграть, а не добыть большую разницу. Мы теряли мячи, они ответили несколькими трёхочковыми, после чего мы потеряли контроль над игрой. Основными причинами поражения сегодня стали десять нереализованных штрафных, 20 потерь и 18 подборов «Баварии» на нашем щите. Думаю, что разговоры о нужной разнице повлияли на исход этой встречи.

Но ничего, мы заняли второе место в группе и должны побеждать следующего соперника, чтобы идти дальше. Думаю, что нам это по силам. Есть ли разница между «Валенсией» и «Уникахой»? В испанской лиге «Валенсия» дважды их побеждала, но, в конце концов, разница между нами небольшая. Сейчас для нас самое главное не заглядывать далеко вперёд, а готовиться к первой игре».

Спустя полчаса пришли приятные новости из Вильнюса: «Зенит» проиграл «Летувос Ритас» всего 2 очка и стал третьим российским клубом, вышедшим в четвертьфинал Еврокубка. Более того, отечественного болельщика стоит поздравить с полуфиналистом: «Локо» и «Зенит» сформировали первую пару плей-офф. Что касается «Химок», то команде Душко Ивановича достался, пожалуй, самый сложный соперник из всех возможных на этой стадии: сравниться с «Валенсией» по текущей форме сейчас могут разве что «Локомотив» и «Бавария».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бавария БК Химки
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